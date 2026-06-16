Indexing in Progress завис в iOS 27. Что делать?

После установки iOS 27 beta 1 многие видят в настройках одну и ту же строчку: «Indexing in Progress». У кого-то она пропадает за пару часов, а у кого-то висит сутками, и понять прямо на айфоне, сколько ещё осталось ждать, невозможно. Раньше мы уже объясняли, на что влияет процесс индексирования iOS 27, а сейчас покажем, где посмотреть точный процент готовности. Спойлер: сделать это можно только с компьютера Mac, и ниже разберём весь порядок действий по шагам.



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Что такое индексирование в iOS 27 на iPhone

Если коротко, индексирование это процесс, когда система разбирает всё содержимое айфона: фотографии, сообщения, заметки и файлы. Делается это для того, чтобы поиск потом работал быстро и находил нужное по любому запросу. В iOS 27 Apple полностью переделала этот механизм, и связано это с обновлёнными моделями Apple Intelligence и системой Apple Foundation Models, которая лежит в их основе.

После установки беты система заново переиндексирует всё содержимое iPhone уже по новой структуре. Поэтому надпись появляется даже у тех, кто раньше её ни разу не встречал, и это не сбой, а штатная часть обновления. Кстати, индексирование далеко не единственное, что поменялось в этой версии. Мы собрали целую подборку других полезных функций iOS 27, на которые точно стоит обратить внимание.

Сколько длится индексирование на iPhone после обновления

Скорость зависит от двух вещей: сколько контента нужно обработать и сколько времени айфон проводит на зарядке. Apple прямо пишет в баннере, что длительные сессии зарядки ускоряют процесс. Если совсем просто, система активнее достраивает индекс, когда телефон подключён к питанию и им в этот момент никто не пользуется.

Именно поэтому у владельцев забитых под завязку айфонов, где хранятся тысячи фото и переписок, процесс может растянуться на несколько дней. И если в это время вы замечаете, что батарея садится быстрее обычного, пугаться не нужно: для периода индексации это совершенно нормально. Хотите следить за новостями iOS 27 и не пропускать разборы свежих бет? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы выкладываем всё самое важное.

Как посмотреть статус индексирования iPhone на Mac

Сам айфон процент не показывает, на экране висит только статичная надпись без всяких цифр. Зато точное значение можно вытащить через приложение «Консоль» на Mac. Способ не самый очевидный, зато рабочий. Вот пошаговая инструкция:

Подключите iPhone к Mac кабелем На Mac откройте приложение «Консоль» (Console) В меню «Действие» включите параметр «Включить отладочные сообщения» (Include Debug Messages) Выберите свой iPhone в боковой панели В поле поиска справа вверху введите: spotlight indexing progress Нажмите кнопку «Start» На iPhone откройте «Настройки» В Консоли начнёт появляться строка вида PipelineCompleteness: XX%, это и есть процент готовности

Если цифра низкая, значит работы ещё много, и остаётся только держать айфон на зарядке и ждать. А когда показатель подберётся к сотне, надпись в настройках исчезнет сама собой. Не получилось проверить процент или Консоль ведёт себя странно? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам обязательно подскажут.

Можно ли пользоваться iPhone во время индексирования

Главное держать в голове одну вещь: iOS 27 сейчас находится на стадии ранней бета-версии для разработчиков. Apple будет дорабатывать и сам процесс индексирования, и всё остальное в течение лета, прежде чем выпустить систему для всех осенью.

Это значит, что нынешние проблемы со скоростью временные и почти наверняка изменятся к публичному релизу. Пока индексирование идёт, айфоном можно пользоваться как обычно, Apple отдельно подчёркивает это в баннере. Единственное неудобство в том, что поиск пока работает не в полную силу, пока процесс не доберётся до конца. Если хотите понять, ради чего вообще стоит обновляться, загляните в разбор лучшей функции iOS 27 с раздельной громкостью.

Когда стоит ждать завершения индексации iOS 27

Если вы поставили бету просто из любопытства и видите надпись день-другой, делать вообще ничего не нужно. Оставьте телефон на ночь на зарядке, и этого обычно хватает с запасом. Способ с Консолью пригодится тем, у кого надпись висит уже несколько дней подряд и хочется убедиться, что процесс реально движется, а не завис намертво.

А вот обычным пользователям, которые сидят на стабильной iOS, эту тему можно спокойно пропустить. Когда iOS 27 выйдет официально осенью, индексирование, скорее всего, будет проходить быстрее и незаметнее, чем в первой бете. Ставить сырую версию на основной айфон ради новых функций поиска прямо сейчас точно не стоит, слишком много мелких шероховатостей, которые Apple ещё будет вычищать до публичного релиза.