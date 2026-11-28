Когда приходит время покупать новый Айфон, я обычно не ограничиваюсь проверкой цен в российских магазинах электроники. Достаточно интересные предложения регулярно появляются и на AliExpress, причем касается это не только смартфонов Apple прошлых поколений, но и самых свежих новинок. В этот раз я решил сравнить цены на шесть популярных моделей в М.Видео и на китайском маркетплейсе, чтобы выяснить, где действительно выгоднее покупать Айфоны в конце 2026 года. Результаты получились весьма любопытными.



Разницы в цене iPhone 18 Pro хватит на AirPods

Если вы давно собирались обновить смартфон и хотите получить все самые современные технологии Apple, то стоит присмотреться к iPhone 18 Pro. Здесь установлен мощный процессор A20 Pro, 6,3-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и продвинутая система камер. При этом смартфон сохранил достаточно удобные для повседневного использования размеры.

На AliExpress сейчас можно заказать версию на 256 ГБ в красивом бордовом цвете с поддержкой обычной SIM-карты и eSIM. В М.Видео за iPhone 18 Pro с таким же объемом памяти и аналогичной конфигурацией симок просят 162 959 рублей.

Получается, что при заказе на AliExpress можно сэкономить почти 34 500 рублей. На оставшиеся деньги вполне реально купить хорошие Apple Watch или AirPods.

Цена: 111 950 рублей + таможенная пошлина 16 557 рублей

Купить iPhone 18 Pro

Пошлина не съедает всю экономию на iPhone 18 Pro Max

Тем, кто привык проводить со смартфоном практически весь день, я бы рекомендовал обратить внимание на iPhone 18 Pro Max. По сравнению с обычной прошкой здесь вы получаете огромный 6,9-дюймовый дисплей и более емкий аккумулятор. Смотреть фильмы, играть, обрабатывать фотографии и даже работать с документами на таком экране значительно удобнее.

На AliExpress продавец предлагает купон со скидкой более 21 тысячи рублей. За эти деньги вы получаете смартфон с 256 ГБ встроенной памяти и поддержкой физической SIM-карты. Для сравнения: в М.Видео аналогичная модификация в серебристом цвете стоит 169 200 рублей.

Таким образом, при покупке самого большого классического Айфона Apple на китайском маркетплейсе можно сэкономить почти 21 500 рублей. Другие предложения с купонами собираем в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Цена: 126 740 рублей + таможенная пошлина 20 976 рублей

Купить iPhone 18 Pro Max

На iPhone Duo разница в цене оказалась самой большой

Пожалуй, самый необычный смартфон во всей подборке. Если вам надоели классические Айфоны, которые из года в год предлагают примерно одинаковый пользовательский опыт, то присмотритесь к складному iPhone Duo. В разложенном состоянии вы получаете большой 7,6-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, который отлично подойдет для чтения, просмотра сайтов и работы с документами.

Внутри установлен процессор A20 Pro, а объем встроенной памяти составляет 256 ГБ. Представленная на AliExpress версия поддерживает только электронные SIM-карты. Продавец предлагает купон почти на 51 тысячу рублей. В М.Видео за iPhone Duo с таким же объемом памяти, но в черном цвете просят 260 399 рублей.

В результате экономия составляет почти 36 тысяч рублей. Это самая большая разница в стоимости среди всех смартфонов в подборке.

Цена: 189 200 рублей + таможенная пошлина 35 374 рубля

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Выгодный iPhone 17 Pro Max нашелся в версии с двумя eSIM

Если для вас не принципиально пользоваться самым новым смартфоном Apple, то одним из наиболее интересных вариантов для покупки сейчас является iPhone 17 Pro Max. У смартфона огромный 6,9-дюймовый OLED-экран, отличные камеры, мощный процессор A19 Pro и емкий аккумулятор. Возможностей этого устройства хватит еще на несколько лет.

В М.Видео я нашел iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ с поддержкой eSIM за 118 558 рублей.

На AliExpress аналогичная версия, но в фирменном оранжевом цвете, стоит дешевле. Разница превышает 14 тысяч рублей. Особенно удачной такая покупка будет для владельцев iPhone 13 Pro Max и более старых смартфонов Apple. Только имейте в виду, что представленная по ссылке версия поддерживает две eSIM, а слота для обычной симки у нее нет. Если сомневаетесь, подойдет ли вам версия с двумя eSIM, спросите владельцев в нашем чате в Telegram или чате AppleInsider.ru в МАКС.

