Мой топ-5 игр для PS5, в которые стоит поиграть в 2026 году, пока не вышла GTA VI

До выхода GTA VI осталось меньше двух месяцев, и просто сидеть и ждать ее довольно тоскливо. Мы уже рассказывали, когда выйдет новая ГТА и сколько она будет стоить, но до 19 ноября еще надо дожить. При этом 2026 год на PlayStation 5 и без Rockstar оказался таким щедрым, что пройти все громкие релизы физически не успеешь. Я выбрал пять игр, от которых сложнее всего оторваться, и одна из них формально в этот список вообще не проходит. Ниже расскажу, во что играю сам, чем цепляет каждая игра и как купить их из России.



Resident Evil Requiem вернула серию в Раккун-Сити

Начну с самой продаваемой игры года. Resident Evil Requiem вышла 27 февраля и стала самой быстро продающейся частью серии за всю историю: 5 миллионов копий за пять дней, а к июлю уже 8 миллионов. По данным Capcom, на сегодня это главный хит 2026 года по продажам. И я прекрасно понимаю почему.

Действие происходит в октябре 2026 года, спустя 28 лет после уничтожения Раккун-Сити. Аналитик ФБР Грейс Эшкрофт расследует странные смерти людей, которые когда-то пережили ту катастрофу. Ниточка приводит ее в заброшенный отель Wrenwood, где восемь лет назад убили ее мать. А дальше к делу подключается Леон Кеннеди, и игра буквально раздваивается.

За Грейс это классический хоррор на выживание. Она слабая, патронов мало, и с большинством врагов лучше вообще не встречаться. Эти главы по умолчанию идут от первого лица, и по атмосфере они ближе всего к поместью Бейкеров из седьмой части. За Леона все наоборот: вид от третьего лица, много стрельбы и драк, почти как в ремейке Resident Evil 4. Камеру при этом можно переключить в любой момент, если вам удобнее по-другому.

Выходит, что две игры в одной здесь не рекламный лозунг. Медленные и страшные главы чередуются с боевиком, и устать от одного из режимов просто не успеваешь. Если вы любите серию хотя бы за одну из этих сторон, Requiem стоит брать первой.

В 007 First Light Бонду только 26 лет

Следующая игра от авторов Hitman. IO Interactive выпустила 007 First Light 27 мая, и это история о том, как Джеймс Бонд вообще стал агентом 007. Ему здесь 26 лет: талантливый, но самоуверенный новичок MI6, который пока только зарабатывает свой статус «два нуля». Бонда играет Патрик Гибсон, и критики хвалят его едва ли не больше, чем саму игру.

По ощущениям это смесь Uncharted и Hitman. Миссию можно пройти с боем, а можно проскользнуть мимо охраны, подслушать разговор, стащить пропуск и заговорить зубы нужному человеку. Под рукой часы от Q и набор гаджетов. Отдельно стоит сказать про механику лицензии на убийство: стрелять на поражение Бонд может только тогда, когда противник первым показал, что готов убить. Мелочь, а играть из-за нее приходится аккуратнее.

Про минусы тоже скажу честно. Часть рецензентов ругает игру за линейность, а стелс здесь заметно проще, чем в Hitman. Зато кампания длится около 20 часов и не успевает надоесть. Покупатели с критиками в целом согласны: 1,5 миллиона копий в первый день и 4 миллиона к августу.

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Pragmata ждали шесть лет, и она того стоила

Pragmata анонсировали еще в июне 2020 года, на той самой презентации PS5. Потом игру переносили на 2022 год, затем на 2023-й, а затем и вовсе отложили на неопределенный срок. Вышла она только 17 апреля 2026 года. Кстати, если телевизор дома вечно занят, в нее, как и в остальные игры из подборки, можно играть на ноутбуке. Мы уже показывали, как подключить PS5 к Макбуку через Remote Play.

Сюжет такой. Астронавт Хью Уильямс прилетает на лунную исследовательскую станцию «Колыбель» и обнаруживает, что люди с нее пропали, а местный искусственный интеллект IDUS вышел из-под контроля и натравливает на всех роботов. Выбраться Хью помогает Диана, андроид, похожий на маленькую девочку. Их отношения постепенно превращаются в историю отца и дочери, и почти все рецензенты отдельно отмечают, как трогательно это сделано.

