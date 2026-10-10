Я заменил iPad обычной электронной книгой

Кирилл Пироженко

Признайтесь честно, сколько книг вы дочитали на своем iPad? Я покупал планшет примерно с такой формулировкой: «для чтения, ну и кино иногда посмотреть». Получилось ровно наоборот. Кино, YouTube, Telegram, а где-то в фоне висит книга, открытая на одной и той же странице уже который месяц. Долго думал, что проблема во мне: разучился читать, клиповое мышление и вот это все. А потом взял одну недорогую штуку и внезапно начал читать снова, причем каждый вечер. Расскажу, что это за устройство, почему оно сработало и где меня все-таки ждал подвох.

Электронная книга Digma Pro Moon 6 в чехле рядом с отложенным iPad

Электронная книга Digma Pro Moon 6 в чехле рядом с отложенным iPad

iPad, который так и не стал читалкой

На бумаге iPad для книг — мечта. Большой экран, Apple Books, закладки синхронизируются с айфоном. Я им и сейчас пользуюсь каждый день, даже недавно собрал для него кучу аксессуаров дешевле, чем у Apple. Просто книги на нем больше не открываю.

Открытая электронная книга на iPad

Открытая электронная книга на iPad

Почему? Да потому что он слишком умный. Сел почитать, сверху выезжает баннер из рабочего чата. Ответил. Раз уж открыл Telegram, глянул пару каналов, а там кто-то скинул ролик. Минут через сорок обнаруживаю, что смотрю видео про какую-то реставрацию старых машин, а книга так и лежит свернутая. Знакомо? Думаю, да. Планшет сделан, чтобы отвлекать. Работа у него такая, и справляется он с ней отлично.

С глазами тоже было так себе. Вечером, даже с Night Shift и яркостью на минимуме, через час начинало щипать. А читать лежа вообще отдельный квест. Почти полкило в одной руке долго не продержишь. Если задремал, iPad прилетает по лицу. Было, не спрашивайте. Кстати, про такие бытовые истории с техникой мы много пишем в наших каналах в Telegram и МАКС, залетайте.

Взял читалку за 9 тысяч, просто чтобы попробовать

Отдавать за эксперимент 20-30 тысяч не хотелось. Вдруг не зайдет? Черно-белый экран в 2026 году звучит, мягко говоря, как шаг назад. Поэтому я взял простой вариант с нормальными характеристиками: электронную книгу Digma Pro Moon 6. На Яндекс Маркете она стоит 9020 рублей на момент публикации. И что приятно, чехол уже лежит в коробке, бегать за ним отдельно не надо.

Digma Pro Moon 6 в чехле

Digma Pro Moon 6 в чехле

По железу коротко:

  • экран 6 дюймов E-Ink Carta, 758×1024, 212 ppi, сенсорный, с подсветкой;
  • процессор на 1,8 ГГц и 1 ГБ оперативки;
  • 32 ГБ памяти, плюс можно вставить microSD;
  • Android 8.1, Wi-Fi и Bluetooth;
  • аккумулятор на 2200 мА·ч и зарядка по USB-C.

Шесть дюймов после iPad кажутся игрушечными. Первые полчаса я так и думал: ну маловато. Но это ровно размер карманной книжки, и на следующий день я про это уже забыл. Зато ее можно держать одной рукой где угодно: в метро, в очереди в поликлинике, лежа на боку под одеялом. А 32 гигабайта под книги это вообще смешно. Текстовые файлы весят копейки, туда влезет больше, чем вы успеете прочитать за всю жизнь.

Что поменялось за первые недели

Все, что пишут про E-Ink, оказалось правдой. Экран не светится сам, а отражает свет, как обычная бумага. Я в это не особо верил, пока не вышел с книгой днем на балкон. Чем больше солнца, тем лучше видно текст. С айпадом в такой ситуации я обычно щурился и искал тень.

212 точек на дюйм на бумаге не впечатляют, у любого айфона картинка четче. Только для текста этого хватает с запасом. Буквы ровные, ничего не рябит, и, что для меня важнее всего, глаза не устают. Полтора-два часа подряд читаю спокойно. Для вечера есть подсветка, и она светит не в лицо, а как бы по поверхности экрана. В темной спальне не чувствуешь себя под прожектором.

Digma Pro Moon 6 на столе

Digma Pro Moon 6 на столе

Но самое неожиданное другое. На читалке скучно. В хорошем смысле. Кроме книги там ничего нет, и мозг, видимо, это быстро понимает и перестает дергаться в сторону уведомлений. Я реально стал читать каждый вечер, хотя никаких челленджей себе не ставил.

Про зарядку отдельно. Точное время работы я не засекал, врать не буду. Но E-Ink тратит энергию только когда перелистываешь страницу, картинка держится сама. Поэтому про розетку просто забываешь. Заряжаю, когда вспомню, а вспоминаю редко. Кабель USB-C тот же, что у айфона и iPad, так что в поездку лишний провод не нужен.

Книги закидываю как удобнее. Можно по кабелю с Mac, можно на карту памяти, а можно скачать прямо по Wi-Fi, внутри все-таки Android. Через Bluetooth подключаются беспроводные наушники, если хочется послушать аудиокнигу. Если с подключением к Mac или переносом книг что-то пошло не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут.

Где без подвоха не обошлось

Не хочу, чтобы это выглядело как реклама счастья. Минусы есть, и про них лучше знать заранее. Мы когда-то подробно разбирали, что лучше для чтения: iPad или электронная книга, и с тех пор принципиально ничего не поменялось.

Экран черно-белый. Комиксы, журналы, книги с цветными картинками на нем смотрятся грустно. PDF со сложной версткой на шести дюймах тоже мучение: то масштабируешь, то двигаешь страницу пальцем. Учебники с графиками я бы на ней читать не стал.

Страницы перелистываются не мгновенно, а с короткой паузой, и экран иногда слегка мигает. Это особенность E-Ink, так у всех читалок. Я привык дня за два, но в первый вечер прямо раздражало.

Ну и Android 8.1 — система уже старая. Какие-то свежие приложения на нее могут просто не встать, так что читалка не заменит планшет целиком. Она для книг. Все.

Так стоит ли менять iPad на читалку

Я свой iPad не продал, если что. Он остался для видео, рабочих документов и всего остального. Просто перестал пытаться читать на нем романы, и мне от этого только лучше.

iPad 2022 в руке

iPad 2022 в руке

Если вы, как и я, когда-то брали планшет «в том числе для книг», а на деле открываете их раз в месяц, попробуйте читалку. 9 тысяч за эксперимент — не та сумма, о которой будешь долго жалеть. А если вы читаете в основном комиксы и PDF с картинками, оставайтесь на iPad, тут честно.

Если решитесь, к читалке пригодятся карта microSD и запасной кабель USB-C. Недорогие проверенные варианты мы регулярно выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2qzftW4vL

Планшет iPadПланшеты Apple
Новости по теме: Планшет iPad
Apple готовит большой апгрейд дешевого iPad. Вот каким будет iPad 12. Фото.
Apple готовит большой апгрейд дешевого iPad. Вот каким будет iPad 12
Какой iPad не стоит покупать в 2026 году. Фото.
Какой iPad не стоит покупать в 2026 году
Геймпад на iPad работает не только в играх: вот что он умеет. Фото.
Геймпад на iPad работает не только в играх: вот что он умеет