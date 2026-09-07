В России заблокировали ChatGPT, который и без того не работал

ChatGPT перестал открываться в России, и на этот раз дело не в самой OpenAI. Мы проверили доступ со своих Mac и iPhone: без иностранного IP сайт chatgpt.com просто не грузится, а соединение обрывается еще до того, как устройство успевает достучаться до серверов сервиса. Раньше пользователей из России не пускала сама OpenAI и показывала заглушку о недоступности в регионе. Теперь картина другая: рвется само подключение к домену на уровне российских сетей. Происходит это ровно в тот момент, когда в стране всерьез собираются прикрыть лазейку для VPN. Разбираемся, что именно сломалось и что с этим делать владельцу техники Apple.



Что мы увидели, когда открыли ChatGPT

Ситуация с зарубежными сервисами в России постоянно качается то в одну, то в другую сторону. Буквально на днях мы рассказывали, как Netflix и Spotify снова работают и как получить к ним доступ без VPN. С ChatGPT все пошло ровно в обратную сторону.

Мы открыли chatgpt.com в Safari на Mac и в браузере на iPhone. Без иностранного IP страница не открывается вообще: вместо чата система выдает ошибку соединения, вроде ERR_CONNECTION_RESET, и предлагает проверить сеть и настройки. То есть соединение рвется сразу, до всякого общения с серверами OpenAI. А вот с иностранным IP все в порядке: сайт открывается и работает как ни в чем не бывало. Получается, стена стоит именно на входе из российских сетей, а не на стороне сервиса. Раньше в чат спокойно заходили и с российским адресом, теперь же без зарубежного IP на подключении встает глухая заглушка.

Судя по трекерам сбоев, это не разовый глюк у пары человек. Сетевые сбои держатся на аномально высоком уровне почти все сутки, всплеск жалоб начался вечером и с тех пор не спадает. За час набегает несколько десятков обращений, за сутки счет идет уже на сотни, а проблемы с доступом фиксируют из без малого трех десятков городов. Для сервиса, которым в России пользовались миллионы, это очень заметный обвал. Если хотите первыми узнавать о таких блокировках и способах с ними жить, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Там мы разбираем все важное про технику Apple и сервисы, которые с ней связаны.

Почему больше не спасает DNS-профиль

Отдельно обидно тем, кто до этого нашел рабочий способ пользоваться ChatGPT без всякого VPN. На Mac и iPhone многие ставили специальный DNS-профиль, который аккуратно подменял часть запросов и позволял открывать чат прямо с российским IP, минуя региональный фильтр OpenAI. Работало это тихо и удобно, без сторонних приложений и подписок.

Так вот, теперь этот трюк мертв. Мы проверили: DNS-профиль больше не помогает ни на компьютере, ни на смартфоне. Причина как раз в том, что изменилась природа блокировки. Раньше преграда стояла на стороне OpenAI, и профиль обходил именно ее. Сейчас же рвется само подключение к домену внутри российских сетей, а на этом уровне никакие подмены DNS уже не работают. Обходить нечего, соединение не устанавливается в принципе.

Заодно перестало нормально работать и приложение ChatGPT. Оно обращается к тому же домену, что и сайт, так что вместе с сайтом отвалилось и оно. При этом часть служебных адресов OpenAI пока остается доступной, поэтому говорить о полной и окончательной блокировке всей инфраструктуры компании рано. Но для обычного пользователя, которому нужен именно чат, разница невелика: ни через браузер, ни через приложение он больше не заходит. Не получилось настроить доступ или остались вопросы по технике Apple? Пишите в наши чаты в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться.

Что делать пользователям Mac и iPhone

Скажем честно: красивого решения тут нет. Раз прежние обходные пути отвалились, а профиль DNS больше не выручает, для доступа к ChatGPT остается только иностранный IP. Сама по себе связка работает: с зарубежным адресом ChatGPT открывается сразу и ведет себя как обычно, без заглушек и обрывов. Проблема не в том, что чат стал недоступен в принципе, а в том, что теперь без иностранного IP до него не дотянуться. Прежней простоты, когда сервис открывался одним нажатием прямо с российским адресом через DNS-профиль, больше нет, и вернуть ее в ближайшее время вряд ли получится.

Пока с доступом к нейросетям творится неразбериха, жизнь вокруг техники Apple не останавливается. Горбушка уже принимает заказы на iPhone 18 Pro, так что параллельно с новостями про блокировки можно спокойно присматривать новый смартфон. А полезные мелочи и гаджеты для айфона мы, как всегда, собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, где делимся интересными находками с AliExpress.

Откуда взялась блокировка и чего ждать дальше

Разговоры о том, что зарубежные нейросети в России однажды прикроют, идут не первый месяц. Заметный толчок им дал законопроект, который Минцифры представило 18 марта 2026 года. Речь о государственном регулировании искусственного интеллекта, и именно там впервые появились формулировки, которые теперь звучат совсем не абстрактно.

В документе ввели понятие суверенной, национальной и доверенной ИИ-модели, а работу трансграничных ИИ-технологий прямо допустили ограничивать. По сути это заявка на то, чтобы разделить нейросети на свои и чужие, и постепенно снижать зависимость от иностранных решений. То, что происходит сейчас с ChatGPT, хорошо укладывается в эту логику: сначала неудобный доступ, потом заглушки, теперь обрыв соединения на подходе к сервису.

Чем все закончится, пока сказать сложно. Возможно, доступ частично вернется, возможно, ограничения наоборот ужесточат. Ясно одно: полагаться на то, что зарубежные нейросети в России будут работать так же свободно, как раньше, уже не стоит, и стоит держать это в голове при выборе сервисов.

А пока законодатели спорят о будущем ИИ, Apple живет по своему графику и явно никуда не спешит. Компания уже разослала приглашение, которое раскрыло две функции iPhone 18 Pro, а сама презентация не за горами. Так что новостей в мире Apple в ближайшее время будет много, и мы обязательно все разберем.