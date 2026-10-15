Apple показала заменитель Face ID, а вы и не заметили. И это не Touch ID

Если вы следили за анонсами Apple 13 октября, то наверняка запомнили новые Apple TV, HomePod mini 2 и квадратный экран для дома. А вот одну строчку в пресс-релизе почти никто не заметил. Apple пишет, что новинка узнает людей по лицу, хотя Face ID в ней нет. Звучит странно, ведь компания годами объясняла, что обычная камера для такой задачи не годится. Оказалось, что Apple придумала обходной путь.



У HomeView нет Face ID, но он вас узнает

Сначала коротко о самом устройстве, если вы пропустили анонс. Мы уже писали, что представлен Apple HomeView: это 7-дюймовый экран Liquid Retina на круглой колонке-подставке, есть и настенная версия. Внутри чип A18, управляет всем новая Siri AI. Предзаказ открыт с 13 октября, в продаже с 13 ноября, цена в США 299 долларов за любую версию.

Самое интересное в характеристиках не экран и не динамики. Apple обещает, что HomeView различает до шести членов семьи, и каждому показывает свой рабочий стол с приложениями и виджетами. При этом датчиков TrueDepth, как у айфона, здесь нет. Есть только фронтальная камера с функцией Center Stage, которая нужна в первую очередь для FaceTime.

Джон Грубер из Daring Fireball уточнил у Apple этот момент напрямую. Ответ простой: Face ID в HomeView нет. Камера сама по себе не может надежно подтвердить, что перед экраном именно вы, и в Apple это прекрасно понимают. Так что одной камерой Apple не обошлась.

Лицо плюс айфон: как работает распознавание

Вся хитрость в том, что лицо здесь только первый фактор. Чтобы HomeView узнал вас по лицу или голосу, у вас должно быть зарегистрированное личное устройство. Подходит iPhone или iPad с поддержкой Apple Intelligence и включенной Siri AI. Сама проверка состоит из трех условий:

камера узнала ваше лицо;

ваш айфон или айпад находится в домашней сети Wi-Fi;

этот гаджет недавно разблокировали.

Получается двухфакторная проверка, только без единого лишнего действия. Вы ничего не прикладываете и ничего не вводите. Просто подходите к экрану, а смартфон в соседней комнате тихо подтверждает, что хозяин дома. Если айфон лежит выключенным или вы ушли из квартиры вместе с ним, персональные данные экран не покажет, даже если гость на вас очень похож.

Есть одна оговорка, которую Apple спрятала в сноску. Личная информация может оставаться доступной, даже когда смартфон отключился от домашнего Wi-Fi. Для этого лицо должно быть распознано, а айфон недавно был в сети, разблокирован и находится неподалеку по геопозиции и сотовой связи. То есть отойти к соседу на пять минут можно без последствий.

Что HomeView показывает только хозяину

Вопрос резонный: а что вообще прячется за этой проверкой? По данным Apple, только после распознавания HomeView выводит личные Сообщения, FaceTime, Календарь, Напоминания и Локатор. Плюс Siri AI получает доступ к личному контексту: может заглянуть в ваш календарь или переписку, чтобы ответить на вопрос вроде «во сколько у меня встреча с врачом».

Остальное работает для всех без разбора. Таймер на кухне, рецепты, музыка, управление светом и камерами умного дома, интерком. Это логично: экран стоит в общем пространстве, и заставлять ребенка доказывать, что он имеет право включить мультики, было бы странно.

Отдельно Apple подчеркивает безопасность. Данные с камеры и микрофона обрабатываются в изолированной зоне Secure Enclave, куда не имеют доступа ни приложения, ни сам пользователь, ни Apple. Запросы к Siri выполняются на устройстве или через Private Cloud Compute. Проверить это снаружи, конечно, невозможно, но заявка серьезная.

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Почему Apple Watch не считаются

Здесь меня Apple удивила. В разговоре с Грубером представители компании отдельно уточнили, что Apple Watch не подходят в роли личного устройства для распознавания. Хотя часами уже давно можно разблокировать Mac, а до этого был период, когда они снимали блокировку с айфона в маске.

Официального объяснения нет. Могу только предположить: для HomeView нужен гаджет с Apple Intelligence и Siri AI, а часы этих требований не закрывают. Грубер, кстати, тоже счел это странным и ждет, что поддержку часов добавят позже. Но пока схема работает только с iPhone и iPad.

Почему не сделали полноценный Face ID? Apple объясняет это так: дом по умолчанию считается безопасным местом. Значит, и защита здесь нужна не банковского уровня, а такая, чтобы домочадцы не видели чужие сообщения. Марк Гурман из Bloomberg еще до анонса писал, что распознавание лиц в новом устройстве менее надежно, чем Face ID на айфоне. Второй фактор как раз закрывает эту дыру. Если вы так и не поняли, кому в семье экран покажет ваши сообщения, напишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберем ваш сценарий.

Станет ли это заменой Face ID в других устройствах

Сам по себе прием выглядит как черновик чего-то большего. Apple уже отказалась от Face ID в складном iPhone Duo, и мы подробно разбирали, почему в iPhone Duo нет Face ID: там компания вернулась к Touch ID в кнопке. В HomeView пошли третьим путем, без отдельного датчика вообще.

И вот что из этого следует для айфонов. Даже в домашнем экране, где планка защиты заметно ниже, Apple не доверяет одной камере и требует подтверждения через смартфон. Судя по всему, сделать безопасное распознавание лица без датчиков TrueDepth компания пока не умеет. А значит, и Dynamic Island, под которым эти датчики прячутся, никуда не денется. Похоже, этот черный островок с нами еще надолго.

А еще в тот же день Apple показала линейку Apple Home Collection с камерами и дверным замком по цене айфона. Bloomberg еще пару лет назад писал, что Apple работает над замком, который открывает дверь по лицу. Связка из камеры и смартфона в кармане для такой задачи подходит как нельзя лучше: дешевая оптика плюс подтверждение через айфон. Но это уже мои догадки, Apple таких планов не озвучивала.

Для нас пока все это скорее теория. Официально HomeView продают в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Сингапуре, а в Евросоюз его не повезут из-за отсутствия там Siri AI. Siri AI понимает только английский, обещан еще канадский французский. Так что если решитесь везти экран из-за границы, говорить с ним придется по-английски.

Повесить экран на стену можно и без фирменных креплений Schneider, которые в США стоят от 59,95 доллара. Длинные кабели USB-C и настенные держатели для планшетов иногда появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Получается, что заменитель Face ID у Apple уже есть, и это не новый датчик, а айфон, который вы и так носите с собой. Работает он пока только в одном устройстве и только дома. Посмотрим, как эта схема покажет себя после 13 ноября, когда HomeView попадет к первым покупателям.