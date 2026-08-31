Только не падайте: сколько будет стоить ремонт складного iPhone Ultra

Складной iPhone ждут в сентябре, и ценник около 2000 долларов (примерно 172 000 рублей) уже никого не пугает. Только вот покупка это лишь первый взнос. Специалист по ремонту техники предупреждает: чинить такой аппарат будет дорого, запчастей на всех не хватит, а привычная логика AppleCare+ здесь может не сработать. Дизайн устройства давно не тайна, по утечкам защитных стекол мы уже видели облик складного iPhone, так что разговор про его эксплуатацию можно вести предметно.



Одна замена экрана обойдется как флагман

Прежде чем присматриваться к складному iPhone всерьез, полезно понять, зачем вообще нужен такой формат и что он меняет в повседневном сценарии. А меняет он в том числе цену обслуживания.

Издание Forbes дало свой прогноз по стоимости ремонта iPhone Ultra. По его оценке, замена внутреннего гибкого дисплея потянет примерно на 850 фунтов, это около 1151 доллар, или порядка 99 000 рублей. Сумма сопоставима со стоимостью целого нового смартфона среднего класса.

Для сравнения приводится Samsung Galaxy Z Fold 8. Аналогичный ремонт там стоит около 594 фунтов, это примерно 69 000 рублей, причем в цену уже заложена новая технология Flex Titanium, которая уменьшает видимость сгиба. У предыдущего Z Fold 7 замена дисплея была даже чуть дешевле, около 569 фунтов или 66 тысяч рублей. Форбс считает, что Apple загнет цену заметно выше корейцев.

Дороже любого гаджета в истории ручной электроники, вот какую формулировку повторяют почти все эксперты. Логика простая: Apple берет панели у Samsung Display, но собственного производства таких дисплеев у компании нет. А значит, каждая запчасть будет проходить через посредника и стоить дороже, чем у самого Samsung, который эти экраны и делает.

Почему складной аппарат так тяжело чинить

Здесь стоит держать в голове ожидания от первого складного смартфона Apple. Многие уже сейчас взвешивают все за и против, и я в свое время подробно объяснял, почему сам не куплю этот аппарат на старте. Ремонтопригодность в этом списке далеко не на последнем месте.

Первая причина уже названа. Apple использует дисплейные модули Samsung Display, тогда как сам Samsung ставит их напрямую со своего конвейера. Посредник в цепочке всегда добавляет к финальному чеку. Вторая причина куда интереснее. У складного iPhone будет фирменный шарнир, напечатанный на 3D-принтере. Такой механизм еще никто и никогда не разбирал.

Что это значит на практике. Независимые мастерские просто не имеют опыта работы с этим шарниром. Обучаться придется с нуля, а это дополнительное время и деньги. Складное стекло и капризная петля сами по себе дороги в обслуживании, а тут еще и полностью новая конструкция без наработанной практики.

Отдельная головная боль это Touch ID. Сканер отпечатка переехал в боковую кнопку питания, и по словам мастера, заменить его непросто. Треснувший датчик на складном iPhone это более сложная операция, чем Face ID на плоском смартфоне. Специалистов, которые справятся с такой заменой в первый год, будет мало. Не смогли разобраться с ремонтом сами или боитесь нести аппарат в непроверенный сервис? Загляните в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, куда обращаться.

AppleCare+ придется брать, но дешевым он не будет

Есть еще одна привычка, от которой пора отвыкать. Раньше AppleCare+ работал почти как страховка мечты: сам план плюс символическая доплата за случай поломки. По складному iPhone такой сценарий кажется невероятным. К тому же, некоторых привычных функций у аппарата не будет.

Раньше Apple брала за один страховой случай суммы вплоть до 29 долларов, это примерно 2500 рублей. По складному iPhone мастера ждут цифру в районе 100 фунтов за инцидент, а это уже около 12 000 рублей. Разница в разы.

Более того, Apple может пересмотреть недавнюю опцию неограниченного числа ремонтов. Менять гибкие дисплеи дорого, и держать безлимит на такой технике компании невыгодно. При этом становится очевидно: без AppleCare+ владеть складным iPhone будет еще накладнее, так что план фактически становится обязательным.

На этом фоне яснее выглядит и новая программа аренды iPhone от Apple в США и других странах со стартом около 17,99 доллара в месяц, это примерно 1550 рублей. С учетом слухов о ценах iPhone 18 и потенциальных счетов за ремонт складного аппарата подписка на устройство перестает казаться странной затеей. Следить за такими новостями удобно в наших каналах в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждую значимую утечку.

Первое поколение это всегда сырые углы

Складной iPhone это в первую очередь устройство первого поколения. Как бы тщательно Apple ни вылизывала свои продукты перед релизом, шероховатости на старте будут почти наверняка.

Аппарат выйдет с iOS 27, и это первый раз, когда система Apple работает на складном экране. Между софтом, спроектированным под форм-фактор, и софтом, отполированным под него годами, разница огромная. Samsung возится со своим интерфейсом для раскладушек с 2019 года, и первые версии были откровенно сырыми. Apple стартует с нуля, так что доработок в ближайшие месяцы и годы будет много.

Шарнир, как уже говорилось, не проверен миллионами рук. Боковой Touch ID тоже способен подкинуть незапланированные траты, если сломается. Все это типичные болезни любого первого поколения, и складной iPhone вряд ли станет исключением.

И еще один момент, о котором нельзя молчать. Все названные суммы это британские и американские расценки. В России будет ощутимо дороже: официально запчасти для складного iPhone к нам никто не везет, а серый импорт компонентов и работа мастеров, готовых взяться за новый шарнир, обойдутся в дополнительную наценку. Так что к переведенным цифрам смело добавляйте сверху. Кстати, доступные аксессуары и полезную мелочь для техники мы регулярно собираем в канале Сундук Али-Бабы, туда стоит заглянуть перед крупной покупкой.

Итог простой. Складной iPhone это не только высокий ценник в магазине, но и дорогое владение: экран как отдельный смартфон, недешевый AppleCare+ и риски первого поколения. Тем, кто все же решится взять аппарат на старте, стоит закладывать в бюджет не только покупку, но и обслуживание.