Цена: 92 190 рублей + таможенная пошлина 12 263 рубля

Купить iPhone 17 Pro Max

Меньше всего в этой подборке стоит iPhone 16

Если тратить больше ста тысяч рублей на смартфон вы не готовы, то обратите внимание на обычный iPhone 16. Несмотря на то, что с момента его выхода прошло уже больше двух лет, смартфон остается весьма актуальным. У него производительный процессор A18, качественный 6,1-дюймовый OLED-экран, разъем USB-C, кнопка действия и отдельная кнопка управления камерой.

Для общения в мессенджерах, социальных сетей, фотографий, просмотра видео и большинства игр возможностей этого смартфона более чем достаточно. В М.Видео за розовый iPhone 16 со 128 ГБ памяти просят 76 986 рублей.

На AliExpress смартфон с таким же объемом памяти можно купить почти на 12 тысяч рублей дешевле. Это самый доступный Айфон в моей подборке. Цвет устройства необходимо согласовать с продавцом.

Цена: 64 990 рублей

Купить iPhone 16

На AliExpress iPhone 16 Plus дешевле обычного iPhone 16 в М.Видео

Всего за пять тысяч рублей сверх стоимости обычной шестнадцатой модели можно приобрести iPhone 16 Plus. По большей части это тот же самый смартфон, но с увеличенным до 6,7 дюйма экраном и более емким аккумулятором. Если вы много смотрите видео, читаете книги или постоянно пользуетесь навигатором, то переплата определенно имеет смысл.

Мне нравится эта модель прежде всего тем, что она позволяет получить большой экран и хорошую автономность без необходимости покупать дорогой Pro Max. В М.Видео за синий iPhone 16 Plus на 128 ГБ просят 89 009 рублей.

При заказе на AliExpress можно сэкономить более 19 тысяч рублей. Причем на китайском маркетплейсе большой iPhone 16 Plus обходится даже дешевле обычного iPhone 16 из рассмотренного предложения М.Видео.

Цена: 69 990 рублей

Купить iPhone 16 Plus

AliExpress оказался дешевле во всех шести случаях

Чтобы было проще оценить разницу в стоимости всех представленных смартфонов Apple, я собрал цены в М.Видео и на AliExpress в одной таблице. Для корректного сравнения указал полную расчетную стоимость заказа на китайском маркетплейсе с учетом дополнительных расходов, отображенных в карточках товаров.

Модель Цена в М.Видео Цена на AliExpress Экономия iPhone 18 Pro 256 ГБ 162 959 ₽ 128 507 ₽ 34 452 ₽ iPhone 18 Pro Max 256 ГБ 169 200 ₽ 147 716 ₽ 21 484 ₽ iPhone Duo 256 ГБ 260 399 ₽ 224 574 ₽ 35 825 ₽ iPhone 17 Pro Max 256 ГБ 118 558 ₽ 104 453 ₽ 14 105 ₽ iPhone 16 128 ГБ 76 986 ₽ 64 990 ₽ 11 996 ₽ iPhone 16 Plus 128 ГБ 89 009 ₽ 69 990 ₽ 19 019 ₽

Как видите, во всех шести рассмотренных случаях покупать смартфоны Apple на AliExpress выгоднее. Причем наибольшая экономия получилась не только при заказе дорогого складного iPhone Duo, но и при покупке обычного iPhone 18 Pro. А если бы я выбирал себе относительно недорогой смартфон Apple с большим экраном, то в первую очередь присмотрелся бы к iPhone 16 Plus. За 70 тысяч рублей это весьма интересное предложение. Новые сравнения цен на Айфоны публикуем в нашем канале в Telegram и в канале AppleInsider.ru в МАКС.

При сравнении я использовал предложения продавцов на маркетплейсе М.Видео без авторизации в личном кабинете. Цены в М.Видео проверялись для Москвы, а на AliExpress — для Новосибирска. Стоимость смартфонов в других регионах, условия гарантии, сроки доставки и доступность отдельных расцветок могут отличаться. Цены актуальны на момент подготовки материала. Не забудьте забрать купоны на страницах соответствующих товаров перед оформлением заказа.

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