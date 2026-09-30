Теперь я понимаю, почему в России все переходят с iPhone на Samsung

Иван Кузнецов

Ещё пару лет назад спорить было не о чем: в деньгах российский рынок смартфонов принадлежал Apple. Айфонов продавалось меньше, чем дешёвых андроидов, зато каждый стоил как три обычных смартфона, и по выручке Apple была первой. Теперь это в прошлом. По последним данным, с начала 2026 года россияне впервые потратили на Samsung больше денег, чем на iPhone. И если честно, я не удивлён. Когда каждый месяц пишешь о том, как поставить банк на айфон или чем за него заплатить, такой финал начинаешь ждать.

Распаковка Galaxy рядом с отложенным в сторону айфоном

Распаковка Galaxy рядом с отложенным в сторону айфоном

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За цену айфона — Galaxy на класс выше

Начну с того, что видно сразу, стоит только открыть Маркет. Возьмите любой айфон, найдите ему соперника среди Galaxy, и почти всегда Samsung окажется заметно дешевле. А в паре флагманов разница вообще неприличная. Я собрал пары, которые сравнивают чаще всего, с ценами на Маркете на 30 сентября:

Айфон Цена Galaxy Цена
iPhone 17e около 70 тыс. Galaxy A57 около 47 тыс.
iPhone 17 около 90 тыс. Galaxy S26 около 70 тыс.
iPhone Air около 87 тыс. Galaxy S25 Edge около 65 тыс.
iPhone 18 Pro около 154 тыс. Galaxy S26 Ultra около 87 тыс.
iPhone 18 Pro Max около 183 тыс. Galaxy S26 Ultra около 87 тыс.
iPhone Duo около 321 тыс. Galaxy Z Fold 8 около 132 тыс.

Самая показательная строчка — флагманы. Galaxy S26 Ultra стоит на Маркете примерно вдвое дешевле iPhone 18 Pro Max. При этом он вовсе не «бюджетный вариант для экономных»: у него основная камера на 200 Мп и сразу два телеобъектива, с пятикратным и трёхкратным зумом, а в многопоточных задачах и графике его Snapdragon в тестах обогнал даже A19 Pro из прошлогоднего iPhone 17 Pro Max. Подробно мы сравнивали флагманы в статье iPhone 17 Pro Max или Samsung S26 Ultra.

С младшими моделями картина та же, просто разница скромнее. За деньги, которые просят за iPhone 17e, можно взять Galaxy S26, а на разнице между iPhone 17 и S26 — купить хорошие наушники. Для человека, который выбирает телефон на три-четыре года, 20–30 тысяч рублей экономии — аргумент посильнее любого бенчмарка.

Раскладушка в два с половиной раза дешевле

Сложенные Galaxy Z Fold 8 и iPhone Duo рядом

Сложенные Galaxy Z Fold 8 и iPhone Duo рядом

Лучше всего это видно на складных смартфонах. Наш автор Кирилл как раз выбирал между iPhone Duo и Galaxy Z Fold 8 и в итоге купил Samsung, не дожидаясь айфона. Главные его доводы очень приземлённые:

  • цена — Fold 8 на Маркете сейчас стоит около 132 тысяч, а iPhone Duo около 321 тысячи;
  • вес — 201 грамм против 254 у Duo, а для телефона, который держат одной рукой, это много;
  • толщина — 9,7 мм в сложенном виде против 11,3 мм;
  • SIM-карта — у Fold 8 есть слот под обычную симку, а iPhone Duo работает только с eSIM.

Последний пункт у нас в России важнее, чем кажется. Чтобы получить eSIM, обычно нужно идти в салон с паспортом или подтверждать личность через Госуслуги, а перенос на новый телефон проходит не всегда гладко. При этом Кирилл честно признаёт, что в раскрытом виде Duo смотрится чище: на внутреннем экране нет даже отверстия под камеру. Все пять причин он разобрал в статье о том, почему купил Galaxy Z Fold 8 и не стал ждать iPhone Duo.

