Как убрать ИИ музыку из рекомендаций Яндекс Музыки на iPhone

Пока мы ждем презентацию первого складного iPhone, который получил очень странное название, Яндекс Музыка сделала то, о чем пользователи просили не первый месяц. В настройках приложения появился переключатель, который убирает нейросетевые треки из рекомендаций. Алгоритм перестает подсовывать песни, собранные машиной, и в подборках снова становится больше живой музыки. Ниже разберем, как включить эту настройку за пару минут и что делать, если нужный тумблер вдруг не появился.



Сначала обновляем приложение до свежей версии

Новая настройка приехала вместе с обновлением, поэтому на старой версии приложения нужного тумблера не будет. Логика простая: сначала ставим свежий апдейт, потом идем искать переключатель. Если пропустить этот шаг, можно долго листать настройки и удивляться, почему там пусто.

Первым делом заходим в App Store и проверяем обновления. Если давно не заглядывали в магазин, обратите внимание — снова работает пополнение российского Apple ID без комиссии, что удобно, когда нужно оплатить любую подписку.

Обновляем приложение так:

Открываем App Store. Нажимаем на аккаунт в правом верхнем углу. Листаем до раздела с обновлениями приложений. Находим в списке Яндекс Музыку. Жмем Обновить и ждем, пока установится свежая версия.

Обновления в App Store иногда подтягиваются с задержкой, особенно если включено автообновление и система решила отложить установку на потом. Поэтому надежнее проверить апдейт вручную, а не ждать, пока приложение обновится само.

Если Яндекс Музыки в списке обновлений нет, значит, у вас уже стоит последняя версия, и можно сразу переходить к следующему шагу. Хотите первыми узнавать про такие апдейты сервисов? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы регулярно разбираем новые фишки приложений.

Как убрать ИИ-треки из рекомендаций

Когда приложение обновлено, сам процесс займет меньше минуты. Отключается нейромузыка так:

Открываем Яндекс Музыку. Переходим на последнюю вкладку Коллекция. Нажимаем на профиль в левом верхнем углу. Заходим в Настройки. Включаем тумблер Меньше ИИ.

После этого сервис начнет реже показывать треки с пометками об искусственном интеллекте. Изменения затронут и Мою волну, и персональные плейлисты, и подборки на главной. Полностью нейромузыка из каталога никуда не денется, но в рекомендациях ее станет ощутимо меньше. Это именно приглушение, а не жесткий запрет — Яндекс честно назвал пункт Меньше ИИ, а не Убрать ИИ навсегда. Если и попадется трек-генерация с уже проставленной меткой, вы хотя бы будете понимать, что перед вами.

Работает настройка мягко и не ломает привычную выдачу. Любимые исполнители, сохраненные плейлисты и история прослушиваний остаются на месте — меняется только частота, с которой в подборках всплывает машинная музыка. Если вам вообще все равно на происхождение трека и важна только мелодия, тумблер можно и не трогать. А тем, кто устал от однотипных генераций, эта галочка заметно освежает ленту.

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Что делать, если тумблера Меньше ИИ нет

Иногда случается так: приложение обновили, зашли в настройки, а нужного переключателя нет. Чаще всего это лечится принудительным перезапуском — приложение просто не подхватило новую версию с первого раза и работает по старой памяти.

Перезапускаем Яндекс Музыку так:

Открываем карусель запущенных приложений. Находим карточку Яндекс Музыки и смахиваем ее вверх. Открываем Яндекс Музыку заново.

После перезапуска пункт Меньше ИИ должен появиться в настройках. Есть и другой нюанс: после установки апдейта iOS иногда держит в памяти старую версию интерфейса, и настройка появляется не сразу. В таких случаях помогает не только перезапуск, но и обычная перезагрузка iPhone — после нее приложение стартует уже с чистого листа.

Если и это не помогло, стоит проверить, точно ли установилось обновление, и при необходимости переустановить приложение целиком. По моему опыту, в девяти случаях из десяти хватает именно перезапуска — тумблер появляется сразу и работает как надо. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут и подскажут, если что-то пошло не так.

Яндекс Музыка научилась замечать нейромузыку

Нейросетевых треков в сервисе становится все больше, и это заметно уже на слух. Сейчас они занимают 4,4% всего каталога Яндекс Музыки, но среди свежих релизов их доля доходит до 27%. То есть почти каждая третья новинка сегодня сделана не человеком, а моделью. При этом в сервисе уточняют, что такие песни редко набирают заметное число прослушиваний — слушатели их обычно пролистывают, не дожидаясь второго куплета.

Проблема была в том, что до недавнего времени эти треки все равно попадали в рекомендации наравне с обычными. Открываешь Мою волну, ждешь чего-то живого, а получаешь безликую генерацию под настроение. Теперь у этой истории появилось решение, а заодно и прозрачность.

Сам факт того, что сервис признал масштаб происходящего, уже приятен. Раньше нейротреки маскировались под обычные релизы, и отличить их на глаз было почти нереально — ни в названии, ни в обложке никаких подсказок. Теперь система хотя бы честно показывает, откуда взялась та или иная песня.

Вместе с новой настройкой в приложении появились пометки. У трека можно увидеть, участвовал ли в его создании искусственный интеллект. Данные для меток берут из трех источников: от правообладателей, из алгоритмов Яндекса и из обращений самих пользователей. Пометок три вида. Первая — трек полностью создан с использованием ИИ. Вторая — трек частично создан с использованием ИИ. Третья, более осторожная, звучит как возможно, трек создан с использованием ИИ. Ее ставят, когда система сама заподозрила машинное происхождение, но полной уверенности нет. Найти всю эту информацию можно в разделе О треке.

Кстати, пока речь про технологии и деньги: цена складного iPhone стала неприличной еще до его выхода. Так что нейромузыка — точно не единственная громкая тема этой осени.