В России заблокировали ChatGPT, который и без того не работал

Кирилл Пироженко

ChatGPT перестал открываться в России, и на этот раз дело не в самой OpenAI. Мы проверили доступ со своих Mac и iPhone: без иностранного IP сайт chatgpt.com просто не грузится, а соединение обрывается еще до того, как устройство успевает достучаться до серверов сервиса. Раньше пользователей из России не пускала сама OpenAI и показывала заглушку о недоступности в регионе. Теперь картина другая: рвется само подключение к домену на уровне российских сетей. Происходит это ровно в тот момент, когда в стране всерьез собираются прикрыть лазейку для VPN. Разбираемся, что именно сломалось и что с этим делать владельцу техники Apple.

ChatGPT не открывается ни на одном устройстве с российским IP. Фото.

ChatGPT не открывается ни на одном устройстве с российским IP

Что мы увидели, когда открыли ChatGPT

Ситуация с зарубежными сервисами в России постоянно качается то в одну, то в другую сторону. Буквально на днях мы рассказывали, как Netflix и Spotify снова работают и как получить к ним доступ без VPN. С ChatGPT все пошло ровно в обратную сторону.

Что мы увидели, когда открыли ChatGPT. Полный текст ошибки при попытке зайти на сайт ChatGPT. Фото.

Полный текст ошибки при попытке зайти на сайт ChatGPT

Мы открыли chatgpt.com в Safari на Mac и в браузере на iPhone. Без иностранного IP страница не открывается вообще: вместо чата система выдает ошибку соединения, вроде ERR_CONNECTION_RESET, и предлагает проверить сеть и настройки. То есть соединение рвется сразу, до всякого общения с серверами OpenAI. А вот с иностранным IP все в порядке: сайт открывается и работает как ни в чем не бывало. Получается, стена стоит именно на входе из российских сетей, а не на стороне сервиса. Раньше в чат спокойно заходили и с российским адресом, теперь же без зарубежного IP на подключении встает глухая заглушка.

Что мы увидели, когда открыли ChatGPT. Количество жалоб на доступность ChatGPT. Фото.

Количество жалоб на доступность ChatGPT

Судя по трекерам сбоев, это не разовый глюк у пары человек. Сетевые сбои держатся на аномально высоком уровне почти все сутки, всплеск жалоб начался вечером и с тех пор не спадает. За час набегает несколько десятков обращений, за сутки счет идет уже на сотни, а проблемы с доступом фиксируют из без малого трех десятков городов. Для сервиса, которым в России пользовались миллионы, это очень заметный обвал. Если хотите первыми узнавать о таких блокировках и способах с ними жить, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Там мы разбираем все важное про технику Apple и сервисы, которые с ней связаны.

Почему больше не спасает DNS-профиль

Отдельно обидно тем, кто до этого нашел рабочий способ пользоваться ChatGPT без всякого VPN. На Mac и iPhone многие ставили специальный DNS-профиль, который аккуратно подменял часть запросов и позволял открывать чат прямо с российским IP, минуя региональный фильтр OpenAI. Работало это тихо и удобно, без сторонних приложений и подписок.

Почему больше не спасает DNS-профиль. DNS-профиль для запуска ChatGPT без VPN перестал работать. Фото.

DNS-профиль для запуска ChatGPT без VPN перестал работать

Так вот, теперь этот трюк мертв. Мы проверили: DNS-профиль больше не помогает ни на компьютере, ни на смартфоне. Причина как раз в том, что изменилась природа блокировки. Раньше преграда стояла на стороне OpenAI, и профиль обходил именно ее. Сейчас же рвется само подключение к домену внутри российских сетей, а на этом уровне никакие подмены DNS уже не работают. Обходить нечего, соединение не устанавливается в принципе.

Заодно перестало нормально работать и приложение ChatGPT. Оно обращается к тому же домену, что и сайт, так что вместе с сайтом отвалилось и оно. При этом часть служебных адресов OpenAI пока остается доступной, поэтому говорить о полной и окончательной блокировке всей инфраструктуры компании рано. Но для обычного пользователя, которому нужен именно чат, разница невелика: ни через браузер, ни через приложение он больше не заходит. Не получилось настроить доступ или остались вопросы по технике Apple? Пишите в наши чаты в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться.

Что делать пользователям Mac и iPhone

Скажем честно: красивого решения тут нет. Раз прежние обходные пути отвалились, а профиль DNS больше не выручает, для доступа к ChatGPT остается только иностранный IP. Сама по себе связка работает: с зарубежным адресом ChatGPT открывается сразу и ведет себя как обычно, без заглушек и обрывов. Проблема не в том, что чат стал недоступен в принципе, а в том, что теперь без иностранного IP до него не дотянуться. Прежней простоты, когда сервис открывался одним нажатием прямо с российским адресом через DNS-профиль, больше нет, и вернуть ее в ближайшее время вряд ли получится.

Что делать пользователям Mac и iPhone. Открытый ChatGPT с иностранным IP. Фото.

Открытый ChatGPT с иностранным IP

Пока с доступом к нейросетям творится неразбериха, жизнь вокруг техники Apple не останавливается. Горбушка уже принимает заказы на iPhone 18 Pro, так что параллельно с новостями про блокировки можно спокойно присматривать новый смартфон. А полезные мелочи и гаджеты для айфона мы, как всегда, собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, где делимся интересными находками с AliExpress.

Откуда взялась блокировка и чего ждать дальше

Разговоры о том, что зарубежные нейросети в России однажды прикроют, идут не первый месяц. Заметный толчок им дал законопроект, который Минцифры представило 18 марта 2026 года. Речь о государственном регулировании искусственного интеллекта, и именно там впервые появились формулировки, которые теперь звучат совсем не абстрактно.

В документе ввели понятие суверенной, национальной и доверенной ИИ-модели, а работу трансграничных ИИ-технологий прямо допустили ограничивать. По сути это заявка на то, чтобы разделить нейросети на свои и чужие, и постепенно снижать зависимость от иностранных решений. То, что происходит сейчас с ChatGPT, хорошо укладывается в эту логику: сначала неудобный доступ, потом заглушки, теперь обрыв соединения на подходе к сервису.

Чем все закончится, пока сказать сложно. Возможно, доступ частично вернется, возможно, ограничения наоборот ужесточат. Ясно одно: полагаться на то, что зарубежные нейросети в России будут работать так же свободно, как раньше, уже не стоит, и стоит держать это в голове при выборе сервисов.

А пока законодатели спорят о будущем ИИ, Apple живет по своему графику и явно никуда не спешит. Компания уже разослала приглашение, которое раскрыло две функции iPhone 18 Pro, а сама презентация не за горами. Так что новостей в мире Apple в ближайшее время будет много, и мы обязательно все разберем.

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