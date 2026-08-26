Когда представят iPhone 18 Pro и складной iPhone Ultra: официальная дата презентации Apple

Apple наконец назначила дату осенней презентации и подтвердила то, чего ждали весь август. Главное шоу года пройдёт в среду, 9 сентября, в кампусе Apple Park в Купертино, а стартует оно в 10:00 по тихоокеанскому времени, то есть уже в 20:00 по Москве. Компания разослала приглашения прессе и придумала для события слоган «Surprise and Shine». В этот раз нас ждёт не только обновлённая линейка Айфонов, но и первый за много лет новый форм-фактор, а вместе с ним и смена человека, который выйдет представлять новинки на сцену. Мы уже прикинули, какой окажется реальная цена iPhone 18 Pro перед презентацией, а здесь коротко о самом событии и о том, где его удобно смотреть из России.



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Когда состоится презентация Apple

Дата известна точно: 9 сентября, в 20:00 по московскому времени. Событие снова пройдёт в театре Стива Джобса, куда пригласили журналистов со всего мира. Формат остаётся прежним: заранее записанная трансляция без живого зала в привычном понимании, но с эффектом настоящего шоу и премьерных роликов.

Само название «Surprise and Shine» намекает, что сюрпризы будут, и главный из них давно не секрет. Впервые за долгое время Apple готова показать устройство в совершенно новом корпусе, а не очередное аккуратное обновление прошлогодней модели. Так что вечер обещает быть куда интереснее обычного.

Что покажут на презентации

По слухам и утечкам, программа сентябрьского вечера выглядит насыщенной: всего Apple может показать до пяти новых устройств. Скорее всего, увидим:

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max на новом процессоре A20 Pro , изготовленном по техпроцессу 2 нм и с возможной переменной диафрагмой камеры; мы уже посчитали реальный прирост производительности относительно 17 Pro;

, изготовленном по техпроцессу и с возможной переменной диафрагмой камеры; мы уже посчитали реальный прирост производительности относительно 17 Pro; Cкладной Айфон, который может получить имя iPhone Ultra: около 5.5 дюйма в сложенном виде и 7.6 дюйма в разложенном, с Touch ID вместо Face ID и без телеобъектива;

в сложенном виде и в разложенном, с вместо Face ID и без телеобъектива; Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4;

Возможные новинки для умного дома: домашний хаб, обновлённый Apple TV 4K и новый HomePod mini;

Даты выхода iOS 27, iPadOS 27 и macOS Golden Gate.

Утечек в этом году особенно много: в сеть уже попали фото чехлов для iPhone 18 Pro Max, так что дизайн флагманов почти перестал быть тайной.

Складной смартфон станет для Apple первым принципиально новым форм-фактором со времён iPhone X 2017 года: в разложенном виде устройство по ощущениям ближе к небольшому iPad, чем к привычному телефону. Уже появились и первые отзывы на складной iPhone Ultra с главными плюсами и минусами.

А вот обычного недорогого iPhone 18 в этом году не будет: базовые модели компания перенесла на весну 2027 года. Ещё стоит готовиться к росту цен, который связывают с дефицитом памяти на рынке.

Кто проведёт презентацию вместо Тима Кука

Тут кроется, пожалуй, главная интрига вечера. С 1 сентября Тим Кук официально перестал быть генеральным директором Apple и перешёл на пост исполнительного председателя совета директоров. Кресло CEO занял Джон Тернус, инженер по «железу» с четвертьвековым стажем в компании и человек, который уже не раз выходил на сцену представлять новые Айфоны.

Получается, что сентябрьская презентация станет для Тернуса первым большим шоу в роли руководителя Apple, и именно он, а не Кук, скорее всего откроет показ. Назначение инженера на пост CEO многие читают как ставку на «железо» и новые форм-факторы, так что старт с презентации складного Айфона выглядит символичным вдвойне.

Где смотреть презентацию Apple

Следить за анонсами можно будет сразу на нескольких площадках, поэтому каждый выберет удобный формат. Мы подготовили варианты:

наш сайт AppleInsider.ru с текстовой трансляцией на русском и разбором каждой новинки сразу после анонса;

наш Telegram-канал с оперативными новостями и живой реакцией прямо во время эфира;

YouTube-канал Apple с официальной видеотрансляцией в оригинале.

Официально Apple параллельно ведёт эфир на своём сайте и в приложении Apple TV. Выбирайте площадку по вкусу и подключайтесь вечером 9 сентября: мы будем на связи и объясним, что из показанного действительно стоит вашего внимания. Если всё отвалится, следите за трансляцией в нашем канале в МАКС.