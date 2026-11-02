10 топовых смартфонов с распродажи 11.11: от Redmi за 10 тысяч до iPhone 18 Pro Max

Распродажа 11.11 по факту уже идет, и смартфоны в ней дешевеют заметнее всего остального. Только разобраться в этих скидках сложнее, чем кажется. Зачеркнутая цена на карточке часто нарисована с запасом, а реальная выгода прячется в купоне, который еще надо найти и применить. Я прошелся по флагманам и недорогим моделям и оставил десять, за которые сейчас не жалко отдать деньги. В список попал даже свежий айфон, и цена на него меня, признаюсь, удивила. Ниже расскажу, что вошло в подборку, кому подойдет каждый смартфон и где у покупки есть подвох. А мелочи, которые я успел заказать в первые дни распродажи, мы показали отдельно.



Redmi 17 стоит как хорошие наушники

Начну с самого доступного. Если вы готовы уйти с айфона насовсем, у нас есть отдельная подборка смартфонов вместо iPhone. Здесь задача скромнее: второй телефон под рабочие чаты, навигатор в машине или первый смартфон для ребенка. Переплачивать за такое смысла нет.

Redmi 17 в глобальной версии получил экран на 6,9 дюйма с частотой 120 Гц. Разрешение при этом всего 1600×720, так что вблизи пиксели разглядеть можно. Зато аккумулятор на 7500 мА·ч для бюджетника выглядит почти неприлично: пара дней без розетки для него обычное дело. Есть NFC для оплаты, две SIM-карты и основная камера на 50 Мп.

Это 4G-версия, без 5G. Для второго телефона в России минус не критичный. Я бы брал конфигурацию 4/128 ГБ: под мессенджеры и карты ее хватит с запасом.

Цена: 10 550 рублей (с купоном)

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iPhone 18 Pro Max дешевле, чем я ожидал

Теперь сразу на другой полюс. Покупать айфон на распродаже страшновато, и это нормально. Мы уже разбирали, как не нарваться на подделку при заказе iPhone на 11.11, и почти все советы оттуда актуальны до сих пор.

Сам iPhone 18 Pro Max здесь в глобальной версии на 256 ГБ, в бордовом цвете. Чип A20 Pro, экран 6,9 дюйма на 120 Гц, камера на 48 Мп и MagSafe на 25 Вт. Для России важнее всего, что это версия с физической SIM-картой и eSIM, так что карта вашего оператора встанет без проблем. Купон в карточке уже применен, отдельно искать его не нужно.

Подводных камней два. Продает смартфон сторонний магазин, а не Apple, поэтому после получения сразу проверьте IMEI и активацию. А к цене добавится пошлина почти на 20 тысяч рублей, ее в карточке показывают отдельно.

Цена: 118 800 рублей (с купоном)

Купить iPhone 18 Pro Max

POCO X8 Pro вытянет игры за полцены флагмана

POCO давно живет на одной идее: железо почти как у дорогих моделей за цену середнячка. POCO X8 Pro эту линию держит. Внутри чип MediaTek Dimensity 8500, 8 ГБ оперативки и 256 ГБ памяти, а экран на 6,59 дюйма с разрешением 2756×1268 заметно четче, чем у Redmi выше.

Аккумулятор на 6500 мА·ч, основная камера на 50 Мп, NFC на месте, версия глобальная. По сути это смартфон для тех, кто играет в метро и не хочет каждый вечер искать зарядку. Ночные снимки до флагманов не дотянут, тут чудес не ждите.

Сомневаетесь, POCO или Redmi под ваши задачи? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там помогут определиться без лишней теории.

Цена: 24 980 рублей (с купоном)

Купить POCO X8 Pro

Honor 600 приезжает в русской версии

Главный аргумент за Honor 600 даже не в характеристиках. Это русская версия с EAC из официального магазина бренда: никаких сюрпризов с прошивкой и языком. Внутри Snapdragon 7 Gen 4 и MagicOS 10, памяти 8/512 ГБ.

Экран AMOLED на 6,57 дюйма с разрешением 2728×1264. Батарея на 7000 мА·ч заряжается на 80 Вт, а основная камера на 200 Мп дополнена 12-мегапиксельной. Помимо двух физических SIM-карт есть eSIM, что для Android-смартфона в этой цене все еще редкость.

Если хочется нормальный средний класс без танцев с бубном, это самый спокойный вариант в подборке.

Цена: 34 110 рублей (с купоном)

Купить Honor 600

Honor 600 Pro доплачивает камерами

Старший брат выглядит так же, но по камерам это уже другой смартфон. У Honor 600 Pro продавец указывает четыре модуля: основной на 200 Мп, 12 Мп и два по 50 Мп. Для тех, кто снимает детей на утреннике с последнего ряда, это и есть причина доплатить.

Экран тот же, 6,57 дюйма AMOLED на 120 Гц, батарея тоже на 7000 мА·ч с зарядкой на 80 Вт. Оперативки 12 ГБ, процессор Qualcomm, eSIM на месте, а из коробки встроен Google Gemini. Важная оговорка: здесь глобальная версия, а не русская, как у обычного Honor 600.

