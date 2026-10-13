Представлен Apple HomeView. Это как iPad на Яндекс Станции

Если вы хоть раз пробовали собрать умный дом на технике Apple, то знаете, что главным пультом в нем все равно оставался айфон. HomePod слушает, но ничего не показывает, а iPad на стене выглядит компромиссом, на который соглашаются от безысходности. Эту дыру в линейке закрыть обещали несколько лет, и вот Apple наконец показала устройство, которого ждали. Только устроено оно не совсем так, как предсказывали утечки: пара громких слухов не подтвердилась, а часть интерфейса явно перекочевала с совсем другого гаджета компании. Ниже разберем, что умеет новинка, чем она будет полезна в России и во сколько обойдется.



Квадратный экран на двух подставках

Название HomeView гуляло в слухах еще с выходных, и мы собрали все утечки накануне презентации. Теперь Apple показала хаб официально, и в паре мест инсайдеры промахнулись. Экран у HomeView не 6-дюймовый LCD, как писали до анонса, а 7-дюймовый Liquid Retina с True Tone. Яркость гуляет от 500 нит в солнечной кухне до 0,3 нита ночью на тумбочке, а интерфейс подстраивается под расстояние: издалека показывает только главное, вблизи добавляет деталей.

Версий две, и обе стоят одинаково. Настольная стоит на куполообразной базе с динамиком, а экран крепится к ней на шарнире из нержавеющей стали, так что его можно наклонить под любую высоту столешницы. Цветов четыре: серебристый, «сияющая звезда», розовый и серый космос, причем USB-C кабель в комплекте окрашен в цвет корпуса. Настенная версия бывает только серебристой и серой.

Магнитов, о которых писали утечки, на деле нет. Для настенного HomeView Apple вместе со Schneider Electric сделала три фирменных крепления. Power Mount с разъемом USB-C стоит от 59,95 доллара, вариант с подключением к электросети от 79,95 доллара, а версия с питанием по PoE за 129,95 доллара выйдет только в начале 2027 года. Ставить можно самому или вызвать мастера.

Свой рабочий стол для каждого в семье

Внутри стоит процессор A18, тот же, что в iPhone 16. Сколько у хаба оперативной памяти, Apple не говорит, так что слух про 8 ГБ остается слухом. Зато компания подробно рассказала о главной фишке: HomeView узнает до шести человек по лицу. Face ID в пресс-релизе не упоминается, но смысл похож: хаб понимает, кто к нему подошел.

У каждого члена семьи свой рабочий стол с приложениями и виджетами. Сообщения, календарь, напоминания и Локатор открываются только после того, как HomeView вас узнал. Причем для сообщений и календаря этого мало: рядом должен лежать ваш iPhone или iPad, недавно разблокированный. Общие альбомы и музыка при этом доступны всей семье и гостям. Ребенок не увидит ваши рабочие созвоны, а вы не наткнетесь на его переписку.

Отдельно Apple говорит про приватность. Данные камеры и микрофона обрабатываются в изолированной части чипа, Secure Enclave, и доступа к ним нет ни у системы хаба, ни у приложений, ни у самой Apple. Грег Джозвиак, старший вице-президент по маркетингу, описал идею так: HomeView общий для всего дома, но для каждого ощущается личным.

Siri AI, колонка и циферблаты от Apple Watch

Командовать HomeView предлагают в первую очередь голосом, через обновленную Siri AI. Она поддерживает живой диалог, понимает, что сейчас на экране, а разговор можно продолжить на айфоне или Mac в приложении Siri. Вот только работает она пока в бета-версии и только на английском: в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Индии, Новой Зеландии, Сингапуре и ЮАР. В Евросоюзе HomeView вообще продавать не будут, потому что Siri AI там пока недоступна. Русского языка в списке нет, и про его появление Apple ничего не говорит.

