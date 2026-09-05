Что будет, если мокрый айфон после воды положить в рис

Если айфон намок, не спешите класть его в миску с рисом. Этот способ не работает и запросто может навредить телефону. Современные модели iPhone спокойно переносят контакт с водой и без всякого риса, а главное правило звучит просто: не заряжайте мокрый телефон через кабель и дайте разъему высохнуть самому. Недавно мы уже рассказывали, как почистить айфон от грязи, так что тему бережного ухода за смартфоном мы знаем неплохо. А теперь по порядку разберемся, почему рис бесполезен, с какой модели iPhone защищен от воды и что делать по шагам, если телефон все-таки искупался.



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Почему рис не спасет мокрый айфон, а только навредит

Совет засыпать залитый смартфон в миску с сухим рисом гуляет по сети уже много лет. Логика вроде бы понятная: рис впитывает влагу, значит, вытянет ее и из телефона. На практике все выходит иначе, и способ этот скорее вредный, чем полезный.

Дело в том, что мелкие крупинки и пыль от риса легко забиваются в разъем USB-C и застревают между контактами. А еще рис, впитавший воду, оставляет липкий налет, который дополнительно засоряет порт. Получается, вместо спасения вы рискуете получить забитый и поврежденный разъем, который потом придется чистить отдельно.

И вот тут важно понять одну вещь. Единственное, о чем стоит по-настоящему переживать, это сам разъем. Корпус современного айфона рассчитан на то, чтобы спокойно пережить контакт с небольшим количеством жидкости. Давно прошли те времена, когда падение в бассейн почти наверняка означало гибель телефона.

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С какой модели айфон перестал бояться воды

Впервые защита от воды появилась еще в iPhone 7, а начиная с iPhone 12, смартфоны Apple выдерживают до получаса под водой на глубине примерно до 6 метров. Дождь, брызги или короткое погружение такому телефону не страшны. Кстати, если жидкость попала не в смартфон, а в ноутбук, действовать нужно немного иначе, и про то, что делать с залитым макбуком, у нас есть отдельный подробный разбор.

Но у защиты есть свои пределы, и о них стоит помнить:

Со временем водонепроницаемость снижается. Виноваты естественный износ, старение уплотнителей и мелкие внутренние повреждения после падений.

Соленая и хлорированная вода куда опаснее пресной. Если телефон побывал в море или в бассейне, соль и хлор особенно вредят контактам.

Заявленные характеристики получены в лаборатории, а не в реальной луже. Специально устраивать айфону проверку водой точно не стоит.

Смысл простой: паниковать из-за пары капель или быстрого погружения не нужно, но и купать телефон нарочно тоже незачем. Здоровая осторожность здесь работает лучше любого героизма.

Что значит уведомление о жидкости в разъеме

Сообщение об обнаружении жидкости в разъеме USB-C означает ровно одно: телефону нужно дать высохнуть. Оно выскакивает в тот момент, когда вы подключаете кабель или аксессуар, а айфон чувствует влагу внутри порта.

Что делать, когда видите это предупреждение:

Пока горит уведомление, айфон заряжаться не будет. Сразу отключите кабель. Не подключайте телефон снова, пока он остается влажным. Дайте разъему полностью просохнуть, и только потом вставляйте что-либо обратно.

Заряжать телефон с влагой в разъеме хуже всего. Apple прямо предупреждает: при подключении кабеля к мокрому порту контакты могут окислиться и получить повреждения. В настоящей крайней ситуации предупреждение можно отключить принудительно, но злоупотреблять этим точно не стоит.

А вот беспроводная зарядка полностью безопасна. Пока разъем USB-C сохнет, спокойно ставьте телефон на MagSafe или беспроводную зарядку. Правило тут неизменно: ничего не суйте в сам порт, пока он влажный. Это удобный выход, когда подзарядить нужно прямо сейчас, а кабелем пользоваться нельзя.

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Как правильно высушить айфон после воды

Самое важное при сушке мокрого айфона: не паниковать и запастись терпением. Правильный способ занимает время, зато телефону он точно не навредит.

Пошагово это выглядит так:

Протрите айфон сухой тканью и уберите всю видимую влагу. Аккуратно постучите телефоном о ладонь, направив разъем USB-C и динамики вниз. Так лишняя жидкость вытряхнется наружу. Положите телефон в сухом месте, где есть движение воздуха, чтобы влага спокойно испарялась. Дайте разъему полностью высохнуть, прежде чем что-то подключать. На это может уйти до 24 часов.

Даже если вы очень торопитесь, Apple советует подождать хотя бы 30 минут. Если предупреждение о жидкости выскакивает снова, значит, времени прошло слишком мало. А когда после серьезного залития телефон ведет себя странно, есть смысл понаблюдать за ним и заранее понять, что айфон скоро сломается.

Рис в этом списке советов не появился ни разу, и это не случайно. Есть еще несколько способов, которые кажутся быстрыми и удобными, но на деле только вредят:

Не сушите айфон феном или другим источником тепла. Перегрев опаснее самой воды для внутренностей устройства.

Не продувайте разъем сжатым воздухом. Так можно загнать влагу глубже или повредить контакты.

Не суйте в порт ватную палочку или салфетку. Легко повредить контакты и оставить внутри волокна.

Обратите внимание: ни один нормальный способ сушки с рисом никак не связан. От этой народной идеи пора отказаться совсем.

Главное о мокром айфоне в двух словах

Если телефон окунулся или его залило, не паникуйте и не тянитесь за миской с рисом. Держите айфон отключенным от кабеля, дайте ему высохнуть естественным путем и никуда не торопитесь. Когда зарядка нужна срочно, используйте MagSafe. А если сомневаетесь в том, что делать дальше, свериться всегда можно с официальной инструкцией Apple про уведомление об обнаружении жидкости.

Ну а если телефон все-таки пострадал настолько, что проще его заменить, посмотрите, какой айфон купить прямо сейчас, пока цены не поползли вверх. Но, честно говоря, до этого доходит редко: чаще всего мокрый айфон высыхает и продолжает работать как ни в чем не бывало. А рис спокойно оставьте для ужина.