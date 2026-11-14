Как я перестал залипать в айфоне и тратить время на рилсы

Вы берете айфон, чтобы просто посмотреть время, а через двадцать минут обнаруживаете себя где-то в середине ленты с рилсами. Знакомо? У меня так повторялось по нескольку раз за день, и недельный отчет экранного времени каждое воскресенье выглядел как укор. При этом удалять соцсети или пересаживаться на кнопочный телефон мне совсем не хотелось: айфон нужен для работы. Оказалось, что воевать надо вовсе не с приложениями, а с мелкими поводами, из-за которых смартфон вообще покидает карман. Таких поводов у меня набралось совсем немного, и для каждого нашлась простая вещь, о которой я раньше даже не задумывался. Сработало ли это без всякой силы воли?



Время я больше не смотрю на экране айфона

Самый частый повод разблокировать айфон у меня был до смешного бытовым: узнать, который час. Экран загорается, а на нем уже висят пять уведомлений из Telegram. Пропустить их не получается, и вот вы уже читаете чат, где обсуждают что-то совершенно не срочное. Apple Watch эту проблему не решают, а скорее переносят на запястье, ведь вибрация приходит на каждое сообщение. Можно поставить на них циферблаты, которые превращают умные часы в обычные, но уведомления от этого никуда не денутся.

Поэтому я вернулся к обычным кварцевым часам. Они показывают время и дату, ничего не требуют и не ждут зарядки каждый вечер: батарейки хватает на пару лет. Взгляд на запястье занимает секунду, а телефон в это время спокойно лежит в кармане. Дорогая механика для такой задачи не нужна. Хватит недорогой модели с читаемым циферблатом и светящимися стрелками, чтобы видеть время и в темноте.

Вот что я бы посоветовал на AliExpress:

Книги переехали туда, куда не приходят уведомления

Вторая ловушка пряталась в чтении. С айфона читать удобно ровно до первого сообщения: открыл книгу в метро, осилил страницу, а дальше переход в чат, и книга закрыта до следующей недели. Мы уже показывали, как заменить iPad обычной электронной книгой и ни капли об этом не жалеть. С айфоном история похожая.

Экран E Ink не слепит и к вечеру не утомляет глаза, но дело даже не в нем. Из читалки просто некуда сбежать. Там нет мессенджеров, ленты и красных кружков на иконках, только текст. Через пару вечеров замечаешь, что читаешь заметно больше, причем ничего для этого не делая. Компактную модель можно носить в кармане куртки и доставать там же, где раньше доставал смартфон: в очереди, в транспорте, в ожидании заказа.

Перед покупкой проверьте, какие форматы книг понимает читалка и как на нее закидывать файлы. Не уверены, подойдет ли модель под вашу библиотеку? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут.

Мысли и планы я снова записываю ручкой

Третий повод был самым незаметным. Пришла мысль, открываю Заметки, а по пути цепляюсь за баннер из почты или новостной виджет. Приложения для планирования вроде бы помогают, у нас даже есть подборка из 5 приложений против прокрастинации. Только все они живут в том же телефоне, от которого я пытался отвыкнуть.

Поэтому заметки и планы на неделю переехали в бумажный ежедневник. Писать от руки медленнее, и в этом весь смысл. Пока выводишь фразу, успеваешь ее додумать, а не вываливаешь в заметку поток сознания. Список дел на бумаге тоже честнее: невыполненную задачу нельзя тихо перетащить на завтра свайпом, ее придется переписать. Будьте готовы только к одному: почерк после лет на клавиатуре может вас неприятно удивить.

Ручку, закладки и стикеры к ежедневнику удобно подобрать в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, такие мелочи там тоже попадаются. А из самих ежедневников я бы выбирал из этих:

Айфон остался со мной, а поводов залипать стало меньше

Сразу скажу, чего я не делал. Не удалял Telegram, не отказывался от YouTube и не прятал айфон в ящик стола. Он по-прежнему со мной весь день, просто у него стало меньше шансов попасться на глаза. Время, книга, пришедшая в голову мысль — каждая такая мелочь раньше открывала дорогу в ленту на полчаса.

Такой подход работает лучше силы воли, потому что себя не приходится каждый раз уговаривать. Достаточно убрать сам повод. Начинать проще всего с часов: это самая дешевая замена и самая частая причина разблокировать экран. Дальше откройте Настройки — Экранное время и посмотрите, сколько раз за день вы берете айфон в руки. Самый частый сценарий и станет следующим кандидатом на замену.

Как приручить айфон, чтобы он не съедал вечера, мы рассказываем постоянно. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, только читайте их после того, как дочитаете главу в читалке.

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