Такие Apple Watch вы точно купите. Это будет исторический редизайн часов Apple
Кажется, совсем скоро нас ждет крупная переработка всей линейки Apple Watch, и главный тревожный момент для владельцев звучит так: новые часы могут потерять совместимость со старыми ремешками. Очевидно, в Купертино уже готовят масштабный редизайн, который будет предполагать смену форм-фактора. Нет, круглыми вотчи скорее всего не станут. Но все мосты с предыдущими поколениями будут сожжены. А, если вы прямо сейчас выбираете себе новые часы Apple, — вот тут мы подробно сравниваем две самые популярные модели Apple Watch и говорим, какие из них лучше.
Что изменится в новых Apple Watch
Источником этой информации стал китайский инсайдер под ником Instant Digital, публикующий прогнозы в Weibo. Он ожидает «крупную переработку» дизайна Apple Watch с новым способом крепления ремешков к корпусу. По его словам, изменение конструкции освободит место внутри для более ёмкого аккумулятора — то есть теоретически часы смогут дольше жить без подзарядки.
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Важно понимать статус этой информации: это слух от инсайдера, а не анонс Apple. Компания ничего официально не подтверждала, поэтому воспринимать детали как гарантию не стоит. Хотя сомнений в том, что линейку ждут кардинальные перемены, почти нет. Все-таки компания отказалась от поддержки в watchOS 27 сразу 5 поколений Apple Watch. А значит, для будущих моделей запланированы грандиозные перемены.
Откуда взялась идея «Apple Watch X»
Слух про радикальное обновление тянется не первый год. Ещё в 2023 году журналист Bloomberg Марк Гурман писал про «Apple Watch X» — модель к 10-летию линейки с самым серьёзным обновлением: магнитным креплением ремешков, более тонким корпусом и новым типом экрана microLED.
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По факту ничего из этого не вышло. Вместо этого Apple выпустила Series 10 с сохранением привычной системы ремешков и лишь слегка обновлённым дизайном. Но, похоже, что переработку не отменили, а просто отложили. Мы подробно разбирали, как изменится дизайн Apple Watch в ближайшие годы.
Когда выйдут кардинально новые Apple Watch
Здесь помогает простая логика обновлений. Apple меняет дизайн часов примерно раз в три года: одно поколение держалось от оригинальных Apple Watch до Series 3, следующее — с Series 4 по Series 6, затем с Series 7 по Series 9. Нынешний дизайн появился с Apple Watch Series 10 в 2024 году.
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Если следовать этому ритму, новый облик логично ждать у Apple Watch Series 13 в 2027 году — как раз к этому и склоняется инсайдер. Правда, тот же источник раньше называл другой срок — 2028 год, так что даже внутри одного прогноза есть разночтения. Это ещё одна причина не относиться к датам как к чему-то окончательному.
Что говорят другие слухи и что будет с Apple Watch Series 12
Instant Digital не единственный, кто ждёт перемен. Разные источники за последний год добавляли к картине свои детали:
- DigiTimes сообщал, что как минимум одна старшая модель получит «значительную переработку», включая восемь датчиков, расположенных кольцом на нижней стороне корпуса — под расширенные возможности слежения за здоровьем
- ранее в этом месяце появилась информация, что Apple тестирует новую технологию экрана для часов 2027 года ради экономии энергии
- сам инсайдер связывает грядущий редизайн со старой идеей «Apple Watch X»
Всё это по-прежнему из категории прогнозов. Общее у них одно: серьёзные изменения ждут не ближайшую модель, а часы 2027 года и позже.
Если вы рассчитывали на новый дизайн уже в ближайшем поколении — придётся подождать. Series 12 в этом году не ожидает смены дизайна и, по слухам, сохранит тот же корпус, что появился с Series 10. Напомним, тогда Apple сделала корпус тоньше, экран крупнее, а металлическую заднюю крышку — со встроенной внутрь антенной. Кому интересно, какие модели вообще ждать в ближайшее время, мы собирали разбор о том, какие Apple Watch выпустят в 2025 году.
Стоит ли сейчас покупать ремешки для Apple Watch
Если верить инсайдеру, здесь и кроется единственный практический совет из всей новости. Тем, кто планирует покупку новых Apple Watch в 2027 году, он советует не тратиться на лишние ремешки заранее — переработанный корпус может оказаться несовместим с нынешним креплением.
Совет разумный, но с оговоркой: это прогноз, а не факт. Если вы покупаете часы сейчас или в ближайший год, никаких причин отказываться от ремешков нет — текущая система крепления никуда не денется до возможного редизайна. А вот запасаться дорогими аксессуарами «на будущее» действительно не лучшая идея, пока Apple не показала новую модель.
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Итог простой. Обычному владельцу Apple Watch эта новость ничего не меняет прямо сейчас: ближайшие часы останутся в привычном дизайне и с привычными ремешками. Держать в голове слух о смене крепления стоит только тем, кто целится в модель 2027 года и любит собирать коллекцию ремешков — им есть смысл повременить с покупкой аксессуаров.