Цена: 44 220 рублей (с купоном)

Купить Honor 600 Pro

OnePlus 15 быстрый, но с китайским характером

OnePlus 15 по железу играет в высшей лиге. Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран AMOLED на 6,78 дюйма с разрешением 2772×1240, конфигурации вплоть до 16 ГБ и 1 ТБ. Выбрать можно золотой, черный и фиолетовый цвета.

Подвох в другом. В карточке указана китайская версия смартфона, хотя в названии лота продавец пишет про глобальную прошивку. Перед заказом я бы обязательно уточнил это в чате с магазином, иначе можно получить систему, где сервисы Google придется доставлять самому. Рейтинг у продавца тоже заметно ниже, чем у остальных магазинов в подборке. Так что это вариант для тех, кто готов немного повозиться ради скорости.

Цена: 45 380 рублей

Купить OnePlus 15

Realme GT 8 Pro с топовым Snapdragon до 50 тысяч

Самое интересное соотношение цены и мощности в подборке. Realme GT 8 Pro работает на том же Snapdragon 8 Elite Gen 5, что и OnePlus 15, но продается в официальном магазине бренда и с купоном больше 8 тысяч. Его достаточно применить на странице товара.

Экран здесь крупный, 6,79 дюйма с разрешением 3136×1440. Батарея на 7000 мА·ч с фирменной зарядкой UltraDART, основная камера на 50 Мп, NFC есть. Я пролистал все 10 предложений этой модели, и у бренда с купоном цена оказалась самой низкой.

Цены на флагманы в ноябре меняются чуть ли не каждый день. Самые заметные падения мы показываем в наших каналах в Telegram и МАКС, так что подписывайтесь, если присматриваете новый смартфон.

Цена: 49 270 рублей (с купоном)

Купить Realme GT 8 Pro

Vivo X300 FE для тех, кто устал от лопат

Почти все смартфоны выше крупнее 6,5 дюйма. А Vivo X300 FE получил экран на 6,31 дюйма, примерно как у базового айфона. Такой спокойно помещается в карман джинсов и не тянет руку вниз.

При этом батарея на 6500 мА·ч, то есть больше, чем у любого iPhone. Две камеры по 50 Мп, AMOLED с разрешением 2640×1216, процессор Qualcomm и 12/256 ГБ памяти. Продавец обещает ростестовскую версию с EAC и год гарантии в России, а в комплекте идет зарядка на 90 Вт с европейской вилкой.

Если вам нравится размер iPhone 17, но хочется попробовать Android, начинать я бы советовал именно с него.

Цена: 55 520 рублей

Купить Vivo X300 FE

Galaxy S25 Ultra подешевел после выхода S26

Прошлогодний флагман Samsung после выхода преемника стал заметно доступнее, а устаревшим его не назовешь. Galaxy S25 Ultra работает на Snapdragon 8 Elite, у него AMOLED с разрешением 3120×1440 и батарея на 5000 мА·ч. Есть физическая SIM-карта и eSIM, NFC тоже на месте.

Главное отличие от всех остальных в подборке — встроенный стилус S Pen. Подписывать документы, делать пометки на скриншотах и рисовать схемы прямо на экране удобнее, чем кажется, пока не попробуешь.

Одна оговорка про итоговую сумму. На дорогих смартфонах в карточке сразу показывают примерную таможенную пошлину, у S25 Ultra это около 9,5 тысячи рублей. Учитывайте ее заранее, чтобы корзина не удивила на оплате.

Цена: 74 580 рублей

Купить Galaxy S25 Ultra

Galaxy S26 Ultra для тех, кому нужен самый новый Samsung

Galaxy S26 Ultra — актуальный флагман Samsung, и видеть его на распродаже с такой ценой в год выхода непривычно. Экран вырос до 6,9 дюйма при том же разрешении 3120×1440, а 200-мегапиксельная основная камера работает в паре с 12-мегапиксельной. Стилус, понятное дело, тоже на месте.

Емкость аккумулятора осталась прежней, 5000 мА·ч, так что по автономности большого скачка нет. Доплата за новинку относительно S25 Ultra заметная, а пошлина здесь выше, около 11,7 тысячи рублей. Брать его есть смысл, если вы меняете смартфон раз в три-четыре года и хотите максимальный срок обновлений.

А стекло и чехол к новому Samsung лучше заказать сразу, пока все дешевле. Такие мелочи под свежие флагманы регулярно появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Если выбирать из всей десятки, я бы рассуждал так. Второй телефон или подарок ребенку — Redmi 17. Игры и автономность за разумные деньги — POCO X8 Pro или Realme GT 8 Pro. Компактный Android — Vivo X300 FE. Стилус и максимум возможностей — один из Galaxy Ultra, а новый айфон, если вы готовы немного рискнуть, ждет во втором пункте.

Цена: 88 400 рублей

Купить Galaxy S26 Ultra

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