10 моих находок с АлиЭкспресс — товары, которые вы бы не нашли сами

Есть на AliExpress такой жанр покупок — вещь, на которую ты бы сам никогда не вышел. Не потому что плохо искал, а потому что даже не знал, что такое существует. Робот, который моет окна вместо тебя. 3D-сканер за смешные деньги. Монокуляр, в который можно разглядеть кратеры на Луне. Я периодически проваливаюсь в такие кроличьи норы на пару часов, и вот что оттуда принёс в этот раз — десять разноплановых штуковин, каждая из которых по-своему удивила. А, если вы думаете, какой Android-смартфон купить вместо Айфона, вот вам 5 отличных моделей, которые вам точно понравятся.



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Кабель USB-C для зарядки MacBook

Большинство кабелей USB-C, которые валяются в ящике стола, поддерживают максимум 60 Вт. Этого хватит для смартфона, но ноутбук уже не зарядишь. Кабель Rocoren USB-C решает это раз и навсегда: поддержка до 240 Вт — запас, которого хватит буквально на любое устройство с Type-C-портом. Есть варианты длиной 1 и 2 метра, оплётка плотная, штекеры сидят в гнёздах без люфта.

Для владельцев MacBook на Apple Silicon — подключаете и заряжаете на полной мощности адаптера, никаких ограничений. Я купил два в ноябре: один на стол, второй в рюкзак. За четыре месяца оплётка выглядит как новая, хотя гоняю кабель каждый день. У оригинального Apple-кабеля на 240 Вт цена раз в десять выше, а делает он ровно то же самое.

Цена: 260 рублей

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Квадратный робот для мытья окон

Мыть окна — это то дело, которое откладываешь до последнего. Особенно если этаж высокий, а окна панорамные. Робот для мытья окон крепится к стеклу на вакууме, проходит всю поверхность по заданной траектории и сам останавливается. В комплекте пульт дистанционного управления, страховочный трос и набор многоразовых салфеток.

Вам остаётся только переставить его на следующее окно. Раньше жена тратила на все окна в квартире полдня со стремянкой — теперь справляется за час, причём без риска и грязных разводов. Если живёте в квартире с большими окнами — оцените, сколько времени это сэкономит.

Цена: 8 550 рублей

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3DMakerpro Moose Lite: 3D-сканер для дома и мастерской

Звучит как что-то из лаборатории, но на деле 3D-сканер 3DMakerpro Moose Lite — это компактный прибор размером с фонарик, который создаёт цифровые копии любых объектов. Точность до 0,05 мм, оптическая стабилизация и автоматическое сшивание сцен — то есть вы просто обводите предмет сканером, а софт сам собирает 3D-модель. Работает без специальных меток: навёл и сканируй.

Тут главное — понимать, зачем это вам. Моделирование, 3D-печать, реверс-инжиниринг деталей, оцифровка коллекции, потому что стоит прибор не дешево. Зато и применений у него масса. Благо подключается он к компьютеру без лишней суеты, а софт для него и вовсе бесплатный. Дочь притащила мне свои фигурки и говорит: «отсканируй». Ну, я потыкался и получилось настолько детально, что я сам залип. Честно говоря, не ожидал от устройства с АлиЭкспресс подобного уровня.

Цена: 34 850 рублей (купон на скидку)

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Модульные световые панели для рабочего стола

Залип на ролики с рабочими местами и в каждом втором увидел модульные световые панели на стене. Думал, декоративная ерунда, но оказалось — из них собирается любой паттерн: шестиугольники стыкуются друг с другом в произвольном порядке. RGB-версия переключает цвета и эффекты, а для тех, кто не любит дискотеку, есть режим тёплого белого.

Панели крепятся на двусторонний скотч, провод общий — никакой путаницы. Управляются с пульта или с телефона. Взял прошлым летом набор из шести штук, повесил над монитором — и рабочее место сразу стало выглядеть как из Pinterest. Если у вас стоит HomePod или другая умная колонка — панели можно интегрировать в сценарии освещения, хотя и через стороннее приложение.

Цена: 4 300 рублей

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Lenovo ThinkPad T460: рабочий ноутбук вместо Макбука

Все вокруг хотят MacBook, а я расскажу про вещь из другой вселенной. Lenovo ThinkPad T460 — это не про тонкий корпус и восхищённые взгляды в кофейне. Это про то, чтобы кинуть ноут в сумку, не думая о защитном чехле. Корпус крепкий, ничего не скрипит и не гнётся, а клавиатура у ThinkPad — легенда, печатать на ней одно удовольствие. Трекпойнт посередине клавиатуры — отдельный кайф для тех, кто помнит.

