5 причин, почему я решил поменять MacBook Air M2 на M5

Мой MacBook Air M2 отработал верой и правдой уже пару лет, я пользуюсь им с мая 2024 года, и до сих пор считаю его прекрасным ноутбуком. Придраться к скорости не могу: он бодро тянет мои задачи и сегодня. Но недавно я рассказывал про нейросетевые приложения на своем макбуке и в процессе поймал себя на мысли, что мне стало банально не хватать этого компьютера. Не производительности, с ней полный порядок, а всего того, что стоит вокруг процессора: памяти, накопителя, батареи. Так и созрело решение. Собрал для вас пять честных причин, почему я меняю MacBook Air M2 на M5.



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Хватает ли 8 ГБ оперативной памяти для MacBook Air

Когда я брал M2 в базовой комплектации, 8 ГБ оперативной памяти казались нормой. В 2026 году это уже потолок, в который я упираюсь буквально каждый день. Десяток вкладок в браузере, пара мессенджеров, редактор фото и какое-нибудь нейросетевое приложение фоном, и мак начинает подкачивать данные с накопителя. Ощущается это как микрозадержки, которых на свежем железе просто нет.

Я честно пытался с этим бороться и даже написал отдельную инструкцию про то, как разгружал оперативную память за минуту. Помогает, но это чистой воды костыль: ты тратишь силы на то, чтобы система не захлебнулась, вместо того чтобы просто работать. В MacBook Air M5 в базе стоит уже 16 ГБ, ровно вдвое больше. Для меня это главный аргумент за апгрейд.

Если у вас тоже старый Air и вы не уверены, хватает ли вам памяти, приходите обсудить. Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда подскажут.

Сколько памяти нужно для MacBook Air в 2026 году

Вторая причина добила меня буквально на прошлой неделе. У меня накопитель на 256 ГБ, и свободного места там почти не осталось. Все стало очевидно, когда я переносил данные жене на новый айфон и захотел сделать локальную резервную копию через Mac. Она просто не влезла. Копия одного смартфона не поместилась на ноутбук. Вот в этот момент я и понял, что 256 ГБ мне давно не хватает.

Я перепробовал все хитрости, даже чистил системные данные на маке и выгрызал гигабайты вручную. Это спасает на день-другой, а потом все возвращается на круги своя. В 2026 году держать ноутбук с забитым накопителем уже просто неудобно. В M5 базовый накопитель наконец-то вырос до 512 ГБ, и для меня это настоящий глоток воздуха.

Как износ аккумулятора влияет на автономность MacBook

Третья причина не такая очевидная, но она со мной каждый день. Емкость аккумулятора просела на 8 процентов, и по автономности это примерно минус час работы. При автономности Air, безусловно, несильно критично, но уже стал задумываться о том, чтобы взять с собой зарядку. Вроде мелочь, но привычка к свободе от провода въедается, и терять ее обидно.

Замена батареи в сервисе стоит денег, а мак после нее все равно останется старым по всем остальным пунктам. У нового MacBook Air M5 заявлено до 18 часов автономности, и это тот самый запас, ради которого хочется пересесть. Кстати, все свежие новости про технику Apple мы разбираем в наших каналах в Telegram и МАКС, заглядывайте.

Какие цвета доступны у MacBook Air M5

Четвертая причина совсем не рациональная, и я не буду делать вид, что это иначе. Мне просто нравится небесно-голубой цвет новой линейки. Мой M2 был классический серый, и за эти годы он мне слегка приелся. А голубой смотрится свежо и необычно, особенно на металле корпуса. Иногда хочется, чтобы вещь, которой пользуешься каждый день, радовала глаз.

Да, внешне M5 почти не отличается от предыдущих Air, корпус тот же. Но цвет для меня это часть удовольствия от техники. Я и так провожу за ноутбуком часы напролет и в основном пользуюсь трекпадом вместо мышки, так что пусть хотя бы выглядит приятно. Считаю это честной причиной, а не капризом.

Когда лучше продавать MacBook перед обновлением

И последняя, чисто практическая причина. MacBook Air M2 пока еще неплохо стоит на вторичке, но с каждым новым поколением его цена будет только падать. Если я продаю его сейчас, доплата до M5 получается вполне подъемной. Ждать год-другой смысла нет: тогда придется отдавать почти полную стоимость нового ноутбука.

Для ориентира, MacBook Air M5 на 13 дюймов в базе стоит около 106 000 рублей. Продав свой M2 в хорошем состоянии, я закрываю ощутимую часть этой суммы. Получается разумный апгрейд без удара по кошельку. Так что решение для меня скорее выгодное, чем расточительное.

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Тут еще важен момент со сроком службы. Свой M2 я планирую отдать тому, кому базового железа хватит с головой, и он проживет у нового владельца еще не один год. А я сам получаю ноутбук с запасом на будущее: 16 ГБ памяти, Wi-Fi 7 и свежий чип не устареют еще долго. Мне нравится, когда техника меняется тогда, когда она еще чего-то стоит на рынке, а не превращается в бесполезный кирпич.

Итог простой. Производительности моего M2 мне хватает, и если бы дело было только в скорости, я бы никуда не дергался. Но восемь гигабайт памяти, забитый накопитель, подсевшая батарея и желание чего-то нового вместе перевесили. По отдельности ни одна из этих причин не заставила бы меня раскошелиться, а вот все вместе сложились в решение. Если вы сидите на таком же старом Air и узнали в этом тексте себя, возможно, вам тоже пора присмотреться к M5.