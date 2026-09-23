Какой SSD выбрать: 10 топовых моделей для Mac и iPhone (есть даже с MagSafe)

Памяти много не бывает — это я усвоил, когда iPhone в очередной раз отказался снимать видео, потому что хранилище забито. А на Mac с базовыми 256 ГБ эта боль знакома вообще каждому второму. Внешний SSD решает проблему радикально: воткнул — и у тебя терабайт в кармане. Я собрал десять моделей на любой бюджет и задачу: от крошечной флешки с SSD внутри до док-станции, которая превращает MacBook в полноценный десктоп. Есть даже штука с MagSafe, которая магнитится прямо к iPhone — для тех, кто снимает ProRes и не хочет забивать память.



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KingSpec: SSD-флешка с двумя разъёмами для Mac и iPhone

Знаете, чем обычная флешка бесит? Скоростью. Скидываешь на неё пару гигов видео и идёшь пить чай. KingSpec с SSD внутри — другой зверь: до 400 МБ/с на чтение в начале, что для устройства размером с зажигалку весьма неплохо. С двух сторон — выдвижные разъёмы: USB-A и USB-C. Сдвинул ползунок, воткнул в Mac — готово. Сдвинул другой — воткнул в iPhone 15 или Android-смартфон. Доступны объёмы 250, 500 и 512 ГБ.

Тут главное — понимать нюанс: на длинных записях скорость может проседать с 400 до 50 МБ/с, потому что кэш SSD заканчивается, а корпус маленький и греется. Для переноса документов, фотографий и коротких видео — отлично. А вот если планируете постоянно заливать десятки гигов — лучше смотреть на полноразмерные внешние SSD из этой же подборки.

Цена: 6 221 рублей

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Sharge M2: корпус для SSD, который втыкается прямо в порт MacBook

Да, это не SSD как таковой, а просто корпус для него. Но зато какой! Во-первых, он супер-маленький. А, во-вторых, Sharge M2 USB-C разъём торчит прямо из корпуса, и вы втыкаете его в порт MacBook напрямую, без проводов. По факту выглядит он как большая флешка, а на деле — полноценный внешний NVMe-диск со скоростью чтения до 1000 МБ/с. Поддерживает M.2 2230 накопители, в комплекте две термопрокладки и крепления для фиксации диска. Крышка на магните, корпус полностью металлический — теплоотвод хороший.

Отдельно радует силиконовый чехол-брелок: повесил на рюкзак — и терабайт данных всегда с собой. Правда, чехол мог бы сидеть плотнее, немного болтается. Но в целом — это, наверное, самый компактный способ таскать NVMe-диск с собой. Кабель в комплекте тоже есть, на случай если порт расположен неудобно. Открыл коробку и поймал себя на мысли, что слишком похоже на продукт втрое дороже.

Цена: 3 869 рублей

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Transcend M.2 SSD на 32 ГБ для кейсов

Этот накопитель не для того, чтобы хранить фотоархив. Transcend TS32GMTS400 — это M.2 SATA SSD на 32 ГБ, и его задача узкая: либо оживить старый ноутбук, либо поставить систему на тонкий клиент или использовать как загрузочный диск, либо встать в корпус и работать как внешний накопитель.

Главное — подобрать подходящий кейс. Форм-фактор у него — M.2 2242, интерфейс SATA, то есть подойдёт для старых ThinkPad, мини-ПК и промышленных плат. Но в современные MacBook такой диск не встанет — там NVMe и другой разъём. Но если у вас есть старый PC-ноутбук, который тормозит на HDD, 32-гигабайтный SSD под систему за эти деньги превратит его в рабочую машину. А для хранения файлов пусть работает второй диск или облако.

Цена: 1 269 рублей

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Netac ZX20: внешний SSD размером с кредитку для ноутбука и телефона

Когда берёшь в руки Netac ZX20, сначала не верится, что внутри терабайт. Пластинка тоньше, чем стопка визиток, весит почти ничего. В комплекте сразу два кабеля (USB-C и USB-A) и чехольчик — удобно, не надо докупать. Интерфейс — USB 3.2 Gen 2×2, что на бумаге обещает до 2000 МБ/с на чтение. На практике чтение действительно быстрое, а вот запись реалистичнее ожидать в районе 130 МБ/с на длинных файлах. Для копирования фотоархива или библиотеки музыки — нормально, а вот монтировать видео напрямую с него я бы не стал.

Подключается к Mac и iPhone 15 (и более новым) по USB-C. Дизайн, надо признать, симпатичный — жена приняла за внешний аккумулятор и удивилась, что это диск. Если относиться к нему как к быстрому хранилищу, а не рабочему диску для монтажа, — крепкий середнячок, который честно делает своё дело.

Цена: 13 719 рублей

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UGREEN док-станция для Mac Mini: порты, SSD-слот и подставка в одном

Mac Mini M4 — прекрасная машина, но портов на передней панели у него ровно два USB-C. Карту памяти из камеры воткнуть некуда, флешку тоже. Док-станция UGREEN CM841 решает это элегантно: ставите Mac Mini сверху, а снизу получаете USB-A, USB-C, слот для SD и microSD — всё на передней панели, под рукой. Но главное — внутри есть отсек под M.2 NVMe SSD до 8 ТБ с интерфейсом USB 3.2 Gen 2. То есть вы фактически добавляете второй диск без внешних коробочек и проводов.

