Все новые устройства Apple, которые представили 13 октября

Если вы ждали от Apple осенней трансляции со сценой и бодрым Джоном Тернусом, 13 октября вас ждало разочарование. Привычного шоу не было: компания выложила пресс-релизы, собрала журналистов в Нью-Йорке и сразу открыла предзаказы. При этом новинок набралось на полноценную презентацию, и почти все они нацелены на одну и ту же комнату в вашей жизни. Только чем внимательнее читаешь мелкий шрифт, тем больше вопросов вызывают ценники и список доступных стран. Ниже разберем, что Apple показала, сколько это стоит и что из этого заработает у нас.



HomeView — первый домашний экран Apple

Главная новинка дня — Apple HomeView, смарт-дисплей для дома с 7-дюймовым экраном Liquid Retina. Мы уже подробно разбирали, что умеет HomeView и чем он похож на Станцию, так что здесь коротко пройдемся по главному. Внутри чип A18 из iPhone 16, корпус из алюминия, а экран держится на стальном шарнире и наклоняется. Яркость гуляет от 500 до 0,3 нит, и ночью такой дисплей на кухне не будет светить как прожектор.

Вариантов два. Настольный стоит на куполообразной колонке с вуфером и двумя пассивными излучателями, а настенный крепится прямо на стену и обходится парой динамиков. Цена у обоих одинаковая — 299 долларов. Настольный выпускают в серебристом, розовом, цветах «сияющая звезда» и «серый космос», настенный только в сером и серебристом. Крепления для стены продаются отдельно: от 59,95 доллара за версию с USB-C до 129,95 доллара за вариант с PoE, который появится только в начале 2027 года.

Самое интересное в HomeView не железо, а то, как он узнает домашних. Экран различает до шести человек, и у каждого свой рабочий стол с приложениями и виджетами. Личные сообщения, календарь и напоминания появятся, только если дисплей узнал вас и рядом лежит ваш разблокированный iPhone или iPad. Остальное время это общий экран: фото из семейных альбомов, циферблат со Снупи, пульт от умного дома и сетка из девяти камер сразу.

Для кухни Apple придумала режим рецептов. HomeView берет рецепт с сайта и превращает его в пошаговую инструкцию с таймерами, которые запускаются голосом. Есть FaceTime с функцией «В центре кадра», интерком на все комнаты и распознавание сигнала пожарной сигнализации и датчика угарного газа. А вот отдельного магазина приложений, по данным Марка Гурмана из Bloomberg, на старте нет: сторонние программы HomeView подтягивает с iPhone или iPad, который лежит рядом.

Предзаказ уже открыт, продажи стартуют 13 ноября. Страны такие: США, Великобритания, Канада, Австралия, Индия, Новая Зеландия, Сингапур и ЮАР. В Евросоюз HomeView не привезут вообще: там пока нет Siri AI, а без нее Apple устройство продавать не хочет и говорит, что ищет решение с регуляторами.

Apple TV 4K стала вдвое дороже

Четвертое поколение Apple TV 4K получило чип A19 из iPhone 17. По данным Apple, процессор быстрее прошлой модели до 50%, графика до двух раз. Добавили аппаратный декодер AV1, а он нужен, чтобы видео в высоком качестве тянуло меньше трафика. Памяти теперь 128 ГБ, по данным MacRumors это единственная конфигурация. В приставке есть Wi-Fi 7, Thread и гигабитный Ethernet.

Главная фишка — три дальнобойных микрофона. Теперь можно сказать «Siri» с дивана, не ища пульт, причем даже во время фильма. Siri AI на телевизоре работает на весь экран, отвечает на уточняющие вопросы вроде «где снимали этот сериал» и управляет умным домом. Только есть нюанс: голосовая активация без пульта работает, если языком системы выбран английский, немецкий, французский или еще несколько языков из списка Apple. Русского в нем нет.

Теперь о цене. Новая Apple TV 4K стоит 299 долларов. Для сравнения, прошлая модель на 128 ГБ в 2022 году вышла за 149 долларов, то есть приставка подорожала ровно в два раза. За эти деньги вы получаете еще и объемный звук: четыре колонки HomePod mini 2 или HomePod второго поколения можно расставить вокруг дивана парами спереди и сзади, а система сама подстроит задержку и громкость под комнату.

Пульт Siri Remote внешне не поменялся, но научился работать с «Локатором». По данным MacRumors, отдельно он стоит 59 долларов. Найти пропажу под подушкой можно звуком, а точный поиск со стрелкой работает только в паре с iPhone 17 и новее, iPhone Air или iPhone Duo. Если пульт у вас уже есть и он второго поколения или новее, в «Локаторе» он тоже появится, но без звукового сигнала. Интересно, когда приставка доберется до серого рынка и почем? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, мы следим за ценами.

Тем, кто не готов отдавать 299 долларов, тоже кое-что перепало. Siri AI получат все Apple TV 4K начиная со второго поколения 2021 года, сейчас она в бете tvOS 27.2. Предзаказ открыт, в магазинах приставка появится 13 ноября в США и еще 29 странах.

