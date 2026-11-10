Кэшбэк до 100% на AliExpress от Альфа-Банка — как получить и сколько реально вернут

Кирилл Пироженко

Если у вас в корзине на AliExpress давно лежит что-то нужное, с оплатой лучше потерпеть до пятницы. Один крупный банк на несколько дней запустил акцию, где за покупку можно вернуть все потраченное до рубля. Звучит как ловушка, и подвох тут действительно есть, только совсем не там, где его обычно ищут. Сумму возврата определяет случай, а одна неудачная кнопка на кассе оставляет вас вовсе без кэшбэка. Я уже испытал удачу и пересчитал, на сколько теперь собирать заказ. Посмотрим, повезет ли вам больше? А если корзина пока пустая, подсмотрите идеи в списке того, что я заказал на распродаже 11.11.

iPhone с акцией «Кэшбэк до 100%» на AliExpress в приложении Альфа-Банка лежит на столе между коробкой и пакетом AliExpress

iPhone с акцией «Кэшбэк до 100%» на AliExpress в приложении Альфа-Банка лежит на столе между коробкой и пакетом AliExpress

Сколько вернут, решает барабан

Акцию запустил Альфа-Банк в рамках очередной Альфа-Пятницы. AliExpress в ней не один: до 100% обещают вернуть еще за заказ в Купере, а за ОСАГО — до 2500 рублей. Но для владельца айфона, который весь ноябрь листает распродажи, самое интересное предложение очевидно. Вернуть стоимость покупки на маркетплейсе целиком удается нечасто.

Только 100% вам никто не гарантирует. Процент определяет барабан в приложении банка, и крутить его можно один раз за акцию, с 9 по 13 ноября включительно. Выпадает ставка от 20 до 100%, а к ней прилагается лимит: от 800 до 3000 рублей. Перекрутить, если результат не понравился, нельзя.

Я, конечно, сразу полез крутить. Перед глазами промелькнули и 20, и 70, и заветные 100%, а остановился барабан на скромных 30% с потолком в 1000 рублей. Не джекпот, но и не самый плохой исход: при покупке на 3000 рублей мне вернется 900.

Альфа-Пятница проходит не впервые, и партнеры в ней меняются: в прошлые разы до 100% возвращали, например, за покупки косметики. Чтобы не узнать о следующей такой акции, когда она уже закончилась, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: выгодные предложения для покупок к айфону мы выкладываем там сразу.

Барабан прячется в разделе «Выгода»

Понадобится карта Альфа-Банка и доступ к приложению банка на смартфоне. Без него барабан не покрутить: вся акция, от ставки до условий, живет именно там.

На главном экране акция не висит, и с первого раза ее легко проскочить. Баннер спрятан на вкладке с бонусами, в разделе предложений от партнеров банка, куда многие вообще не заглядывают. Порядок действий такой:

Три экрана приложения Альфа-Банка: вкладка «Выгода», баннер «Альфа-Пятница» и строка AliExpress с кэшбэком до 100%

Три экрана приложения Альфа-Банка: вкладка «Выгода», баннер «Альфа-Пятница» и строка AliExpress с кэшбэком до 100%

  1. Открываем приложение Альфа-Банка и переходим на вкладку «Выгода» в нижнем меню.
  2. В блоке «Еще больше выгоды» нажимаем «Предложения партнеров».
  3. Выбираем синий баннер «Альфа-Пятница».
  4. Нажимаем на строку AliExpress с пометкой «до 100%».
  5. Жмем «Крутить скорее!» и ждем, где остановится барабан.

После остановки появится карточка с вашей ставкой и максимальной суммой возврата. Кнопка «К партнеру» сразу откроет AliExpress, а «Отлично» просто закроет окно. Ставка закрепляется за вами, так что возвращаться к барабану и что-то подтверждать уже не нужно.

Барабан со ставками кэшбэка на AliExpress, выпавшие 30% с лимитом 1000 рублей и карточка с этапами акции

Барабан со ставками кэшбэка на AliExpress, выпавшие 30% с лимитом 1000 рублей и карточка с этапами акции

Без прокрутки акция не сработает: кэшбэк начисляется именно по выпавшему проценту. Поэтому крутите заранее, хотя бы 12 ноября, а не в пятницу перед самой оплатой. Если баннера в приложении у вас нет или барабан бесконечно грузится, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся, в чем дело.

Все решится в одну пятницу 13-го

Крутить барабан можно пять дней, а вот покупать нужно строго 13 ноября по московскому времени. Я в Новосибирске, и для меня окно акции откроется в 4 утра пятницы, а закроется в 4 утра субботы. Тем, кто живет восточнее, придется считать часовые пояса так же внимательно. Ранняя оплата за полночь по местному времени может просто не засчитаться.

Заказ оформляется в приложении или на сайте AliExpress на сумму от 3000 рублей. Платить можно любой картой Альфа-Банка, кроме Детской. И еще одна деталь, которую легко пропустить: кэшбэк начисляется только на первую покупку в этот день. Если сначала оплатить мелочь за 300 рублей, а потом основной заказ, вторая оплата в акцию уже не попадет.

Условия акции в приложении Альфа-Банка: размер кэшбэка, сроки и запрет оплаты через Долями, Подели, СБП и QR-код

Условия акции в приложении Альфа-Банка: размер кэшбэка, сроки и запрет оплаты через Долями, Подели, СБП и QR-код

Самая коварная часть условий касается способа оплаты. Акция не действует при оплате через Долями, Подели, СБП и по QR-коду. На кассе AliExpress среди способов оплаты есть и СБП, и рассрочка, так что перед нажатием кнопки проверьте, что выбрана именно карта Альфа-Банка.

Есть и пара ограничений помельче. Акционный кэшбэк не складывается с повышенным кэшбэком по категориям месяца и другими акциями партнеров в том же разделе. Деньги придут рублями на все карты, но только 10 декабря, почти через месяц после покупки. К этому времени заказ, скорее всего, уже будет у вас в руках.

Корзину стоит подогнать под свой лимит

Чтобы набрать нужную сумму одним заказом, удобнее всего собирать его в комбо-корзине. Мы отдельно объясняли, что такое комбо на АлиЭкспресс и как оно работает: в него можно сложить мелочи от разных продавцов и оплатить их разом.

Дальше простая арифметика. Чтобы выжать из акции максимум, лимит делим на процент, и получаем сумму заказа, после которой кэшбэк перестает расти. У меня 1000 рублей при 30%, то есть оптимальный заказ около 3340 рублей. Возьму на 3000 — получу 900. Возьму на 5000 — все равно получу 1000, а лишние 1660 рублей заплачу без всякого бонуса.

С другими ставками логика та же. Скажем, при 20% и лимите в 800 рублей выгоднее всего заказ на 4000. При 100% и лимите в 3000 рублей считать вообще нечего: заказ ровно на 3000 вернется целиком, и покупка выйдет бесплатной. Только заранее сверьте свою пару «процент плюс лимит» в карточке акции, а не надейтесь на память.

Если для круглой суммы не хватает пары сотен, добейте корзину тем, что все равно пригодится: кабелем, чехлом, запасной зарядкой. Такие мелочи по нормальным ценам регулярно появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, так что найти, чем закрыть остаток, будет несложно.

Так можно ли купить что-то на AliExpress бесплатно? Тем, кому выпала сотня, почти да, если удержаться в лимите. Остальным достанется ощутимая скидка задним числом, что тоже неплохо. Главное, чтобы 13 ноября первой оплатой на AliExpress ушел именно собранный заказ, причем картой, а не по СБП.

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