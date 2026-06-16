Как скачать Т-Инвестиции на Айфон в июне 2026: новое приложение EatsRate в App Store

Каждые пару месяцев повторяется одна и та же история. Т-Банк выкладывает в App Store приложение под чужим именем, просит скачать побыстрее, а через день-два Apple его сносит. Иногда доходит до абсурда: то банковские приложения не открываются на iOS 27, то их вовсе нет в магазине. На этот раз маскировка получилась особенно забавной — новые Т-Инвестиции прикидываются помощником по выбору еды. Приложение называется EatsRate, на витрине бургеры и пицца по 399 и 499 рублей, а внутри прячется полноценный брокер. Рассказываю, что это, как пользоваться и стоит ли торопиться.



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Новое приложение Т-Инвестиций EatsRate для iOS

Свежее приложение Т-Инвестиций уже доступно в App Store, и называется оно EatsRate. По описанию и иконке это сервис, который помогает выбрать, что заказать на обед: категории с бургерами, пиццей, закусками и напитками, подборка популярных блюд, ценники в рублях. Выглядит как обычный агрегатор еды, мимо которого вы бы прошли в каталоге не задумываясь.

Скачать новые Т-Инвестиции

Но это и есть весь смысл затеи. Это уже не первое переодевание сервиса. Ещё в феврале они выходили под названием Active Lab, а до этого побывали и «Финансистом», и «Шах и Матом». Т-Банк попал под санкции ещё в 2023 году, после чего его приложения вылетели из App Store, и с тех пор компания регулярно возвращается в магазин Apple под новыми названиями и от лица сторонних разработчиков.

Логика тут простая. Чем меньше приложение похоже на банковское или инвестиционное, тем дольше оно может прожить в каталоге, пока на него не пожалуются или пока его не вычислят алгоритмы Apple. Поэтому в этот раз обошлись без слов «инвестиции», «брокер» и «акции» в названии и описании.

Безопасно ли скачивать EatsRate на iPhone

Подвоха в самом приложении нет. Это настоящие Т-Инвестиции для iPhone, а не сторонний клон от мошенников, которых в последнее время развелось немало. Еда работает только до момента входа: открываете приложение, авторизуетесь по номеру телефона и паролю, и перед вами привычный интерфейс с портфелем, каталогом бумаг и аналитикой. Никаких плясок с активацией, как было у банковского приложения, тут не требуется. Официальное подтверждение появилось в Телеграм-канале Т-Инвестиций.

Внутри всё то же, что вы привыкли видеть: личный портфель, котировки, заявки, поддержка. Дизайн не менялся, обновился только фасад в App Store. По сути это та же версия, что выходила под именами Active Lab и «Финансист», просто с новой обёрткой. В экосистеме банка хватает и других удобных мелочей — например, можно отслеживать посылки прямо в приложении Т-Банка.

Отдельно отмечу момент с безопасностью. Раз приложение настоящее и от самого банка, бояться за свои данные не нужно. Опасны как раз фальшивки с похожими названиями, которые иногда проскакивают в App Store и Google Play. Поэтому ставьте только по прямой ссылке из официального источника, а не первое попавшееся приложение со словом «инвестиции» в названии. Хотите первыми узнавать про такие приложения и лайфхаки для Айфона? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Когда EatsRate могут удалить из App Store

Вот это и есть главный вопрос. Apple такие фокусы вычисляет довольно быстро. Предыдущие версии держались от нескольких часов до пары недель, а самые «удачные» иногда задерживались на месяц. По слухам, модерация подсанкционных сервисов у Apple сейчас работает заметно строже, чем год назад, хотя официально сроки компания не комментирует.

Так что рассчитывать на то, что EatsRate будет лежать в магазине неделями, я бы не стал. Если приложение нужно, качайте сейчас, пока оно доступно. Уже установленная версия продолжит работать даже после удаления из каталога, так что вы ничего не потеряете — просто не получите будущие обновления через App Store.

Старые версии тоже постепенно теряют функции. Новые возможности банк добавляет только в свежие сборки, а это значит, что рано или поздно придётся переходить на актуальное приложение. Логичнее сделать это заранее. Не уверены, успеете ли скачать, или приложение уже пропало из магазина? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут.

Стоит ли качать EatsRate прямо сейчас

Мой совет простой: ставьте, пока есть возможность, даже если активно не торгуете. Приложение для покупки ценных бумаг на Айфоне может пригодиться в самый неподходящий момент, а достать его из App Store удаётся не всегда. Авторизуетесь один раз, и вы застрахованы от ситуации, когда старая версия отвалилась, а новую взять негде.

Если хотите нормальное приложение с оригинальным названием и без маскарада, оно по-прежнему доступно только на Android через RuStore. Владельцам iPhone остаётся ловить вот такие временные окна в App Store и качать сразу, как только сервис подтверждает выход новой версии. В общем, не откладывайте. Сегодня EatsRate в каталоге есть, а завтра на его месте может оказаться очередная «доставка еды» уже под другим именем.

Скачать новые Т-Инвестиции