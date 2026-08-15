Какой айфон купить, пока цены не выросли

Ситуация складывается так, что тянуть с покупкой айфона становится все дороже с каждой неделей. Мы уже разбирали, что Apple готова поднять цены на iPhone в любой момент, и с тех пор ничего не поменялось: доллар к августу подобрался к 82 рублям, а до конца года прогнозы уводят курс в коридор 82-86. Каждый скачок валюты тут же переезжает в ценники магазинов. Прибавьте к этому неизбежное подорожание новой линейки, и вывод простой — если айфон нужен, брать его выгоднее сейчас. Ниже пять моделей на любой бюджет, от флагманов до крепких бюджетников, и по каждой я коротко объясню, кому она подойдет.



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Два флагмана с одинаковой начинкой

Начинка у iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max идентична до последнего винтика, поэтому выбор сводится к трем вещам — размеру экрана, габаритам корпуса и запасу батареи. Все остальное, от процессора до камер, у них абсолютно одинаковое, так что переплата за старшую версию это по сути плата за размер и автономность.

Экран 6,3 дюйма у Pro и 6,9 дюйма у Pro Max, OLED с ProMotion 120 Гц

Чип A19 Pro с испарительной камерой охлаждения

Тройная камера 48 Мп с телевиком и 8-кратным оптическим зумом

Фронталка 18 Мп с Center Stage

Автономность до 33 часов видео у Pro и до 39 часов у Pro Max

Вес 206 против 233 граммов, память до 1 ТБ, а версия на 2 ТБ есть только у Max

Брать их стоит по одной простой причине — это топовое железо, которое дольше всех остальных доживет до следующего крупного обновления iOS. И именно флагманы дорожают сильнее всего при скачке курса, так что здесь промедление бьет по кошельку заметнее всего. Кстати, мы уже собирали цены на iPhone 18 Pro, и ждать новинку ради экономии точно не получится.

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Золотая середина, за которую не стыдно платить

Если не гнаться за приставкой Pro, базовый iPhone 17 закрывает потребности почти любого пользователя. Он получил тот же 120-герцевый экран, Dynamic Island и свежий процессор, а просят за него заметно меньше, чем за старшие модели. По балансу цены и характеристик это самый разумный выбор в линейке.

Экран 6,3 дюйма OLED с ProMotion 120 Гц и Dynamic Island

Чип A19 и 8 ГБ оперативной памяти

Двойная камера на 48 Мп плюс сверхширокоугольный модуль

Батарея 3692 мА·ч, до 30 часов воспроизведения видео

256 ГБ памяти в базовой версии, вес всего 177 граммов

По сути вы получаете девяносто процентов возможностей Pro за ощутимо меньшую сумму, и это лучший аргумент в пользу семнадцатого. Учтите и то, что в сентябре подорожает не только смартфоны — часы и наушники тоже вырастут в цене, так что собирать экосистему выгоднее одним заходом. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше и первыми ловить свежие разборы? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

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Свежее железо по цене прошлого поколения

iPhone 17e — это самый доступный вход в актуальное поколение. Дизайн здесь узнаваемо простой, зато внутри стоит тот же чип, что и у старших моделей, а значит все функции Apple Intelligence работают без ограничений. Для тех, кому важна свежесть системы, а не количество камер, это идеальный вариант.

Экран 6,1 дюйма OLED с частотой 60 Гц и вырезом вместо Dynamic Island

Чип A19 — на одно графическое ядро меньше, чем у обычного 17

Одна камера 48 Мп с двукратным кропом для приближения

Модем C1X, поддержка MagSafe и защитное стекло Ceramic Shield 2

256 ГБ в базе и до 26 часов воспроизведения видео

Главная фишка — самое доступное железо текущего года с полноценным Apple Intelligence на борту. При этом на фоне общего роста ценников экономия становится еще заметнее: напомню, недавно цены выросли почти на все, и бюджетные модели уже не такие бюджетные, как год назад.

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Большой экран без переплаты за флагман

Если хочется крупный дисплей и солидный запас автономности, но платить за Pro Max нет никакого желания, iPhone 16 Plus остается отличным компромиссом. Экран здесь почти как у флагмана, а стоит машина заметно дешевле за счет прошлого поколения чипа.

Экран 6,7 дюйма OLED, частота 60 Гц

Чип A18 с поддержкой Apple Intelligence

Двойная камера 48 Мп плюс сверхширокоугольный модуль на 12 Мп

Батарея 4674 мА·ч — одна из самых емких в линейке

Кнопки Action и Camera Control для быстрого доступа к функциям

Это выбор для тех, кто смотрит видео, много листает ленты и ценит большой экран без переплаты за Pro-статус. И еще одна причина не откладывать покупку на потом — новая пошлина на зарубежные заказы, из-за которой параллельный импорт со временем станет только дороже.

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Две камеры и проверенная база

Замыкает подборку обычный iPhone 16. Он дороже, чем 17e, но взамен дает то, чего у бюджетника нет — полноценную вторую камеру. Для тех, кто снимает и хочет сверхширокий угол и режим макро, разница более чем оправдана.

Экран 6,1 дюйма OLED, частота 60 Гц

Чип A18 с поддержкой всех функций Apple Intelligence

Двойная камера 48 Мп с двойным кропом для приближения плюс 12 Мп суперширик

Батарея 3561 мА·ч и быстрая зарядка через USB-C

Кнопки Action и Camera Control

Главный козырь здесь — две полноценные камеры, которых лишен 17e, так что переплата идет прямиком в качество съемки. Не смогли определиться с моделью или остались вопросы по камере? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут с выбором.

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