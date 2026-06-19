10 товаров с AliExpress, которые я заказал в поездку

Раз в год я стараюсь выбраться в горы на Алтай. Туда, где почти нет интернета. Связь ловит через раз, а на перевалах и вовсе пропадает. Для меня это не баг, а фича. Так я устраиваю себе и семье настоящий детокс. Казалось бы, технику можно смело оставить дома. А я перед каждой поездкой иду закупаться на AliExpress. Я уже собирал отдельную подборку вещей для отпуска, но сейчас расскажу именно про свою поездку. Логика простая: гаджеты нужны не для того, чтобы залипать в экран, а чтобы дорога была комфортной. Чтобы в машине всё заряжалось, вечером в палатке было чем заняться, а любимый iPhone доехал до дома целым.



В этом году я собрал десять вещей. Часть из них техника, часть простые походные мелочи. Каждую покупал не просто так, а под конкретную ситуацию в поездке. Делюсь списком, вдруг и вам пригодится перед отпуском.

Какие умные часы взять в горы вместо Apple Watch

Apple Watch я в горы не беру. Жалко до боли. Камни, ветки, ледяная вода в горной реке: поцарапать или разбить умные часы проще простого. А ремонт потом влетит в копеечку. Поэтому я завёл отдельные часы для походов. Кинул в рюкзак и забыл о них до конца поездки. Упал на тропе, зацепился за корягу, окунул руку в ручей за водой, а им вообще всё равно. Корпус крепкий, стекло толстое. А мне больше ничего и не надо: время, шаги, маршрут и заряд, который держится не один день. Возвращаюсь домой и снова надеваю Apple Watch.

Цена: 14 240 рублей

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Карманная приставка с ретро-играми для путешествий

Вот стемнело, костёр догорает, а спать ещё рано. Чем заняться в палатке? Сети нет, сериал не включишь, лента не листается. Раньше я в такие моменты просто ворочался без сна. Теперь достаю карманную консоль. Залил на неё старые игры из детства, те самые, в которые рубился ещё на приставке у друга. И вечер сразу проходит весело. Дети в полном восторге, передают джойстик по очереди. Да чего там, я и сам залипаю не хуже них. Места занимает чуть больше смартфона, заряда хватает на несколько вечеров. Самое то, когда вокруг ни вышки сотовой связи, ни Wi-Fi.

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Цена: 1 930 рублей (через комбо-корзину)

Купить приставку

Портативная колонка для отдыха на природе

Днём на привале или у костра хочется музыки. Динамик смартфона тут не помощник: хрипит, теряется на открытом воздухе, да и батарею жрёт. Поэтому беру с собой маленькую колонку. Бросаю в боковой карман рюкзака, цепляю за петельку, и руки свободны. Воды она не боится, а на Алтае погода меняется за минуту: то солнце, то дождь, то брызги с реки. Один раз уронил её прямо в лужу, вытер, и она играет дальше. Звук на удивление громкий, на нашу компанию хватает с запасом.

Цена: 1 570 рублей (с купоном)

Купить колонку Soundcore

Лучший повербанк для походов и длительных поездок

В горах розеток нет. А телефон всё равно нужен: для фото, для офлайн-карт, для экстренного звонка, если связь вдруг поймается. Сел аккумулятор, и ты как без рук. Поэтому без хорошего пауэрбанка я в дорогу ни ногой. Взял компактный, с проводом прямо в корпусе, чтобы не искать и не таскать отдельный кабель, который вечно куда-то пропадает. Ёмкости хватает, чтобы зарядить и iPhone, и походные часы, и колонку. Лежит в рюкзаке, и с ним спокойнее: я точно не останусь с мёртвым телефоном где-нибудь посреди перевала.

Цена: 2 630 рублей

Купить аккумулятор Xiaomi

Удобный кабель для зарядки телефона в машине

До Алтая от нас ехать долго. И всю дорогу телефоны, планшет и навигатор просят зарядки. Обычный длинный кабель это сплошная боль: путается под ногами, свисает с панели, попадает под рычаг. А этот провод-пружинка растягивается ровно на нужную длину и сам собирается обратно в аккуратную спираль. В салоне порядок, ничего не болтается. Зацепил телефон, зарядился, отцепил, и провод снова компактный. Мелочь, а в дальней дороге экономит кучу нервов.

Не можете выбрать кабель или не уверены, подойдёт ли к вашему iPhone? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем.

Цена: 310 рублей

Купить кабель Essager

Защита камеры iPhone для путешествий и походов

Самое уязвимое место iPhone в походе это блок камер. Он выпирает, и стоит положить телефон на камень объективом вниз, как готова царапина. А чинить камеру дорого и долго. Поэтому ещё дома я наклеил защитные стёкла на каждый объектив. Ставятся за минуту, садятся ровно, на качество съёмки не влияют. Зато теперь я кладу смартфон куда угодно: на стол в кафе, на камень у реки, в карман с ключами, и не вздрагиваю. Стекло поцарапается, а объектив останется целым.

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Цена: 510 рублей

Купить защиту камеры UGREEN

Туристические карабины для рюкзака и снаряжения

Казалось бы, ерунда. А я беру их в каждую поездку. Пристегнуть бутылку к рюкзаку, повесить кружку на лямку, закрепить пакет с продуктами в багажнике, подвесить фонарик в палатке. В наборе сразу несколько штук разного размера. Лёгкие, прочные, из алюминия. Один раз попробуешь, и потом цепляешь к рюкзаку вообще всё подряд. Такие карабины стоят копейки, а в быту на природе выручают постоянно.

Цена: 130 рублей (через комбо-корзину)

Купить карабины

Походный чайник для костра и горелки

Что может быть лучше кружки горячего чая с видом на горы? Для меня это один из главных ритуалов поездки. Ради него и взял лёгкий походный чайник. Ставится прямо на горелку или на угли костра. Литра хватает на всю семью: заварить чай на четверых и ещё останется. Утром кипячу воду, бросаю пакетик или горсть трав, и день начинается как надо. Алюминий лёгкий, в рюкзаке почти не чувствуется. Маленькая вещь, а уюта в поездку добавляет много.

Цена: 530 рублей (через комбо-корзину)

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Как заряжать несколько устройств в машине одновременно

В машине вечно идёт борьба за единственную зарядку. У меня телефон, у жены телефон, у детей планшет, и все хотят питаться одновременно. Знакомо? Я решил проблему просто: поставил зарядку на два порта. Втыкается в прикуриватель, заряжает быстро, два устройства сразу. Больше никто не спорит, чья очередь и кому сейчас нужнее. Корпус компактный, не торчит лопухом из панели. В дальней дороге, где гаджеты разряжаются один за другим, такая мелочь экономит и время, и нервы.

Цена: 820 рублей

Купить автозарядку UGREEN

Защитная плёнка для iPhone: какую выбрать

Последнее, что я делаю перед выездом, это клею свежую плёнку на экран. В походе телефон живёт суровой жизнью: трётся в рюкзаке о ключи, мелочь и другие вещи, падает в карман куртки, лежит на камнях. Плёнка примет все эти удары и царапины на себя. Стоит копейки, а экран бережёт надёжно. В наборе сразу несколько штук, поэтому я без сожалений наклеил новую перед поездкой, а пару оставил про запас. Поцарапается, просто заменю.

Не получается наклеить плёнку без пузырей? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут пару хитростей.

Цена: 550 рублей (через комбо-корзину)

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