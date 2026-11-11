Часы Huawei за полцены, DualSense для PS5 и даже iPhone. Что подешевело на распродаже 11.11

На 11.11 минус 70% висит почти на каждой карточке, и через пять минут в эти проценты уже не веришь. Поэтому я искал не скидки, а знакомые вещи: те, что лежат в обычных магазинах и цену которых легко проверить. Китайский ноунейм в отбор не попал. Зато попали геймпад Sony, кроссовки, в которых не мерзнут ноги, и консоль с играми из детства. Самая дорогая вещь здесь стоит в сорок с лишним раз больше самой дешевой, и обе я бы взял без раздумий.



Huawei Watch GT 6 вдвое дешевле, но продает их не Huawei

Начну с главного. Когда Huawei Watch GT 6 в корпусе 46 мм появились в России, за них просили 24 999 рублей. На 11.11 эти же часы в глобальной версии стоят меньше половины. Только продает их не официальный магазин Huawei, а реселлер JKTEAM Store. Как отличить оригинал от подделки, мы разбирали на примере аксессуаров Apple в материале о том, что приходит вместо оригинала. С часами логика та же: смотрите на рейтинг продавца и отзывы с фото, а не на одну цену.

Ради чего их вообще берут? Ради автономности. Huawei обещает до 21 дня без зарядки, и после Apple Watch, которые просят розетку каждый вечер, это ощущается как другой класс устройства. Есть шагомер, трекер сна, GPS и спортивные режимы, а с айфоном часы работают через приложение Huawei Health.

С iPhone есть одно ограничение. Уведомления на часы приходят, а вот ответить на сообщение с запястья не выйдет: iOS не дает такой доступ сторонним часам. Если для вас это важно, лучше сразу смотреть на Apple Watch. Если нужны часы, которые не надо заряжать в поездке, GT 6 за эти деньги сложно чем-то перебить.

Цена: 11 940 рублей

Купить Huawei Watch GT 6

Baseus прилипает к айфону и заряжает его на 25 Вт

С магнитным аккумулятором вопрос всегда один: насколько быстро он на самом деле заряжает айфон. Мы уже писали, за что на самом деле платишь в MagSafe-зарядке, и тут та же история. Повербанк Baseus с Qi2.2 получил сертификат нового стандарта, поэтому без проводов отдает до 25 Вт.

Тут важно, какой у вас айфон. Полные 25 Вт достанутся iPhone 16 и iPhone 17 на свежей iOS, а модели с 12-й по 15-ю будут заряжаться на 15 Вт. Это все равно быстрее, чем у большинства дешевых магнитных банков. Емкость 10 000 мА·ч, корпус металлический, а по кабелю USB-C аккумулятор отдает до 30 Вт, так что подзарядит и AirPods, и iPad.

Продает его официальный магазин Baseus, и это как раз тот случай, когда значок official на месте. Скидка работает с купоном магазина, его надо забрать на странице товара до оформления заказа.

Цена: 2600 рублей (с купоном)

Купить повербанк Baseus Qi2.2

Одной зарядки UGREEN на 100 Вт хватает на MacBook и айфон

На столе у многих до сих пор живут три блока питания: от ноутбука, от айфона и еще один непонятно от чего. Зарядка UGREEN на 100 Вт заменяет их одним кубиком с двумя портами USB-C и одним USB-A. Внутри нитрид галлия, поэтому блок заметно меньше стандартного адаптера Apple от MacBook Pro.

Ста ватт хватает с запасом и на MacBook Air, и на 14-дюймовый MacBook Pro. Когда к блоку подключено сразу несколько устройств, мощность делится между портами, и это нормально. Ноутбук при этом все равно получает достаточно, чтобы заряжаться, а не просто держать уровень. Берите вариант с европейской вилкой и кабелем на 100 Вт длиной два метра: от розетки за диваном его хватает до колен.

Магазин здесь тоже официальный, у UGREEN на AliExpress около трех миллионов подписчиков. А если к зарядке нужен еще один кабель взамен перетертого, такие находки мы регулярно выкладываем в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Цена: 2900 рублей (с купоном)

Купить зарядку UGREEN на 100 Вт

Клавиатура UGREEN с русскими буквами стоит как обед

Нормальная беспроводная клавиатура с кириллицей на клавишах до сих пор почему-то редкость. Клавиатура UGREEN на 78 клавиш подключается по Bluetooth 5.3 или через USB-приемник на 2,4 ГГц, а между устройствами переключается одной кнопкой. Днем печатаете на Mac, вечером отвечаете в Telegram с iPad, не перепривязывая ничего в настройках.

Клавиши ножничные, как в ноутбуках, ход короткий и тихий. Раскладка виндовая, но на Mac это не мешает: Alt работает как Option, а клавиша Windows как Command. Привыкнуть придется только к тому, что они стоят в другом порядке.

При заказе выбирайте вариант RU 78Keys, иначе придет английская раскладка без гравировки.