Корпус алюминиевый, по размеру точно под Mac Mini — не торчит, не болтается. В комплекте термопрокладка для SSD, инструкция на русском. Wi-Fi, кстати, не глушит — проверено. Если у вас Mac Mini на M4 и вечная нехватка портов, эта штука окупается в первый же день.

Цена: 4 979 рублей

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KODAK X106: портативный SSD для тех, кто не хочет разбираться

Иногда хочется просто купить диск и не думать: подойдёт ли формат, хватит ли скорости, нужен ли переходник. KODAK X106 — ровно про это. Компактная коробочка, USB 3.2 Type-C, доступны объёмы от 256 ГБ до 2 ТБ. Подключаете к Mac, PC или планшету — и он просто работает. Без приложений, без драйверов, без плясок с форматированием. Корпус лёгкий, помещается в любой карман.

KODAK тут, конечно, не тот KODAK, что делал плёнку, — бренд лицензирован. Но диск своё дело делает: хранит файлы, не теряет данные, не перегревается. Если ваш Mac живёт с базовыми 256 ГБ и вы устали удалять приложения ради свободного места — внешний терабайтник решает проблему раз и навсегда. У оригинального Samsung T7 той же ёмкости ценник обычно ощутимо выше.

Цена: 12 231 рублей

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Lexar SL260: карманный SSD, который не роняет скорость

С бюджетными внешними SSD обычно одна и та же история: первые секунды летает, потом скорость падает раз в пять. С Lexar SL260 другое дело — при записи большого файла на 80 ГБ скорость держится ровно, без просадок. Интерфейс USB 3.2 Gen 2 Type-C, заявленная ёмкость честная: из 1 ТБ доступно 953 ГБ — стандартная арифметика. Размером он примерно с брелок для ключей, а кабель в комплекте короткий и не путается.

Lexar — бренд, который давно делает карты памяти и флешки, так что с надёжностью тут обычно всё в порядке. Подключается к Mac, iPad и iPhone 15/16 по USB-C без танцев с бубном. Если вам нужен честный терабайтник, который не врёт про скорость и помещается в карман джинсов — присмотритесь.

Цена: 10 050 рублей

Купить Lexar SL260

SanDisk Creator Phone SSD с MagSafe для съёмки ProRes на iPhone

Идея простая и при этом гениальная: SanDisk Creator Phone SSD — это внешний накопитель, который магнитом цепляется на заднюю панель iPhone через MagSafe. Подключаете коротким кабелем USB-C, и камера пишет видео сразу на диск, минуя встроенное хранилище. Для тех, кто снимает в ProRes 4K, это единственный адекватный способ не покупать iPhone на 1 ТБ за космические деньги. Доступны версии на 1 и 2 ТБ, интерфейс — USB 3.2 Gen 2, так что скорость не станет бутылочным горлышком.

Сам накопитель компактный — примерно как толстый кредитник. Магнит держит уверенно, но при активном беге я бы подстраховался чехлом с кольцом. Подходит не только к iPhone: к Mac или iPad подключается как обычный внешний SSD. Если вы снимаете много видео на iPhone и устали чистить память после каждой прогулки — вот это и есть решение, которое Apple почему-то не выпустила сама.

Цена: 15 960 рублей

Купить SanDisk SSD

USB-C хаб со слотом для NVMe SSD вместо двух устройств

Тут логика такая: зачем таскать отдельно хаб и отдельно внешний SSD, если можно объединить? Концентратор 8-в-1 с NVMe-слотом подключается к MacBook по USB-C и даёт сразу HDMI, USB-A, USB-C, слоты SD и microSD, Ethernet — стандартный набор. Но внутри ещё и отсек под M.2 NVMe SSD, который работает как полноценный внешний диск. Корпус алюминиевый, греется умеренно. Для человека, который работает на выезде — например, монтирует видео у клиента — это реально удобно: один девайс закрывает все потребности.

Конструкция заточена под MacBook, но подойдёт к любому ноутбуку с USB-C. Если вам хватает портов и нужен только SSD-корпус — берите что-то попроще. А вот если вы каждый раз собираете зоопарк переходников в поездку, этот хаб заменяет сразу два-три устройства.

Цена: 2 979 рублей

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Вертикальная док-станция вместо россыпи переходников для MacBook

Когда MacBook работает «в режиме десктопа» с внешним монитором, держать его открытым — пустая трата места на столе. Вертикальная док-станция PULWTOP позволяет поставить закрытый ноутбук в паз, подключить один кабель USB-C — и дальше всё через неё: HDMI-выход, Ethernet RJ45, USB-A, USB-C, слоты SD и microSD, а ещё зарядка по PD. Внутри — отсек под M.2 SSD, который превращается в быстрый внешний диск. Ширина паза регулируется автоматически, так что подходит не только для MacBook Pro, но и для Air, и даже для толстых игровых ноутбуков.

Единственный нюанс: HDMI-выход выдаёт 4K при 60 Гц, так что для игрового монитора на 144 Гц этого не хватит. Но если у вас обычный рабочий монитор или телевизор — более чем достаточно. Для моего сценария «MacBook + студийный дисплей» подошла идеально, а стол наконец-то перестал напоминать серверную.

Цена: 4 939 рублей

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