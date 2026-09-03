Цены на iPhone 18 Pro — в Москве на Горбушке начали принимать предзаказы

До главной презентации Apple остается около недели, а на московской «Горбушке» уже вовсю принимают предзаказы на iPhone 18 Pro. Смартфон официально не показали, продавцы его в глаза не видели, но карточки товара со всеми версиями памяти уже висят, а рядом стоят рублевые ценники. Забавно: официальных снимков пока нет, зато основные цвета iPhone 18 Pro мы уже знаем, и теперь к палитре добавились первые цены серого рынка.



На «Горбушке» открыли предзаказ

По данным ТГ-канала Эксплойт, предзаказы на новинку открыли прямо на «Горбушке» — том самом московском рынке электроники, который пережил уже не одну эпоху. Смартфон покажут только 9 сентября, купить его пока нельзя нигде в мире, но местных продавцов это не смущает. Тем более что приглашение на презентацию раскрыло две функции Pro-версии, и ажиотаж вокруг устройства вполне объясним.

В карточках выставлены все четыре версии по объему памяти. Вот как выглядят цены на момент публикации:

Модель Цена iPhone 18 Pro 256 ГБ 120 000 рублей iPhone 18 Pro 512 ГБ 140 000 рублей iPhone 18 Pro 1 ТБ 180 000 рублей iPhone 18 Pro 2 ТБ 210 000 рублей

Все позиции помечены как «нет в наличии» и продаются «под заказ» — это чистый предзаказ вслепую. Продавцы просто зафиксировали ориентир, чтобы собрать первые заявки от самых нетерпеливых. Реальных устройств на прилавках нет и быть не может, ведь презентация еще не прошла.

И есть нюанс, который многое объясняет в этих ценниках. Цены на сером рынке скачут из-за курса доллара, поэтому ничего удивительного в таком раннем предзаказе нет. Прайс на нем скачет по любому поводу. Хотите не пропустить итоги презентации и первые живые обзоры новинок? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там мы разбираем громкие анонсы Apple в день выхода.

Когда пройдет презентация

Официальный анонс уже близко: Apple проведет презентацию 9 сентября в 20:00 по Москве, а трансляцию можно будет смотреть на YouTube. Если не хочется возиться с YouTube, у нас есть подробный разбор, где смотреть презентацию в прямом эфире.

Мероприятие получило слоган Surprise and Shine, и интриги в этом году правда больше обычного. Кроме iPhone 18 Pro и Pro Max, на сцене ждут первый складной iPhone и обновленные Apple Watch. Обычные iPhone 18 и iPhone Air второго поколения, по слухам, компания придержит до весны, чтобы растянуть продажи на два полугодия.

Именно поэтому предзаказы на «Горбушке» выглядят чистой авантюрой. Никто из продавцов не держал новинку в руках, характеристики известны только по утечкам, а финальные цены Apple назовет лишь на сцене. Любая цифра до 9 сентября — это ставка, а не факт.

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Что скрывается внутри iPhone 18 Pro

Главные изменения новинки ждут не снаружи, а под корпусом. Дизайн, судя по утечкам, почти не поменяется после прошлогоднего редизайна, зато заметно подрастут камера, автономность и производительность. Про начинку уже кое-что понятно: какой процессор получит новый iPhone, стало ясно раньше времени, и это едва ли не самая интересная деталь всей презентации.

Сердцем iPhone 18 Pro станет чип A20 Pro — первый процессор Apple на 2-нанометровом техпроцессе TSMC. Чем меньше нанометров, тем плотнее упакованы транзисторы, а значит, выше скорость и ниже аппетит к энергии. По прикидкам аналитиков, прирост производительности относительно 3-нм чипа доходит до 15 процентов, а энергопотребление падает почти на треть. К этому добавляют 12 ГБ оперативной памяти — запас как раз под функции Apple Intelligence, которым ее вечно не хватает.

Apple, по традиции, приоткрыла карты сама. Представив свежий Mac mini, компания засветила детали чипа, который затем окажется во флагманских айфонах. Так что рост мощности можно считать почти подтвержденным, а не очередным слухом.

Теперь про камеры, ведь именно на них Apple делает главный акцент в Pro-линейке. Основной модуль остается на 48 Мп, но получает переменную диафрагму — диапазон примерно от f/1.4 до f/4.0, как на нормальных фотоаппаратах. На практике это гибкость: шире открыл — больше света ночью и красивое размытие фона, прикрыл — резкость по всему кадру на дневных сценах. Из-за этого механизма основной блок камеры станет чуть толще.

Не забыли и про зум с видео. Телеобъективу приписывают улучшенное качество приближения, ночной съемке — заметно более чистую картинку, а видеосъемке — продвинутую стабилизацию. Старшей версии Pro Max отдельно прочат запись видео в 8K. Плюс к этому обещают уменьшенный Dynamic Island, дисплей LTPO+ с лучшей энергоэффективностью и более емкую батарею — словом, апгрейд по всем фронтам, а не только по камере. Хотите узнать про новые гаджеты еще больше? Загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, где мы собираем интересные устройства и аксессуары с китайских площадок.

Когда реально будет купить и почему цены вырастут

Дата презентации — это еще не старт продаж. Обычно между анонсом и появлением смартфонов в магазинах проходит около полутора недель, так что забрать iPhone 18 Pro получится не раньше 18 сентября. Мы собрали все, что известно про дату выхода нового айфона, чтобы вы не гадали на пальцах.

С ценами серого рынка история простая: сегодняшние 120-210 тысяч рублей — это не финал, а нижняя точка. После официальной презентации ценники почти наверняка поползут вверх. Работает сразу несколько факторов: вырастет спрос, подтянутся официальные долларовые цены Apple, добавится наценка за дефицит первых партий. Так что нынешние предзаказы на «Горбушке» — скорее способ застолбить место в очереди, чем реальная возможность сэкономить.

Мой совет простой: не спешите. До 9 сентября любые цифры по iPhone 18 Pro — это гадание на кофейной гуще. После презентации картина прояснится: станут известны точные характеристики, официальная стоимость и реальные сроки поставок. Вот тогда и появится смысл сравнивать предложения серого рынка с официальной розницей и решать, стоит ли переплачивать ради того, чтобы получить новинку одним из первых.