Apple отменила часть функций iOS 27 для iPhone 16 и 17

Вы обновили iPhone 16, 17 или Air до iOS 27, открыли настройки камеры ради новых ползунков Texture и Grain — и не нашли их. Это не сбой прошивки и не ваша невнимательность. Apple по-тихому переписала условия, и функция, которую поначалу вроде бы обещали всей свежей линейке, в итоге досталась совсем не всем. Ниже разберем, что это вообще за настройки, кому они реально включились и откуда на ровном месте взялась вся эта путаница. Отчасти история даже не удивляет: складной iPhone Duo стоит особняком, и то, что под него Apple выпустила особую версию iOS 27, воспринимается спокойно — новый форм-фактор, свои правила.



Texture и Grain — что это вообще за настройки

Чтобы понять масштаб потери, полезно сначала вспомнить, какие новые функции камеры iPhone вообще принесла iOS 27 и как поменялась обработка снимков. Texture и Grain — это часть механизма Фотографические стили. Так называются тоновые пресеты, которые меняют цвет и теплоту кадра, но при этом стараются не портить оттенки кожи. Вы снимаете портрет, накидываете стиль, и лицо остается живым, а не уплывает в неестественную желтизну или синеву. От старых фильтров это отличается тем, что стиль применяется на уровне пикселей и в реальном времени, а не просто натягивается поверх готовой картинки.

Свежие ползунки добавляют к этому еще два рычага управления. Texture отвечает за микродетализацию: снимок можно сделать чуть мягче или, наоборот, добавить резкости в мелкой фактуре — коже, ткани, листве. Grain досыпает в кадр пленочное зерно, тот самый прием, за который любят старую оптику и который делает цифровое фото менее стерильным. По отдельности мелочь, вместе — заметный контроль над характером снимка. Именно поэтому многие снимающие на iPhone ждали эти настройки как одно из главных камерных обновлений года.

Есть и еще один нюанс. Фотографические стили последнего поколения появились не вчера — их завезли еще с iPhone 16, и логично было ждать, что и новые надстройки поедут по всей поддерживаемой линейке. Как выяснилось, логика тут работает не всегда. Особенно обидно это фотолюбителям и авторам, которые снимают на телефон каждый день: именно они первыми полезли за ползунками и первыми уперлись в их отсутствие. Для такой аудитории Texture и Grain — не игрушка, а способ задать единый почерк всей ленте, чтобы кадры смотрелись как одна серия, а не как случайный набор фотографий. Хотите узнавать про камеру iPhone еще больше и не пропускать подобные разборы? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — новости и инструкции мы выкладываем там первыми.

Обещали всей линейке, а дали избранным

Теперь к самому интересному. Когда Apple представляла iPhone 18 Pro и Pro Max, в пресс-релизе Newsroom было сказано, что Texture и Grain появятся в iOS 27 на всех моделях, поддерживающих последнее поколение Фотографических стилей. Эта формулировка никуда не делась — она сохранилась в копиях релиза, которые в день анонса разошлись через Business Wire и другие агрегаторы новостей. А в руководстве пользователя по iOS 27 к нужному поколению стилей отнесены линейки iPhone 16, iPhone 17, iPhone Air и модели iPhone 18 Pro. То есть по первоначальным словам самой Apple список получателей выходил широким и понятным.

Дальше компания незаметно поправила сноску. В обновленной версии анонса теперь написано, что настройки текстуры и зерна доступны только для фото, снятых на iPhone 18 Pro, а также на камеры Ultra Wide, Main и Center Stage у iPhone Duo. Руководство пользователя переписали следом: там прямым текстом сказано, что менять текстуру фотографии можно на моделях iPhone 18 Pro. Никаких iPhone 16, 17 и Air в этом абзаце уже не осталось. Разница между двумя редакциями — это ровно те устройства, владельцы которых сейчас и ищут пропавшие ползунки. Правку заметили как раз потому, что старый вариант текста успел разлететься по копиям и его есть с чем сравнить. Сама Apple комментировать изменение не стала.

Обидно, но не впервые за этот сезон: iOS 27 вообще получилась богатой на сюрпризы, и не все они приятные. Например, у части пользователей iPhone намертво зависает из-за жеста, и это тоже про ту самую прошивку, которую ставили ради новых возможностей. Так что если что-то пошло не по плану, вы такие не одни.

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Ошибка в релизе или тихая смена планов

Официального объяснения нет. Apple не говорит, собиралась ли она изначально дать Texture и Grain старым моделям, а потом передумала, или широкий список поддержки попал в релиз по ошибке. Судя по тому, как аккуратно и синхронно поправили и сноску, и руководство пользователя, первоначальные данные о совместимости, скорее всего, ушли в публикацию по недосмотру. Проще говоря, красивое обещание было, а вот реальных планов под него, похоже, не стояло изначально.

Что это значит на практике, если убрать догадки. Владельцам iPhone 18 Pro и Pro Max беспокоиться не о чем: оба ползунка на месте, крутите фактуру и зерно сколько угодно и под любой сюжет. А вот на iPhone 16, 17 и Air остальные возможности Фотографические стили работают как прежде, но конкретно Texture и Grain для ваших кадров закрыты. И обновление системы их не вернет — ограничение упирается не в прошивку, а в железо и позиционирование новых флагманов. Обидно, но хотя бы честно: теперь в документации все написано прямо, без двойного толкования.

Напоследок полезный житейский совет. Прежде чем расстраиваться из-за пропавших настроек, проверьте модель телефона и версию iOS — иногда вопрос закрывается за пять секунд, а не за час нервов. А если любите держать руку на пульсе не только по технике, но и по удачным находкам с распродаж, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там регулярно всплывает что-нибудь интересное.