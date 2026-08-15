Какой айфон купить, пока цены не выросли

Иван Кузнецов

Ситуация складывается так, что тянуть с покупкой айфона становится все дороже с каждой неделей. Мы уже разбирали, что Apple готова поднять цены на iPhone в любой момент, и с тех пор ничего не поменялось: доллар к августу подобрался к 82 рублям, а до конца года прогнозы уводят курс в коридор 82-86. Каждый скачок валюты тут же переезжает в ценники магазинов. Прибавьте к этому неизбежное подорожание новой линейки, и вывод простой — если айфон нужен, брать его выгоднее сейчас. Ниже пять моделей на любой бюджет, от флагманов до крепких бюджетников, и по каждой я коротко объясню, кому она подойдет.

Скорее затариваемся айфонами, пока не поздно. Фото.

Скорее затариваемся айфонами, пока не поздно

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Два флагмана с одинаковой начинкой

Начинка у iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max идентична до последнего винтика, поэтому выбор сводится к трем вещам — размеру экрана, габаритам корпуса и запасу батареи. Все остальное, от процессора до камер, у них абсолютно одинаковое, так что переплата за старшую версию это по сути плата за размер и автономность.

Два флагмана с одинаковой начинкой. Отличаются аппараты только размером. Фото.

Отличаются аппараты только размером

  • Экран 6,3 дюйма у Pro и 6,9 дюйма у Pro Max, OLED с ProMotion 120 Гц
  • Чип A19 Pro с испарительной камерой охлаждения
  • Тройная камера 48 Мп с телевиком и 8-кратным оптическим зумом
  • Фронталка 18 Мп с Center Stage
  • Автономность до 33 часов видео у Pro и до 39 часов у Pro Max
  • Вес 206 против 233 граммов, память до 1 ТБ, а версия на 2 ТБ есть только у Max

Брать их стоит по одной простой причине — это топовое железо, которое дольше всех остальных доживет до следующего крупного обновления iOS. И именно флагманы дорожают сильнее всего при скачке курса, так что здесь промедление бьет по кошельку заметнее всего. Кстати, мы уже собирали цены на iPhone 18 Pro, и ждать новинку ради экономии точно не получится.

Купить iPhone 17 Pro

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzgzCVCkPK

Купить iPhone 17 Pro Max

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzgzCVCkPM

Золотая середина, за которую не стыдно платить

Если не гнаться за приставкой Pro, базовый iPhone 17 закрывает потребности почти любого пользователя. Он получил тот же 120-герцевый экран, Dynamic Island и свежий процессор, а просят за него заметно меньше, чем за старшие модели. По балансу цены и характеристик это самый разумный выбор в линейке.

Золотая середина, за которую не стыдно платить. Идеальный вариант по соотношению цены и качества. Фото.

Идеальный вариант по соотношению цены и качества

  • Экран 6,3 дюйма OLED с ProMotion 120 Гц и Dynamic Island
  • Чип A19 и 8 ГБ оперативной памяти
  • Двойная камера на 48 Мп плюс сверхширокоугольный модуль
  • Батарея 3692 мА·ч, до 30 часов воспроизведения видео
  • 256 ГБ памяти в базовой версии, вес всего 177 граммов

По сути вы получаете девяносто процентов возможностей Pro за ощутимо меньшую сумму, и это лучший аргумент в пользу семнадцатого. Учтите и то, что в сентябре подорожает не только смартфоны — часы и наушники тоже вырастут в цене, так что собирать экосистему выгоднее одним заходом. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше и первыми ловить свежие разборы? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Купить iPhone 17

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzgzCVCkPP

Свежее железо по цене прошлого поколения

iPhone 17e — это самый доступный вход в актуальное поколение. Дизайн здесь узнаваемо простой, зато внутри стоит тот же чип, что и у старших моделей, а значит все функции Apple Intelligence работают без ограничений. Для тех, кому важна свежесть системы, а не количество камер, это идеальный вариант.

Свежее железо по цене прошлого поколения. Самый недорогой вход в мир айфонов с нормальным железом. Фото.

Самый недорогой вход в мир айфонов с нормальным железом

  • Экран 6,1 дюйма OLED с частотой 60 Гц и вырезом вместо Dynamic Island
  • Чип A19 — на одно графическое ядро меньше, чем у обычного 17
  • Одна камера 48 Мп с двукратным кропом для приближения
  • Модем C1X, поддержка MagSafe и защитное стекло Ceramic Shield 2
  • 256 ГБ в базе и до 26 часов воспроизведения видео

Главная фишка — самое доступное железо текущего года с полноценным Apple Intelligence на борту. При этом на фоне общего роста ценников экономия становится еще заметнее: напомню, недавно цены выросли почти на все, и бюджетные модели уже не такие бюджетные, как год назад.

Купить iPhone 17e

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzgzCVCkPN

Большой экран без переплаты за флагман

Если хочется крупный дисплей и солидный запас автономности, но платить за Pro Max нет никакого желания, iPhone 16 Plus остается отличным компромиссом. Экран здесь почти как у флагмана, а стоит машина заметно дешевле за счет прошлого поколения чипа.

Большой экран без переплаты за флагман. Все еще топчик. Сам с таким хожу. Фото.

Все еще топчик. Сам с таким хожу

  • Экран 6,7 дюйма OLED, частота 60 Гц
  • Чип A18 с поддержкой Apple Intelligence
  • Двойная камера 48 Мп плюс сверхширокоугольный модуль на 12 Мп
  • Батарея 4674 мА·ч — одна из самых емких в линейке
  • Кнопки Action и Camera Control для быстрого доступа к функциям

Это выбор для тех, кто смотрит видео, много листает ленты и ценит большой экран без переплаты за Pro-статус. И еще одна причина не откладывать покупку на потом — новая пошлина на зарубежные заказы, из-за которой параллельный импорт со временем станет только дороже.

Купить iPhone 16 Plus

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzgzCVCkPQ

Две камеры и проверенная база

Замыкает подборку обычный iPhone 16. Он дороже, чем 17e, но взамен дает то, чего у бюджетника нет — полноценную вторую камеру. Для тех, кто снимает и хочет сверхширокий угол и режим макро, разница более чем оправдана.

Две камеры и проверенная база. Аппарат, который уже стал классикой. Фото.

Аппарат, который уже стал классикой

  • Экран 6,1 дюйма OLED, частота 60 Гц
  • Чип A18 с поддержкой всех функций Apple Intelligence
  • Двойная камера 48 Мп с двойным кропом для приближения плюс 12 Мп суперширик
  • Батарея 3561 мА·ч и быстрая зарядка через USB-C
  • Кнопки Action и Camera Control

Главный козырь здесь — две полноценные камеры, которых лишен 17e, так что переплата идет прямиком в качество съемки. Не смогли определиться с моделью или остались вопросы по камере? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут с выбором.

Купить iPhone 16

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzgzCVCkPR

Смартфоны AppleСоветы по работе с AppleЦены на Apple
Новости по теме: Цены на Apple
Цена iPhone 17e упала до 45 тысяч рублей. Где купить смартфон дешевле всего. Фото.
Цена iPhone 17e упала до 45 тысяч рублей. Где купить смартфон дешевле всего
Все цены и объемы памяти iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra до презентации. Фото.
Все цены и объемы памяти iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra до презентации
Что будет с заказами из-за границы с AliExpress и Ozon с 2027 года. Фото.
Что будет с заказами из-за границы с AliExpress и Ozon с 2027 года