Почему удаление МАКС из App Store обрадовало владельцев iPhone в России

Вечером 3 июня мессенджер MAX тихо исчез из App Store. Ни анонса, ни предупреждения — приложение просто перестало находиться в поиске, а по прямой ссылке стала выскакивать ошибка. Казалось бы, исчезновение национального сервиса должно было вызвать волну возмущения. Но если пролистать комментарии под новостями, картина получается обратная: люди не расстроены, а скорее довольны.



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Что случилось с MAX в App Store

Приложение пропало из каталога Apple вечером 3 июня — примерно в девять часов по Москве. Сначала оно перестало отображаться в поиске, затем по прямой ссылке вместо страницы загрузки стала появляться ошибка о недоступности в регионе.

Apple позже объяснила своё решение русской службе Би-би-си. Формулировка короткая: компания соблюдает санкционное законодательство тех стран, где работает. Что именно подразумевается под санкциями, в Apple уточнять не стали.

Если MAX уже стоит на вашем iPhone, паниковать рано. Установленное приложение продолжает работать — сообщения доходят, звонки проходят. Но есть нюанс: после удаления из App Store iOS отзывает токен, через который приходят пуши. Проще говоря, уведомления больше не приходят, а обновлений ждать не стоит. Чтобы не пропустить сообщение, приложение придётся открывать вручную.

Скачать MAX по-прежнему можно в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery и ещё нескольких магазинах. Для владельцев Android выбор шире. А вот пользователям iPhone Apple фактически перекрыла привычный путь установки. По оценке главы Минцифры Максута Шадаева, ограничения затронули больше 20 миллионов человек — это минимум четверть всей аудитории мессенджера.

Почему MAX не понравился пользователям iPhone

Самое любопытное в этой истории — не сам факт удаления, а реакция на него. Под новостями ожидаешь увидеть возмущение, а вместо этого читаешь одобрение. Сочувствующих комментариев заметно меньше, чем злорадных.

Причин у такого настроения несколько, и они складываются в понятную картину.

Первая — опасения по поводу конфиденциальности . К MAX с самого начала относились настороженно: слишком много разговоров о доступе к данным, геолокации и истории переписки. Доверия сервису это не прибавило.

. К MAX с самого начала относились настороженно: слишком много разговоров о доступе к данным, геолокации и истории переписки. Доверия сервису это не прибавило. Вторая — репутация. У приложения она сложилась откровенно неудачная ещё до удаления. Для многих MAX стал символом не удобного мессенджера, а навязанного «сверху» инструмента.

Третья причина — как раз неприятие навязывания сервиса . MAX продвигали как национальный мессенджер , добавили в список обязательных для предустановки приложений, а параллельно ограничивали конкурентов. Такой подход вызывает обратную реакцию: чем настойчивее людям что-то предлагают, тем сильнее им хочется отказаться.

. MAX продвигали как , добавили в список обязательных для предустановки приложений, а параллельно ограничивали конкурентов. Такой подход вызывает обратную реакцию: чем настойчивее людям что-то предлагают, тем сильнее им хочется отказаться. Четвёртая — банальная привычка. Аудитория давно сидит в Telegram и WhatsApp, и менять рабочие инструменты на новый сервис никто не торопится. Удаление MAX из App Store многие восприняли просто как подтверждение собственного выбора.

Реакция чиновников оказалась прямо противоположной: глава «Ростелекома» даже назвал Apple врагами России. Контраст с настроением обычных пользователей получился показательным.

Безопасен ли мессенджер MAX для iPhone

Стоит сказать отдельно о том, откуда взялось недоверие. Ещё в конце апреля 2026 года MAX получил метку «вредоносное ПО» — её поставила компания Cloudflare. Через день метку отозвали, но осадок остался: в сети мессенджер всё чаще называли «шпионским приложением».

Здесь важно быть аккуратным. Apple сослалась на санкции, а не на слежку, и связывать одно с другим напрямую было бы натяжкой. Сами разработчики, к слову, информацию о слежке за VPN и мессенджерами опровергали.

Но в восприятии пользователей все эти эпизоды слиплись в один ком. И когда приложение исчезло из App Store, многие восприняли это не как технический спор Apple и VK, а как заслуженный итог. История с метками, навязыванием и блокировками конкурентов сделала своё дело задолго до 3 июня.

Любопытно, что для VK это далеко не первый подобный случай. В сентябре 2022 года Apple уже удаляла из App Store всю экосистему VK — от «ВКонтакте» до VK Музыки. А самое первое исчезновение фирменного приложения соцсети случилось ещё в феврале 2014 года. Так что давление со стороны Apple компания испытывает не первый год.

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Вернётся ли MAX в App Store

Команда мессенджера уже направила в Apple запрос с просьбой объяснить решение и пообещала рассказать, как пользоваться MAX на iPhone. Эксперты осторожны в прогнозах: по их мнению, дело, скорее всего, ограничится разбирательствами и требованиями устранить нарушения, а блокировать саму Apple в России из-за этого вряд ли станут.

Практический вывод простой. Если MAX уже установлен — оставьте его, приложение работает, но проверяйте сообщения вручную из-за отсутствия пушей. Если хотите поставить его заново на iPhone, привычный путь через App Store закрыт, и придётся искать обходные способы. А если MAX нужен для работы, тем более стоит заранее разобраться с альтернативными вариантами. Ну а если вы и так пользовались Telegram или WhatsApp — для вас, по сути, ничего не изменилось. Судя по комментариям, именно таких людей сейчас большинство.

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