Купил мышь, которую не нужно двигать. Не ожидал, что это настолько удобно

Обычной мышью я пользуюсь столько, сколько вообще сижу за компьютером, и ни разу не считал, сколько рука проезжает по столу за рабочий день. Задумался об этом, только когда в руках оказалась мышь, которую двигать не нужно вовсе. Выглядит она непривычно, а первые минуты с ней напоминают попытку расписаться левой рукой. Но уже через пару часов старые движения стали казаться лишними, хотя в одной задаче я по-прежнему тянусь к трекпаду MacBook. Ниже расскажу, как устроена эта мышь, к чему придется привыкать и кому она придется по руке.



Мышь стоит на месте, а курсор бегает по экрану

Недавно я собирал 10 вещей для MacBook, без которых неудобно, и мышь там была вполне классическая. Эта устроена иначе. UGREEN сделала высокий вертикальный корпус с наклоном 65 градусов, а сбоку, под большой палец, поставила крупный серебристый шар. Сама мышь весь день стоит на одном месте. Курсор едет, когда вы прокручиваете шарик.

Кнопок здесь восемь. Кроме двух основных и колесика, у большого пальца есть пара клавиш для перехода назад и вперед в Safari и Finder, а еще отдельная кнопка, которая меняет чувствительность (максимум 2000 DPI). Клики почти не слышно: мышь из тех, что с пометкой Silent Click, и в тихой комнате это особенно приятно.

Брал я ее в официальном магазине UGREEN на AliExpress. Корпус матовый, с ребристой спинкой, а шар на свету переливается, как елочная игрушка. На столе рядом с MacBook смотрится аккуратно, хоть и заметно крупнее привычной мыши.

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Первые полчаса хочется вернуть все как было

Когда мы считали, во что обходится обвес для Mac mini, трекбол в список не попал. И понятно почему: к нему нужно привыкнуть, а покупать периферию, к которой надо привыкать, готов не каждый. Мозг годами связывал движение курсора с движением всей руки, а тут рука стоит, и шевелится только большой палец.

Первое время курсор то не доезжает до кнопки, то пролетает мимо крестика закрытия окна. Рука по старой памяти норовит подвинуть мышь целиком, хотя толку от этого ноль. Но ощущение неуклюжести проходит быстрее, чем ждешь: через час-два работы палец уже сам знает, сколько нужно прокрутить, чтобы попасть в Dock или в строку меню.

Совет на старт: не выкручивайте чувствительность на максимум. На низком DPI шарик приходится крутить чуть дольше, зато курсор не улетает, и привыкание идет спокойнее. Когда рука освоится, скорость можно поднять кнопкой на корпусе.

Кисть больше не лежит плашмя

Вторая особенность этой мыши даже важнее трекбола. Корпус стоит почти вертикально, и ладонь обхватывает его ребром, примерно как при рукопожатии. Предплечье при этом не выкручивается, как с обычной плоской мышью, а кисть остается в естественном положении.

Вместе с трекболом это дает простой эффект: нет лишних движений. Рука не ездит туда-сюда по столу, локоть не уходит в сторону, а запястье не трется о край стола. Никакого дискомфорта в кисти за рабочий день я с этой мышью не заметил. Спинка ребристая, и ладонь лежит на ней уверенно.

Учтите только, что вертикальная форма сделана под правую руку и довольно крупная. Если сомневаетесь, сядет ли она в вашу ладонь, спросите в нашем чате в Telegram или МАКС: владельцы вертикальных мышей там найдутся.

С окнами и файлами шарик справляется лучше всего

Самое приятное открытие случилось там, где я его не ждал. Переключение между окнами с трекболом стало быстрее: один короткий толчок пальцем, и курсор уже на другом конце экрана. Не нужно поднимать мышь и переставлять ее, когда она доехала до края коврика. Перетаскивать файлы в Finder, раскидывать окна по рабочим столам и тянуть документ в почту тоже оказалось удобно.

С ювелирной работой все немного иначе. Выделить в тексте фразу точно до буквы мне пока проще трекпадом MacBook, а шариком иногда захватываю чуть больше, чем нужно. Если вы берете мышь для ретуши, монтажа или работы с графикой, заложите на привыкание больше времени. Точность приходит с практикой, просто у каждого со своей скоростью, и кому-то для таких задач привычнее оставить рядом классическую мышь.

Для офисной работы, браузера и переписки этот нюанс почти незаметен. А если хочется подстраховаться, держите трекпад MacBook под рукой: я так и делаю, и одно другому не мешает.

К MacBook Air подключилась без всякого адаптера

UGREEN многие знают по зарядкам и хабам для Mac, и с совместимостью у бренда обычно все в порядке. Мышь работает по Bluetooth 5.0 и через USB-адаптер 2.4G. К своему MacBook Air M2 я подключил ее по Bluetooth через Системные настройки, а адаптер так и не достал из коробки. Он пригодится, если мышь понадобится и для рабочего компьютера без Bluetooth.

По заявлению производителя, мышь запоминает до трех устройств, так что ее можно держать в паре, например, и с MacBook, и с iPad. Батарейки не нужны: внутри встроенный аккумулятор с зарядкой по USB-C. Заряжать можно тем же кабелем, что и iPhone 15 или новее, отдельный провод на стол тащить не придется.

Если свободного кабеля USB-C дома все-таки нет, короткие провода и компактные зарядки мы часто выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Заказывал в официальном магазине UGREEN

Мышь я брал в фирменном магазине UGREEN на AliExpress, там же она продается и сейчас, в черном цвете. Покупать у официального продавца мне спокойнее: так меньше шансов нарваться на копию с похожим шариком, но другой начинкой.

Кому она подойдет? Тем, кто весь день сидит за Mac с десятком окон, много работает с файлами и устал от того, что рука к вечеру ноет. Если же основная работа у вас в графических редакторах, дайте себе на привыкание больше пары часов. Найти мышь можно по этой ссылке на AliExpress, а про другие полезные штуки для рабочего места рассказываем в наших каналах в Telegram и МАКС.

Возвращаться на обычную мышь мне пока не хочется. Странно признавать, но шарик под пальцем оказался удобнее, чем рука, которая годами елозила по столу.

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