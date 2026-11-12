Что кроме зарядок выпускают Ugreen и Baseus. Готовьтесь удивляться

Зарядок Baseus и UGREEN у меня дома больше, чем розеток, поэтому я был уверен, что знаю про эти два бренда всё. А потом зашёл в их магазины на AliExpress за очередным кабелем и просидел там час. Оказалось, они делают колонку, которую кладут под подушку, пылесос для машины, наушники с экраном на кейсе и даже набор отвёрток. Кабель я так и не купил, зато заказал половину остального.



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Колонка под подушку, чтобы не спать в наушниках

Вот вещь, ради которой я вообще стал листать магазин дальше кабелей. Baseus Sleep SK1 — это плоская колонка толщиной 14 мм, и её кладут не на тумбочку, а прямо под подушку. Звук идёт через подушку вам в ухо, а тот, кто спит рядом, его почти не слышит. Если вы засыпаете под подкаст или шум дождя, то знаете, как неудобно лежать на боку с наушником в ухе. Здесь в ушах ничего не торчит и ничего не давит.

Внутри больше сотни звуков для сна, и играют они сами по себе, без телефона, так что iPhone можно спокойно убрать подальше и не залипать в него перед сном. Захотите своё — подключаете по Bluetooth, и колонка работает как обычная. Есть таймер на пять вариантов, чтобы звук выключился, когда вы уже уснули, и будильник с десятью настройками и пятью вариантами отложенного сигнала. Причём будильник придуман хитро: когда заряда остаётся 10%, колонка выключает звук, но будильник оставляет в готовности. То есть утро вы точно не проспите, даже если забыли поставить её на зарядку.

Батарейка тут маленькая, на 300 мА*ч, и при громкости 7 её хватает примерно на 10 часов, на ночь с запасом. Заряжается колонка по USB, защиты от влаги нет, но под подушкой она ей, в общем-то, и не нужна. За 1 700 рублей это, на мой взгляд, самая неожиданная находка у Baseus.

Цена: 1 679 ₽

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Пылесос размером с подстаканник для крошек в машине

Знаете, сколько песка и крошек набивается в щели между сиденьями за месяц? Вот и я не хотел знать, пока не заглянул туда с фонариком. Домашний пылесос до машины тащить лень, на мойке за это просят денег, а Baseus A5 помещается прямо в подстаканник и работает без провода. Сила всасывания у него 16 000 Па, мотор бесщёточный на 130 Вт, а аккумулятора на 7500 мА*ч хватает до 35 минут в экономичном режиме. Заряжается по Type-C, так что отдельный блок не нужен.

Только не ждите от него тяги домашнего пылесоса из розетки: на максимуме он заметно слабее. Свежие крошки, песчинки на коврике, пыль с клавиатуры ноутбука или рассыпанный на диване попкорн он собирает быстро, а вот глубокую чистку салона лучше оставить мойке. Зато мусор высыпается нажатием кнопки, руки не пачкаются, и контейнер не надо каждый раз раскручивать. Внутри стоит HEPA-фильтр, а значок на корпусе подсказывает, когда его пора менять. Металлического фильтра грубой очистки, как у старых моделей, тут, правда, уже нет, так что мелкую сетку придётся чаще чистить.

В комплекте насадки, щётка и тканевый мешочек для хранения. Ещё есть сопло, которым можно откачивать воздух из вакуумных пакетов. Не скажу, что это главная функция, но перед поездкой, когда в чемодан надо утрамбовать куртку, пригодится.

Цена: 3 780 ₽

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Насос, который сам перестаёт качать на нужном давлении

Сразу о том, на чём легко ошибиться: Baseus VA1 продаётся в двух версиях, и выглядят они одинаково. У VA1 Max внутри батарея на 7500 мА*ч, а VA1 Pro работает только от провода в автомобильную розетку. Поэтому если хотите карманный насос, который качает где угодно, при выборе варианта смотрите именно на Max, иначе придёт проводная версия и придётся открывать спор.

А дальше всё просто. Прикручиваете шланг к ниппелю, выбираете один из пяти режимов (машина, мотоцикл, велосипед, мяч или своё давление вручную) и жмёте кнопку. Насос сам останавливается, когда давление дошло до нормы, и не надо стоять над колесом и следить за стрелкой. Спущенное колесо R20 он поднимает с 0,9 до 2,4 атмосферы и тратит на это примерно 30% заряда. Быстрым его, конечно, не назовёшь, но для штуки размером 13 на 9,4 см и весом около 500 граммов это нормально. Велосипедное колесо он накачивает секунд за тридцать, а мяч и вовсе за несколько секунд.