Со звуком у настольной версии все серьезно. В самом экране два широкополосных динамика с пространственным аудио, а в базе сабвуфер, направленный вниз, и два пассивных излучателя. Получается почти HomePod с экраном. Настенная модель обходится двумя динамиками, настроенными под стену. Обе версии играют в связке с HomePod, HomePod mini и колонками с AirPlay.

А вот и то, что перекочевало с Apple Watch: у HomeView есть циферблаты. Снупи реагирует на время суток, погоду и праздники, Flow на движение рядом, Photos превращает общий альбом в живую фоторамку. Есть и рабочие варианты: Home Modular с кнопками любимых устройств и Home Camera, который выводит на экран до девяти камер сразу. Смотрится мило, но циферблат с камерами для частного дома мне кажется полезнее любого Снупи.

Что HomeView делает в доме каждый день

С умным домом хаб работает через приложение Дом: камеры, термостат, свет, замки и шторы управляются касанием или голосом. С подпиской iCloud+ HomeView распознает на видео людей, знакомые лица, питомцев, посылки и машины, причем с шифрованием. Это та же логика, что и у домашней камеры Apple без записи видео: анализ важнее архива. Еще хаб слышит сигнал пожарного или угарного датчика и сразу отправляет уведомление на iPhone и Apple Watch.

Дальше то, ради чего такой экран ставят на кухню. FaceTime работает с функцией «В центре внимания», так что камера держит вас в кадре, пока вы ходите по комнате. Рецепты с сайтов HomeView разбивает на шаги, а таймеры запускаются без рук. Интерком теперь достает не только до HomePod, но и до айфонов, iPad и Apple Watch, в одну комнату или сразу во все. Через Локатор хаб найдет iPhone, кейс AirPods или вещь с AirTag. А музыку с айфона можно перебросить на HomeView, просто поднеся телефон к экрану.

Из развлечений есть Apple Music с анимированными обложками и текстами песен, Подкасты, Apple TV и совместимые сторонние аудио- и видеоприложения. Полноценного магазина программ, как на iPad, Apple для хаба не описывает. Вместе с HomeView анонсирована линейка аксессуаров Apple Home Collection: камеры, термостаты и замок, сделанные вместе с LG и Schneider Electric. Первые появятся в декабре, остальные в начале 2027 года. Подробности по каждому мы будем приносить в наши каналы в Telegram и МАКС.

Ждать фирменные аксессуары не обязательно. HomeView поддерживает Matter, а значит, подойдут и обычные лампы, розетки и датчики с этим стандартом. Недорогие варианты с поддержкой Matter иногда попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, и начинать умный дом с них заметно дешевле, чем с фирменных устройств.

Что с ценой на новое устройство

Обе версии стоят 299 долларов, то есть дешевле, чем обещали слухи с их 350 долларами. Предзаказ в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Индии и Новой Зеландии открылся уже 13 октября, в Сингапуре начнется 15 октября, а в продаже хаб появится 13 ноября. И это не последний анонс осени: Apple готовит еще одну презентацию 27 октября, и там ждут куда более громкие новинки.

Учтите, что для настенной версии придется отдельно купить крепление, так что итоговая цена вырастет минимум до 359 долларов. Плюс подписка iCloud+, если хочется распознавания на камерах.

Официально в России HomeView продавать не будут, Apple не поставляет сюда технику с 2022 года. Значит, путь один — серый рынок, а там в первые недели к цене обычно прибавляется заметная наценка. И помните про язык: без английского Siri AI на хабе бесполезна, а значит, половина смысла устройства пропадает. Если решитесь заказать HomeView из-за границы и засомневаетесь, заработает ли он с вашим Apple ID, задайте вопрос в нашем чате в Telegram или МАКС.

Кому HomeView нужен уже сейчас? Тем, у кого есть HomePod, пара устройств с HomeKit или Matter, айфоны у всей семьи и нет проблем с английским. Для них это наконец-то общий экран, который связывает все вместе. Если же умный дом у вас пока ограничивается одной розеткой, за 299 долларов вы получите очень хорошую колонку с самой милой фоторамкой.