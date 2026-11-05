Что я заказал на распродаже 11.11: от кабеля до Nintendo Switch 2

Распродажа 11.11 на AliExpress стартовала задолго до самой даты, и терпеть до 11 ноября у меня не получилось. Скидки в карточках выглядят щедро, но в такой суете легко набрать корзину вещей, которые потом месяцами лежат в ящике нераспакованными. Поэтому я брал только то, чем собираюсь пользоваться каждый день. И все равно в список попали покупки, на которые раньше было жалко денег. Одна стоит дороже всех остальных, вместе взятых, а другая обошлась дешевле чашки кофе. Ниже расскажу, что ко мне едет, зачем мне каждая вещь и где цену заметно режет купон. А если вы присматриваете новый телефон, мы отдельно собрали топовые смартфоны с распродажи 11.11.



Вертикальная мышь с шаром под большим пальцем

Начну с самой необычной покупки. Вертикальная мышь UGREEN с трекболом наклонена на 65 градусов, поэтому ладонь ложится на нее ребром, а не плашмя. Кисть при этом не выворачивается, и такую посадку обычно советуют тем, у кого к вечеру ноет запястье. А сбоку под большим пальцем стоит крупный шар-трекбол: им двигают курсор, не елозя всей рукой по столу.

Подключается мышь по Bluetooth 5.0 или через приемник на 2,4 ГГц и помнит сразу три устройства. К MacBook без USB-A проще подключаться по Bluetooth, а приемник отдать рабочему компьютеру. Кнопок восемь, разрешение до 2000 DPI, клики тихие, аккумулятор встроенный и заряжается по кабелю из комплекта.

Сразу предупрежу: к вертикальной посадке и шару придется привыкать пару дней. Первое время курсор промахивается мимо мелких кнопок, а рука по привычке пытается положить мышь плашмя. Если через неделю так и не сложилось, значит, этот формат просто не ваш.

Цена: 2410 рублей

Купить мышь UGREEN с трекболом

Одна подставка вместо трех проводов на тумбочке

Если по вечерам у вас тянутся отдельные провода к айфону, часам и наушникам, вы поймете, зачем мне ACEFAST E20. Это складная станция 3 в 1 из алюминиевого сплава: айфон цепляется к ней магнитом, а рядом есть место еще для двух устройств. Питается она от одного USB-C, так что у кровати остается одна розетка и один кабель.

В карточке перечислены iPhone 14-16, но магниты у новых айфонов те же, поэтому iPhone 17 и 18 на ней тоже держатся. Мощность беспроводной зарядки до 15 Вт. Это не рекорд, зато за ночь разница со скоростными станциями никак не ощущается.

Мне больше всего понравилось, что E20 складывается в плоский брусок и помещается в рюкзак. В поездке это экономит место под три отдельные зарядки. Только блок питания берите нормальный: от слабого адаптера станция не выдаст обещанную мощность.

Цена: 2090 рублей (с купоном)

Купить ACEFAST E20

Магнитный аккумулятор тоньше 7 миллиметров

Большой повербанк хорош в дорогу, а в городе я чаще оставляю его дома, потому что таскать лишние 300 граммов надоедает. Поэтому для будних дней заказал магнитный Baseus на 5000 мА·ч. Его толщина всего 6,9 миллиметра, и на айфоне он ощущается скорее как толстый чехол, чем как кирпич.

Без провода он отдает до 15 Вт, по кабелю USB-C до 22,5 Вт. Чудес от 5000 мА·ч ждать не стоит: полностью зарядить iPhone 18 Pro Max не выйдет, но дотянуть до вечера после навигатора и камеры хватит. Я выбрал цвет Dark Cherry, есть и более спокойный вариант.

Купон на 818 рублей в карточке уже применен, его не нужно искать отдельно. Цены на такие аккумуляторы в ноябре меняются почти каждый день, поэтому за свежими скидками на зарядки удобнее следить в наших каналах в Telegram и МАКС: находки туда попадают раньше, чем в подборки.

Цена: 2550 рублей (с купоном)

Купить повербанк Baseus

Кабель на 240 Вт не скручивается в узел

Кабель для повербанка и станции у меня уже был, а вот длинного провода под MacBook не хватало. Если вам заодно нужен мощный блок питания, посмотрите наши аксессуары UGREEN для iPhone и MacBook со скидками к 11.11. Я же ограничился плоским кабелем Baseus USB-C на 240 Вт.

Плоская форма тут не ради красоты. Такой провод почти не путается в сумке и не завязывается узлом, если сунуть его в карман рюкзака как попало. Коннекторы в алюминиевом корпусе, длина на выбор 1,2 или 2 метра, цветов три.

240 Вт сегодня с большим запасом. MacBook Pro 16 берет до 140 Вт, айфон и того меньше. Зато это запас на годы: менять кабель при покупке следующего ноутбука не придется.

Цена: 220 рублей (с купоном)

Купить кабель Baseus

Nothing Ear (a) подешевели в два с половиной раза

Nothing Ear (a) я давно держал в избранном из-за прозрачного кейса. Он выглядит как игрушка из 2000-х, и среди одинаковых белых коробочек его ни с чем не спутаешь. А на распродаже наушники вместе с купоном подешевели с 8349 до 3280 рублей, тут я уже перестал сомневаться.

По характеристикам все серьезно: шумоподавление до 45 дБ, динамики 11 мм и до 42,5 часа музыки вместе с кейсом. Поддержку LDAC с айфоном не ждите: iPhone этот кодек не понимает и передает звук в AAC. Для метро и подкастов разницы почти никакой.

