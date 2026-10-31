Все спрашивают, где я это купил. Показываю свои самые дикие покупки с AliExpress

Есть вещи, которые покупаешь себе, а потом приходится отвечать за них перед каждым гостем. У меня таких много, но есть те, которые я сам ценю больше всего остального: робот, у которого вместо лица мой собственный телефон, кружка с экраном на боку, читалка размером с банковскую карту и металлический скат, который машет плавниками рядом с монитором. Стоит кому-нибудь зайти ко мне в кабинет, и первым делом звучит одно и то же: «Слушай, а где ты это взял?» Отвечаю всем сразу, а заодно рассказываю, что это вообще такое и зачем оно мне понадобилось.



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Робот LOOI, которому лицо одалживает ваш собственный телефон

Начну с вещи, на которую реагируют сильнее всего, потому что она двигается. Робот LOOI сам по себе выглядит как маленькая тележка на колёсах с подвижной головой. Голову ему заменяет ваш смартфон: он цепляется к базе магнитом, на экране появляются глаза, и с этой секунды телефон уже не телефон, а мордочка робота, который ездит по столу и вертит головой. Подходит и айфон, и Android, так что спорить, у кого телефон правильнее, не придётся.

Общаться с ним нужно голосом, и каждая команда начинается с «Hey LOOI». Можно попросить его подъехать поближе, рассказать о себе, поиграть или сделать фото, а ещё заявлено распознавание лиц и нормальный диалог. Шарнир на шее позволяет наклонять и поворачивать экран, поэтому робот не просто таращится в одну точку, а поворачивается к вам. По корпусу при этом бежит синяя подсветка, и выглядит всё это так, будто кто-то стащил реквизит из мультфильма Pixar.

Только учтите одну простую вещь: пока телефон работает лицом робота, в руке его у вас нет. Так что LOOI — это игрушка на те минуты, когда телефон всё равно лежит на столе. Зато места он занимает немного и спокойно уживается рядом с бумагами. Ну а реакция гостей, на мой взгляд, стоит этих денег сама по себе.

Цена: 19 950 ₽ с купоном

Купить LOOI

Стрелочный VU-метр, как на студийном пульте, только размером с ладонь

Помните стрелки, которые прыгали под музыку на старых магнитофонах и студийных пультах? Вот Douk Audio TX7 делает ровно это, только стрелки здесь нарисованы на экране. Маленький брусок встаёт у монитора, звук приходит по кабелю 3,5 мм, и две стрелки начинают плясать под трек, причём в режиме линейного входа левая отвечает за левый канал, а правая за правый. Если стрелки надоели, можно переключиться на столбики спектра на 32 или 64 полосы, а когда музыка молчит, экран показывает часы или одну из встроенных заставок.

Собран он на совесть. Корпус алюминиевый, экран чистый и чёткий, а в коробке лежит ещё и кожаный футляр. Сама коробка, правда, выглядит дешевле, чем всё, что в ней лежит, но это я ему прощаю. Подключать его удобно, потому что разветвитель идёт в комплекте: один штекер уходит в колонки, другой в TX7, и ваша система как играла, так и играет. Питание обычное, от USB-C на 5 В.

Другое дело, что загрузить на него свою картинку не выйдет. Есть семь стилей стрелок, два стиля спектра, четыре циферблата и четырнадцать заставок, и больше ничего. Ещё он умеет слушать музыку встроенным микрофоном, но тогда спектр может подрагивать даже в тишине, так что кабелем, честно говоря, надёжнее.

Цена: 8 250 ₽ с купоном

Купить TX7

Читалка весом 68 граммов, которая цепляется на спину телефона

Когда я достаю XTEINK X4 в метро, на меня оборачиваются чаще, чем на любой новый айфон. Это электронная книга с экраном на электронных чернилах 4,3 дюйма, толщиной 4,9 мм и весом 68 граммов, то есть примерно как пара шоколадок. В комплекте лежат магнитные кольца, так что читалку можно прилепить к задней крышке телефона и носить их вместе одним бутербродом. Ну а сама по себе она спокойно живёт в кармане.

Сенсорного экрана нет, страницы листаются физическими кнопками под большим пальцем, а ещё внутри есть гироскоп, и можно перевернуть страницу лёгким встряхиванием. Экран чёткий, 220 точек на дюйм, глаза от него не устают. Я уже прочитал на ней пару книг, и всё было просто замечательно. Аккумулятора заявлено примерно на десять дней, памяти 16 ГБ, плюс слот под карту microSD до 256 ГБ. Подсветки при этом нет, так что в тёмной электричке читать не получится.

