Я уже собрал корзину к распродаже 11.11 и точно знаю, на что потрачу зарплату

До 11.11 осталось меньше двух недель, а корзина у меня уже забита под завязку. Только складывать туда все подряд проще, чем потом выбирать, и половина вещей обычно так и не доходит до оплаты. В этот раз я заранее прошелся по списку и оставил десять позиций. Получился довольно пестрый набор: что-то для айфона, что-то для машины, а пара вещей просто для удовольствия. Одну из них здесь продают дешевле, чем в американском магазине бренда, причем заметно. Часть скидок мы уже успели поймать в первые дни распродажи, а ниже расскажу, что осталось в корзине, зачем мне каждая вещь и сколько она стоит прямо сейчас.



Шайба с вентилятором, чтобы айфон не грелся

Беспроводная зарядка удобна ровно до того момента, как берешь айфон с нее в руки. Корпус теплый, а iOS при нагреве сама сбрасывает скорость, чтобы поберечь аккумулятор. Мы уже проверяли, что стало с батареей за три года зарядки до 80%, и температура там влияет на износ не меньше, чем проценты.

Поэтому первой в корзину легла UGREEN MagFlow Pro. Это магнитная шайба с Qi2.2: до 25 Вт для iPhone 16 и 17, а у iPhone 12-15 потолок 15 Вт. Внутри стоит элемент Пельтье с вентилятором, он активно охлаждает площадку, к которой прилипает смартфон. По данным UGREEN, iPhone 17 Pro Max заряжается на ней с нуля примерно до 53% за полчаса, а корпус остается до 6 градусов холоднее, чем на шайбе без охлаждения.

Пара оговорок. Вентилятор тихий, но в полной тишине его слышно. И блок питания нужен минимум на 45 Вт, в комплекте его нет (об этом в следующем пункте).

Цена: 3460 рублей (с купоном)

Купить магнитную зарядку UGREEN MagFlow Pro

Блок питания, без которого шайба работает вполсилы

Раз охлаждаемой зарядке нужен адаптер от 45 Вт, логично заказать его в том же заказе. Недавно мы разбирали, чем заряжать iPhone 18 Pro на максимальной скорости, и там хорошо видно, что цифра на корпусе еще ничего не гарантирует. Мне же нужен простой двухпортовый блок без лишних наворотов.

Я выбрал Vention на 45 Вт. Он собран на нитриде галлия, поэтому при такой мощности остается компактным. Два порта USB-C позволяют заряжать сразу айфон и часы, поддерживаются PD 3.0 и QC 3.0. Мощности хватит и на MacBook Air, но только если он подключен один: два устройства делят 45 Вт между собой.

Вилка европейская, так что переходник не понадобится. Цветов несколько, от белого и черного до розового.

Цена: 1310 рублей (через комбо-корзину)

Купить зарядное устройство Vention 45W GaN

Один толстый провод для айфона и ноутбука

Кабелей USB-C дома полно, но почти все они из коробок и рассчитаны на 60 Вт. Айфону этого хватает с запасом. А вот мощный ноутбук на таком проводе заряжается медленнее, чем мог бы, и каждый раз приходится вспоминать, какой кабель какой.

Под эту роль подходит UGREEN PD 3.1 на 240 Вт. Он держит ток до 5 А, сделан в нейлоновой оплетке с прозрачным защитным слоем поверх, длина 1 или 2 метра. Важная деталь: данные идут со скоростью USB 2.0, то есть 480 Мбит/с. Для зарядки это неважно, а вот внешний SSD через него будет копировать фото мучительно долго.

Цена здесь, как и у блока Vention, указана через комбо-корзину. Это отдельная корзина AliExpress, где цены ниже, если заказ набирается от 1000 рублей, поэтому провода и зарядку удобно оформить вместе.

Цена: 620 рублей (через комбо-корзину)

Купить кабель UGREEN USB-C 240 Вт

Кабель в машину, где CarPlay работает только по проводу

В машинах на несколько лет старше CarPlay часто работает только по проводу, а разъем на панели почти всегда USB-A. Кабель из коробки современного айфона с USB-C на обоих концах туда не воткнешь. Переходники в салоне болтаются, выпадают и теряются под сиденьем.

Поэтому беру UGREEN USB-A — USB-C в алюминиевых коннекторах и плотной оплетке. Ток до 3 А, поддержка QC 3.0 и передача данных по USB 2.0, для CarPlay этого достаточно. Длина на выбор от 0,25 до 3 метров, в машину я бы взял полметра или метр, чтобы провод не путался под ногами у переключателя передач.

Второй такой я бы положил в рюкзак: USB-A до сих пор стоит в поездах, самолетах и гостиничных лампах. А если дома не хватает других переходников, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС: недорогие провода, которые взяли бы себе, мы складываем туда.

Цена: 540 рублей (через комбо-корзину)

Купить кабель UGREEN USB-A — USB-C

Регистратор, который прячется за зеркалом

Запись с регистратора месяцами лежит на карте памяти никому не нужной. Пока однажды не случается спорная ситуация на дороге, и тогда важно, чтобы на видео читались номера, а не размытые пятна.

