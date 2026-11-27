19 ноября 2026 года состоялся долгожданный релиз GTA VI, и, кажется, сейчас сложно найти компанию из мира технологий, которая бы осталась в стороне от этого события. Не стал исключением и Яндекс. Правда, российская компания придумала довольно необычный способ порадовать поклонников Grand Theft Auto. Причем оценить его смогут даже те, кто не собирается покупать игровую консоль ради новой части GTA, но с удовольствием вспоминает времена, когда часами колесил по виртуальному Вайс-Сити.



Знакомые станции зазвучали за пределами GTA

Совместно с радио DFM Яндекс запустил 20 тематических радиостанций с музыкой из разных частей Grand Theft Auto. Об этом компания рассказала в официальном Telegram-канале Яндекс Музыки. Послушать их можно на смартфоне, компьютере и даже в автомобиле. Причем покупать GTA VI для этого совершенно необязательно. А если вам хочется не только слушать музыку, но и погрузиться в саму игру, то мы уже рассказывали, как запустить GTA VI на iPhone с помощью игровой консоли.

Музыка всегда была одной из важнейших составляющих атмосферы игр Rockstar Games. Думаю, многие из тех, кто играл в GTA Vice City или San Andreas, до сих пор ассоциируют некоторые песни именно с этими играми. Да и чего греха таить: иногда было жалко выходить из виртуальной машины, пока по радио играла любимая композиция.

Теперь для погружения в эту атмосферу достаточно открыть Яндекс Радио. Причем речь идет не об одном большом плейлисте с музыкой из GTA, а о двух десятках отдельных станций, между которыми можно переключаться в зависимости от настроения. О новых способах поиграть в GTA на устройствах Apple пишем в наших каналах в Telegram и МАКС.

От гитар V-Rock до танцевальных хитов Flash FM

При создании тематических станций Яндекс и DFM ориентировались на разные музыкальные направления. Поэтому новинка должна понравиться не только поклонникам игровой серии, но и тем, кто просто ищет интересную альтернативу привычным музыкальным подборкам.

Среди доступных радиостанций из GTA есть несколько особенно узнаваемых:

V-Rock — классический рок для любителей гитарной музыки.

Worldwide FM — сочетание джаза и электронной музыки.

Flash FM — танцевальная поп-музыка.

Emotion 98.3 — романтические композиции и душевные баллады.

Vice City FM — музыка с атмосферой восьмидесятых.

Особенно интересно здесь выглядит возможность вернуться к музыке из старых частей серии. Все-таки GTA Vice City для многих стала не только одной из первых игр с открытым миром, но и своеобразным знакомством с зарубежной музыкой прошлых десятилетий. Причем некоторые игроки тогда даже не знали названий песен, которые регулярно слышали в виртуальных автомобилях. Расскажите в наших чатах в Telegram или МАКС, какую станцию вы чаще всего включали в игре.

При этом стоит понимать, что Яндекс и DFM создали собственные тематические радиостанции по мотивам Grand Theft Auto. Организаторы не заявляли, что полностью перенесли оригинальный игровой эфир со всеми репликами ведущих, вымышленной рекламой и точным порядком воспроизведения композиций.

На Айфоне радио открывается прямо в браузере

Несмотря на то, что о запуске новых радиостанций рассказали в Telegram-канале Яндекс Музыки, искать их необходимо в другом сервисе компании — Яндекс Радио. Это отдельная платформа для прослушивания интернет-радиостанций, которая работает в том числе через браузер. Поэтому устанавливать дополнительные приложения на Айфон совершенно необязательно.

Чтобы послушать радио из GTA на iPhone, сделайте следующее:

Откройте браузер на своем Айфоне. Перейдите в раздел с радиостанциями GTA на сайте Яндекс Радио. Выберите понравившуюся радиостанцию. Запустите воспроизведение.

Также можно воспользоваться отдельным приложением Яндекс Радио для iOS или сайтом радио DFM. Самое приятное заключается в том, что для прослушивания тематических станций не нужно оформлять подписку Яндекс Плюс. Проект изначально предусматривает бесплатный доступ к музыке.

Однако, в отличие от скачанных композиций в Яндекс Музыке, интернет-радио требует постоянного подключения к сети. Об этом стоит помнить, если вы собираетесь слушать любимую станцию в дороге, особенно за пределами крупных городов, где мобильный интернет может работать с перебоями.

Музыка из Вайс-Сити зазвучит и в вашей машине

Пожалуй, самая интересная возможность нового проекта Яндекса заключается в поддержке Apple CarPlay и Android Auto. То есть слушать музыку из Grand Theft Auto можно не только в наушниках или через динамики Айфона, но и непосредственно через аудиосистему своего автомобиля.

Для этого достаточно установить приложение Яндекс Радио на смартфон, подключить его к мультимедийной системе машины и выбрать нужную станцию. Если ваш автомобиль не поддерживает Apple CarPlay, можно воспользоваться обычным Bluetooth-подключением и запустить воспроизведение на Айфоне перед поездкой. Держатели и зарядки для Айфона в машину мы выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Вообще, формат интернет-радио в данном случае кажется даже интереснее обычного плейлиста. Не нужно самостоятельно выбирать композиции, составлять подборки или постоянно отвлекаться на переключение песен. Достаточно определиться с музыкальным направлением, а дальше просто наслаждаться поездкой.

На фоне того, насколько сильно за последние годы изменились музыкальные сервисы, подобный эксперимент выглядит довольно любопытно. Пока Яндекс развивает персональные рекомендации в Яндекс Музыке и учит алгоритмы подбирать песни под конкретные жизненные ситуации, обычное тематическое радио по-прежнему способно вызывать совершенно особенные эмоции.

Да и повод наконец-то прокатиться по вечернему городу под музыку из Vice City получился отличный. Главное — не забывать, что на этот раз вы находитесь не в GTA, а на настоящей дороге.