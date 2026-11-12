Вот что я купил на распродаже 11.11. Скидки до сих пор держатся — вы тоже успеете

На распродаже 11.11 я наконец оформил заказы, которые несколько недель собирал в корзине AliExpress. В этот раз решил не ограничиваться мелочевкой. Заказал кое-что для себя, нашел подарки родным и друзьям к праздникам, да и о полезных вещах для дома не забыл. Кстати, если тоже собираетесь покупать, загляните в материал про акцию с кэшбэком до 100% на AliExpress. Некоторые товары я хотел купить уже несколько месяцев, а другие попались совершенно случайно. В общем, показываю, что заказал. Многие скидки еще действуют, так что присоединиться не поздно.



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Набор инструментов для дома и машины

О, ну начнем с набора инструментов. Давно хотел купить нормальный комплект, но все никак не мог собраться. На распродаже наконец заказал. То отвертка куда-то пропадет, то подходящего ключа нет, то приходится одалживать инструмент у соседа. Здесь сразу 78 предметов в одном кейсе: трещотки, головки, ключи и всякие полезные насадки. Теперь получится закрыть вопрос с инструментами одной покупкой и больше не собирать их по всей квартире.

Причем такой чемоданчик пригодится не только дома. Закинул в багажник, и пусть лежит на всякий случай. Понадобится что-нибудь подкрутить в машине или собрать мебель — все необходимое рядом. А еще это отличный подарок для мужчины, который любит что-то мастерить своими руками. За три тысячи рублей выглядит очень даже солидно.

Цена: 2 941 ₽

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Недорогой планшет для всей семьи

Планшет — вещь, которая всегда нужна. Особенно когда он стоит меньше десяти тысяч рублей и выпущен Lenovo. Xiaoxin Pad 2025 с 11-дюймовым экраном, 6 ГБ оперативки и накопителем на 128 ГБ я заказал для домашних развлечений. Смотреть фильмы, читать новости, листать интернет или запускать игры на нем куда приятнее, чем на смартфоне. Получается большой экран за небольшие деньги, причем от известного производителя.

Да и в поездках планшет пригодится. Можно заранее скачать несколько сезонов сериала, взять с собой в самолет или отдать ребенку посмотреть мультики. При необходимости докуплю чехол, чтобы спокойно носить его в рюкзаке. За такую сумму грех проходить мимо Lenovo, особенно когда давно хотелось отдельное устройство для развлечений. Хорошо, что заказал на распродаже: предложение пока еще можно успеть поймать.

Цена с купоном: 9 602 ₽

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Складное кресло для отдыха на природе

Иногда хочется просто сесть в машину, уехать подальше от города и спокойно посидеть на свежем воздухе. Без палаток, сложного снаряжения и серьезной подготовки. Именно для таких поездок я и присмотрел это кресло. Металлический каркас, тканевая спинка, удобные подлокотники и приятный болотный цвет. Выглядит гораздо интереснее обычных туристических стульчиков. Главное, что его можно сложить и бросить в багажник, не занимая много места.

Причем использовать такую штуку можно не только на природе. На даче, рыбалке, пикнике или даже на балконе она тоже пригодится. Поставил рядом небольшой столик, взял кофе и наслаждаешься тишиной. Мне особенно нравится, что для отдыха ничего готовить не нужно. Достал кресло, разложил и устроился поудобнее. За две тысячи рублей просто находка.

Цена: 2 106 ₽

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Маленький ноутбук с сенсорным экраном

Не смотрите на цену и скромные размеры. CHUWI MiniBook X — это полноценный маленький ноутбук с Windows 11, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. А главное, у него сенсорный экран! Пока Apple только готовится переносить новые возможности дорогих MacBook на обычные Mac, здесь уже можно управлять интерфейсом пальцами. Получается компактная альтернатива дорогому ноутбуку, которую удобно брать в дорогу, на учебу или использовать для работы с документами.

Мне MiniBook X понравился именно своей универсальностью. Нужно набрать текст — пожалуйста. Посмотреть фильм, открыть браузер, поработать с таблицами — тоже без проблем. При этом он не занимает много места в сумке, а полноценная Windows позволяет устанавливать привычные программы. Для тех, кому нужен маленький ноутбук на каждый день, это очень интересная покупка. Особенно на фоне цен более известных брендов.

Цена с купоном: 30 178 ₽

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Новый фитнес-браслет Xiaomi

Ну а как пройти мимо нового Mi Band? Кажется, этот браслет уже стал обязательным гаджетом для всех, кто хоть немного интересуется техникой. Я тоже решил, что одиннадцатое поколение пропускать нельзя, и оформил заказ. Тем более Xiaomi сохранила все, за что мы любим эту серию: компактный корпус, яркий экран, отслеживание активности и уведомления со смартфона. По сути, это маленький помощник на запястье, который постоянно находится рядом.

Особенно удобно следить за шагами, тренировками и сном, не доставая телефон по каждому поводу. А еще мне нравится, что Mi Band можно носить практически с любой одеждой. Выглядит аккуратно, не мешается и отлично подходит для повседневного использования. Заодно отличный вариант подарка на праздники. Уверен, такой браслет без дела не останется, даже если человек раньше никогда не пользовался носимой электроникой.

Цена: 3 639 ₽

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Крутые наушники от Nothing

Я вам серьезно говорю: присмотритесь к этим Nothing. Первые наушники бренда мне обошлись примерно вдвое дороже, а тут получаем похожую идею за совершенно другие деньги. Узнаваемый дизайн, большие мягкие амбушюры, беспроводное подключение и поддержка качественного звука. Производитель обещает до 135 часов воспроизведения, так что заряжать их каждый день не придется. И выглядят они совсем не как очередные скучные черные наушники.