HomePod mini 2 светится, но пока молчит

Вторая HomePod mini стоит 149 долларов и выходит раньше всех, уже 30 октября. Внутри чип S10, тот же, что в Apple Watch Series 10. Цветов пять: розовый, зеленый, синий, белый и «темная ночь». Верхняя панель теперь умеет светиться под музыку: Apple называет это Sound Glow. Подсветка реагирует на басы и высокие частоты и берет цвета с обложки альбома.

Остальные новшества приземленнее. Колонку можно сделать динамиком по умолчанию для Mac с Wi-Fi 6E и новее, то есть смотреть кино и сидеть в FaceTime через нее. Она слышит пожарную сигнализацию и шлет уведомление на iPhone, iPad и Apple Watch. А еще работает центром умного дома для Matter и Thread, как и Apple TV.

Но с главной фишкой Apple поступила странно. Siri AI на старте у HomePod mini 2 не будет: ее обещают позже, бесплатным обновлением и только на английском. Получается, колонку продают раньше, чем помощника, ради которого ее стоило бы брать. Сроков Apple не называет (в пресс-релизе стоит расплывчатое «в будущем обновлении»), так что покупатели 30 октября получат ту же Siri, что и в первой mini.

Камеры, замок и термостаты от Apple

Третья часть анонса прошла почти незаметно, хотя по объему она самая большая. Apple запустила линейку Apple Home Collection — устройства для дома, которые компания спроектировала вместе с LG и Schneider Electric. Мы уже прикидывали, сколько стоят камеры и замок Apple, и цифры там правда кусаются.

У LG вышли дверной звонок с камерой за 249,95 доллара, прожектор с камерой за 399,95, уличная камера за 299,95 и домашняя за 199,95. Умный замок стоит 349,95 доллара и открывается сам, когда вы подходите к двери с iPhone в кармане: работает это через сверхширокополосную связь, без интернета основные функции не отваливаются. Термостаты у обоих производителей стоят по 199,95 доллара, датчики температуры по 39,95.

Подключается все одним касанием iPhone и живет в приложении «Дом», без отдельных аккаунтов и программ. Камеры снимают в 2,5K, отличают людей, питомцев, машины и посылки, а записи хранятся в iCloud+ десять дней. Отдельной подписки нет, но есть лимит: тариф на 50 ГБ тянет одну камеру, на 200 ГБ — пять, на 2 ТБ — сколько угодно.

Продажи начнутся в декабре, часть устройств доедет в начале 2027 года. Регионы еще уже, чем у HomeView: камеры будут в США, Канаде и Великобритании, а замок и термостаты только в США и Канаде.

Сколько стоят новинки и когда выходят

Цифры из пресс-релизов удобнее увидеть рядом. Цены указаны для США без налога, даты — начало продаж в магазинах, предзаказ на первые три устройства открыт с 13 октября.

Устройство Цена в США Продажи HomeView 299 долларов 13 ноября Apple TV 4K (4-е поколение) 299 долларов 13 ноября HomePod mini 2 149 долларов 30 октября Siri Remote 59 долларов вместе с Apple TV Камеры LG от 199,95 доллара декабрь Замок LG 349,95 доллара декабрь

Если собрать базовый набор «экран на кухню, приставка к телевизору и колонка в спальню», выйдет почти 750 долларов. А если добавить четыре HomePod mini 2 для объемного звука, то только на колонки уйдет еще 596. Apple явно рассчитывает, что дом будут обставлять целиком, а не по одной коробке.

Что из этого заработает в России

Честно — почти ничего из нового. Россия не попала ни в один список стран продаж, что логично, а Siri AI говорит только на английском и пока доступна в восьми странах. Если ждете от Apple чего-то для себя, загляните в наш разбор: что Apple покажет 27 октября. Там речь про новые Mac, и с ними шансов на нормальную работу у нас заметно больше.

С Apple TV 4K проще всего. Приставку привезут серовозы, кино и музыка будут работать как раньше, а A19 и AV1 никакого английского не требуют. Но голосовое управление без пульта на русском не запустится, а для Siri AI придется переключить систему на английский. Если после покупки что-то не заведется, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

HomePod mini 2 в России остается колонкой с голосовым помощником, который не понимает по-русски, ровно как и первая версия. HomeView без Siri AI теряет половину смысла, а камеры и замок официально не продают даже в Европе. Кстати, если новая приставка все-таки доедет до вас, ей пригодится нормальный кабель HDMI 2.1. Такие мы регулярно находим в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так что 13 октября Apple показала не набор гаджетов, а заявку на весь дом сразу. Для владельцев Apple TV 4K второго поколения и новее главное случится бесплатно с tvOS 27.2. Остальным пока остается смотреть, как HomeView приживется в американских кухнях, и ждать Siri AI на русском, которую Apple пока даже не обещала.