Шланг всего 30 см, и это раздражает: насос приходится держать у самого колеса, а то и класть на асфальт (корпус красивый, и делать это жалко). Второе, что огорчает, — экран, который в тени и на солнце видно плохо, хотя в темноте он нормальный, плюс есть подсветка на три режима. Ну и давление он показывает в чём угодно, от бар до PSI, так что в цифрах путаться не придётся.

Цена: 2 419 ₽

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Отвёртки в коробке, которая раскладывается как стремянка

Отвёрток у меня дома три набора, и все лежат в ящике вперемешку. Набор UGREEN UT110 я взял скорее из-за коробки, чем из-за отвёрток, и, честно говоря, ни капли не жалею. Нажимаете кнопку PUSH, пружина откидывает крышку и поднимает биты под наклоном, на манер стремянки. Смотришь на это, и хочется закрыть и открыть ещё раз.

Внутри 38 предметов: металлическая рукоятка, удлинитель и 36 бит из стали S2, причём размер подписан прямо в кейсе возле каждой, так что нужную не ищешь методом тыка. Типов бит десять, от обычных крестовых и плоских до Torx и трёхлучевых, а некоторые выглядят так, что сразу и не поймёшь, где такое применяется. В рукоятку встроен магнит, поэтому крошечный винт с задней крышки телефона не улетает под стол, а колпачок сверху крутится на 360 градусов, и можно упереть в него палец и работать одной рукой. Удлинитель, кстати, работает и как вороток.

Сама рукоятка, правда, маленькая, под мелкую технику: телефон, ноутбук, часы, очки. Шкаф ею собирать не получится, но для этого есть другой ящик. А вот в подарок такой набор не стыдно отдать, именно из-за этой коробки.

Цена: 1 529 ₽

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Клавиатура с раскладкой под Mac и кириллицей на клавишах

Если вы, как и я, сидите за Mac, то знаете эту боль: найти недорогую беспроводную клавиатуру с правильными Cmd и Opt и при этом с русскими буквами не так просто, как кажется. У клавиатуры UGREEN на 78 клавиш клавиши подписаны и для Windows, и для Mac, кириллица нанесена, а сверху есть ряд с яркостью, громкостью и управлением музыкой.

Подключается она двумя способами: по Bluetooth 5.3 или по радиоканалу через USB-приёмник. Запомнить можно до трёх устройств, и переключаться между ними отдельной кнопкой. Для меня это главное: днём печатаю на Mac, вечером на iPad лёжа на диване, и ничего не надо подключать заново. Клавиши ножничные, тихие, с мягким нажатием, а ножки дают наклон 9 градусов.

Подсветки нет, аккумулятора тоже, она работает от батареек, а крышка батарейного отсека при наборе может слегка дребезжать (лечится полоской скотча изнутри). За такие деньги я бы на это закрыл глаза: это не клавиатура мечты, а честная компактная клавиатура, которую не жалко таскать с собой.

Цена: 1 659 ₽

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Мышь «почти как Logitech MX» с двумя колёсами

С первого взгляда видно, на кого равнялись в UGREEN: эта мышь устроена почти как Logitech MX, только стоит в разы дешевле. Основное колесо металлическое и крутится свободно: толкнул, и длинная таблица или лента пролистывается до конца без остановки. Сбоку под большим пальцем стоит второе колесо, тоже металлическое, и оно листает вбок. Если работаете с широкими таблицами или монтажной шкалой, это вещь, к которой очень быстро привыкаешь.

При этом боковое колесо работает не везде. В браузере и современном Excel всё нормально, а вот некоторые старые программы, например ранние версии Excel, горизонтальную прокрутку не понимают, пока не поставишь драйвер (на сайте UGREEN его надо искать по модели M785). Ещё один нюанс: быстрая прокрутка включена всегда, кнопки, чтобы вернуть обычные щелчки колеса, нет.

Всё остальное как у нормальной офисной мыши: Bluetooth 5.4 и радиоканал через приёмник, переключение между компьютерами кнопкой, тихие клики, пять уровней DPI вплоть до 5000 и переключатель WIN/MAC снизу. Мышь крупная, так что под маленькую ладонь она вряд ли подойдёт, а вот если рука большая, сидеть будет как влитая.

Цена: 1 509 ₽

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Микрофон для созвонов, который глушится касанием

Я, если честно, не ожидал увидеть у UGREEN микрофон, а он есть, и вполне себе толковый. USB-микрофон UGREEN втыкается в компьютер или телефон и сразу работает, без драйверов и танцев с настройкой. Он кардиоидный, то есть берёт голос спереди и отсекает шум по бокам, плюс сверху стоит DSP-чип для шумоподавления. На записи голос звучит естественно, без эффекта «говорю из ведра», как бывает у встроенного микрофона ноутбука.

