Как купить игру в App Store в России: способы оплаты в 2026 году

Не знаете, как купить игру в App Store в России? С 1 апреля 2026 года привычные алгоритмы пополнения баланса iPhone полностью изменились. Что случилось с оплатой Apple ID через МТС, мы уже рассказывали. В этой статье подробно разберём актуальные методы, объясним, как купить приложение в App Store сейчас, и рассмотрим плюсы и минусы новых подходов к оплате экосистемы Apple.



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Почему старые методы оплаты в Apple больше не работают

С 1 апреля 2026 года привычные алгоритмы пополнения баланса для покупок в App Store и других сервисах Apple в России поменялись. Оплата через мобильных операторов МТС или Билайн и подарочные карты Apple для российского региона перестали работать.

Если на вашем Apple ID уже есть деньги, ими ещё можно оплачивать игры, приложения, внутриигровые покупки и подписки. Но если баланс нулевой, купить приложение в App Store на российском аккаунте уже не получится.

Поэтому рабочий сценарий сейчас только один — использование аккаунта Apple другого региона и пополнение его подарочной картой нужной страны или картой зарубежного банка, если она выпущена в той же стране, что и аккаунт. Но обо всём по порядку. Хотите быть в курсе всех изменений? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Подарочные карты Apple можно приобрести через сервис Paytool и продолжить использовать App Store без ограничений.

Как купить приложение в App Store в России: пошаговая инструкция

Шаг 1: использование иностранного региона Apple ID

Сменить страну аккаунта — это стандартная опция, которую Apple предоставляет пользователям по всему миру. Переход занимает 10-15 минут и не требует создания нового профиля. Подробная инструкция по смене региона Apple ID опубликована в отдельной статье.

Перед сменой региона Apple проверьте:

Баланс Apple ID равен нулю. Остаток средств привязан к текущему региону и перенести его нельзя. Если на счету есть деньги — потратьте их до конца или обратитесь в поддержку Apple по телефону 8 800 555 6734 и запросите принудительное списание.

Остаток средств привязан к текущему региону и перенести его нельзя. Если на счету есть деньги — потратьте их до конца или обратитесь в поддержку Apple по телефону 8 800 555 6734 и запросите принудительное списание. Активные подписки отменены. С апреля 2026 года менять регион с российского аккаунта можно даже с действующими подписками, и Apple автоматически конвертирует их в валюту новой страны. Но некоторые подписки могут перенестись некорректно, поэтому их лучше отменить до смены страны.

Подробные инструкции по проверке баланса и отмене подписок можно изучить на сайте Apple.

Как сменить регион Apple по шагам:

Откройте «Настройки» — нажмите на свой профиль Apple ID; Перейдите в раздел «Контент и покупки» — «Просмотреть»; Выберите «Страна или регион» — «Изменить страну или регион»; Укажите нужную страну (например, США или Турцию); В способах оплаты выберите «Нет» (None); Введите адрес выбранной страны. Подойдёт любой реальный адрес из Google Maps.

После подтверждения App Store переключится на новый регион. Цены станут отображаться в местной валюте, а доступный каталог приложений расширится.

Шаг 2: пополняем баланс Apple ID

Сменить регион Apple недостаточно — нужен способ зачислить средства. Основной путь для российских пользователей — подарочные карты Apple зарубежных регионов.

Подарочная карта App Store. Покупаете код через сервис-посредник, получаете 16-значный код на email, вводите его в App Store — деньги зачисляются на баланс мгновенно. Банковская карта не требуется, данные аккаунта никому не передаются.

Инструкция по покупке кода:

Зайдите в телеграм-бот Paytool и нажмите /start; Перейдите в «Каталог»; Выберите страну вашего аккаунта Apple ID; Укажите нужный номинал сертификата и добавьте его в корзину; Откройте корзину и нажмите «Перейти к оплате»; Подтвердите и оплатите покупку; После оплаты код пополнения сразу придёт в чат-бот.

Купить подарочную карту App Store

Для новых пользователей Paytool действует приветственный бонус 50 рублей. Бонус можно применить при первом пополнении аккаунта Apple или при покупке любой другой услуги.

Как активировать код:

Зайдите в App Store; Нажмите на аватар в правом верхнем углу; Выберите «Погасить подарочную карту или код»; Введите 16-значный код вручную или отсканируйте камерой; Подтвердите активацию.

Средства появляются на балансе сразу. С этого момента любые покупки в экосистеме Apple списываются с баланса напрямую.

Зарубежная банковская карта. Если у вас есть платёжное средство зарубежного банка, можно привязать его к аккаунту, если оно совпадает с регионом Apple ID. Подробную инструкцию о том, как добавить платёжное средство, можно найти на сайте Apple. Это удобно для автопродления подписок, но требует наличия иностранного счёта. Если вас интересует, как оплачивать подписки Apple в России, у нас есть подробный разбор.

Шаг 3: покупаем приложение в App Store

После пополнения баланса Apple покупка ничем не отличается от стандартной:

Откройте App Store; Найдите нужное приложение или игру через поиск или выберите из подборок; Нажмите «Купить» или на цену рядом с приложением; Подтвердите покупку через Face ID, Touch ID или пароль Apple ID.

Оплата спишется с баланса Apple ID. Приложение начнёт загружаться сразу после подтверждения.

Важно: подписки Apple Music, iCloud+, Apple TV+ и Apple Arcade также оплачиваются с баланса. Для автопродления достаточно иметь средства на счету — списание произойдёт автоматически в день продления. Подробнее о том, как оплатить Apple Music в России, мы рассказывали в отдельной статье.

Безопасность и распространённые ошибки

При покупке подарочных карт Apple через сторонние сервисы:

выбирайте проверенные площадки с историей и отзывами;

не передавайте данные своего Apple ID — для активации нужен только 16-значный код;

проверяйте соответствие региона карты и аккаунта перед оплатой;

перед оплатой; сохраняйте чек об оплате.

Не смогли разобраться с покупкой или столкнулись с ошибкой? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Частые ошибки при покупке игр в App Store

Заключение

Если на российском аккаунте Apple уже есть деньги, купить игру на iPhone можно и сейчас. Если баланс нулевой, прямой оплаты с российских Apple ID больше нет, и для новых покупок нужен профиль другого региона с подарочной картой или местным банковским средством. Именно этот сценарий в 2026 году остаётся основным для тех, кто ищет, как купить приложение или игру в App Store в России.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли купить игру в App Store на российский Apple ID?

Можно, но только если на аккаунте Apple уже есть деньги. С нулевым балансом новые покупки с российским Apple ID после 1 апреля 2026 года недоступны.

Подойдёт ли одна и та же подарочная карта для разных стран?

Нет. Подарочные карты жёстко привязаны к стране или региону покупки.

Можно ли оплатить приложение в App Store зарубежной картой?

Да, если она выпущена в той же стране, что и ваш профиль, и Apple принимает такой способ оплаты для выбранной страны.

Что делать, если при смене региона появляется ошибка?

Проверить подписки, остаток средств, семейный доступ и незавершённые покупки.

Как купить игру, которой нет в российском App Store?

Нужен новый аккаунт Apple другого региона или смена страны действующего Apple ID, после чего покупка оплачивается с баланса этого региона.