4 аксессуара UGREEN для iPhone и MacBook, которые стоит забрать на распродаже 11.11

Перед распродажей 11.11 корзина обычно набивается сама собой, а через пару недель половина покупок уже лежит в ящике. С аксессуарами для Apple промахнуться еще проще: на карточке красивые ватты, а на деле зарядка не тянет MacBook или держатель заряжает айфон вполсилы. Я и сам недавно рассказывал, что успел заказать на 11.11, которая незаметно стартовала, и одна вещь из того списка снова попала сюда. Остальные три закрывают задачи, о которых вспоминаешь в последний момент, а одна из них живет там, где аксессуара вообще не ждешь. Ниже расскажу, что умеет каждая, где у нее подвох и кому ее имеет смысл брать.



Зарядка для MacBook, которую можно носить в кармане

Родной блок от MacBook в рюкзаке занимает место как небольшой пенал, а к айфону Apple адаптер давно не кладет. Многие так и живут с двумя-тремя зарядками. При этом лишний нагрев батарее не помогает: мы проверяли, что дает ограничение зарядки айфона до 80%, и без жары там тоже не обошлось.

UGREEN Nexode Air 65 Вт собран на нитриде галлия, поэтому при своей мощности он размером примерно 33 × 31 × 40 мм и весит около 100 граммов. Порт один, USB-C, и он отдает до 65 Вт. Этого хватает, чтобы заряжать MacBook Air на полной скорости и спокойно подпитывать MacBook Pro с базовым чипом. Айфон и iPad от него тоже берут свой максимум. Кроме Power Delivery блок понимает PPS и Quick Charge, так что Samsung или Pixel в семье тоже не останутся без быстрой зарядки. Встроенная система ThermalGuard по заявлению UGREEN проверяет температуру 200 раз в секунду и сбрасывает мощность, если корпус начинает перегреваться.

Подвох один, и он честный: порт единственный. Ноутбук и айфон одновременно от него не зарядить, придется по очереди. Зато новый бордовый цвет выглядит заметно живее привычного серого, а в комплектации EU Plug Add Cable в коробке лежит метровый кабель USB-C на 100 Вт. Если вы много ездите и хотите одну зарядку на все, это, пожалуй, самый понятный вариант в подборке.

Цена: 2400 рублей (с купоном)

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Магнитный держатель, после которого кабель в машине не нужен

Навигатор на айфоне съедает заряд быстрее, чем кажется. Час по пробкам с включенным экраном, и к вечеру телефон уже просит розетку. Кабель от прикуривателя при этом вечно путается под рукой, а телефон в подстаканнике приходится разглядывать краем глаза.

Держатель UGREEN с Qi2.2 крепится на решетку воздуховода. Айфон просто прилипает к нему магнитом и сразу начинает заряжаться. iPhone 16 и iPhone 17 он заряжает мощностью до 25 Вт, более старые модели получают до 15 Вт. Для полной скорости нужна iOS 26 или новее. Магниты держат телефон крепко и на кочках, а снимается он одной рукой, без защелок. Вокруг площадки есть подсветка, которая показывает, идет ли зарядка. Сам держатель подключается кабелем USB-C, поэтому в машине нужна автомобильная зарядка с таким портом. Только учтите: слабый адаптер на 12 Вт полные 25 Вт не выдаст, берите что-то мощнее.

Не получается закрепить держатель на необычных решетках вашей машины? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там наверняка найдутся владельцы такой же модели.

Цена: 1840 рублей (с купоном)

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Автодержатель UGREEN есть и на Ozon. Перед заказом посмотрите название модели на карточке. У старшей версии MagFlow Pro, например, есть активное охлаждение с вентилятором, и летом под солнцем через лобовое стекло это заметный плюс. Для нее, правда, понадобится автомобильная зарядка от 45 Вт.

Купить держатель UGREEN на Ozon

Чехол, на спинке которого можно менять картинку

Чехлы у всех примерно одинаковые: прозрачный, черный или с MagSafe-кольцом. Хочется выделиться, приходится клеить наклейки или менять чехол раз в сезон. UGREEN зашла с неожиданной стороны и встроила экран прямо в заднюю панель.

В чехол UGREEN Magic встроен цветной дисплей на электронных чернилах диагональю 3,7 дюйма. Он показывает шесть цветов, так что на спинку можно вывести фото, рисунок, список дел или QR-код. Картинка передается по NFC из приложения UGREEN, на обновление уходит около 40 секунд. Самое приятное в том, что питание не нужно: экран тратит энергию только в момент смены изображения, а потом держит его сколько угодно, батарею айфона он не трогает. Сбоку есть кнопка, которая отключает NFC-антенну чехла, поэтому бесконтактной оплате и пропуску в офис он не мешает. Корпус из поликарбоната и TPU, бортик над камерами защищает блок объективов.

Чехол выпускают для iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, а также для iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Вещь новая и пока редкая, поэтому выбирайте модель внимательно. Если вам нравятся такие странные, но любопытные гаджеты, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, о необычных новинках там пишем сразу после анонса.

Цена: 4260 рублей (с купоном)

Купить чехол UGREEN с E-Ink экраном

Повербанк-башня, которая заряжает MacBook и держит айфон

Недавно я подробно разбирал большой повербанк UGREEN для поездок на 25 000 мА·ч. Если тот кажется вам избыточным, у бренда есть вариант чуть компактнее и с беспроводной площадкой, которой у старшей модели нет.

Повербанк UGREEN Nexode на 20 000 мАч сделан в форме небольшой башни. Сверху магнитная площадка Qi2 на 15 Вт: айфон прилипает к ней и заряжается, а заодно стоит как на подставке, так что можно смотреть видео или звонить по FaceTime. Проводных портов три. USB-C1 выдает до 100 Вт, USB-C2 до 45 Вт, USB-A до 22,5 Вт, а суммарно до 145 Вт.

Это значит, что MacBook и айфон можно заряжать одновременно и без заметной потери скорости. На корпусе цветной экран: на нем видно остаток заряда, напряжение, ток и мощность на каждом порту. Емкость 20 000 мАч дает около 74 Вт·ч, это меньше лимита в 100 Вт·ч, так что в ручную кладь аккумулятор пустят без вопросов. В комплекте кабель USB-C на 140 Вт и бархатный чехол. Если цена кусается, загляните в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС: аккумуляторы попроще и кабели к ним там попадаются часто.

Цена: 7700 рублей (с купоном)

Купить повербанк UGREEN 145 Вт

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