70mai M310 Plus 2K пишет видео в 1440p с WDR, угол обзора у объектива 143 градуса, а светосила f/1.55 выручает ночью. Небольшой корпус крепится к стеклу и почти не виден из салона за зеркалом. Управлять им можно через приложение по Wi-Fi или голосом, правда, голосовые команды понимают только английский и китайский. Есть и круглосуточный режим парковки, но для него нужен отдельный кабель к проводке машины, в комплекте его нет.

Еще одна вещь, о которой легко забыть: в версии No TF Card нет карты памяти. Регистратор работает с microSD от 16 до 256 ГБ класса 10 и выше. Не знаете, какую карту брать под постоянную перезапись? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, водителей там хватает.

Цена: 2490 рублей

Купить видеорегистратор 70mai M310 Plus 2K

Плоская метка вместо AirTag для кошелька

AirTag в кошельке смотрится так себе: он круглый, толстый и выпирает даже из отделения для монет. Для бумажника нужна метка, которая ляжет в кармашек для карт и не будет заметна.

UGREEN Finder Slim 2 сделана как раз в форме банковской карты и работает с приложением «Локатор». Она появляется там рядом с AirPods и другими вещами, а ее местоположение обновляется через айфоны, которые оказываются поблизости. Если кошелек завалился за диван, метку можно заставить пищать прямо из «Локатора».

Поддерживается только сеть Find My, так что с Android-смартфоном она работать не будет. Для владельцев айфонов это скорее плюс: никаких сторонних приложений ставить не нужно.

Цена: 1660 рублей

Купить метку UGREEN Finder Slim 2

Большие наушники, о зарядке которых можно забыть

AirPods Max стоят как неплохой смартфон, а без розетки живут около 20 часов. Закрытые наушники для дома и дороги мне нужны, но отдавать за них такие деньги я не готов.

Выбор пал на Nothing Headphone (a). Главная их фишка в автономности: до 135 часов без шумоподавления и до 75 часов с ним. Пять минут на проводе дают около 8 часов музыки. Гибридное шумоподавление глушит до 40 дБ, есть разъем 3,5 мм для провода и защита от брызг IP52.

Наушники поддерживают LDAC, но айфону от этого ни горячо ни холодно: он все равно передает звук в AAC. Зато цена приятная. В США Headphone (a) стоят 199 долларов, а здесь с купоном выходят меньше 10 тысяч рублей. Цветов четыре: черный, белый, розовый и желтый.

Цена: 9770 рублей (с купоном)

Купить наушники Nothing Headphone (a)

Колонка в стиле NES для рабочего стола

Динамики MacBook неплохие, но для фоновой музыки за работой хочется чего-то отдельного. И желательно не очередной черный цилиндр, которых на любом маркетплейсе сотни.

8BitDo Retro Cube 2 выглядит как кубик в цветах приставки NES, а громкость и треки переключаются крестовиной как у геймпада. Внутри два динамика по 5 Вт и аккумулятор на 2000 мА·ч, которого, по тестам обозревателей, хватает примерно на 30 часов. Подключается она по Bluetooth 5.3, через адаптер 2,4 ГГц из комплекта (задержка меньше, пригодится в играх) или по USB-кабелю.

Колонка стоит на зарядной подставке, так что разряжаться ей особо некогда. Влагозащиты нет, поэтому на природу я бы ее не брал. Ее место на столе рядом с Mac.

Цена: 2950 рублей

Купить колонку 8BitDo Retro Cube 2

Раскладушка для очередей и поездов

Очереди и долгие поездки проще пережить с чем-то, кроме ленты соцсетей. Ретроконсоль для этого удобнее айфона: настоящие кнопки под пальцами, а батарея смартфона к вечеру остается целой.

Anbernic RG SP сделана в духе Game Boy Advance SP: раскладушка с IPS-экраном на 3,4 дюйма, 720 на 480 точек и соотношением сторон 3:2. Внутри процессор Allwinner H700 и Linux, есть Wi-Fi и два слота microSD до 512 ГБ. Аккумулятор на 3300 мА·ч рассчитан примерно на 6 часов игры.

Стиков здесь нет, только крестовина и кнопки. Поэтому это консоль для старой классики: 8 и 16 бит, портативки Nintendo и первая PlayStation, а не для чего-то тяжелее. Расцветок на странице восемь, я присмотрел Pearl Blue.

Цена: 5950 рублей

Купить консоль Anbernic RG SP

Подставка на тумбочку для айфона и наушников

Шайба из начала списка отправится на рабочий стол, а в спальню нужна подставка. Айфон на ней стоит под углом, и в режиме ожидания его удобно использовать как ночные часы. Наушники при этом заряжаются рядом, а не валяются в кейсе на полу.

UGREEN MagFlow Pro 2-в-1 заряжает iPhone 16 и 17 на 25 Вт по Qi2.2, а площадка внизу отдает 5 Вт наушникам. Охлаждение здесь тоже активное, с вентилятором, а на стойке есть небольшой экран. Это самая дорогая позиция после наушников, зато она закрывает сразу два устройства.

Если сложить все десять пунктов, корзина сейчас тянет почти на 36 тысяч рублей. К 11 ноября часть цен, судя по пометкам на страницах товаров, еще опустится. Следить за ними будем в наших каналах в Telegram и МАКС, подписывайтесь, чтобы не покупать вслепую.

Цена: 7020 рублей (с купоном)

Купить подставку UGREEN MagFlow Pro 2-в-1

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