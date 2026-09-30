Теперь я понимаю, почему в России все переходят с iPhone на Samsung

Ещё пару лет назад спорить было не о чем: в деньгах российский рынок смартфонов принадлежал Apple. Айфонов продавалось меньше, чем дешёвых андроидов, зато каждый стоил как три обычных смартфона, и по выручке Apple была первой. Теперь это в прошлом. По последним данным, с начала 2026 года россияне впервые потратили на Samsung больше денег, чем на iPhone. И если честно, я не удивлён. Когда каждый месяц пишешь о том, как поставить банк на айфон или чем за него заплатить, такой финал начинаешь ждать.



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За цену айфона — Galaxy на класс выше

Начну с того, что видно сразу, стоит только открыть Маркет. Возьмите любой айфон, найдите ему соперника среди Galaxy, и почти всегда Samsung окажется заметно дешевле. А в паре флагманов разница вообще неприличная. Я собрал пары, которые сравнивают чаще всего, с ценами на Маркете на 30 сентября:

Самая показательная строчка — флагманы. Galaxy S26 Ultra стоит на Маркете примерно вдвое дешевле iPhone 18 Pro Max. При этом он вовсе не «бюджетный вариант для экономных»: у него основная камера на 200 Мп и сразу два телеобъектива, с пятикратным и трёхкратным зумом, а в многопоточных задачах и графике его Snapdragon в тестах обогнал даже A19 Pro из прошлогоднего iPhone 17 Pro Max. Подробно мы сравнивали флагманы в статье iPhone 17 Pro Max или Samsung S26 Ultra.

С младшими моделями картина та же, просто разница скромнее. За деньги, которые просят за iPhone 17e, можно взять Galaxy S26, а на разнице между iPhone 17 и S26 — купить хорошие наушники. Для человека, который выбирает телефон на три-четыре года, 20–30 тысяч рублей экономии — аргумент посильнее любого бенчмарка.

Раскладушка в два с половиной раза дешевле

Лучше всего это видно на складных смартфонах. Наш автор Кирилл как раз выбирал между iPhone Duo и Galaxy Z Fold 8 и в итоге купил Samsung, не дожидаясь айфона. Главные его доводы очень приземлённые:

цена — Fold 8 на Маркете сейчас стоит около 132 тысяч, а iPhone Duo около 321 тысячи;

вес — 201 грамм против 254 у Duo, а для телефона, который держат одной рукой, это много;

толщина — 9,7 мм в сложенном виде против 11,3 мм;

SIM-карта — у Fold 8 есть слот под обычную симку, а iPhone Duo работает только с eSIM.

Последний пункт у нас в России важнее, чем кажется. Чтобы получить eSIM, обычно нужно идти в салон с паспортом или подтверждать личность через Госуслуги, а перенос на новый телефон проходит не всегда гладко. При этом Кирилл честно признаёт, что в раскрытом виде Duo смотрится чище: на внутреннем экране нет даже отверстия под камеру. Все пять причин он разобрал в статье о том, почему купил Galaxy Z Fold 8 и не стал ждать iPhone Duo.

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Банк и оплата работают без квестов

Вторая причина, по которой люди уходят на Galaxy, знакома каждому владельцу айфона в России. Приложения банков на iPhone живут в режиме охоты: банк возвращается в App Store под видом таймера или сервиса для клининга, его удаляют через пару часов, и скачать успевают не все. А у кого приложение уже стоит, рано или поздно видят просьбу обновиться, хотя обновиться неоткуда. Мы собрали все способы в инструкции о том, как скачать Сбербанк, Т-Банк, Авито и другие приложения на iPhone без App Store, и по числу её читателей хорошо видно, сколько людей с этим мучается.

На Galaxy банк ставится из RuStore или файлом с сайта самого банка, спокойно обновляется и никуда не пропадает. То же с оплатой. На Samsung работает Mir Pay: приложил телефон к терминалу, и готово, как раньше с Apple Pay. На айфоне банки придумали оплату через Bluetooth, но она работает не на каждом терминале, а ВТБ Pay, например, запускается только из браузера, которого в App Store уже нет. Подробно это разобрано в статье про ВТБ Pay на iPhone.

Для обычного человека, которому надо перевести деньги родителям и оплатить коммуналку, это решает. Мало кто готов каждый месяц читать новости о том, под каким именем сегодня вернулся его банк.

Серый айфон или Galaxy с гарантией

Apple официально не поставляет технику в Россию, поэтому каждый новый айфон здесь — это серый импорт. Гарантию даёт продавец, условия у всех свои, а чинить телефон придётся в неофициальных сервисах. С поддержкой Apple тоже всё непросто, мы отдельно разбирали, работает ли поддержка Apple в России и как с ней связаться.

У Galaxy на Маркете легко найти версии с пометкой «Ростест», то есть сертифицированные для продажи в России. Для многих это спокойнее: понятно, куда идти, если что-то сломается. А ещё у Samsung почти всегда есть модели с двумя слотами под обычные SIM-карты, и одну симку можно держать для работы, а другую для себя.

Над айфонами к тому же висит вопрос с регуляторами. ФАС возбудила против Apple дело за отказ предустанавливать RuStore и MAX, и чем это закончится для владельцев iPhone, пока никто не знает. Когда отдаёшь за телефон 100 тысяч и больше, хочется уверенности, что через год на нём будет работать всё то же самое.

У айфона остаются свои козыри

При этом делать вид, что Apple в России всё, было бы нечестно. Айфоны по-прежнему покупают, и много, а у перехода на Galaxy есть своя цена:

часы — Apple Watch с Android не работают вовсе, придётся менять и их;

экосистема — AirPods, Mac и iPad с айфоном дружат лучше, чем с любым андроидом;

обновления — айфоны получают новые версии iOS по пять-шесть лет;

перепродажа — айфон дольше держит цену на вторичке.

Купить Galaxy S26 Ultra

Поэтому многие, как и мы, живут на два телефона: айфон основной, а андроид на всякий случай. Обсудить, кто уже пересел на Galaxy, а кто держится за айфон, можно в чате AppleInsider.ru в MAX.

Если честно, мне кажется, дело не в том, что Samsung вдруг стал лучше Apple. Просто айфон в России стал дорогим смартфоном с кучей ограничений, а Galaxy остался обычным телефоном, на котором всё работает, да ещё и заметно дешевле. И пока Apple не вернётся в страну хотя бы частично, этот разрыв будет только расти. А вы бы поменяли айфон на Galaxy? Расскажите в нашем Telegram-чате.

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