Nothing вообще умеет делать гаджеты, которые хочется взять в руки. Эти полноразмерные наушники отлично подойдут для музыки, фильмов, работы и долгих поездок. Мне особенно нравится сочетание необычного внешнего вида и практичности. Можно использовать дома за компьютером, а потом спокойно взять с собой. За такую цену очень хочется попробовать новинку, особенно после удачного знакомства с предыдущей моделью бренда. Свою пару уже заказал.

Цена с купоном: 8 866 ₽

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Мощный смартфон вместо старого айфона

А вот это уже покупка лично для меня. Решил заказать замену своему iPhone 15 Plus и остановился на POCO F8 Pro. Смартфон мощный, красивый, с большим экраном и приличным запасом памяти. Выбрал версию на 12/256 ГБ, которой мне хватит надолго. Главное, что цена заметно снизилась, а переплачивать за более новое поколение совершенно не хочется. Тем более разница не выглядит принципиальной для моих повседневных задач.

Мне нужен смартфон, который быстро работает, хорошо справляется с играми и не заставляет постоянно думать о свободной памяти. POCO как раз умеет предлагать много возможностей за разумные деньги. А серебристая версия еще и выглядит очень симпатично. Поэтому вместо погони за самой свежей моделью я предпочел купить мощный смартфон выгоднее. На распродаже такой подход особенно оправдан.

Цена с купоном: 32 904 ₽

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Недорогой смартфон для бати

Папе не нужны десятки камер, навороченные игровые режимы и всякие искусственные интеллекты. Ему нужен телефон, который нормально звонит, открывает привычные приложения и не раздражает тормозами. Поэтому заказал Redmi 17. Здесь большой экран, аккумулятор на 7500 мАч, поддержка NFC и вполне достаточно памяти для повседневных задач. Никаких бессмысленных переплат: все необходимое уже есть, а остальное только отвлекало бы.

Особенно радует большая батарея. Для человека, который не любит постоянно следить за процентами заряда, это очень полезная штука. Плюс Xiaomi — знакомый бренд, поэтому с интерфейсом и основными функциями разобраться будет несложно. Выбрал черную версию на 4/128 ГБ. Получается нормальный телефон для родителей, который можно подарить просто так, не дожидаясь дня рождения. Думаю, батя оценит.

Цена с купоном: 10 982 ₽

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Стильный чехол в подарок брату

У меня брат фанатеет от Pitaka и постоянно рассказывает, какие у них классные чехлы. Спорить не буду, выглядят они действительно здорово. Но зачем обязательно покупать раскрученный оригинал, когда на AliExpress есть похожий вариант? Нашел тонкий чехол с фактурой под углеродное волокно, магнитным креплением и защитой блока камер. Внешне смотрится дорого, а стоит значительно приятнее. Для подарка брату самое то без переплаты — уже заказал.

Мне особенно понравилась темно-синяя расцветка и аккуратный рисунок поверхности. Такой чехол не превращает iPhone в огромный кирпич и сохраняет его узнаваемый внешний вид. Есть варианты для iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, 18 Pro и 18 Pro Max. Магнитное крепление пригодится для совместимых аксессуаров. В общем, выглядит стильно и дорого, а стоит меньше двух тысяч рублей. Я выбрал нужную модель и оформил заказ.

Цена с купоном: 1 784 ₽

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Огромный повербанк на все случаи жизни

Вы только посмотрите на заявленную емкость! 120 000 мАч — это уже не обычный повербанк, который бросают в карман куртки, а настоящая переносная батарея для серьезных задач. Здесь предусмотрены несколько разъемов, встроенные кабели, экран с уровнем заряда, фонарик и даже ручка для переноски. В общем, целый запас энергии с собой. Такой агрегат я заказал домой на случай отключения электричества.

А еще он пригодится в поездках на природу, где розетки поблизости точно не будет. Можно заряжать смартфоны, планшеты и другую совместимую технику, не переживая, что через пару часов все останутся без связи. Особенно понравилась идея со встроенными кабелями: не нужно отдельно искать провод. Получается полезная вещь для экстренных ситуаций и долгих выездов. При заказе важно выбрать именно сам аккумулятор, а не дополнительную упаковку.

Цена: 4900 ₽

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Бонус: камера для моментальных снимков

Напоследок вещь, которую я уже успел купить раньше и теперь немного жалею, что не дождался распродажи. Fujifilm Instax Mini SE обошлась мне примерно вдвое дороже! Это симпатичная моментальная камера, которая печатает небольшие фотографии практически сразу после съемки. И поверьте, живые снимки совсем иначе ощущаются, чем очередные тысячи фотографий в памяти смартфона. Тут даже не нужен дорогой флагман: пока мы обсуждаем, почему камера iPhone Duo за 300 тысяч вызывает вопросы, Instax просто дарит готовые снимки.

Особенно здорово брать такую камеру на встречи с друзьями, семейные праздники или в путешествия. Сделал кадр, дождался проявления и сразу подарил фотографию человеку рядом. Такие снимки потом хранят годами. Мне нравится сама идея, что воспоминания можно держать в руках, а не бесконечно листать галерею телефона. Поэтому, если давно хотели моментальную камеру себе или в подарок, присмотритесь к этой модели.

Цена с купоном: 6 746 ₽

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