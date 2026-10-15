Apple показала заменитель Face ID, а вы и не заметили. И это не Touch ID

Кирилл Пироженко

Если вы следили за анонсами Apple 13 октября, то наверняка запомнили новые Apple TV, HomePod mini 2 и квадратный экран для дома. А вот одну строчку в пресс-релизе почти никто не заметил. Apple пишет, что новинка узнает людей по лицу, хотя Face ID в ней нет. Звучит странно, ведь компания годами объясняла, что обычная камера для такой задачи не годится. Оказалось, что Apple придумала обходной путь.

Apple HomeView на кухонной столешнице, на экране персональный рабочий стол пользователя

Apple HomeView на кухонной столешнице, на экране персональный рабочий стол пользователя

У HomeView нет Face ID, но он вас узнает

Сначала коротко о самом устройстве, если вы пропустили анонс. Мы уже писали, что представлен Apple HomeView: это 7-дюймовый экран Liquid Retina на круглой колонке-подставке, есть и настенная версия. Внутри чип A18, управляет всем новая Siri AI. Предзаказ открыт с 13 октября, в продаже с 13 ноября, цена в США 299 долларов за любую версию.

Работа камеры в HomeView

Работа камеры в HomeView

Самое интересное в характеристиках не экран и не динамики. Apple обещает, что HomeView различает до шести членов семьи, и каждому показывает свой рабочий стол с приложениями и виджетами. При этом датчиков TrueDepth, как у айфона, здесь нет. Есть только фронтальная камера с функцией Center Stage, которая нужна в первую очередь для FaceTime.

Джон Грубер из Daring Fireball уточнил у Apple этот момент напрямую. Ответ простой: Face ID в HomeView нет. Камера сама по себе не может надежно подтвердить, что перед экраном именно вы, и в Apple это прекрасно понимают. Так что одной камерой Apple не обошлась.

Лицо плюс айфон: как работает распознавание

Вся хитрость в том, что лицо здесь только первый фактор. Чтобы HomeView узнал вас по лицу или голосу, у вас должно быть зарегистрированное личное устройство. Подходит iPhone или iPad с поддержкой Apple Intelligence и включенной Siri AI. Сама проверка состоит из трех условий:

  • камера узнала ваше лицо;
  • ваш айфон или айпад находится в домашней сети Wi-Fi;
  • этот гаджет недавно разблокировали.

Получается двухфакторная проверка, только без единого лишнего действия. Вы ничего не прикладываете и ничего не вводите. Просто подходите к экрану, а смартфон в соседней комнате тихо подтверждает, что хозяин дома. Если айфон лежит выключенным или вы ушли из квартиры вместе с ним, персональные данные экран не покажет, даже если гость на вас очень похож.

Работа FaceTime на HomeView после разблокировки лицом

Работа FaceTime на HomeView после разблокировки лицом

Есть одна оговорка, которую Apple спрятала в сноску. Личная информация может оставаться доступной, даже когда смартфон отключился от домашнего Wi-Fi. Для этого лицо должно быть распознано, а айфон недавно был в сети, разблокирован и находится неподалеку по геопозиции и сотовой связи. То есть отойти к соседу на пять минут можно без последствий.

Что HomeView показывает только хозяину

Вопрос резонный: а что вообще прячется за этой проверкой? По данным Apple, только после распознавания HomeView выводит личные Сообщения, FaceTime, Календарь, Напоминания и Локатор. Плюс Siri AI получает доступ к личному контексту: может заглянуть в ваш календарь или переписку, чтобы ответить на вопрос вроде «во сколько у меня встреча с врачом».

Остальное работает для всех без разбора. Таймер на кухне, рецепты, музыка, управление светом и камерами умного дома, интерком. Это логично: экран стоит в общем пространстве, и заставлять ребенка доказывать, что он имеет право включить мультики, было бы странно.

Отдельно Apple подчеркивает безопасность. Данные с камеры и микрофона обрабатываются в изолированной зоне Secure Enclave, куда не имеют доступа ни приложения, ни сам пользователь, ни Apple. Запросы к Siri выполняются на устройстве или через Private Cloud Compute. Проверить это снаружи, конечно, невозможно, но заявка серьезная.

Хотите разбираться в таких деталях раньше, чем о них напишут все? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: сноски в пресс-релизах мы читаем до конца.

Почему Apple Watch не считаются

Здесь меня Apple удивила. В разговоре с Грубером представители компании отдельно уточнили, что Apple Watch не подходят в роли личного устройства для распознавания. Хотя часами уже давно можно разблокировать Mac, а до этого был период, когда они снимали блокировку с айфона в маске.

Apple Watch на руке у пользователя

Apple Watch на руке у пользователя

Официального объяснения нет. Могу только предположить: для HomeView нужен гаджет с Apple Intelligence и Siri AI, а часы этих требований не закрывают. Грубер, кстати, тоже счел это странным и ждет, что поддержку часов добавят позже. Но пока схема работает только с iPhone и iPad.

Почему не сделали полноценный Face ID? Apple объясняет это так: дом по умолчанию считается безопасным местом. Значит, и защита здесь нужна не банковского уровня, а такая, чтобы домочадцы не видели чужие сообщения. Марк Гурман из Bloomberg еще до анонса писал, что распознавание лиц в новом устройстве менее надежно, чем Face ID на айфоне. Второй фактор как раз закрывает эту дыру. Если вы так и не поняли, кому в семье экран покажет ваши сообщения, напишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберем ваш сценарий.

Станет ли это заменой Face ID в других устройствах

Сам по себе прием выглядит как черновик чего-то большего. Apple уже отказалась от Face ID в складном iPhone Duo, и мы подробно разбирали, почему в iPhone Duo нет Face ID: там компания вернулась к Touch ID в кнопке. В HomeView пошли третьим путем, без отдельного датчика вообще.

И вот что из этого следует для айфонов. Даже в домашнем экране, где планка защиты заметно ниже, Apple не доверяет одной камере и требует подтверждения через смартфон. Судя по всему, сделать безопасное распознавание лица без датчиков TrueDepth компания пока не умеет. А значит, и Dynamic Island, под которым эти датчики прячутся, никуда не денется. Похоже, этот черный островок с нами еще надолго.

Dynamic Island с датчиками Face ID в iPhone

Dynamic Island с датчиками Face ID в iPhone

А еще в тот же день Apple показала линейку Apple Home Collection с камерами и дверным замком по цене айфона. Bloomberg еще пару лет назад писал, что Apple работает над замком, который открывает дверь по лицу. Связка из камеры и смартфона в кармане для такой задачи подходит как нельзя лучше: дешевая оптика плюс подтверждение через айфон. Но это уже мои догадки, Apple таких планов не озвучивала.

Для нас пока все это скорее теория. Официально HomeView продают в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Сингапуре, а в Евросоюз его не повезут из-за отсутствия там Siri AI. Siri AI понимает только английский, обещан еще канадский французский. Так что если решитесь везти экран из-за границы, говорить с ним придется по-английски.

Повесить экран на стену можно и без фирменных креплений Schneider, которые в США стоят от 59,95 доллара. Длинные кабели USB-C и настенные держатели для планшетов иногда появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Получается, что заменитель Face ID у Apple уже есть, и это не новый датчик, а айфон, который вы и так носите с собой. Работает он пока только в одном устройстве и только дома. Посмотрим, как эта схема покажет себя после 13 ноября, когда HomeView попадет к первым покупателям.

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