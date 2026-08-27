Первый складной iPhone Ultra показали на видео до презентации Apple

Apple вот-вот покажет свой первый складной смартфон, и пока весь мир ждет официальную презентацию, в сети уже гуляет ролик, который пытается угадать, как именно пройдет эта премьера. Дизайнер Гунху Ли собрал короткий концепт анонса iPhone Ultra и сделал его почти неотличимым от настоящего keynote. Внутри все, о чем месяцами шептались инсайдеры: 7,8-дюймовый внутренний экран, Touch ID, механический шарнир, двойная батарея и чип A20. Тем более что уже известно, когда пройдет сентябрьская презентация.



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Концепт, который сложно отличить от настоящего

Ролик Гунху Ли сделан так, будто его вырезали прямо из будущей презентации Apple. Камера скользит по корпусу, экран плавно раскрывается, а закадровый голос перечисляет характеристики ровно в том темпе, в котором это делает сама Apple на своих keynote. Забавно, но еще до этого концепта защитные стекла раскрыли дизайн складного iPhone, так что общее представление о форме устройства у нас уже сложилось.

В кадре iPhone Ultra выглядит тонким и собранным. Нет ощущения инженерного прототипа на скотче, все детали на своих местах. Автор постарался показать механический шарнир и то, как половинки корпуса стыкуются друг с другом. Отдельно он обыграл сложенное и разложенное состояния, чтобы зритель понял разницу между режимом обычного смартфона и режимом мини-планшета.

Понятно, что это фантазия одного человека, а не утечка с конвейера. Но именно такие ролики хорошо показывают, чего ждет от устройства сама аудитория. И если реальный аппарат окажется хотя бы вполовину таким аккуратным, у Apple есть все шансы задать новую планку в сегменте раскладушек.

Все характеристики уже давно утекали в сеть

Самое интересное в концепте не картинка, а то, насколько точно он совпадает со слухами. Внутренний экран на 7,8 дюйма, авторизация через Touch ID вместо Face ID, двойная батарея и свежий чип A20. Все это уже месяцами кочует из отчета в отчет, и Гунху Ли просто аккуратно собрал набор в единый образ. Кстати, мы уже подробно разбирали, зачем нужен складной iPhone Ultra и как на нем будет выглядеть iOS.

Возврат к Touch ID выглядит логично. В сложенном виде рамки тонкие, места под сложную систему Face ID почти нет, а сканер в кнопке питания решает вопрос быстро и без компромиссов. Двойная батарея тоже не прихоть, а необходимость: большой внутренний экран ест заряд, и одной ячейкой тут не обойтись.

Чип A20 в концепте подан как главный аргумент производительности. Складной корпус греется иначе, чем моноблок, поэтому энергоэффективность для такого форм-фактора важнее голых цифр в бенчмарках. Если Apple действительно поставит сюда новое поколение процессора, iPhone Ultra получит хороший запас на годы вперед.

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Складной iPhone: покупать или нет

Тут мнения расходятся, и это нормально для первого поколения любого устройства. Кто-то уже мысленно копит на новинку, а кто-то трезво смотрит на цену и складку посередине экрана. Если хочется взвешенного взгляда, почитайте первые отзывы на складной iPhone, где собраны и плюсы, и минусы будущего аппарата.

Плюсы очевидны. Это первый складной смартфон Apple, а значит, продуманная механика, фирменная сборка и та самая экосистема, ради которой люди и остаются на iPhone. Мини-планшет в кармане удобен для чтения, работы с документами и видео. Внутренний экран открывает сценарии, которых у обычного iPhone просто нет.

Минусы тоже никуда не делись. Складные аппараты традиционно дороже, тяжелее и капризнее в ремонте. Шарнир становится дополнительной точкой отказа, а защита от воды у раскладушек почти всегда слабее, чем у обычного моноблока. Плюс первое поколение редко бывает идеальным, и часть болячек Apple обычно закрывает уже во второй версии. Так что тут каждый решает сам, готов ли он платить за статус первопроходца.

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До реальной презентации остались считанные недели

Складной iPhone ждут не в вакууме. Его должны показать вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max уже в следующем месяце, так что настоящий ролик Apple совсем близко. И это делает концепт Гунху Ли особенно уместным: он вышел ровно в тот момент, когда до анонса рукой подать. Лично я пока сдержан в оценках, и объяснял, почему я не куплю iPhone сразу на старте.

Причина простая. Первое поколение любого устройства всегда становится проверкой на прочность за счет самых нетерпеливых покупателей. Цена будет высокой, а реальные сценарии использования складного экрана Apple и разработчикам приложений еще предстоит нащупать. Я лучше подожду отзывы живых пользователей и посмотрю, как аппарат ведет себя через полгода активной эксплуатации, прежде чем нести деньги в магазин.

При этом сам факт, что Apple выходит в сегмент раскладушек, важнее любых частных придирок. Это встряхнет весь рынок и подтолкнет конкурентов. Первый складной iPhone задаст тон на годы, даже если стартовая модель окажется не для всех. А концепт лишь подогревает интерес перед тем, как мы увидим настоящую презентацию. Осталось дождаться сцены, света и знакомого голоса за кадром. Судя по всему, ждать действительно недолго.