Самое удобное здесь — верхушка. Касаетесь её пальцем, и микрофон выключается, так что на созвоне не надо искать курсором кнопку mute, пока кто-то в комнате чихает. Громкость регулируется колёсиком внизу, а через разъём 3,5 мм можно подключить наушники и слышать себя в реальном времени. Через них, кстати, слышен даже шёпот рядом, настолько он чувствительный.

Ну и подсветка, куда же без неё: RGB-кольцо на семь режимов, от одного цвета до перелива. Мне это не нужно, но на стриме смотрится эффектно. Стоит он на металлической подставке с круглым основанием, которая гасит вибрации от стола, а вот кронштейна в комплекте нет, так что если хотите держать микрофон у рта, его придётся докупить.

Цена: 3 092 ₽

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Стилус для iPad, который в разы дешевле Apple Pencil

Apple Pencil стоит как приличные наушники, а стилус Baseus — около тысячи. При этом базовые вещи он делает так же: магнитится к боку iPad, просыпается, когда берёшь его в руку, и не реагирует на ладонь, так что писать можно, спокойно опираясь рукой на экран. Работает он с iPad Pro, Air и mini, начиная с 2018 года, а из базовых iPad — с моделью на A16. Подходит и Air на M3. Подключается по Bluetooth быстро, а уровень заряда видно прямо в виджете на iPad.

Наклон он понимает, и линия становится шире, если повернуть стилус боком. А вот силу нажатия не различает, хотя в описании она заявлена. Для конспектов, подписей и заметок на полях PDF это вообще неважно, а если вы рисуете всерьёз, то тут, увы, мимо.

Батареи на 140 мА*ч хватает примерно на 17 часов письма. Заряжается стилус по проводу, беспроводной зарядки от iPad нет, зато порт закрыт заглушкой, которая не теряется. На корпусе есть кнопка, на которую через приложение Baseus можно повесить до 32 действий, хоть скриншот, хоть громкость. Там же настраивается сила сигнала под конкретный планшет, если линия вдруг начнёт прерываться.

Цена: 1 132 ₽

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Наушники, у которых экран не на телефоне, а на кейсе

Вот это, пожалуй, самая странная и самая весёлая штука в подборке. У наушников UGREEN на кейсе стоит цветной сенсорный экран, на котором живёт анимированная мордочка. Она моргает, кривляется, а ещё с этого экрана можно переключить трек, поменять громкость, включить шумодав и выбрать эквалайзер, не доставая iPhone из кармана. Во время музыки он даже показывает текст песни. А если положить кейс на стол, им можно спускать затвор камеры или листать слайды на презентации.

Полезно ли это? Ну, будем честны, через приложение многое делать удобнее, и экран тут скорее игрушка. Хотя одна практическая польза у него есть: заряд самого кейса видно только на нём, потому что ни телефон, ни приложение его не показывают.

Зато шумодав на 52 дБ работает по-настоящему: в максимальном режиме даже пылесос за стенкой почти не слышно. Наушники хорошо держатся в ушах, звук приятный, хотя басов тут немного, а на очень большой громкости он начинает хрипеть. Есть четыре микрофона для звонков с защитой от ветра, подключение сразу к двум устройствам и 30 часов работы с кейсом.

Цена: 2 396 ₽

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Полноразмерные наушники Baseus, звук которых настраивала Bose

Самый дорогой пункт и самый неожиданный, потому что надпись Sound by Bose на наушниках Baseus я увидеть никак не ожидал. Baseus Inspire XH1 — большие наушники, которые полностью накрывают уши, и звук в них настраивали вместе с Bose. Тут есть адаптивное шумоподавление до 48 дБ, поддержка LDAC и Hi-Res, объёмный звук Dolby, а если хочется по проводу, то и разъём 3,5 мм.

Меня в больших наушниках всегда волновало одно: через час начинают болеть уши, особенно если ты в очках. У этих амбушюры мягкие, из эко-кожи с памятью формы, и даже с очками они не давят, так что носить их можно весь рабочий день. А заряжать придётся редко, потому что заявлено до 100 часов работы. Пять микрофонов с шумоподавлением вытягивают голос даже в шумном кафе, а звук и режимы настраиваются в приложении Baseus.

Наушники складываются, дужки регулируются металлическими планками, а в комплекте лежит жёсткий чехол, так что в рюкзак их можно кидать без страха. За десять с половиной тысяч это, на мой взгляд, хорошее предложение: шумодав и звук здесь лучше, чем ждёшь от бренда, который у тебя дома ассоциируется в основном с зарядками.

Цена: 10 566 ₽

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