Важная деталь: купон на 5076 рублей нужно отметить галочкой вручную, иначе в корзине будет полная цена. Не получается применить скидку или сомневаетесь, брать Ear (a) или копить на AirPods? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там вам подскажут люди, которые уже носят обе модели.

Цена: 3280 рублей (с купоном)

Купить Nothing Ear (a)

Браслет Xiaomi на ночь, пока Apple Watch на зарядке

Apple Watch я заряжаю ночью, поэтому сон они у меня не отслеживают вообще. Решение нашлось простое: Xiaomi Smart Band 11 на ночь и на тренировки. Это глобальная версия с русским языком, сенсорным экраном, шагомером, трекером сна и уведомлениями о сообщениях.

С айфоном браслет работает через приложение Mi Fitness. Полноценной заменой часам его считать не стоит: ответить на сообщение или расплатиться им не получится. Зато весит он в разы меньше и не мешает спать. Цветов и ремешков в карточке почти два десятка.

Цена: 3520 рублей (с купоном)

Купить Xiaomi Smart Band 11

Регистратор 70mai, которому можно сказать «сфотографируй»

Старый регистратор в машине писал так, что номер соседнего авто превращался в пару светлых пятен. На смену я взял 70mai M310 Plus: он снимает в 2K с разрешением 1440p, а WDR вытягивает картинку, когда в кадре одновременно темная дорога и яркие фары встречных машин.

Главная фишка — голосовое управление с поддержкой русского языка. Попросить сохранить ролик или сделать снимок можно, не отрывая рук от руля. Записи смотрят и скачивают через приложение на айфоне. В комплекте автомобильная зарядка, кабель на 3,5 метра, лопатка для укладки провода под обшивку и термостойкие наклейки.

Две оговорки. Карты памяти в базовой версии нет, но в карточке можно сразу взять вариант с картой на 32, 64 или 128 ГБ. А для круглосуточного режима парковки регистратору нужно питание при выключенном зажигании, обычно через отдельный кабель к блоку предохранителей.

Цена: 2150 рублей

Купить 70mai M310 Plus

Датчик SONOFF покажет, насколько сухо в квартире зимой

С началом отопительного сезона в квартире стало жарко и сухо, а насколько сухо, было непонятно. Для таких вопросов есть SONOFF SNZB-02D: небольшой датчик температуры и влажности с крупным экраном. Цифры видно с другого конца комнаты, батарейка уже в комплекте.

Датчик работает по Zigbee. В Дом на iPhone он попадет только через Zigbee-хаб с поддержкой Matter или HomeKit, и тогда по его показаниям можно, например, включать увлажнитель. Но и без всякого хаба это обычный настольный термометр-гигрометр, которому не нужно приложение.

Я взял один на спальню, но в карточке есть наборы из нескольких штук, если хочется следить за каждой комнатой. Скидка за второй датчик в той же карточке тоже есть.

Цена: 640 рублей (с купоном)

Купить SONOFF SNZB-02D

Дозатор пены, ради которого собрал комбо-корзину

Эта покупка самая бытовая. Сенсорный дозатор DODO MEKIA P6 сам выдает порцию пены, когда подносишь руку, и до него не нужно дотрагиваться грязными после готовки пальцами. Емкость 500 мл, корпус из пластика ABS, заряжается по кабелю, который лежит в коробке.

В комплекте есть две наклейки, чтобы повесить дозатор на стену или кафель. Заливать в такие устройства обычно советуют жидкое мыло, разбавленное водой: густое мыло помпа дозатора может не прокачать. Цветов шесть, я выбрал белый под кухню.

Самая низкая цена тут доступна только через комбо-корзину: заказ от 1000 рублей из товаров с пометкой «Комбо» с бесплатной доставкой. Мелочи вроде наклеек, крючков и органайзеров, которыми удобно добить такую корзину, мы регулярно находим для канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Цена: 1100 рублей (через комбо-корзину)

Купить дозатор DODO MEKIA

Nintendo Switch 2 забрала две трети бюджета

Самую дорогую покупку я оставил на конец. Играть на айфоне с геймпадом можно, мы даже собирали гаджеты, которые превращают iPhone в консоль, но с отдельной консолью это все равно не сравнить. Nintendo Switch 2 на 256 ГБ в карточке стоит 46 759 рублей, а с купоном на 10 644 рубля выходит около 36 тысяч.

Это глобальная версия с экраном 7,9 дюйма, разрешением 1920 на 1080 и частотой 120 Гц, внутри чип NVIDIA T239. Отправляют ее из Гонконга, и тут есть подвох: в карточке сразу указана таможенная пошлина около 4490 рублей. Итоговую сумму считайте с ней, то есть ближе к 40 600 рублям.

Продавец не официальный магазин Nintendo, а HK CYD Digital Store, так что видео распаковки при получении я точно сниму. Это обычная страховка для дорогой техники от стороннего продавца: если в коробке окажется не то, спорить с роликом на руках намного проще.

Если сложить всю корзину, девять покупок без консоли уложились примерно в 18 тысяч рублей. Самой полезной из них я заранее считаю кабель за 220 рублей, а самой рискованной мышь с трекболом: к ней либо привыкаешь навсегда, либо она уезжает в ящик. Цены в карточках держатся еще около двух недель, но купоны заканчиваются раньше.

Цена: 36 120 рублей (с купоном)

Купить Nintendo Switch 2

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158, erid: Kra2449mN