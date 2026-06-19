Эти умные часы выглядят как Apple Watch, а стоят 7 тысяч рублей и работают целых две недели

Берёте в руки эти часы, и первая мысль — кто-то распилил Apple Watch и приклеил ремешок от другого бренда. Тот же скруглённый квадрат, та же кнопка-крутилка сбоку, такой же яркий экран во весь корпус. Только стоят они не 30 с лишним тысяч, а меньше семи тысяч рублей. Вопрос, который возникает сразу: где подвох и заведутся ли они вообще с айфоном. К дешёвым клонам я отношусь с подозрением, но недавно я заказал Apple Watch из Дубая и теперь сравниваю их с этим конкурентом напрямую.



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Чем HONOR Watch 5 отличаются от Apple Watch

Сходство не случайное. HONOR Watch 5 собраны вокруг квадратного экрана со скруглёнными гранями, рамка сделана из алюминия 6-й серии, сбоку торчит вращающаяся кнопка, которая работает почти как Digital Crown на Apple Watch. Издалека вы их не отличите, да и вблизи нужно присматриваться.

Экран тут честно хороший. AMOLED-матрица на 1,85 дюйма, разрешение 450 на 390 точек, плотность за 320 пикселей на дюйм. Картинка сочная, циферблаты выглядят живыми, текст читается без напряга. Яркости около 1000 нит хватает, чтобы видеть время на солнце, хотя до пиковых значений топовых Apple Watch тут не дотянуться.

Корпус тонкий, 11 мм, вес всего 35 граммов. На запястье вы про них забываете уже к обеду. Есть защита IP68 и водозащита 5 ATM, то есть в них можно плавать в бассейне и не снимать под душем. Для часов за такие деньги это уже серьёзная заявка, а не маркетинг ради галочки.

Я долго не верил в недорогие умные часы, и у меня даже есть пять причин, почему я купил Apple Watch, а не такой аппарат. Но HONOR Watch 5 заставляют пересмотреть пару пунктов из того списка.

HONOR Watch 5

Автономность HONOR Watch 5: реальное время работы от батареи

Дальше начинается то, чего у Apple Watch до сих пор нет. Внутри аккумулятор на 480 мА·ч по кремний-углеродной технологии, и HONOR обещает до 15 дней работы. По отзывам реальных владельцев при активном использовании с GPS и кучей уведомлений выходит ближе к 12-14 дням. Это всё равно фантастика на фоне Apple Watch, которые вы ставите на зарядку каждый вечер.

Секрет простой: тут стоит не watchOS и не Wear OS, а собственная MagicOS 8. Система лёгкая, не грузит процессор лишним, поэтому и живёт долго. Платой за это будет меньшая гибкость, но об этом ниже.

По начинке набор плотный. Встроенный GPS с системой AccuTrack, пульсометр, измерение кислорода в крови, мониторинг сна, утренний отчёт о состоянии и быстрое сканирование здоровья за одно касание. Есть динамик и микрофон, так что можно принимать звонки по Bluetooth прямо с запястья. Памяти 4 ГБ под музыку, связь по Bluetooth 5.2.

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Совместимость HONOR Watch 5 с iPhone: что работает, а что нет

HONOR Watch 5 официально дружат и с Android, и с iPhone. Ставите приложение HONOR Health на айфон, привязываете часы по Bluetooth, и связка заводится.

Что вы получите на iPhone: уведомления о звонках и сообщениях, данные о тренировках и здоровье, управление музыкой, будильники, секундомер, погоду. То есть базовый сценарий полностью закрывается: время, шаги, пульс, оповещения.

А теперь честно про ограничения, без которых обзор был бы рекламой. Часы работают на своей системе, поэтому полноценной замены Apple Watch в экосистеме Apple они не дают. Отвечать на сообщения с запястья на iOS толком не выйдет, Apple Pay тут нет, приложений из App Store не поставить, а часть фишек на iPhone урезана по сравнению с Android. Это трекер здоровья и уведомлений в красивом корпусе, а не второй айфон на руке.

Если вы ждёте именно опыта Apple Watch, его за семь тысяч не купить ни у кого. Тут логика та же, по которой многие покупают Whoop, Oura и Fitbit вместо часов Apple. Но если вам нужен аппарат, который показывает время, считает шаги и пульс, не разряжается за день и не выглядит дёшево, то связка с iPhone вполне рабочая.

Стоит ли покупать HONOR Watch 5 в 2026 году

Сейчас за них просят около 7120 рублей, а с купоном выходит и вовсе 6980 рубль. Теперь сравните с Apple Watch. Даже самая доступная SE стоит в три-четыре раза дороже, а про старшие модели и говорить нечего. За разницу в цене вы спокойно докупите ещё пару аксессуаров и останетесь в плюсе.

Я бы советовал смотреть на HONOR Watch 5 трём категориям людей.

Первая — те, кто хочет внешний вид Apple Watch, но не готов отдавать за это половину зарплаты. Издалека разница не заметна , а в кармане остаётся приличная сумма.

, а в кармане остаётся приличная сумма. Вторая — те, кого бесит ежедневная зарядка. Две недели автономности против одного дня это совсем другой ритм жизни. Вы просто носите часы и заряжаете их раз в полторы недели.

это совсем другой ритм жизни. Вы просто носите часы и заряжаете их раз в полторы недели. Третья — те, кому нужен надёжный фитнес-трекер с нормальным GPS, пульсометром и контролем сна, а умных функций уровня watchOS не требуется. Для бега, бассейна и базового мониторинга здоровья этого хватает с запасом.

А вот заядлым пользователям экосистемы Apple, которые живут в Apple Pay, отвечают на сообщения с часов и ставят сторонние приложения, эти HONOR не подойдут. Тут лучше копить на оригинал. Остались вопросы по совместимости с iPhone или выбору модели? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Итог такой. HONOR Watch 5 — очень удачный клон по форме и отдельным функциям, который выигрывает у Apple Watch по двум пунктам сразу: цена в несколько раз ниже и автономность в десять с лишним раз больше. С iPhone они работают, выглядят дорого, держат заряд почти две недели. Если воспринимать их как стильный долгоиграющий фитнес-трекер, а не как полную замену Apple Watch, то это одна из самых выгодных покупок в категории. Брать лучше в распродажу, пока скидка на месте.

HONOR Watch 5

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