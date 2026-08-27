Первый складной iPhone Ultra показали на видео до презентации Apple

Миша Королев

Apple вот-вот покажет свой первый складной смартфон, и пока весь мир ждет официальную презентацию, в сети уже гуляет ролик, который пытается угадать, как именно пройдет эта премьера. Дизайнер Гунху Ли собрал короткий концепт анонса iPhone Ultra и сделал его почти неотличимым от настоящего keynote. Внутри все, о чем месяцами шептались инсайдеры: 7,8-дюймовый внутренний экран, Touch ID, механический шарнир, двойная батарея и чип A20. Тем более что уже известно, когда пройдет сентябрьская презентация.

На Ютубе можно посмотреть на еще один концепт презентации iPhone Ultra. Выглядит круто. Фото.

На Ютубе можно посмотреть на еще один концепт презентации iPhone Ultra. Выглядит круто

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Концепт, который сложно отличить от настоящего

Ролик Гунху Ли сделан так, будто его вырезали прямо из будущей презентации Apple. Камера скользит по корпусу, экран плавно раскрывается, а закадровый голос перечисляет характеристики ровно в том темпе, в котором это делает сама Apple на своих keynote. Забавно, но еще до этого концепта защитные стекла раскрыли дизайн складного iPhone, так что общее представление о форме устройства у нас уже сложилось.

В кадре iPhone Ultra выглядит тонким и собранным. Нет ощущения инженерного прототипа на скотче, все детали на своих местах. Автор постарался показать механический шарнир и то, как половинки корпуса стыкуются друг с другом. Отдельно он обыграл сложенное и разложенное состояния, чтобы зритель понял разницу между режимом обычного смартфона и режимом мини-планшета.

Концепт, который сложно отличить от настоящего. Автор ролика даже заморочился и показал, как будет выглядеть шарнир и внутренности смартфона. Фото.

Автор ролика даже заморочился и показал, как будет выглядеть шарнир и внутренности смартфона

Понятно, что это фантазия одного человека, а не утечка с конвейера. Но именно такие ролики хорошо показывают, чего ждет от устройства сама аудитория. И если реальный аппарат окажется хотя бы вполовину таким аккуратным, у Apple есть все шансы задать новую планку в сегменте раскладушек.

Все характеристики уже давно утекали в сеть

Самое интересное в концепте не картинка, а то, насколько точно он совпадает со слухами. Внутренний экран на 7,8 дюйма, авторизация через Touch ID вместо Face ID, двойная батарея и свежий чип A20. Все это уже месяцами кочует из отчета в отчет, и Гунху Ли просто аккуратно собрал набор в единый образ. Кстати, мы уже подробно разбирали, зачем нужен складной iPhone Ultra и как на нем будет выглядеть iOS.

Все характеристики уже давно утекали в сеть. Разблокироваться смартфон будет с помощью Touch ID. Фото.

Разблокироваться смартфон будет с помощью Touch ID

Возврат к Touch ID выглядит логично. В сложенном виде рамки тонкие, места под сложную систему Face ID почти нет, а сканер в кнопке питания решает вопрос быстро и без компромиссов. Двойная батарея тоже не прихоть, а необходимость: большой внутренний экран ест заряд, и одной ячейкой тут не обойтись.

Чип A20 в концепте подан как главный аргумент производительности. Складной корпус греется иначе, чем моноблок, поэтому энергоэффективность для такого форм-фактора важнее голых цифр в бенчмарках. Если Apple действительно поставит сюда новое поколение процессора, iPhone Ultra получит хороший запас на годы вперед.

Все характеристики уже давно утекали в сеть. Работать смартфон будет на процессоре Apple A20 Pro. Фото.

Работать смартфон будет на процессоре Apple A20 Pro

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Складной iPhone: покупать или нет

Тут мнения расходятся, и это нормально для первого поколения любого устройства. Кто-то уже мысленно копит на новинку, а кто-то трезво смотрит на цену и складку посередине экрана. Если хочется взвешенного взгляда, почитайте первые отзывы на складной iPhone, где собраны и плюсы, и минусы будущего аппарата.

Плюсы очевидны. Это первый складной смартфон Apple, а значит, продуманная механика, фирменная сборка и та самая экосистема, ради которой люди и остаются на iPhone. Мини-планшет в кармане удобен для чтения, работы с документами и видео. Внутренний экран открывает сценарии, которых у обычного iPhone просто нет.

Складной iPhone: покупать или нет. Можно развернуть два приложения на внутреннем экране и работать с ними. Фото.

Можно развернуть два приложения на внутреннем экране и работать с ними

Минусы тоже никуда не делись. Складные аппараты традиционно дороже, тяжелее и капризнее в ремонте. Шарнир становится дополнительной точкой отказа, а защита от воды у раскладушек почти всегда слабее, чем у обычного моноблока. Плюс первое поколение редко бывает идеальным, и часть болячек Apple обычно закрывает уже во второй версии. Так что тут каждый решает сам, готов ли он платить за статус первопроходца.

Если сомневаетесь или уже столкнулись с вопросами по будущему устройству, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда подскажут и помогут разобраться.

До реальной презентации остались считанные недели

Складной iPhone ждут не в вакууме. Его должны показать вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max уже в следующем месяце, так что настоящий ролик Apple совсем близко. И это делает концепт Гунху Ли особенно уместным: он вышел ровно в тот момент, когда до анонса рукой подать. Лично я пока сдержан в оценках, и объяснял, почему я не куплю iPhone сразу на старте.

До реальной презентации остались считанные недели. Ждем уже реальную презентацию складного iPhone Ultra. Фото.

Ждем уже реальную презентацию складного iPhone Ultra

Причина простая. Первое поколение любого устройства всегда становится проверкой на прочность за счет самых нетерпеливых покупателей. Цена будет высокой, а реальные сценарии использования складного экрана Apple и разработчикам приложений еще предстоит нащупать. Я лучше подожду отзывы живых пользователей и посмотрю, как аппарат ведет себя через полгода активной эксплуатации, прежде чем нести деньги в магазин.

При этом сам факт, что Apple выходит в сегмент раскладушек, важнее любых частных придирок. Это встряхнет весь рынок и подтолкнет конкурентов. Первый складной iPhone задаст тон на годы, даже если стартовая модель окажется не для всех. А концепт лишь подогревает интерес перед тем, как мы увидим настоящую презентацию. Осталось дождаться сцены, света и знакомого голоса за кадром. Судя по всему, ждать действительно недолго.

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