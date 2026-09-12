Почему в iPhone Duo нет Face ID

Apple показала свой первый складной смартфон, и почти сразу у публики возник один и тот же вопрос. Куда пропал Face ID? Мы привыкли, что топовые айфоны узнают владельца в лицо, а тут вдруг Touch ID в кнопке, как на старом iPad. Это не забывчивость инженеров и не экономия ради красивого ценника. За решением стоит понятная техническая логика, завязанная на то, как вообще устроен складной корпус. Дальше разберу по полочкам, почему сканер лица не попал в новинку, и заодно покажу, при чем тут второй экран. А если добавить к этому цены на новый iPhone Duo, картина выходит совсем любопытная.



Почему Face ID не поместился в складной корпус

Face ID — это не одна маленькая камера, а целый набор датчиков, который Apple называет TrueDepth. Туда входит проектор точек, инфракрасная камера, подсветка и обычный фронтальный модуль. Все это добро занимает заметный объем и требует места именно по толщине, а не только по площади экрана. Если хочется освежить в памяти, что показала Apple на презентации, у нас есть отдельный подробный разбор всей линейки.

Теперь вспомним, каким получился iPhone Duo. В разложенном виде его толщина всего 5,2 мм. Это очень мало даже по меркам обычных смартфонов, не говоря уже про складную книжку. Впихнуть в такой бутерброд полноценный блок TrueDepth почти нереально, потому что датчикам нужна глубина, чтобы корректно считывать геометрию лица. Урежешь глубину — упадет точность и безопасность разблокировки. Инженеры Apple прямо дали понять, что именно минимальная толщина корпуса не дала нормально встроить сканер лица. Хотите первыми узнавать про такие детали новых айфонов? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем начинку устройств без воды.

Два экрана — значит, два модуля распознавания лица

Дальше начинается самое интересное, и тут кроется главная причина. У складного смартфона два дисплея. Снаружи экран на 5,4 дюйма, внутри — на 7,6 дюйма. Все характеристики складного iPhone Duo мы собрали в отдельном материале, так что за полными цифрами можно сходить туда. А раз два экрана, то и Face ID придется ставить два в каждый дисплей отдельно.

Face ID работает только тогда, когда вы смотрите прямо на камеру. А теперь подумайте, как вообще пользуются книжкой. В сложенном состоянии перед вами внешний экран. В разложенном — внутренний. Это две разные плоскости, повернутые в разные стороны. Чтобы разблокировать смартфон лицом в обоих положениях, Apple пришлось бы поставить сразу два модуля TrueDepth. Один под внешний экран, второй под внутренний.

Два блока датчиков — это двойной расход места в и без того тонком корпусе. Это удвоение стоимости самого дорогого узла всей фронтальной системы. И это лишний вес там, где компания боролась за каждый грамм. Добавьте сюда шлейфы, разъемы и место под платы для каждого модуля, и картина становится совсем печальной. Проще говоря, ради красивой разблокировки взглядом пришлось бы пожертвовать сразу толщиной, ценой и весом. В Apple посчитали, что игра не стоит свеч, и от такой затеи отказались. Кстати, если любите охотиться за гаджетами по адекватным ценам, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Там регулярно выкладываем годные находки с маркетплейсов.

Та же история со сканером отпечатка под дисплеем

Тут у многих возникает логичная мысль. Ну ладно Face ID, но почему тогда не сделать сканер отпечатка прямо под экраном, как в куче Android-смартфонов? Ответ ровно тот же, что и с лицом, только упирается он еще и в деньги. Два подэкранных датчика увеличат и без того высокую себестоимость iPhone Duo, а значит, могут повлиять на цену на полке. Недавно Apple подняла цены на iPhone, и лишние траты на усложнение производства ей сейчас совсем ни к чему.

Подэкранный датчик отпечатка — это отдельный оптический сенсор, который живет под матрицей дисплея. Если поставить его только под один экран, то во втором положении смартфона он окажется бесполезным. Вы просто не дотянетесь до нужной зоны пальцем, когда книжка повернута к вам другой стороной. Значит, снова придется ставить два отдельных сканера. По одному под каждый дисплей.

И мы опять упираемся в ту же стену. Два сенсора — это дороже, сложнее в сборке и капризнее в настройке. Каждый подэкранный сканер надо калибровать под конкретную матрицу, а у складного аппарата матрицы разные по размеру и характеристикам. В итоге Apple решила не городить огород под стеклом и вынесла биометрию наружу, в физическую кнопку. Так дешевле в производстве, проще в сборке и заметно надежнее в реальной эксплуатации. Если что-то в новинке осталось непонятным, пишите в наш чат в Telegram или МАКС. Обсудим, подскажем и вместе разберемся в деталях.

Что Apple поставила для разблокировки

Решение в итоге простое и рабочее. Биометрию перенесли в боковую кнопку питания. Touch ID в кнопке одинаково доступен и когда смартфон сложен, и когда он раскрыт. Палец всегда ложится на одно и то же место, никакой возни с двумя плоскостями и двумя сенсорами. Ровно так же датчик отпечатка живет в свежих iPad, и там он давно себя оправдал. Никакой экзотики, проверенная временем схема.

Плюс Apple добавила запасной сценарий. iPhone Duo умеет разблокироваться через Apple Watch. Если часы на руке и находятся рядом со смартфоном, аппарат откроется без единого прикосновения. Работает это так же, как разблокировка Mac рядом с часами, к которой многие давно привыкли. Для тех, кому ближе бесконтактный способ, это вполне достойная замена привычному взгляду в экран. По сути, часть удобства Face ID вернули, только другим путем и без килограмма датчиков внутри.

Так что отсутствие Face ID в складном айфоне — это не баг и не жадность. Это следствие простой арифметики. Один экран — один датчик. Два экрана — два датчика, двойная цена и двойной расход места внутри и без того тонкого корпуса. Apple выбрала компромисс, который дешевле в производстве и надежнее в реальной жизни. И, честно говоря, для первого поколения складного iPhone такой подход звучит вполне разумно. Дальше, когда технологии подтянутся и модули научатся делать компактнее, сканер лица наверняка вернется. Но точно не в этом поколении.