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Банк и оплата работают без квестов

Приложение Т-Банка под названием Spotluma в App Store

Приложение Т-Банка под названием Spotluma в App Store

Вторая причина, по которой люди уходят на Galaxy, знакома каждому владельцу айфона в России. Приложения банков на iPhone живут в режиме охоты: банк возвращается в App Store под видом таймера или сервиса для клининга, его удаляют через пару часов, и скачать успевают не все. А у кого приложение уже стоит, рано или поздно видят просьбу обновиться, хотя обновиться неоткуда. Мы собрали все способы в инструкции о том, как скачать Сбербанк, Т-Банк, Авито и другие приложения на iPhone без App Store, и по числу её читателей хорошо видно, сколько людей с этим мучается.

Экран оплаты ВТБ Pay по Bluetooth перед терминалом

Экран оплаты ВТБ Pay по Bluetooth перед терминалом

На Galaxy банк ставится из RuStore или файлом с сайта самого банка, спокойно обновляется и никуда не пропадает. То же с оплатой. На Samsung работает Mir Pay: приложил телефон к терминалу, и готово, как раньше с Apple Pay. На айфоне банки придумали оплату через Bluetooth, но она работает не на каждом терминале, а ВТБ Pay, например, запускается только из браузера, которого в App Store уже нет. Подробно это разобрано в статье про ВТБ Pay на iPhone.

Для обычного человека, которому надо перевести деньги родителям и оплатить коммуналку, это решает. Мало кто готов каждый месяц читать новости о том, под каким именем сегодня вернулся его банк.

Серый айфон или Galaxy с гарантией

Apple официально не поставляет технику в Россию, поэтому каждый новый айфон здесь — это серый импорт. Гарантию даёт продавец, условия у всех свои, а чинить телефон придётся в неофициальных сервисах. С поддержкой Apple тоже всё непросто, мы отдельно разбирали, работает ли поддержка Apple в России и как с ней связаться.

У Galaxy на Маркете легко найти версии с пометкой «Ростест», то есть сертифицированные для продажи в России. Для многих это спокойнее: понятно, куда идти, если что-то сломается. А ещё у Samsung почти всегда есть модели с двумя слотами под обычные SIM-карты, и одну симку можно держать для работы, а другую для себя.

Айфон с папкой МАКС и RuStore рядом с табличкой ФАС

Айфон с папкой МАКС и RuStore рядом с табличкой ФАС

Над айфонами к тому же висит вопрос с регуляторами. ФАС возбудила против Apple дело за отказ предустанавливать RuStore и MAX, и чем это закончится для владельцев iPhone, пока никто не знает. Когда отдаёшь за телефон 100 тысяч и больше, хочется уверенности, что через год на нём будет работать всё то же самое.

У айфона остаются свои козыри

При этом делать вид, что Apple в России всё, было бы нечестно. Айфоны по-прежнему покупают, и много, а у перехода на Galaxy есть своя цена:

  • часы — Apple Watch с Android не работают вовсе, придётся менять и их;
  • экосистема — AirPods, Mac и iPad с айфоном дружат лучше, чем с любым андроидом;
  • обновления — айфоны получают новые версии iOS по пять-шесть лет;
  • перепродажа — айфон дольше держит цену на вторичке.

Купить Galaxy S26 Ultra

Поэтому многие, как и мы, живут на два телефона: айфон основной, а андроид на всякий случай. Обсудить, кто уже пересел на Galaxy, а кто держится за айфон, можно в чате AppleInsider.ru в MAX.

Если честно, мне кажется, дело не в том, что Samsung вдруг стал лучше Apple. Просто айфон в России стал дорогим смартфоном с кучей ограничений, а Galaxy остался обычным телефоном, на котором всё работает, да ещё и заметно дешевле. И пока Apple не вернётся в страну хотя бы частично, этот разрыв будет только расти. А вы бы поменяли айфон на Galaxy? Расскажите в нашем Telegram-чате.

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