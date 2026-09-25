Чем заряжать iPhone 18 Pro, чтобы было 50% за 15 минут: 8 адаптеров с SPR AVS и 2 кабеля

С быстрой зарядкой у iPhone 18 Pro есть один подвох, о котором в магазине вам вряд ли расскажут. Заветные 50% за 15 минут телефон набирает не от любого мощного блока, а только от того, который умеет в SPR AVS. Это специальный режим, который является частью протокола USB Power Delivery, и поддерживает его пока минимум зарядных устройств. Поэтому даже ваш 140-ваттный блок питания от Макбука будет заряжать айфон обычным порядком, без всякого ускорения. Я собрал 8 аксессуаров, которые дружат с новым режимом, и 2 кабеля, без которых весь этот праздник не случится. Но сразу спойлер: почти половина из этих ЗУ — с китайской вилкой. Поэтому покупать их стоит только либо с переходником, либо под специальную розетку. Но, если вас это не смущает, милости просим под кат.



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CUKTECH 10 Fusion: зарядка, которую можно выдернуть из розетки и унести с собой

Начну с самой хитрой штуки в подборке, потому что это не совсем зарядка. CUKTECH 10 Fusion работает как обычный сетевой блок, пока воткнут в розетку, а если его вынуть, он превращается в пауэрбанк на 9000 мА*ч и продолжает заряжать телефон уже у вас в кармане. Для меня это ровно тот сценарий, когда утром опаздываешь, а айфон заряжен наполовину: выдернул блок вместе с проводом и зарядка идёт дальше, только уже в метро.

В розетке он отдаёт до 67 Вт, чего хватает и на ноутбук, в режиме пауэрбанка до 90 Вт, а в турбо-режиме заявлено вообще 134 Вт. Правда, в характеристиках рядом стоит максимум 120 Вт, так что к самой большой цифре я бы относился спокойно. Портов два, оба USB-C, работают одновременно, а сверху стоит цветной экран на 1,3 дюйма. Он показывает проценты, ватты, вольты, амперы и оставшееся время, и, на мой взгляд, это самое полезное, что может быть у такой штуки: сразу видно, пошла быстрая зарядка или нет.

Из мелочей, которые радуют: в комплекте уже лежит кабель C-to-C на 240 Вт длиной метр, есть сквозная зарядка, а ёмкость батареи 32,2 Вт·ч, так что в самолёт брать можно. Весит он при этом около 345 граммов. В карман он влезает, но в кармане эти граммы вы почувствуете, поэтому это скорее вещь для рюкзака, чем для джинсов.

Цена: 6 450 ₽

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CUKTECH 10 Power Base: удлинитель и зарядка на всю семью в одном корпусе

Если у вас на столе, как у меня, живёт удлинитель, из которого торчат три разных блока, то настольная станция CUKTECH 10 решает эту проблему целиком. Сверху у неё четыре розетки, спереди три USB-C и один USB-A, так что в неё можно одновременно воткнуть системник, монитор, ноутбук и телефон, и ещё место останется.

Розетки вместе держат до 2500 Вт, поэтому компьютер с монитором она тянет спокойно, а USB-порты отдают до 120 Вт, и этого хватает и на айфон, и на ноутбук. Самое интересное тут экран: он на 2,8 дюйма, показывает мощность по каждому порту и держится на магнитах, то есть его можно снять как отдельный модуль. Под ним есть поворотное колёсико для управления, а ещё станция подключается к Mi Home по Wi-Fi или Bluetooth, так что посмотреть, кто сколько ест, можно и с телефона.

Одна просьба перед заказом: уточните у продавца, какие там розетки, потому что в карточке про их тип ничего не сказано, а переделывать удлинитель под переходники мне бы не хотелось. Если с этим всё в порядке, то за семь тысяч это, по-моему, самый разумный способ навести порядок на рабочем месте.

Цена: 6 900 ₽

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Кабель UGREEN на 240 Вт: без него быстрая зарядка просто не включится

Теперь про вещь, которую почти все недооценивают. Можно купить самый правильный блок, воткнуть в него провод из ящика и удивляться, почему айфон заряжается как обычно, а дело именно в проводе. Кабель UGREEN на 240 Вт с чипом E-Marker как раз снимает этот вопрос: блок видит, что провод выдержит, и не зажимает мощность.

Запас тут огромный, до 48 В и 5 А, так что тот же провод потом зарядит и MacBook Pro 16, и Switch, и что угодно ещё с USB-C. Сделан он добротно: оплётка тканевая, штекеры в алюминиевых корпусах, толщина чуть больше, чем у обычного кабеля, а оплётка, по заявлению производителя, пережила больше десяти тысяч сгибаний. Есть и версия на два метра, если розетка у кровати стоит неудобно.

