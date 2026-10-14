Как не остаться без денег из-за атак на дата-центры Сбербанка

Если зарплата, накопления и карты всей семьи у вас в Сбере, сегодняшние новости из Саратовской области вряд ли прошли мимо. На прошлой неделе удары по дата-центрам Яндекса оставили людей без переводов в Яндекс Пэе, и вот под атакой оказался объект крупнейшего банка страны. Банк ответил одной короткой фразой. Только за ней стоит больше вопросов, чем ответов, а сравнение с Яндексом здесь работает не так прямолинейно, как кажется. Ниже разберемся, где на самом деле лежат ваши деньги, почему история Сбера может пойти по другому сценарию и что стоит сделать дома уже сегодня.



Что случилось в Балаково

В ночь на 14 октября беспилотники атаковали Балаково в Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о погибшей женщине и поврежденных жилых домах. Утром первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин подтвердил, что под ударом был центр обработки данных банка, и добавил, что «все сервисы банка работают штатно». Масштаб повреждений Сбер не раскрывает.

Объект не рядовой. Строить его начали в 2021 году, площадь комплекса превышает 55 тысяч квадратных метров, внутри семь модулей. Местные власти еще в 2023-м называли его будущим крупнейшим ЦОДом в Европе, а полностью запустить площадку планировали к 2030 году. То есть это стройка, а не сердце банка: часть модулей уже могла работать, но основной контур Сбера живет в других местах. По геоанализу издания «Агентство», здание действительно повреждено, хотя часть снимков из украинских каналов при проверке оказалась фотографиями соседнего корпуса.

На агрегаторах сбоев с утра появились и жалобы на приложение: кто-то не мог войти, у кого-то зависала оплата. Но связи с Балаково никто не подтвердил. Накануне банк объяснял трудности с доступом плановым обновлением системы безопасности Сбербанк Онлайн, которое идет с 1 по 15 октября.

Где на самом деле хранятся ваши деньги

Деньги на счете — это не купюры в сейфе дата-центра, а запись в базе: столько-то рублей принадлежит такому-то клиенту. Ровно это объясняли в Яндексе, когда мы разбирались, что будет с деньгами в Яндекс Пэе после атак. Глава финтех-направления компании Дмитрий Пирогов сказал, что деньги в самом ЦОДе не хранятся, а данные о счетах лежат в нескольких копиях на разных площадках. По словам компании, ни одна запись не потерялась.

У банков такая логика заложена еще строже. Сбер с 2017 года держит в Москве два основных дата-центра, «Сколково» и «Южный порт», и при открытии второго прямо говорил, что площадки дополняют друг друга и обеспечивают непрерывность работы систем. Плюс у Банка России есть Положение 787-П об операционной надежности: банк обязан укладываться в допустимое время простоя критичных процессов и регулярно тестировать, как переживает сбои. Подробных схем резервирования Сбер не публикует, и это нормально, такое не выкладывают в пресс-релизы.

Чем Сбер не похож на Яндекс

Сравнивать две истории напрямую тянет, но масштаб и устройство у них разные. У Яндекса за четыре дня вывели из строя сразу несколько площадок, причем рабочих, а у Сбера пострадал один объект, который еще достраивается. Сведем все в одну таблицу.

Параметр Яндекс Сбербанк Когда атаковали 8-11 октября Ночь на 14 октября Сколько площадок Три: Сасово, Калуга, Владимир Одна: Балаково Состояние объектов Сасово и Владимир остановлены, в Калуге вышли из строя модули Строится с 2021 года, ввод по этапам до 2030-го Что с сервисами Сбои в 80+ сервисах, в Яндекс Пэе не работали переводы По заявлению банка, работают штатно Что говорят про деньги Записи о счетах в нескольких копиях, ни одна не потеряна Банк о проблемах со счетами не сообщал

Разница видна сразу. Яндекс лег потому, что потерял значительную часть действующих мощностей: по данным «Коммерсанта», только калужский ЦОД держит больше 3,8 тысячи серверных стоек на 63 МВт, а замена оборудования может занять до полугода. Yandex Cloud перешел в аварийный режим, а данные клиентов в спешке переносили в VK Cloud, Selectel и K2Cloud. Из Яндекс Пэя при этом нельзя было перевести деньги, баланс не отображался, а курьеры и водители не могли вывести заработок.

Но и успокаиваться я бы не стал. Сам Яндекс тоже уверял, что деньги в безопасности, и формально был прав: ни рубля не пропало. Вот только сохранность и доступность — разные вещи. Если у вас нет доступа к счету три дня, то, что запись о нем цела, на кассе в «Пятерочке» вам не поможет.

Что будет, если Сбер все-таки ляжет

Такой сценарий уже был, причем без всяких дронов. Утром 3 апреля 2026 года по всей стране сбоили Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и Т-Банк: не проходили переводы, не принималась оплата картами, банкоматы не выдавали наличные. На Сбер за час пришло больше 3300 жалоб, а сотрудник CNews на юге страны к полудню так и не смог отправить перевод ни с карты Сбера, ни с карты Т-Банка. Если приложение у вас не открывается в обычный день, загляните в нашу инструкцию, почему не открывается Сбербанк Онлайн: там часто виновата не инфраструктура банка, а сам айфон.

Обратите внимание на главное: 3 апреля отказали сразу почти все крупные банки. Значит, вторая карта другого банка спасает от частного сбоя вроде истории с Яндекс Пэем, но не от общего. А на айфоне в России и так нет Apple Pay, платим мы через QR-коды, стикеры или по Bluetooth, и все это завязано на интернет и серверы банка.

Следить за развитием истории проще всего в наших каналах в Telegram и МАКС: если Сбер или другие банки сообщат об ограничениях, новость будет там первой строкой. А если приложение банка у вас уже ведет себя странно, опишите проблему в нашем чате в Telegram или МАКС, вместе быстрее поймем, массовый это сбой или частный случай.

Сколько наличных держать дома

Вывод из всей этой истории у меня простой и немного старомодный. Держите дома сумму наличными, которой вашей семье хватит минимум на неделю жизни. Неделя — это не случайная цифра: сбои у Яндекса растянулись на несколько дней, и за это время успеваешь купить продукты не один раз. А когда деньги снова понадобятся на карте, вернуть их обратно несложно, мы уже рассказывали, через какой банкомат положить деньги на карту, если своего рядом нет.

Как посчитать сумму без гадания:

Откройте историю операций в банковском приложении и посмотрите, сколько семья тратит за обычную неделю. Без крупных покупок, только жизнь.

Добавьте то, что нельзя отложить: лекарства, бензин или проезд, корм для животных.

Накиньте запас на непредвиденное, хотя бы пару тысяч.

Разменяйте часть суммы на мелкие купюры: при сбое у кассы может не оказаться сдачи.

Хранить такие деньги лучше дома, отдельно от повседневного кошелька, чтобы они не растворились в обычных покупках. Для этого хватит простой шкатулки с замком: недорогие органайзеры и сейфы-книжки иногда попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

И без паники. Снимать все накопления и бежать к банкомату незачем: это не защита, а лишний риск, особенно если держать дома крупную сумму. Неделя расходов в наличных плюс карта второго банка закрывают почти любой сбой, который мы видели за этот год.

Так что будет с деньгами в Сбербанке? Судя по тому, что известно сейчас, ничего: пострадал строящийся объект, основные площадки банка в Москве, а записи о счетах хранятся не в одном экземпляре. Но пример Яндекса показал, что «деньги целы» и «деньги доступны» иногда расходятся на несколько дней. Пачка купюр в ящике стола эти дни как раз и закрывает.