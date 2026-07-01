Такие Apple Watch вы точно купите. Это будет исторический редизайн часов Apple

Кажется, совсем скоро нас ждет крупная переработка всей линейки Apple Watch, и главный тревожный момент для владельцев звучит так: новые часы могут потерять совместимость со старыми ремешками. Очевидно, в Купертино уже готовят масштабный редизайн, который будет предполагать смену форм-фактора. Нет, круглыми вотчи скорее всего не станут. Но все мосты с предыдущими поколениями будут сожжены. А, если вы прямо сейчас выбираете себе новые часы Apple, — вот тут мы подробно сравниваем две самые популярные модели Apple Watch и говорим, какие из них лучше.



Что изменится в новых Apple Watch

Источником этой информации стал китайский инсайдер под ником Instant Digital, публикующий прогнозы в Weibo. Он ожидает «крупную переработку» дизайна Apple Watch с новым способом крепления ремешков к корпусу. По его словам, изменение конструкции освободит место внутри для более ёмкого аккумулятора — то есть теоретически часы смогут дольше жить без подзарядки.

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Важно понимать статус этой информации: это слух от инсайдера, а не анонс Apple. Компания ничего официально не подтверждала, поэтому воспринимать детали как гарантию не стоит. Хотя сомнений в том, что линейку ждут кардинальные перемены, почти нет. Все-таки компания отказалась от поддержки в watchOS 27 сразу 5 поколений Apple Watch. А значит, для будущих моделей запланированы грандиозные перемены.

Откуда взялась идея «Apple Watch X»

Слух про радикальное обновление тянется не первый год. Ещё в 2023 году журналист Bloomberg Марк Гурман писал про «Apple Watch X» — модель к 10-летию линейки с самым серьёзным обновлением: магнитным креплением ремешков, более тонким корпусом и новым типом экрана microLED.

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По факту ничего из этого не вышло. Вместо этого Apple выпустила Series 10 с сохранением привычной системы ремешков и лишь слегка обновлённым дизайном. Но, похоже, что переработку не отменили, а просто отложили. Мы подробно разбирали, как изменится дизайн Apple Watch в ближайшие годы.

Когда выйдут кардинально новые Apple Watch

Здесь помогает простая логика обновлений. Apple меняет дизайн часов примерно раз в три года: одно поколение держалось от оригинальных Apple Watch до Series 3, следующее — с Series 4 по Series 6, затем с Series 7 по Series 9. Нынешний дизайн появился с Apple Watch Series 10 в 2024 году.

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Если следовать этому ритму, новый облик логично ждать у Apple Watch Series 13 в 2027 году — как раз к этому и склоняется инсайдер. Правда, тот же источник раньше называл другой срок — 2028 год, так что даже внутри одного прогноза есть разночтения. Это ещё одна причина не относиться к датам как к чему-то окончательному.

Что говорят другие слухи и что будет с Apple Watch Series 12

Instant Digital не единственный, кто ждёт перемен. Разные источники за последний год добавляли к картине свои детали:

DigiTimes сообщал, что как минимум одна старшая модель получит «значительную переработку», включая восемь датчиков, расположенных кольцом на нижней стороне корпуса — под расширенные возможности слежения за здоровьем

ранее в этом месяце появилась информация, что Apple тестирует новую технологию экрана для часов 2027 года ради экономии энергии

сам инсайдер связывает грядущий редизайн со старой идеей «Apple Watch X»

Всё это по-прежнему из категории прогнозов. Общее у них одно: серьёзные изменения ждут не ближайшую модель, а часы 2027 года и позже.

Если вы рассчитывали на новый дизайн уже в ближайшем поколении — придётся подождать. Series 12 в этом году не ожидает смены дизайна и, по слухам, сохранит тот же корпус, что появился с Series 10. Напомним, тогда Apple сделала корпус тоньше, экран крупнее, а металлическую заднюю крышку — со встроенной внутрь антенной. Кому интересно, какие модели вообще ждать в ближайшее время, мы собирали разбор о том, какие Apple Watch выпустят в 2025 году.

Стоит ли сейчас покупать ремешки для Apple Watch

Если верить инсайдеру, здесь и кроется единственный практический совет из всей новости. Тем, кто планирует покупку новых Apple Watch в 2027 году, он советует не тратиться на лишние ремешки заранее — переработанный корпус может оказаться несовместим с нынешним креплением.

Совет разумный, но с оговоркой: это прогноз, а не факт. Если вы покупаете часы сейчас или в ближайший год, никаких причин отказываться от ремешков нет — текущая система крепления никуда не денется до возможного редизайна. А вот запасаться дорогими аксессуарами «на будущее» действительно не лучшая идея, пока Apple не показала новую модель.

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Итог простой. Обычному владельцу Apple Watch эта новость ничего не меняет прямо сейчас: ближайшие часы останутся в привычном дизайне и с привычными ремешками. Держать в голове слух о смене крепления стоит только тем, кто целится в модель 2027 года и любит собирать коллекцию ремешков — им есть смысл повременить с покупкой аксессуаров.