При этом надо понимать, чем он не является. Данные он гоняет на скорости 480 Мбит/с, то есть как старый USB 2.0, и картинку на монитор не выводит. Кроме того, бывают экземпляры, у которых под нагрузкой проседает напряжение, так что проверить провод сразу после получения, на мой взгляд, не лишнее. Есть и вариант на 100 Вт подешевле, но я бы не экономил и взял 240, чтобы потом не гадать, в кабеле проблема или нет.

Цена: 1 250 ₽

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Кабель UGREEN USB4: та же мощность, только ещё и для Mac

Если провод вам нужен не только для зарядки, а ещё и чтобы скидывать гигабайты видео или подключать монитор, то кабель UGREEN USB4 — это тот же запас по мощности, но без ограничений по данным. Заряжает он до 240 Вт, внутри тоже стоит E-Marker, а данные передаёт на скорости до 40 Гбит/с, то есть бэкап на внешний диск тут делается в разы быстрее, чем через обычный провод.

Видео он выводит в 8K при 60 Гц, можно подключить один экран 8K или 6K либо два по 4K, работает с Thunderbolt 3 и 4 и со всеми старыми версиями USB. Оплётка нейлоновая, разъёмы в алюминии цвета «серый космос», а на самих разъёмах выбита маркировка 240W, так что в ящике с проводами его не перепутаешь с чем попало. Фото и видео с айфона через него тоже скидываются быстро.

Правда, гнётся он неохотно, провод получился жёсткий, и таскать его в сумке свёрнутым в тугое кольцо не очень удобно. Ну и цена, конечно, в четыре раза выше, чем у предыдущего. Поэтому если вам нужна только зарядка айфона, берите кабель попроще, а этот имеет смысл, когда рядом стоит Mac с внешним диском или монитором.

Цена: 4 400 ₽

Купить кабель USB4

CUKTECH 15: настольная станция с кабелем, который прячется внутрь

Это моя любимая категория вещей: коробочка на стол, которая убирает с него весь хлам. Зарядная станция CUKTECH 15 заряжает шесть устройств разом, а главная фишка у неё — встроенный кабель USB-C длиной около 0,7 метра, который вытягивается на нужную длину и убирается обратно. Никаких проводов, которые валяются по столу и падают за него, когда их не держишь.

Кроме встроенного кабеля у неё есть ещё два USB-C и один USB-A, а общая мощность до 140 Вт, чего хватает, чтобы зарядить MacBook Pro 16 на полной скорости или два ноутбука по 65 Вт. Сверху стоит магнитная площадка для телефона, которая откидывается на 60 градусов, так что айфон стоит как на подставке, а рядом отдельная площадка на 5 Вт для наушников. Экран на 1,83 дюйма показывает мощность по каждому порту.

Теперь два нюанса. Беспроводная площадка для iPhone отдаёт всего 7,5 Вт, поэтому быструю зарядку на ней не ждите: те самые 50 % за 15 минут — только через кабель. А интерфейс настроек частично на китайском, и поменять язык нельзя (продавец сам об этом честно предупреждает). Если вас это не пугает, то вещь очень удобная, и для экосистемы Apple она подходит, пожалуй, лучше всего из этой подборки.

Цена: 8 750 ₽

Купить CUKTECH 15

CUKTECH 6 Mini: самая маленькая из тех, что честно тянут быструю зарядку

Если вам нужен просто блок у кровати, без экранов и станций, то CUKTECH 6 Mini — самый компактный вариант, который я нашёл среди совместимых. Он размером чуть больше спичечного коробка, умещается в ладони, а по объёму вдвое меньше обычной зарядки такой же мощности. Я гонял его с айфоном, и для своих размеров он удивляет.

Портов три: два USB-C и один USB-A. Каждый USB-C выдаёт до 90 Вт, так что не надо разбираться, в какой порт втыкать, а до 65 Вт хватает и на ноутбук. Вилка складывается, поэтому в сумку его можно кидать без опаски, что штырьки поцарапают экран чего-нибудь рядом. Температуру он контролирует постоянно и при перегреве сам себя притормаживает.

Экрана у него нет, так что, пошла быстрая зарядка или нет, вы узнаете только по самому айфону. Но для блока, который будет жить в розетке у тумбочки, это, на мой взгляд, не минус. За три тысячи это самый простой способ получить нормальную скорость без лишнего.

Цена: 2 800 ₽

Купить CUKTECH 6 Mini

CUKTECH CP6: минимально допустимая мощность и кабель, спрятанный в кубике

Помните, что ниже 60 ватт быстрая зарядка у 18 Pro не работает? Так вот, CUKTECH CP6 — это блок как раз с этой нижней планкой в названии, хотя в карточке максимум указан 67 Вт. То есть это самый «впритык» вариант из всех, но при этом у него есть фишка, которой нет у младших собратьев: кабель USB-C длиной около 0,7 метра спрятан внутри и вытягивается наружу.