Главная фишка в бою. Пока Хью стреляет и уворачивается, Диана взламывает врагов в реальном времени: при прицеливании открывается мини-головоломка, которую решаешь кнопками на геймпаде. Левым стиком при этом продолжаешь двигать героя, а шифтами уклоняешься от атак. Звучит как многозадачность ради многозадачности, но именно за этот ритм игру хвалят больше всего. Это совершенно новая серия Capcom, а не очередное продолжение, и людям она зашла: к июлю продали больше 2,5 миллиона копий.

Nioh 3 дает быть и самураем, и ниндзя

Если вам мало боли в соулслайках, Team Ninja выпустила Nioh 3 еще 6 февраля. Игра доступна на PS5 и ПК, и за первые две недели ее купили больше миллиона человек. Главный герой Токугава Такэтие, внук Токугавы Иэясу, который идет к титулу сегуна. Его путь проходит сразу через несколько эпох японской истории: от Хэйана и Сэнгоку до Бакумацу.

Главное нововведение в двух стилях боя. Самурай сражается по-старому, со стойками и управлением выносливостью. Ниндзя быстрее, уворачивается и создает клонов. Переключаться между стилями можно прямо посреди схватки одной кнопкой. А если сделать это точно перед красной атакой врага, герой ее парирует. На этой механике держится весь бой, и, когда она начинает получаться, игра раскрывается совсем по-другому.

Второе важное изменение касается структуры мира. Привычного выбора миссий из меню больше нет: вместо него большие открытые локации с побочными заданиями и испытаниями. Если не получается убить босса, можно уйти, прокачаться в другом месте, найти снаряжение получше и вернуться. Позвать на помощь другого игрока тоже никто не мешает.

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Ghost of Yōtei вышла в 2025 году, но играю я в нее сейчас

Вот та самая игра, которая формально в подборку не проходит. Ghost of Yōtei вышла еще 2 октября 2025 года, и ей место скорее рядом с нашими лучшими играми для PS5 за 2025 год. Но руки у меня до нее дошли только в 2026-м, поэтому и играю я в нее сейчас. Не включить ее в личный топ я не смог.

Это продолжение Ghost of Tsushima от Sucker Punch, только действие перенеслось на 329 лет вперед, в 1603 год, на остров Эдзо, нынешний Хоккайдо. Наемница Ацу мстит «Шестерке Йотей», банде самураев, которая за 16 лет до событий игры убила ее семью. Порядок, в котором вы будете искать обидчиков, выбираете сами. В бою помогает волк, а арсенал заметно шире, чем у Дзина: катана, копье, кусаригама, парные клинки, огромный одати, лук и даже огнестрел.

Отдельная история — то, как игра выглядит. Кроме черно-белого режима Куросавы, здесь есть режимы в стиле Такаси Миике и Синъитиро Ватанабэ, автора «Ковбоя Бибопа». Они меняют картинку и звук так, что знакомые места смотрятся совсем иначе. Критики оценили игру в 86 баллов на Metacritic, а к ноябрю 2025 года ее купили 3,3 миллиона раз.

И еще одна причина вернуться к ней именно в 2026 году. 10 марта вышел режим Legends, бесплатный кооператив на четырех игроков. Перед заданием выбираете один из четырех классов: самурай, лучник, наемник или синоби, и вместе с друзьями отправляетесь на сверхъестественные миссии против той же Шестерки Йотей.

Для кооператива на диване пригодится второй геймпад, а заодно зарядная станция, чтобы DualSense не садились в самый неподходящий момент. Недорогие и проверенные аксессуары для консоли мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Если решили купить игру, вот где пополнить PlayStation Store

Купить игру в российском PlayStation Store не получится: Sony приостановила продажи в России еще в 2022 году. Поэтому большинство игроков у нас пользуются аккаунтами других стран и пополняют их картами оплаты. Самые популярные варианты — Турция и Индия.

Если у вас турецкий аккаунт, карты пополнения PSN Турции номиналом от 250 до 5000 лир можно взять здесь. Выбираете нужную сумму, получаете код и вводите его в PlayStation Store на консоли или на сайте. Главное, чтобы регион карты совпадал с регионом аккаунта, иначе код не активируется.

Пополнить PSN Турции

Для индийского аккаунта схема та же, только нужны карты в рупиях. Карты пополнения PlayStation Индии тоже продаются разными номиналами, так что можно взять ровно под нужную игру или сразу с запасом под GTA VI.

Пополнить PSN Индии

Мой совет простой. Если на хоррор и сложные бои нет настроения, начните с Pragmata или 007 First Light. Если хочется надолго уйти в мир, берите Ghost of Yōtei. А до 19 ноября время как раз найдется.

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