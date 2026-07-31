Как скачать Альфа-Инвестиции на iPhone: приложение Инвестпоток в App Store

App Store снова подкинул интригу российским инвесторам. Приложение Альфа-Инвестиций вернулось на iPhone, но теперь оно скрывается под именем Инвестпоток и прикидывается обычным планировщиком вложений. Схема до боли знакомая: нейтральное название, безобидное описание, случайный разработчик из Европы. Похожие уловки давно облюбовали откровенные подделки в App Store, вот только в этот раз перед нами не клон, а рабочий сервис Альфа-Банка. Разбираемся, зачем брокер в очередной раз сменил вывеску и что сделать, чтобы успеть скачать приложение до его удаления.



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Почему Альфа-Инвестиции меняют название в App Store

Все началось весной 2022 года, когда Альфа-Банк попал под блокирующие санкции США. Тогда же Apple вычистила его приложения из App Store, и с тех пор брокер играет с магазином в кошки-мышки. Каждые несколько месяцев Альфа-Инвестиции всплывают под новой вывеской, живут ровно до того момента, пока Apple не свяжет программу с санкционным банком, а затем исчезают. После этого история повторяется по кругу.

Список псевдонимов уже впечатляет. Были и Свежие идеи, и My Products с подарком новым инвесторам, и ToRefresh под видом помощника для путешествий. Теперь очередь дошла до Инвестпотока. Логика простая: чем нейтральнее название и описание, тем дольше приложение проходит модерацию и остается доступным для загрузки. Пока Apple не убрала программу, ее стоит успеть скачать приложение до удаления, иначе придется ждать следующего перевоплощения.

Пугаться этой чехарды не нужно. Так поступают почти все российские банки, которых санкции выдавили из App Store. У кого-то приложение ставят прямо в отделении, кто-то раздает его через сайт, а Альфа-Банк выбрал путь партизанских релизов. Настойчивости брокеру не занимать: он возвращается в магазин чаще остальных и каждый раз придумывает новое имя.

Инвесторам от этой игры ни жарко ни холодно. Интерфейс, функции и брокерский счет остаются прежними, меняется только иконка на рабочем столе. Привыкнуть к постоянной смене названий несложно, а работать с активами это никак не мешает.

Что за приложение Инвестпоток в App Store

Если открыть карточку в App Store, вы увидите нечто среднее между трекером вложений и финансовым календарем. На скриншотах показывают выбор категорий активов, портфель по месяцам и аналитику доходности. Это всего лишь витрина для модерации. Реальный интерфейс Альфа-Инвестиций открывается только после входа в аккаунт, и там уже привычные торги, ценные бумаги и брокерский счет.

Главная опасность в том, что под такие громкие релизы любят маскироваться мошенники. Стоит одному банку выпустить приложение под чужим именем, как рядом появляется десяток клонов с иконками. Поэтому легко нарваться на настоящий скам под известным брендом, который выкачивает данные или деньги. Отличить оригинал помогает пара признаков: фирменные цвета Альфа-Инвестиций, категория Финансы и вход через ваш обычный логин банка.

Проверить подлинность в этот раз проще обычного. Альфа-Банк сам подтвердил выход Инвестпотока в своем официальном канале и призвал скачивать приложение как можно быстрее, пока Apple его не убрала. Там же обещают подарок новым инвесторам — акции на сумму до 5000 рублей за открытие брокерского счета. А вот если приложение просит данные карты еще до входа в аккаунт, это верный признак подделки: настоящий Инвестпоток спросит только логин и пароль от Альфа-Инвестиций.

Мы регулярно ловим такие подмены и рассказываем, какие приложения безопасны, а какие лучше обходить стороной. Хотите первыми узнавать о новых обходных путях для App Store? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы держим руку на пульсе.

Как установить Инвестпоток на iPhone

Процесс ничем не отличается от загрузки обычной программы. Единственное условие — успеть до удаления приложения. Действуйте по шагам:

Откройте App Store на своем iPhone и вбейте в поиск слово Инвестпоток или перейдите по этой ссылке. Убедитесь, что в карточке указана категория Финансы и знакомая цветовая гамма Альфа-Инвестиций. Нажмите кнопку загрузки и дождитесь установки приложения на рабочий стол. Откройте программу и войдите в свой аккаунт Альфа-Банка по привычному логину и паролю. После входа вместо календаря вложений откроется настоящий интерфейс Альфа-Инвестиций.

Если приложения в поиске уже нет, значит, Apple успела его удалить. В этом случае остается ждать следующего релиза под новым именем или пользоваться веб-версией через браузер. Веб-кабинет Альфа-Инвестиций открывается без санкционных ограничений, так что совсем без доступа к деньгам вы не останетесь. Похожие ситуации случаются постоянно: недавно, например, приложение Авито заметили в App Store, но качать его тоже не стоило.

Безопасно ли пользоваться приложением Инвестпоток

Сам по себе Инвестпоток — это оригинальное приложение Альфа-Инвестиций, а не подделка. Банк не первый год публикует его под чужими названиями, и схема работает. Ваши данные уходят на серверы Альфа-Банка так же, как и в обычной версии, поэтому за сохранность аккаунта можно не переживать. Опасность исходит только от левых клонов, которые пытаются примазаться к громкому релизу.

Есть и минус. Такие приложения живут недолго и не получают обновлений через App Store. Как только Apple удалит программу, новые функции и исправления до вас уже не доедут. Придется либо ставить очередную версию под свежим псевдонимом, либо переходить на веб-кабинет. Для активного инвестора это неудобно, но других вариантов на iPhone санкции пока не оставили.

Мой совет простой: если вы пользуетесь Альфа-Инвестициями, качайте Инвестпоток сразу, не откладывая. Проверяйте цвета и категорию, входите только через официальный логин и не ведитесь на клоны с подозрительными названиями. А если что-то пойдет не так или приложение внезапно пропадет, пишите в наш чат в Telegram или МАКС — подскажем, где искать рабочую версию.