Самое важное: это китайская версия с закрытой системой и прошивкой на китайском, о чём продавец предупреждает заранее. Мне пришла ровно такая, как и ожидалось. Но прошивка меняется легко, и после этого читалка превращается в нормальный карманный ридер. Так что вечер на перепрошивку заложите сразу.

Цена: 5 450 ₽

Купить читалку XTEINK

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Беспроводная зарядка в виде реактора Железного человека

Если гость хоть раз смотрел «Мстителей», он узнаёт эту штуку через секунду. Зарядка KBGO сделана в виде дугового реактора из груди Тони Старка: голубое светящееся кольцо на стойке, алюминиевое основание, вырезанное на ЧПУ, и гравировка «Proof that Tony Stark has a heart». Лицензия у неё официальная, Marvel, серия The Infinity Saga, так что это не самоделка с рынка.

Телефон пристёгивается к реактору магнитом и заряжается без проводов на 15 Вт, а сам зарядный модуль при этом выдвигается навстречу, когда подносишь телефон. Наклон регулируется шарниром на стойке, в основании есть своя подсветка, а двойное нажатие кнопки питания запускает вспышку света со звуком энергии. Да, это бесполезно. Да, я так делаю каждый раз, когда кто-то приходит.

Сделано всё очень качественно, но с зарядкой не всё гладко. Поймать положение, при котором телефон начинает заряжаться, бывает непросто, а Galaxy S26 Ultra от неё вообще не заряжается. Так что если у вас не айфон с магнитами, прежде чем заказывать, лучше уточните совместимость у продавца.

Цена: 8 750 ₽

Купить зарядку-реактор

Металлический скат, который машет плавниками у монитора

Это самая дорогая вещь в моём списке и при этом самая бесполезная, если смотреть трезво. Скат-манта goni целиком сделан из металла и отполирован до блеска, а стоит он на стойке над подставкой. Внутри работает моторчик, и через шестерни он медленно качает огромные плавники и хвост, так что скат будто плывёт. Скорость взмахов, яркость и само включение крутятся ручками на подставке, а питание идёт по Type-C.

Дальше начинаются подробности, ради которых его все берут в руки. Внешние панели держатся на магнитах, их можно снять и оставить скат «скелетным», чтобы было видно механику. Сам он сидит на подпружиненном штыре, снимается со стойки и ставится обратно. Подсветка умеет плавно «дышать», а если переключить её на ровный свет, получится ночник. Приезжает он уже собранным, так что собирать ничего не нужно.

А теперь про деньги, потому что от них никуда не деться: к цене сверху добавляется пошлина около 8,8 тысячи рублей. Объяснить, зачем скату такие деньги, я не могу, ведь он ничего не делает, кроме как красиво двигаться. Но именно на него в моём кабинете смотрят дольше всего.

Цена: 78 650 ₽ с купоном

Купить скат

Подставка, на которой колонка висит на магнитах

Первый вопрос, который задают про подставку MAG50, — «а она правда висит?» Правда. Это кольцо из нержавеющей стали на четырёх опорах, и в каждой опоре стойка не стоит, а висит над конусом на магнитной левитации. Колонка встаёт сверху, поднимается над столом примерно на 80 мм и не касается основания напрямую, а если её тронуть, немного покачивается.

Зачем это нужно? По задумке бас от колонки не уходит в стол, и стол не начинает гудеть вместе с музыкой. Рассчитана подставка на настольные колонки диаметром до 300 мм, вроде круглых harman/kardon, а цветов два, чёрный и серебристый (у меня чёрный). Снизу по центру стоит направляющий конус, который держит всю конструкцию ровно.

Услышу ли я разницу в звуке? Честно, не уверен, и врать не буду. Но на вопрос «где ты это взял» отвечать приходится чаще, чем про любую колонку, которую на неё ставлю, а это для такой вещи, на мой взгляд, уже результат.

Цена: 38 600 ₽

Купить MAG50

Flexbar: Touch Bar, который Apple убрала, теперь лежит у меня на столе

Touch Bar из MacBook Apple убрала, и многие только порадовались, а вот мне его иногда не хватало. Поэтому Flexbar я взял почти из ностальгии. Это отдельная сенсорная полоска в алюминиевом корпусе, которая ложится перед клавиатурой, а внутри у неё стоит AMOLED-экран 250 на 7 мм с разрешением 2170 на 60. Подключается она одним кабелем Type-C, и весит всего 71,7 грамма без подставки.

