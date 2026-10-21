Мои самые удачные покупки за год. Ни одной вещи не вернул

Каждый, кто регулярно заказывает из Китая, знает это чувство: посылка пришла, коробка вскрыта, а внутри совсем не то, что было на картинках. Дальше либо возврат с перепиской, либо дальний ящик. За год таких историй у меня набралось немало, поэтому я стал заказывать придирчивее. Но из всего, что доехало до меня за это время, нашлось десять покупок, к которым у меня нет ни одной претензии. Причем это не только зарядки и кабели, среди них есть вещь для кухни и одна покупка, над которой коллеги сначала посмеялись. Ниже расскажу, что это за вещи, чем они меня зацепили и кому их стоит заказать.



Зарядка, которая выгнала из дома все старые блоки

Если вы уже разбирались, чем быстрее всего заряжать iPhone 18 Pro, то знаете, что мощные блоки обычно выходят громоздкими. Мне же хотелось одну компактную зарядку на тумбочку вместо россыпи старых адаптеров на 5 и 12 Вт.

Выбор пал на Vention на 45 Вт. Он собран на нитриде галлия, поэтому почти не греется и занимает места не больше штатного блока Apple. Портов два, оба USB-C, а поддержка PD 3.0 и QC 3.0 означает, что быстро заряжаться будет и айфон, и смартфон на Android. Ночью я ставлю на зарядку телефон и AirPods одновременно, а днем этого блока хватает даже для MacBook Air, пусть и не на максимальной скорости. Есть версии с европейской и американской вилкой в нескольких цветах, так что внимательно смотрите, что кладете в корзину.

Цена: 1390 рублей

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Кабель в прочной оплетке

Комплектные кабели у меня живут недолго. Сначала трескается изоляция у разъема, потом айфон заряжается через раз. Поэтому в машину и к дивану я заказал кабель UGREEN с USB-A на USB-C. Коннекторы у него в алюминиевом корпусе, а сам провод в плотной нейлоновой оплетке, которая не боится, что его постоянно мнут и перегибают.

Кабель держит ток до 3 А и поддерживает QC 3.0, так что для зарядки на 18 Вт и для CarPlay по проводу его хватает с запасом. Длину можно выбрать от 25 сантиметров до трех метров. Я взял двухметровый: от розетки за диваном он спокойно дотягивается до подлокотника. Это самая скучная вещь в подборке, но и самая полезная по соотношению цены и пользы. Брать стоит сразу два: один обязательно кто-нибудь утащит.

Цена: 570 рублей

Купить кабель UGREEN

Флешка, работающая как настоящий SSD

Внешний диск для айфона удобен, но таскать его с собой не всегда хочется. Если нужен полноценный накопитель с MagSafe, загляните в нашу подборку, где мы разбирали, какой SSD выбрать для Mac и iPhone. А мне хотелось что-то размером с обычную флешку, но без ее черепашьей скорости.

MOVESPEED внутри устроен как SSD и по USB 3.2 Gen 2 читает данные на скорости около 1000 МБ/с. На деле это значит, что десятиминутное видео в 4K с айфона перекидывается на Mac быстрее, чем вы успеете налить чай. Разъемов два, USB-A и USB-C, так что флешка подходит и к старому ноутбуку, и к iPhone 15 или новее. Корпус металлический, в комплекте чехол и шнурок, а производитель дает пять лет гарантии. Объем есть от 128 ГБ до 2 ТБ, я взял 256 ГБ. Яркий желтый цвет понравится не всем, зато такую флешку не потеряешь в сумке.

Цена: 4430 рублей

Купить флешку MOVESPEED

Наушники, заменившие AirPods

AirPods Pro у меня есть, но брать их в спортзал или на дачу каждый раз жалко. На такие случаи я заказал CMF Buds 2 Plus от суббренда Nothing. И, если честно, теперь в сумке чаще оказываются именно они.

Шумоподавление здесь гибридное и глушит до 50 дБ, а адаптивный режим сам подстраивается под шум вокруг. Внутри 12-миллиметровые драйверы, есть поддержка LDAC для Android и настройка звука под ваш слух. На одном заряде наушники работают до 15,5 часа без шумодава, с кейсом до 61,5 часа. Защита по стандарту IP55 спасает от пота и дождя. С айфоном LDAC, конечно, не заработает, но звучат они все равно бодро.

Цена: 4290 рублей

Купить наушники CMF Buds 2 Plus

Геймпад, у которого не бывает дрифта

Беспроводной геймпад для компьютера у меня был, и каждый раз он садился в самый неподходящий момент. Поэтому для ПК и Xbox я сознательно взял проводной 8BitDo Ultimate C. Подключил кабель и играешь, никаких пар и зарядок.