Причём тянется он на разную длину: 0,2 метра, если телефон лежит рядом на столе, полметра, если надо дотянуться до кресла, и все 0,7 у кровати. Помимо встроенного кабеля тут есть USB-A и ещё один USB-C, так что зарядить три устройства одновременно тоже можно. Ночью, когда телефон уже почти полный, блок сам переходит на малый ток, что для айфона, который заряжается всю ночь, вполне себе полезно.

Весит он около 165 граммов, корпус из огнестойкого пластика, защит девять штук. Цвета два, белый и чёрный, и есть комплект с плетёным магнитным кабелем на 240 Вт длиной полтора метра. Единственное, над чем я бы подумал, — это цена: за те же деньги можно взять блок помощнее, так что CP6 имеет смысл брать именно ради встроенного кабеля.

Цена: 4 600 ₽

Купить CUKTECH CP6

UGREEN Nexode Pro на 160 Вт: блок, который я купил себе

А вот эту зарядку я купил сам, и на неё будет отдельный обзор, поэтому здесь коротко, за что взял. UGREEN Nexode Pro на 160 Вт поддерживает AVS прямо по названию, так что с айфоном вопросов нет, а мне хотелось один блок на стол, который закроет вообще всё: ноутбук, айпад, телефон и наушники.

Портов пять, четыре USB-C и один USB-A. Если использовать один порт, он отдаёт до 140 Вт, а MacBook Pro 16 на M4 с нуля до 56 % заряжается за полчаса. Два ноутбука одновременно тоже можно, тогда один получает 100 Вт, а второй 60. Но главное, ради чего я его брал, — экран: он показывает мощность, напряжение и ток по каждому порту и заодно температуру самого блока. Воткнул айфон и сразу видишь, сколько ватт пошло, никаких гаданий.

Из минусов: блок тяжёлый, а вилка у него складная, и в розетке он может сложиться под собственным весом, поэтому иногда его приходится втыкать боком. Ну и экран сам гаснет и не запоминает, какой режим отображения был выбран последним. Мелочь, но немного раздражает. В целом за пять тысяч с купоном это, на мой взгляд, лучший вариант «один блок на всё».

Цена: 4 750 ₽ с купоном

Купить UGREEN Nexode

CUKTECH 6 Ultra: зарядка со смайликом, которая показывает ватты

Если CUKTECH 6 Mini вам показался слишком безликим, то CUKTECH 6 Ultra — практически тот же малыш, но с экраном. Его я тоже проверял с айфоном, и это, пожалуй, самая симпатичная зарядка в подборке, потому что на её дисплее живёт рожица: спит, когда ничего не подключено, улыбается во время зарядки и надевает очки, когда батарея почти полная.

При этом экран на 0,96 дюйма не только кривляется, но и показывает мощность, вольты и амперы по каждому порту, а ещё общую сумму, так что сразу видно, как ватты распределились между устройствами. Интерфейс можно перевернуть на 180 градусов, если блок стоит в розетке вверх ногами. Портов три, два USB-C и USB-A, максимум 100 Вт, ноутбук он заряжает до 65 Вт, вилка складывается.

Один нюанс: блок умеет распознавать айфон и показывать его реальный заряд, но в списке пока только iPhone 15–17 и Air, так что с 18 Pro эта функция может и не заработать. На саму скорость зарядки это не влияет, а цифры ватт видно в любом случае. Ну а за три тысячи блок с экраном — это, по-моему, отличная цена.

Цена: 3 050 ₽

Купить CUKTECH 6 Ultra

CUKTECH 6 Air: плоская и прозрачная, но красивая

Закрываю подборку самым красивым блоком. CUKTECH 6 Air плоский, а корпус у него прозрачный, так что сквозь пластик видно плату и надпись на китайском. Это отсылка к «Задаче трёх тел» (кто читал, тот поймёт), и, честно говоря, ради одного этого его хочется поставить на видное место, а не прятать за тумбочку.

Портов тут два, оба USB-C на торце, экрана нет, вилка складывается, а центр тяжести сместили вверх, чтобы блок не вываливался из розетки. Это как раз та проблема, которая есть у тяжёлых зарядок, так что здесь о ней подумали заранее. КПД производитель заявляет около 93,67 %, то есть греться блок должен умеренно.

А вот с мощностью тут путаница: в названии заявлены 90 Вт, а в характеристиках максимальной указана 65. Для айфона это не страшно, потому что даже 65 выше нужной планки в 60 ватт, но рассчитывать на него как на зарядку для мощного ноутбука я бы не стал. Как блок для телефона и лёгкого ноута, который ещё и красиво выглядит, — вполне.

Похожие находки, в том числе куда дешевле этих, я регулярно выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. А в комментариях расскажите, какой зарядкой вы заряжаете айфон сейчас, и проверяли ли вы вообще, включается ли у вас быстрая зарядка. Подозреваю, многих ждёт сюрприз.

Цена: 3 650 ₽

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