На плитки можно повесить что угодно: сочетания клавиш, команды, макросы, а ещё слайдеры и цветные индикаторы. Работает она с любой программой, у которой есть горячие клавиши, и для OBS, Adobe и Microsoft Office уже есть готовые наборы. Настраивается всё в бесплатном приложении FlexbarDesigner под Windows, macOS и Linux, причём настройки сохраняются в самой панели. Так что если подключить её к другому компьютеру, она сразу работает, а базовые клавиши подхватываются даже на iPad и телефоне, как будто это обычная клавиатура.

Другое дело, что без приложения часть продвинутых функций не заработает, так что на рабочем компьютере его придётся поставить. Зато потом перестаёшь вспоминать, какая там комбинация из трёх клавиш нужна, и просто тыкаешь в цветную кнопку.

Цена: 14 650 ₽

Купить Flexbar

Пиксельные часы, которые сами слышат музыку в комнате

Узкая светящаяся планка под монитором выглядит как табло из старой электрички, только цветное. Часы CHANGELIN собраны из 512 RGB-светодиодов, и на этой матрице они показывают время с крупными секундами, дату, погоду с температурой и музыкальный спектр. Длина у них 268 мм, высота около 43–44 мм, поэтому они спокойно встают под монитор и ничего не загораживают.

Самый частый вопрос гостей звучит так: «а куда воткнут провод от колонок?» А никуда, потому что встроенный микрофон сам ловит музыку в комнате, и столбики спектра пляшут без всяких кабелей. Время синхронизируется по Wi-Fi, цвета шрифта, спектра и даже пиков меняются через веб-интерфейс в браузере или прямо медными сенсорными кнопками сверху. Корпус бывает алюминиевым или из чёрного ореха, а панель закрыта закалённым стеклом. Ну и прошивка обновляется по воздуху, так что со временем могут появиться новые функции.

Батареек внутри нет, работают часы только от сети через Type-C на 5 В, адаптер лежит в комплекте. Поэтому место под них лучше выбирать рядом с розеткой, а не на полке в другом конце комнаты.

Цена: 8 500 ₽

Купить часы CHANGELIN

Кружка, на боку которой горит температура кофе

С виду это обычная керамическая кружка, пока не нальёшь в неё кофе. PixelMug прячет на боку пиксельный экран 4,83 дюйма из 512 светодиодов, и на нём загорается температура напитка в реальном времени. Можно вывести часы, погоду, а можно нарисовать с телефона своё сердечко или надпись в приложении PixelMug. Там же есть генерация картинок ИИ, которая превращает в пиксели фото или текст.

Правда, разрешение тут 16 на 32 пикселя, так что сложные картинки он не потянет, и рисовать лучше что-нибудь простое. С Wi-Fi тоже есть нюанс: работает кружка только с сетью 2,4 ГГц, а 5 ГГц не видит вообще. Объём у неё всего 175 мл, это скорее под эспрессо или маленький капучино, а не под ведро чая на всё утро. При этом весит она 350 граммов, то есть заметно тяжелее обычной чашки такого же размера, потому что внутри батарея.

Батареи на 600 мА*ч хватает примерно на два часа, но кружку можно держать подключённой к питанию. А защита IPX7 означает, что её можно помыть и не переживать, что экран утонет. Кофе от неё вкуснее не станет, зато каждый, кто видит её у меня в руках, сразу спрашивает, откуда она.

Цена: 9 900 ₽

Купить PixelMug

CD-плеер с подсветкой, ради которого я достал старые диски

Закончу вещью, на которую младшее поколение смотрит как на артефакт. HOTT C229Pro — это настольный проигрыватель компакт-дисков со встроенной колонкой, и диск в нём видно через прозрачную крышку, а вокруг светится RGB-кольцо в такт музыке. Цветов подсветки девять, а сбоку стоит цветной экранчик, на котором показан номер трека и время.

Управляется он кнопками сверху и крупной круглой ручкой громкости, которую приятно крутить. Но дисками дело не ограничивается: он читает карты памяти и флешки, у него есть вход AUX, а ещё по Bluetooth 5.3 он работает как обычная колонка от телефона. Аккумулятор на 4000 мА*ч позволяет слушать без розетки, так что его можно унести на балкон или на кухню. Корпус, кстати, можно украсить сменными наклейками спереди и сзади, если хочется сделать его совсем своим.

Стоит он недёшево, особенно если вспомнить, что компакт-диски у многих давно лежат на антресолях. Но именно ради этого его и берут: достать старый альбом, положить под крышку и смотреть, как он крутится в цветном кольце.

Если из всего списка вы присмотрели читалку или часы, а не скат за восемьдесят тысяч, это нормально, я бы тоже начал с них. Остальные находки, в том числе куда более спокойные, я выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. А в комментариях напишите, про какую из этих вещей вы бы первым делом спросили меня, где я её взял.

Цена: 38 850 ₽ с купоном

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