Логично, что за тридцатку вы получаете не топовый процессор, а Intel Core i5, не 16 ГБ ОЗУ, а всего лишь 8 — но для рабочих задач, документов, браузера и даже лёгкого кодинга её хватает с запасом. Апгрейд памяти и SSD — дело двадцати минут и десятка тысяч рублей. Это крепкий рабочий инструмент без лишних наворотов, который честно делает свою работу и не просит внимания.

Цена: 29 400 рублей

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70mai T800E: видеорегистратор с настоящим 4K

Номера машин на записи должны читаться, иначе зачем вообще нужен регистратор? Видеорегистратор 70mai T800E снимает в настоящем 4K, а не в интерполированном, как делают дешёвые модели. Номера считываются даже на скорости и в сумерках благодаря ночному режиму и широкому углу обзора. Компактный корпус прячется за зеркалом заднего вида — с места водителя его не видно.

Плюс — есть подключение к смартфону через Wi-Fi: можно тут же посмотреть запись, скачать нужный фрагмент или настроить параметры через приложение 70mai на iPhone. Если ездите много по трассе, да и по городу тоже, такой регистратор окупится за пару спорных эпизодов.

Цена: 7 150 рублей

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Baseus: беспроводной насос для шин вместо поездки на заправку

Знаете это чувство, когда утром садишься в машину, а колесо подспущено? Раньше я ехал на заправку и стоял в очереди к компрессору. Теперь в багажнике лежит беспроводной насос Baseus, и вся процедура занимает пару минут. Насадки для автомобильных, мотоциклетных и велосипедных шин — всё в комплекте. Выбираешь режим с заданным давлением, нажимаешь кнопку, и насос автоматически отключается, когда нужный показатель достигнут.

Насос классный — он компактный, помещается в бардачок. Заряжается по USB-C. Я бросил его в багажник в марте и с тех пор доставал раз пять — подкачивал и машину, и велосипед дочери, и даже мяч. Для меня это штука из категории «не знал, что мне это нужно, а теперь не представляю, как без неё».

Цена: 1 900 рублей

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Силиконовая форма для льда с лотком-контейнером

Казалось бы, лёд — он и есть лёд. Но если вы хоть раз выламывали кубики из дешёвой пластиковой формы, разбрызгивая воду по всей морозилке, вы поймёте, зачем нужна силиконовая форма для льда с нормальной конструкцией. Силиконовое дно гнётся, кубики выскакивают одним движением прямо в комплектный лоток — никакого ковыряния ножом.

Лоток работает и как контейнер для хранения: сделали лёд, перевернули форму, закрыли крышкой — и в морозилке порядок. Мелочь, но из тех, что приятно удивляет каждый день. Раньше я просто наливал воду в пакет и надеялся на лучшее, а теперь достаю ровные кубики за секунду.

Цена: 2 300 рублей (с учетом доставки)

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Компактный монокуляр для наблюдения за природой и звёздами

Телескоп — штука громоздкая и дорогая, а просто приблизить что-то далёкое хочется прямо сейчас. Компактный монокуляр помещается в карман куртки и даёт достаточное увеличение, чтобы разглядеть птицу на дереве, номер на лодке или даже кратеры на Луне. Оптика, конечно, не уровня Zeiss, но за свои деньги — просто прекрасно.

Можно прижать к объективу камеры iPhone и сделать фото с приближением — получается забавно, хоть и не идеально по краям. Если у вас есть дети, готовьтесь: монокуляр будет отобран в первые же пять минут. Открыл коробку и поймал себя на мысли, что за 800 рублей это слишком хорошо.

Цена: 789 рублей

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Кроссовки Onemix с быстрой шнуровкой для города

Внешне кроссовки Onemix выглядят как что-то из линейки дорогих брендов — массивная подошва, выразительный силуэт, заметный дизайн. Но тут не только про внешность: подошва реально амортизирует, а не просто выглядит толстой. При активной ходьбе разница ощущается моментально.

Отдельная деталь — система быстрой шнуровки. Не нужно ничего завязывать: затянул, зафиксировал, побежал. Если вы вечно спешите или просто ненавидите возиться со шнурками — оцените. Не флагман обувного рынка, но и не пытается им казаться — за свой ценник получаете честные городские кроссовки с хорошей амортизацией.

Цена: 5 200 рублей

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