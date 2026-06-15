Лучшая функция iOS 27: как настроить разную громкость для будильника, звонка и уведомлений

Раньше владельцы iPhone жили по простому правилу: одна громкость на всё. Сделали звонок потише, чтобы не пугал на совещании, а утром будильник прозвенел ровно так же тихо, и вы его благополучно проспали. В iOS 27 эту связку наконец разорвали. Теперь у будильника, у звонка и у уведомлений может быть своя громкость, и это лишь одна из десятков новых функций iOS 27. Переключается всё это в пару касаний.



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Отдельная громкость будильника и звонка на iPhone в iOS 27

До этой версии система использовала общую настройку звука для рингтона и предупреждений. Поставили ползунок на минимум ради звонка, и вместе с ним притихали будильники, таймеры, звуки клавиатуры и щелчок камеры. Найти баланс, который устроит и днём, и ночью, было почти невозможно: либо звонок орёт на всю комнату, либо будильник еле слышно.

В iOS 27 громкость разбили на отдельные группы. Звонок остаётся сам по себе. Будильники и таймеры получают собственный ползунок. Уведомления и системные звуки тоже отделяются в отдельный блок. То есть можно держать тихий рингтон, громкий будильник и средние по громкости оповещения одновременно, и они больше не будут тянуть друг друга. Если сомневаетесь, нужно ли вам это, я уже установил обновление за вас и рассказываю, что в нём по делу.

Важная оговорка от Apple: у будильника Wake Up и у некоторых других будильников есть свой контроль громкости. На них новый ползунок не влияет, они звучат по собственным правилам. Об этом прямо написано в подсказке под настройкой.

Как изменить громкость будильника на iPhone отдельно от звонка

Начнём с будильников, потому что именно ради них чаще всего и затевается вся эта возня с громкостью. Нужный блок прячется в настройках звука iPhone. Дальше всё делается за несколько касаний.

Откройте «Настройки» на iPhone. Зайдите в раздел «Звуки и вибрация». Прокрутите экран вниз до блока «Alarms and Timers» (в бета-версии iOS 27 этот заголовок пока на английском, в финальном релизе он станет «Будильники и таймеры»). Убедитесь, что тумблер «Согласование с громкостью рингтона» выключен. Пока он в этом положении, ползунок снизу работает независимо. Двигайте нижний ползунок громкости вправо или влево, задавая собственный уровень для будильников и таймеров.

Логика простая. Пока тумблер выключен, нижний ползунок задаёт собственную громкость будильников и таймеров. Двигаете его вправо, и утреннее «динь-динь» становится громче, при этом звонок остаётся таким, каким вы его настроили.

Под этим блоком система поясняет: громкость рингтона не будет влиять на громкость будильника и уведомлений с собственным контролем громкости. Это и есть тот самый разрыв старой связки. Поставьте ползунок будильника почти на максимум, если вы крепко спите, и не бойтесь, что днём вас оглушит входящий вызов. Это, пожалуй, одна из функций iOS 27 полезнее новой Siri с её громкими анонсами.

Совет из практики: если вы привыкли ставить телефон на беззвучный режим на ночь, помните, что будильник всё равно сработает, потому что у него теперь своя независимая громкость. Так что отдельно проверять переключатель «Звонок/Бесшумно» ради будильника больше не нужно. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Как изменить громкость уведомлений на iPhone отдельно от звонка

Чуть ниже в том же разделе «Звуки и вибрация» находится блок «Уведомления и системные звуки». Здесь живёт второй независимый ползунок, и он отвечает за всё остальное: входящие сообщения, оповещения приложений, щелчки клавиатуры, звук затвора камеры и прочие системные эффекты.

Оставаясь в разделе «Звуки и вибрация», прокрутите до блока «Уведомления и системные звуки». Проверьте, что тумблер «Согласование с громкостью рингтона» над ползунком выключен. Передвиньте нижний ползунок на комфортный уровень. Он отвечает за сообщения, оповещения приложений, клики клавиатуры и затвор камеры.

Под блоком Apple поясняет, что настройка воспроизводит звуки для предупреждений вроде входящих сообщений, а также системные звуки вроде щелчков клавиатуры и затвора камеры. В бета-версии этот текст тоже пока на английском, не пугайтесь.

Сценарий, где это особенно удобно: вы хотите слышать новые сообщения, но устали от громкого звонка. Делаете рингтон тихим, а ползунок уведомлений выводите на комфортный уровень. Теперь телефон спокойно лежит на столе, звонок не раздражает, а на важное сообщение вы реагируете сразу. Кстати, если интересно, что Apple реально изменила за год, у нас есть подробное сравнение с прошлой версией.

Зачем нужен параметр «Согласование с громкостью рингтона» в iOS 27

Отдельно остановлюсь на тумблере, потому что вокруг него вся новая система и крутится. По умолчанию вы получаете три независимые громкости, и это главная фишка обновления. Но если вам ближе старая логика, когда всё работает заодно, разработчики оставили обратный путь.

Включите тумблер «Согласование с громкостью рингтона» в нужном блоке, и эта группа звуков снова начнёт подстраиваться под громкость звонка. То есть громкость будильников или уведомлений будет автоматически следовать за рингтоном, как это было в прошлых версиях iOS. Отдельный ползунок при этом пропадает за ненадобностью, ведь значение берётся от звонка.

Получается гибкая схема. Хотите полностью развести звуки по углам, держите оба тумблера выключенными и крутите ползунки вручную. Хотите вернуть привычное поведение для какой-то одной группы, например для уведомлений, включите тумблер только в её блоке, а будильники оставьте независимыми. Никакого «всё или ничего», каждую категорию настраиваете под себя.

Пока в iOS 27 нет возможности задать разную громкость для каждого отдельного будильника, всё работает на уровне общих групп. Но даже в таком виде это решает старую боль: больше не нужно выбирать между тем, чтобы не проспать, и тем, чтобы не оглохнуть от звонка. Потратьте минуту на эти два ползунка после установки обновления, и iPhone начнёт звучать ровно так, как удобно именно вам. Хотите узнавать про скрытые настройки iPhone ещё больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.