Цена: 1560 рублей

Купить клавиатуру UGREEN

Подставка UGREEN поднимает iPad и крутится вокруг оси

Смотреть сериал с iPad, который лежит на столе, неудобно: шея затекает уже на второй серии. Алюминиевая подставка UGREEN поднимает планшет и разворачивается на основании, так что экран можно повернуть к собеседнику во время созвона, не переставляя всю конструкцию. Модель 45864 целиком из алюминиевого сплава, без пластиковых шарниров.

Угол наклона и высота регулируются, поэтому подставка подойдет и под iPad, и под айфон, если хочется держать его перед глазами во время работы. Тяжелое основание не дает ей опрокинуться, когда вы тыкаете в экран пальцем или Apple Pencil.

Цена: 1870 рублей

Купить подставку UGREEN

MOVESPEED отдает 256 ГБ тем, у кого есть слот

У айфона слота для карты памяти нет, зато он есть у камеры, экшн-камеры, регистратора и почти любой портативной консоли. Карта MOVESPEED B300 на 256 ГБ продается в официальном магазине бренда и подходит для записи 4K: у нее класс V30 и A2, а скорость чтения производитель заявляет до 170 МБ/с.

A2 здесь не для галочки. Этот класс отвечает за быструю работу с мелкими файлами, поэтому игры и приложения с такой карты запускаются без долгих загрузок. Особенно пригодится, если возьмете консоль из следующего пункта: у нее всего 32 ГБ, и место кончится первым.

Остатков у продавца немного, так что по этой позиции тянуть с заказом я бы не стал.

Цена: 3310 рублей

Купить карту MOVESPEED на 256 ГБ

Anbernic делает ретро-консоли, на которые равняются остальные

Карманные приставки с играми из детства на AliExpress продают сотни магазинов, но большинство из них копирует Anbernic. Anbernic RG 35 продается в официальном магазине бренда в сером корпусе, который напоминает первый Game Boy. Внутри Linux, крестовина, четыре кнопки и два стика.

Цена указана за комплектацию Standard без предустановленных игр. Игры придется загружать самостоятельно, и тут как раз пригодится карта на 256 ГБ. В коробке кроме консоли только кабель для зарядки и инструкция, так что чехол лучше докупить сразу.

Новые находки для геймеров и не только мы выкладываем в наших каналах в Telegram и МАКС, причем чаще всего раньше, чем заканчивается скидка.

Цена: 3320 рублей

Купить консоль Anbernic RG 35

Белый DualSense стоит меньше, чем в российской рознице

Геймпад Sony DualSense в белом цвете в обычных российских магазинах встречается почти за 8 тысяч. На 11.11 с купоном продавца он выходит заметно дешевле. Продает его не Sony, а сторонний магазин Memall Store, товар едет из Гонконга, и это стоит учитывать, если вам важна гарантия в России.

PlayStation для него вовсе не обязательна. DualSense по Bluetooth подключается к айфону, iPad и Mac, а игры из App Store и Apple Arcade понимают его без настроек. Порядок простой: зажимаете кнопки PS и Create, пока не замигает подсветка, и выбираете геймпад в Настройки — Bluetooth.

Айфон не видит геймпад или он отваливается посреди игры? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там с этим сталкивались многие.

Цена: 5750 рублей (с купоном)

Купить DualSense

Li-Ning SOFT PLUS 3 греют там, где беговые кроссовки сдаются

Обычные сетчатые кроссовки в ноябре быстро превращаются в холодильник для ног. Li-Ning SOFT PLUS 3 FLEECE SE внешне похожи на беговые, но внутри у них флисовая подкладка, поэтому в них можно гулять по городу до первых серьезных морозов. Li-Ning давно одевает китайских спортсменов, а здесь их продает официальный магазин бренда.

Расцветка черная с оранжевой вставкой на подошве, размеры от 39 до 46. Перед заказом откройте таблицу размеров на странице товара: китайская сетка не всегда совпадает с привычной, и лучше сверить длину стопы в сантиметрах. С купоном магазина кроссовки становятся дешевле еще на пару сотен.

Цена: 5190 рублей (с купоном)

Купить кроссовки Li-Ning SOFT PLUS 3

iPhone 17 на 256 ГБ с глобальной прошивкой

Самая дорогая позиция. Официального магазина Apple на AliExpress нет, поэтому айфоны там продают реселлеры, и iPhone 17 на 256 ГБ не исключение. Новинки в каталоге появляются быстро: мы уже считали, сколько выходят iPhone 18 Pro на АлиЭкспресс. С базовым iPhone 17 всё спокойнее: новый, запечатанный, в глобальной версии с одной физической SIM-картой и eSIM.

Внутри A19, экран 6,3 дюйма с частотой 120 Гц и две камеры по 48 Мп. Подойдет тем, кто сидит на iPhone 13 или 14 и давно хочет плавный экран без переплаты за прошку. Учтите, что таможенная пошлина около 8,4 тысячи рублей считается отдельно и в цену ниже не входит, сайт показывает ее прямо на странице товара.

У продавца рейтинг 88%, это ниже, чем у остальных магазинов в подборке. Зато действует защита покупателя: если заказ не придет в течение 75 дней после отправки, деньги вернут.

Цена: 66 850 рублей (с купоном)

Купить iPhone 17

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)», ИНН 7703380158, erid: Kra2449mN