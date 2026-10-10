Я заменил iPad обычной электронной книгой

Признайтесь честно, сколько книг вы дочитали на своем iPad? Я покупал планшет примерно с такой формулировкой: «для чтения, ну и кино иногда посмотреть». Получилось ровно наоборот. Кино, YouTube, Telegram, а где-то в фоне висит книга, открытая на одной и той же странице уже который месяц. Долго думал, что проблема во мне: разучился читать, клиповое мышление и вот это все. А потом взял одну недорогую штуку и внезапно начал читать снова, причем каждый вечер. Расскажу, что это за устройство, почему оно сработало и где меня все-таки ждал подвох.



iPad, который так и не стал читалкой

На бумаге iPad для книг — мечта. Большой экран, Apple Books, закладки синхронизируются с айфоном. Я им и сейчас пользуюсь каждый день, даже недавно собрал для него кучу аксессуаров дешевле, чем у Apple. Просто книги на нем больше не открываю.

Почему? Да потому что он слишком умный. Сел почитать, сверху выезжает баннер из рабочего чата. Ответил. Раз уж открыл Telegram, глянул пару каналов, а там кто-то скинул ролик. Минут через сорок обнаруживаю, что смотрю видео про какую-то реставрацию старых машин, а книга так и лежит свернутая. Знакомо? Думаю, да. Планшет сделан, чтобы отвлекать. Работа у него такая, и справляется он с ней отлично.

С глазами тоже было так себе. Вечером, даже с Night Shift и яркостью на минимуме, через час начинало щипать. А читать лежа вообще отдельный квест. Почти полкило в одной руке долго не продержишь. Если задремал, iPad прилетает по лицу. Было, не спрашивайте. Кстати, про такие бытовые истории с техникой мы много пишем в наших каналах в Telegram и МАКС, залетайте.

Взял читалку за 9 тысяч, просто чтобы попробовать

Отдавать за эксперимент 20-30 тысяч не хотелось. Вдруг не зайдет? Черно-белый экран в 2026 году звучит, мягко говоря, как шаг назад. Поэтому я взял простой вариант с нормальными характеристиками: электронную книгу Digma Pro Moon 6. На Яндекс Маркете она стоит 9020 рублей на момент публикации. И что приятно, чехол уже лежит в коробке, бегать за ним отдельно не надо.

По железу коротко:

экран 6 дюймов E-Ink Carta, 758×1024, 212 ppi, сенсорный, с подсветкой;

процессор на 1,8 ГГц и 1 ГБ оперативки;

32 ГБ памяти, плюс можно вставить microSD;

Android 8.1, Wi-Fi и Bluetooth;

аккумулятор на 2200 мА·ч и зарядка по USB-C.

Шесть дюймов после iPad кажутся игрушечными. Первые полчаса я так и думал: ну маловато. Но это ровно размер карманной книжки, и на следующий день я про это уже забыл. Зато ее можно держать одной рукой где угодно: в метро, в очереди в поликлинике, лежа на боку под одеялом. А 32 гигабайта под книги это вообще смешно. Текстовые файлы весят копейки, туда влезет больше, чем вы успеете прочитать за всю жизнь.

Что поменялось за первые недели

Все, что пишут про E-Ink, оказалось правдой. Экран не светится сам, а отражает свет, как обычная бумага. Я в это не особо верил, пока не вышел с книгой днем на балкон. Чем больше солнца, тем лучше видно текст. С айпадом в такой ситуации я обычно щурился и искал тень.

212 точек на дюйм на бумаге не впечатляют, у любого айфона картинка четче. Только для текста этого хватает с запасом. Буквы ровные, ничего не рябит, и, что для меня важнее всего, глаза не устают. Полтора-два часа подряд читаю спокойно. Для вечера есть подсветка, и она светит не в лицо, а как бы по поверхности экрана. В темной спальне не чувствуешь себя под прожектором.

Но самое неожиданное другое. На читалке скучно. В хорошем смысле. Кроме книги там ничего нет, и мозг, видимо, это быстро понимает и перестает дергаться в сторону уведомлений. Я реально стал читать каждый вечер, хотя никаких челленджей себе не ставил.

Про зарядку отдельно. Точное время работы я не засекал, врать не буду. Но E-Ink тратит энергию только когда перелистываешь страницу, картинка держится сама. Поэтому про розетку просто забываешь. Заряжаю, когда вспомню, а вспоминаю редко. Кабель USB-C тот же, что у айфона и iPad, так что в поездку лишний провод не нужен.

Книги закидываю как удобнее. Можно по кабелю с Mac, можно на карту памяти, а можно скачать прямо по Wi-Fi, внутри все-таки Android. Через Bluetooth подключаются беспроводные наушники, если хочется послушать аудиокнигу. Если с подключением к Mac или переносом книг что-то пошло не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут.

Где без подвоха не обошлось

Не хочу, чтобы это выглядело как реклама счастья. Минусы есть, и про них лучше знать заранее. Мы когда-то подробно разбирали, что лучше для чтения: iPad или электронная книга, и с тех пор принципиально ничего не поменялось.

Экран черно-белый. Комиксы, журналы, книги с цветными картинками на нем смотрятся грустно. PDF со сложной версткой на шести дюймах тоже мучение: то масштабируешь, то двигаешь страницу пальцем. Учебники с графиками я бы на ней читать не стал.

Страницы перелистываются не мгновенно, а с короткой паузой, и экран иногда слегка мигает. Это особенность E-Ink, так у всех читалок. Я привык дня за два, но в первый вечер прямо раздражало.

Ну и Android 8.1 — система уже старая. Какие-то свежие приложения на нее могут просто не встать, так что читалка не заменит планшет целиком. Она для книг. Все.

Так стоит ли менять iPad на читалку

Я свой iPad не продал, если что. Он остался для видео, рабочих документов и всего остального. Просто перестал пытаться читать на нем романы, и мне от этого только лучше.

Если вы, как и я, когда-то брали планшет «в том числе для книг», а на деле открываете их раз в месяц, попробуйте читалку. 9 тысяч за эксперимент — не та сумма, о которой будешь долго жалеть. А если вы читаете в основном комиксы и PDF с картинками, оставайтесь на iPad, тут честно.

Если решитесь, к читалке пригодятся карта microSD и запасной кабель USB-C. Недорогие проверенные варианты мы регулярно выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2qzftW4vL