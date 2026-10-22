Эти колонки Tronsmart удивили даже меня. Караоке с ИИ оказалось круче, чем я думал

Apple на днях без лишнего шума выпустила HomePod mini 2. Новый чип, подсветка в такт музыке, работа в паре с Mac. Вот только официально в России его не продают, а умную Siri обещают позже и без русского языка. Выходит колонка с серой наценкой, с которой даже не поговоришь. Если же нужна музыка для компании, смотреть стоит в другую сторону. Tronsmart привезла в Россию три новые колонки для вечеринок, и одна из них сама делает караоке из любой песни.



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Tronsmart Halo 210 делает караоке из любой песни

Tronsmart Halo 210 задумана для домашнего караоке. Вся её идея строится вокруг одной функции, а мощность и подсветка тут скорее приятное дополнение.

Мощность 140 Вт, схема 2.1 Автономность до 18 ч, до 21 ч с PowerXtend Зарядка 3,5 ч Защита IPX4 Караоке AI-удаление вокала, входы для микрофона и гитары Вес 6,54 кг

Колонка прямо во время воспроизведения отделяет голос исполнителя от музыки. Проще говоря, из обычного трека на лету получается минусовка, и подойдёт любая песня из плейлиста. Голос можно приглушить на 25 %, 50 % или убрать целиком. Забыли куплет? Приложение Tronsmart покажет текст через функцию Smart Lead Vocal. Эхо и реверберацию микрофона можно подкрутить там же или кнопками на корпусе.

На улицу Halo 210 брать можно, но аккуратно: IPX4 спасает только от брызг. Опрокинутый стакан ей не страшен, а вот дождь уже да. Продаётся колонка в двух версиях, без микрофонов и с двумя беспроводными. Для дуэтов вторая версия заметно удобнее. К любой версии подключаются проводной микрофон и гитара, так что гитаристу в компании тоже найдётся место. Одно но: заряжать телефон Halo 210 не умеет.

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Bang 2 Ultra нужна, когда гостей много

Tronsmart Bang 2 Ultra стала самой громкой колонкой тройки. Она нужна не для фоновой музыки на кухне, а для дня рождения на двадцать человек или вечеринки на участке.

Мощность до 500 Вт пиковая, 320 Вт RMS Динамики 5 штук Автономность до 24 ч, около 28 ч с PowerXtend Зарядка около 4 ч Защита IPX6 Разъёмы микрофон, гитара, AUX, TF, USB-A, USB-C Вес 10,56 кг

Петь под неё тоже можно: есть входы для микрофона и гитары, а беспроводные микрофоны подключаются через приёмник. Но удалять вокал Ultra не умеет, поэтому минусовки придётся искать по старинке. Зато через USB-C колонка заряжает телефон, так что к ночи Айфон не сядет. Защита IPX6 держит сильные струи воды, и внезапный дождь вечеринку не отменит.

Минус один: вес. Но вряд ли вы будете носить ее в руках, скорее — привезете на машине и поставите в доме. Заодно на ней удобно испытать новые функции Apple Music в iOS 27. Обновлённый AutoMix плавно склеивает треки, и на вечеринке музыка идёт без пауз между песнями.

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Bang 2 Max для поездок на природу

Tronsmart Bang 2 Max легче Ultra, но дольше всех живёт без розетки. Это колонка для пляжа, реки и выходных за городом.

Мощность 200 Вт, схема 2.2.2 Автономность до 26 ч, до 34 ч с PowerXtend Зарядка 3 ч Защита IPX7 Разъёмы AUX, TF, USB-A Вес 7,55 кг

Запаса батареи хватает на выходные с ночёвкой без зарядки. Защита IPX7 выдерживает погружение на метр в течение получаса, так что лодка или берег реки колонке не страшны. Через USB-A от неё можно подзарядить телефон или планшет. Музыку включают по Bluetooth, через AUX, с карты памяти или флешки.

Если в дороге слушаете Мою волну, перед поездкой отключите ИИ-треки в Яндекс Музыке. Переключатель «Меньше ИИ» реже подсовывает сгенерированные песни, а на громкой колонке они режут слух сильнее. Обратите внимание, что подключить микрофоны к Bang 2 Max нельзя. Если в планах караоке, лучше смотреть на Halo 210.

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Какую колонку Tronsmart выбрать

Общее у всех трёх моделей одно: Bluetooth 6.0 и Auracast. Auracast — это технология, которая позволяет передавать звук сразу на много колонок. Две одинаковые модели собираются в стереопару, как HomePod, только без привязки к технике Apple.

Через Auracast связываются и разные модели: Halo играет в гостиной, Bang 2 Max на веранде, и везде звучит одна песня. Для сравнения свели основные отличия в одну таблицу.

Halo 210 Bang 2 Ultra Bang 2 Max Мощность 140 Вт до 500 Вт 200 Вт Автономность до 21 ч до 28 ч до 34 ч Защита IPX4 IPX6 IPX7 Удаление вокала есть нет нет Вход для микрофона есть есть нет Зарядка телефона нет USB-C USB-A Вес 6,54 кг 10,56 кг 7,55 кг

Тут всё упирается в ваши требования. Определиться довольно легко:

Если вечеринки у вас заканчиваются песнями, берите Halo 210. Минусовки из любого трека есть только у неё.

Нужна громкость для большой компании, тогда Bang 2 Ultra.

А если колонка поедет с вами на реку или в поход, выбирайте Bang 2 Max.

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