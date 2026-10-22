Эти колонки Tronsmart удивили даже меня. Караоке с ИИ оказалось круче, чем я думал
Apple на днях без лишнего шума выпустила HomePod mini 2. Новый чип, подсветка в такт музыке, работа в паре с Mac. Вот только официально в России его не продают, а умную Siri обещают позже и без русского языка. Выходит колонка с серой наценкой, с которой даже не поговоришь. Если же нужна музыка для компании, смотреть стоит в другую сторону. Tronsmart привезла в Россию три новые колонки для вечеринок, и одна из них сама делает караоке из любой песни.
ПОДПИШИСЬ НА «СУНДУК АЛИ-БАБЫ» В МАКСЕ: УЗНАВАЙ О СКИДКАХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Tronsmart Halo 210 делает караоке из любой песни
Tronsmart Halo 210 задумана для домашнего караоке. Вся её идея строится вокруг одной функции, а мощность и подсветка тут скорее приятное дополнение.
|Мощность
|140 Вт, схема 2.1
|Автономность
|до 18 ч, до 21 ч с PowerXtend
|Зарядка
|3,5 ч
|Защита
|IPX4
|Караоке
|AI-удаление вокала, входы для микрофона и гитары
|Вес
|6,54 кг
Колонка прямо во время воспроизведения отделяет голос исполнителя от музыки. Проще говоря, из обычного трека на лету получается минусовка, и подойдёт любая песня из плейлиста. Голос можно приглушить на 25 %, 50 % или убрать целиком. Забыли куплет? Приложение Tronsmart покажет текст через функцию Smart Lead Vocal. Эхо и реверберацию микрофона можно подкрутить там же или кнопками на корпусе.
На улицу Halo 210 брать можно, но аккуратно: IPX4 спасает только от брызг. Опрокинутый стакан ей не страшен, а вот дождь уже да. Продаётся колонка в двух версиях, без микрофонов и с двумя беспроводными. Для дуэтов вторая версия заметно удобнее. К любой версии подключаются проводной микрофон и гитара, так что гитаристу в компании тоже найдётся место. Одно но: заряжать телефон Halo 210 не умеет.
Bang 2 Ultra нужна, когда гостей много
Tronsmart Bang 2 Ultra стала самой громкой колонкой тройки. Она нужна не для фоновой музыки на кухне, а для дня рождения на двадцать человек или вечеринки на участке.
|Мощность
|до 500 Вт пиковая, 320 Вт RMS
|Динамики
|5 штук
|Автономность
|до 24 ч, около 28 ч с PowerXtend
|Зарядка
|около 4 ч
|Защита
|IPX6
|Разъёмы
|микрофон, гитара, AUX, TF, USB-A, USB-C
|Вес
|10,56 кг
Петь под неё тоже можно: есть входы для микрофона и гитары, а беспроводные микрофоны подключаются через приёмник. Но удалять вокал Ultra не умеет, поэтому минусовки придётся искать по старинке. Зато через USB-C колонка заряжает телефон, так что к ночи Айфон не сядет. Защита IPX6 держит сильные струи воды, и внезапный дождь вечеринку не отменит.
Минус один: вес. Но вряд ли вы будете носить ее в руках, скорее — привезете на машине и поставите в доме. Заодно на ней удобно испытать новые функции Apple Music в iOS 27. Обновлённый AutoMix плавно склеивает треки, и на вечеринке музыка идёт без пауз между песнями.
Bang 2 Max для поездок на природу
Tronsmart Bang 2 Max легче Ultra, но дольше всех живёт без розетки. Это колонка для пляжа, реки и выходных за городом.
|Мощность
|200 Вт, схема 2.2.2
|Автономность
|до 26 ч, до 34 ч с PowerXtend
|Зарядка
|3 ч
|Защита
|IPX7
|Разъёмы
|AUX, TF, USB-A
|Вес
|7,55 кг
Запаса батареи хватает на выходные с ночёвкой без зарядки. Защита IPX7 выдерживает погружение на метр в течение получаса, так что лодка или берег реки колонке не страшны. Через USB-A от неё можно подзарядить телефон или планшет. Музыку включают по Bluetooth, через AUX, с карты памяти или флешки.
Если в дороге слушаете Мою волну, перед поездкой отключите ИИ-треки в Яндекс Музыке. Переключатель «Меньше ИИ» реже подсовывает сгенерированные песни, а на громкой колонке они режут слух сильнее. Обратите внимание, что подключить микрофоны к Bang 2 Max нельзя. Если в планах караоке, лучше смотреть на Halo 210.
Какую колонку Tronsmart выбрать
Общее у всех трёх моделей одно: Bluetooth 6.0 и Auracast. Auracast — это технология, которая позволяет передавать звук сразу на много колонок. Две одинаковые модели собираются в стереопару, как HomePod, только без привязки к технике Apple.
Через Auracast связываются и разные модели: Halo играет в гостиной, Bang 2 Max на веранде, и везде звучит одна песня. Для сравнения свели основные отличия в одну таблицу.
|Halo 210
|Bang 2 Ultra
|Bang 2 Max
|Мощность
|140 Вт
|до 500 Вт
|200 Вт
|Автономность
|до 21 ч
|до 28 ч
|до 34 ч
|Защита
|IPX4
|IPX6
|IPX7
|Удаление вокала
|есть
|нет
|нет
|Вход для микрофона
|есть
|есть
|нет
|Зарядка телефона
|нет
|USB-C
|USB-A
|Вес
|6,54 кг
|10,56 кг
|7,55 кг
Тут всё упирается в ваши требования. Определиться довольно легко:
- Если вечеринки у вас заканчиваются песнями, берите Halo 210. Минусовки из любого трека есть только у неё.
- Нужна громкость для большой компании, тогда Bang 2 Ultra.
- А если колонка поедет с вами на реку или в поход, выбирайте Bang 2 Max.
Купить все три новинки в России можно на OZON и AliExpress: успейте сделать заказ, пока колонки доступны со скидкой!