Главное в нем — стики на датчиках Холла. Обычные стики со временем изнашиваются, и персонаж начинает сам уползать в сторону. Здесь механического контакта нет, так что такого дрифта можно не бояться. Геймпад официально работает с Xbox Series X и S, Xbox One и Windows, а вокруг стиков горит RGB-подсветка. Есть разъем 3,5 мм для гарнитуры и вибрация. Цветов два, я выбрал темно-зеленый: он смотрится солиднее черного. За две тысячи с небольшим это, пожалуй, самая выгодная покупка в списке.

Цена: 2010 рублей

Купить геймпад 8BitDo Ultimate C

Колонка, похожая на приставку из детства

Раз уж зашла речь о 8BitDo, у этого бренда есть еще и Retro Cube 2 Speaker. Это кубик в стиле старой Nintendo с красной сеткой и крестовиной, которой регулируют громкость и переключают треки. Подключается колонка тремя способами: по Bluetooth 5.3, адаптером 2,4 ГГц и кабелем USB.

Внутри два динамика по 5 Вт, а аккумулятор на 2000 мАч держит около 30 часов. В комплекте идет беспроводная подставка: поставил кубик на нее, и он заряжается. Отдельной кнопкой колонка переключается в игровой режим с меньшей задержкой. Басов от такого малыша ждать не стоит, но для рабочего стола или кухни звука хватает. Хотите знать, когда на такие гаджеты падают цены? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, о распродажах мы пишем заранее.

Цена: 3120 рублей

Купить колонку 8BitDo Retro Cube 2

Пиксельный экран, который заменил будильник

Divoom Timebox Evo формально тоже колонка, но покупают ее ради экрана. Спереди решетка из 256 RGB-пикселей, на которую через приложение Divoom выводятся часы, погода, уведомления и любые пиксельные картинки. Рисовать их можно самому прямо в телефоне.

У меня Timebox стоит на прикроватной тумбочке и работает как будильник с часами, а заодно как ночник. Динамик на 6 Вт звучит скромно, но для подкастов перед сном этого достаточно. Без розетки колонка играет около шести часов. В библиотеке приложения тысячи готовых анимаций, так что картинку на экране можно менять хоть каждый день. Только не забудьте забрать купон на 85 рублей на странице товара до оплаты.

Цена: 2860 рублей (с купоном)

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Очки с камерой, над которыми все смеялись

Над этой покупкой коллеги шутили дольше всего. Умные очки GUHUAVMI выглядят как обычные солнцезащитные, но в оправе спрятаны камера на 8 Мп, динамики и микрофоны. Шутки закончились, когда я показал первое видео, снятое без телефона в руках.

Очки играют музыку, принимают звонки, подключаются к смартфону через приложение HeyCyan и умеют переводить речь на ходу с помощью голосового ассистента. Линзы защищают от ультрафиолета. Чудес от камеры ждать не стоит: это не Ray-Ban Meta, и при плохом свете картинка заметно шумит. Если что-то не получится с подключением к айфону, спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС, там такие гаджеты уже успели обсудить.

Цена: 8330 рублей (с купоном)

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Механические часы, которые не нужно заряжать

После нескольких лет с Apple Watch мне захотелось на выходные чего-то, что не просит зарядку каждый вечер. Так у меня появились Carseno 831 с автоматическим подзаводом. Механизм заводится от движений руки, а через открытое окошко на циферблате видно, как работает баланс.

Кроме времени, часы показывают фазу луны и день недели. Корпус под золото, ремешок из кожи, а расцветок у модели десять, от строгих стальных до зеленых. Это не швейцарская механика, и точность у таких часов скромнее, чем у кварца, но смотрятся они явно дороже своей цены. На выходных я надеваю их вместо Apple Watch, и ни разу об этом не пожалел. Если не носить их пару дней, часы остановятся, так что перед выходом просто покрутите заводную головку.

Цена: 4430 рублей

Купить часы Carseno 831

Смеситель, который удивил больше любого гаджета

Последнюю покупку я заказывал с опаской: сантехника из Китая звучит как лотерея. Старый кран на кухне начал подтекать, и я рискнул взять смеситель VGX из нержавеющей стали 304. У него высокий излив с гибким шлангом в пружине и выдвижная лейка, которой удобно мыть большие кастрюли и саму раковину.

Внутри керамический картридж, так что рычаг ходит мягко и не капает. Монтаж в одно отверстие, поэтому смеситель встает на место старого без доработки мойки. Доставка в пункт выдачи бесплатная, а вот почтой придется доплатить почти 1600 рублей, учтите это при оформлении. А такие удачные находки для дома, кухни и айфона мы регулярно выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Если хотите заказать что-то из этой десятки, не гонитесь за самой низкой ценой: почти все эти вещи я брал в официальных магазинах брендов, и, похоже, именно поэтому мне ни разу не пришлось открывать спор.

Цена: 5700 рублей (с купоном)

Купить смеситель VGX

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