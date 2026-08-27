macOS запустили на iPhone 14 Pro Max. Как это работает и в чем подвох

Разработчики джейлбрейка нашли способ запустить macOS прямо на iPhone 14 Pro Max. Работает это не как замена iOS и не как вторая система для загрузки, а как виртуальная машина поверх обычной прошивки. Недавно в бета-версии macOS энтузиасты нашли больше 20 неанонсированных устройств Apple, а теперь показали, что настольную систему можно поднять даже на смартфоне. Правда, с оговорками, и их тут хватает.



Как настольную систему затащили в смартфон

За всем этим стоит проект Virtual Mac. Это открытый инструмент, который изначально позволял запускать полноценную macOS на некоторых iPad. В версии 1.2.1 поддержку расширили на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Сразу скажу честно: поддержка сырая, а компромиссов много. Если хочется настоящего мака под рукой, куда практичнее купить MacBook Air M5, тем более что я уже объяснял, почему это топовый компьютер.

Virtual Mac не заменяет iOS и не делает двойную загрузку. Вместо этого он запускает macOS гостевой системой внутри виртуальной машины, пока iOS спокойно работает под ней. Тот же принцип используют UTM и VirtualBuddy на компьютерах Mac с чипами Apple. То есть подход не новый, просто раньше его не пробовали загнать в смартфон.

По сути, вы получаете полноценный рабочий стол macOS с курсором, окнами и строкой меню на экране айфона. Смотрится это дико и одновременно завораживающе. Понятно, что тыкать в мелкие элементы интерфейса пальцем на шестидюймовом дисплее удобно примерно никак, но сам факт, что настольная система вообще стартует на телефоне, дорогого стоит.

Разработчик под ником nfzerox собрал все это, вытащив из macOS собственные фреймворки Apple — Hypervisor, Virtualization и ParavirtualizedGraphics. Затем он доработал их так, чтобы они грузились на iOS. Это дает гостевой системе аппаратную виртуализацию, а не медленную программную эмуляцию. Разница огромная: без нее macOS на телефоне превратилась бы в слайд-шоу.

Без джейлбрейка все равно не обойтись. Сначала нужно поставить Dopamine, популярный инструмент для взлома iOS. Потом добавить репозиторий разработчика через Sileo. И только после этого можно установить сам пакет Virtual Mac. Официально поддерживаются версии от macOS Monterey до macOS Sequoia, причем последнюю советуют как самую стабильную. Отдельные экспериментальные сборки, по словам разработчика, тоже грузятся, но результат от раза к разу разный.

Есть и жесткое ограничение по прошивке. Apple закрыла доступ к Hypervisor в ядре начиная с iOS 16.4, так что потолок официальной поддержки — iOS 16.3.1. Выше подняться уже не выйдет, по крайней мере штатным способом.

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Энтузиасты пошли дальше разработчика

Судя по сообщениям в сообществе r/onejailbreak, тестеры залезли туда, куда автор официально не заходил. Если хочется поэкспериментировать без риска для телефона, куда безопаснее сделать стикеры из любого фото через ChatGPT прямо на iPhone. Но вернемся к маку на смартфоне.

Один пользователь якобы запустил macOS на iPhone 14 Pro Max с iOS 16.1.1. Это уже за пределами заявленного потолка, и работает такое не гарантированно. Кому-то везет, кому-то нет.

Чтобы система держалась стабильно, виртуальной машине пришлось выделить не больше 4 ГБ оперативной памяти. В безопасном режиме производительность заметно подрастала. Отключение инъекции твиков тоже помогало. А вот сам смартфон при этом ощутимо грелся, о чем тестеры честно предупреждают. Долго держать такую нагрузку телефон явно не рассчитан.

Логика тут простая. Часть оперативки забирает сама iOS, часть уходит на джейлбрейк и твики, и только остаток достается виртуальной машине. Стоит выделить слишком много, и система начинает захлебываться. Поэтому безопасный режим и выключение лишнего фактически освобождают ресурсы под гостевую macOS. Это не магия, а обычная борьба за каждый мегабайт памяти.

Это важный момент. iPhone 14 Pro Max — это не iPad Pro. У него меньше оперативной памяти и куда скромнее запас по нагреву. Так что любые эксперименты стоит начинать с консервативных настроек памяти и не ждать от железа чудес. Выделить машине половину доступной оперативки и надеяться на плавную работу тут не получится.

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Стоит ли вообще это повторять

Проект развивается быстро с самого релиза в августе. В прошлых обновлениях добавили поддержку тяжелых креативных программ Apple. Пробные версии Final Cut Pro, Logic Pro и Pixelmator Pro можно скачать прямо из строки меню гостевой системы. Звучит внушительно, но помните про 4 ГБ памяти и нагрев — серьезно поработать в этих приложениях на телефоне все равно не выйдет.

Обновление 1.2.1 в основном занялось отзывчивостью ввода и стабильностью. А еще довело до ума интерфейс под экран смартфона. Именно тут поправили верстку под меньшую диагональ и убрали лишние обрезания текста. По сути, это первая версия, где мак на айфоне выглядит хоть немного пригодным для взаимодействия, а не просто картинкой.

Темп разработки честно впечатляет. От первого релиза до поддержки смартфонов и правок интерфейса прошли считанные недели. За такими проектами всегда интересно наблюдать, потому что энтузиасты раз за разом показывают то, чего Apple делать не собиралась. Другое дело, что польза тут скорее исследовательская, чем бытовая.

При всем интересе это по-прежнему не вариант на каждый день. Джейлбрейк сам по себе несет очевидные риски. Гарантия слетает, а безопасность устройства заметно проседает. Проект полностью собран сообществом и никак не связан с Apple. Так что относиться к нему стоит как к экспериментальному доказательству концепции, а не как к реальному способу пересадить айфон на macOS. Красивый технический трюк, не более того.

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