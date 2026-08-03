Меняю iPhone 16 Plus на Galaxy Z Fold 8: наконец-то складной смартфон, который не стыдно купить

В прошлом году я вернулся на iPhone после четырех лет на Андроиде и думал, что больше уже никогда не буду смотреть в сторону зеленого робота, но Galaxy Z Fold 8 сломал мне всю привычную картину. Обратите внимание сразу: речь именно про Fold 8, а не про Fold 8 Ultra. Samsung показала складной смартфон, который в сложенном виде похож на паспорт, а в разложенном превращается в аккуратный планшет вроде iPad mini. Недавно мой коллега Иван Герасимов рассказал, почему взял OnePlus 15 вместо iPhone 17 Pro Max, и я поймал себя на том, что всерьез задумался о таком же шаге, но с другим смартфоном.



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Чем Galaxy Z Fold 8 отличается от других складных смартфонов

Главное в новинке — это форм-фактор. Раньше складные Samsung в сложенном состоянии были узкими и длинными, как пульт от телевизора, а печатать на такой клавиатуре было настоящим мучением. Здесь все иначе: внешний экран на 5,5 дюйма получил соотношение сторон 4:3, поэтому аппарат стал широким и коротким. В кармане он реально ощущается как паспорт, а на ходу им удобно пользоваться одной рукой и печатать двумя большими пальцами.

Внутри стоит 7,6-дюймовый дисплей с пропорциями 16:10. Это ровно то, чего мне не хватало у старых складных телефонов: раскрываешь аппарат и получаешь нормальный планшет без квадратной картинки, где половина контента обрезается черными полосами. А еще Fold 8 можно перевернуть вертикально, и тогда он превращается в полноценный аналог iPad. Для чтения, статей и рабочих документов это идеальная геометрия.

И вот тут кроется вся соль. Fold 8 Ultra, как его ни крути, в разложенном виде остается квадратным. А обычный Fold 8 подстраивается под задачу: компактный смартфон на улице и удобный планшет дома. Мы уже видели, как будет выглядеть интерфейс складного iPhone, и там Apple собирается пойти по такому же пути.

Характеристики Galaxy Z Fold 8: экран, процессор и батарея

По начинке к аппарату вопросов нет вообще. За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5 в разогнанной версии для Galaxy, тот же чип стоит в Galaxy S26 Ultra. Памяти дают 12 или 16 ГБ, а накопитель — на выбор от 256 ГБ до терабайта. Для смартфона, который я хочу использовать еще и как рабочий планшет, это более чем достойный запас.

Оба экрана получили пиковую яркость до 3000 нит и антибликовое покрытие, которое раньше было только в топовой линейке S Ultra. На солнце картинку видно отлично, а адаптивная частота 120 Гц делает интерфейс плавным. Корпус стал самым легким в истории серии — всего 201 грамм, при этом Samsung впервые применила технологию Flex Titanium, чтобы сделать сгиб тоньше и почти незаметным.

Из спорного тут только шарнир. Он не фиксируется под промежуточным углом, поэтому режим Flex не поддерживается: телефоном можно пользоваться либо полностью сложенным, либо полностью раскрытым. Лично мне это не мешает, я и так никогда не ставил смартфон домиком. Батарея на 4800 мАч с зарядкой 45 Вт спокойно вытягивает мой сценарий, где половина дня уходит на большой экран.

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Какая камера у Galaxy Z Fold 8 и стоит ли за нее переживать

Буду честен: минусов для себя в Fold 8 я почти не вижу, кроме камеры. Здесь двойной модуль на 50 Мп: основной сенсор с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный. Отдельного телеобъектива нет, приближение только цифровое, до 10-кратного. Для складного флагмана за такие деньги это заметная жертва.

При этом все, кто уже подержал аппарат в руках, называют камеру просто нормальной. Не провальной, не выдающейся, а именно рабочей. Видео пишется в 8K при 30 кадрах и в 4K при 60, есть суперстабилизация с фиксацией горизонта. Для человека, который снимает в основном для сторис и заметок, а не для журнальных обложек, этого должно хватить с головой.

Тем не менее я пока держу этот пункт открытым и хочу изучить реальные снимки и ролики подробнее, прежде чем нести деньги в кассу. Пока непонятно и то, когда выйдет iPhone 18 Pro и iPhone Ultra, чем именно ответит Apple по фото. Не смогли определиться с выбором складного смартфона или остались вопросы? Пишите в наш чат в Telegram, там подскажут по любой модели.

Galaxy Z Fold 8 или складной iPhone: что выбрать

Самый очевидный аргумент против перехода звучит так: Apple уже в сентябре покажет свой первый складной iPhone Ultra. И он действительно будет похож по идее на широкий Samsung. Вот только складной iPhone Ultra покажут в сентябре, но купить его сразу почти нереально: инсайдеры говорят про дефицит поставок и очереди до конца года.

Дальше — цена. По слухам, iPhone Ultra стартует от 2500 долларов. В России это минимум 220 000 рублей, а с учетом ажиотажа реальные ценники будут кусаться еще сильнее. Galaxy Z Fold 8 при этом уже продается в РФ от 149 000 рублей и доступен прямо сейчас, без ожидания и переплат перекупам.

Получается простая математика: я получаю нужный мне форм-фактор, флагманское железо и честную цену без наценок уже сегодня. Складной iPhone придется ждать, переплачивать и еще неизвестно, каким он окажется на практике. Единственное, что меня притормаживает, — это камера, но ради такого удобного гибрида смартфона и планшета я готов закрыть на нее глаза.

Итог у меня получается неожиданный даже для самого себя. После стольких лет на iPhone я всерьез собираю чемоданы в сторону Android, и виноват в этом именно Galaxy Z Fold 8, а не его Ultra-версия. Осталось только дождаться подробных тестов камеры, и решение будет принято. Тоже присматриваетесь к складному Samsung вместо айфона? Заходите обсудить в наш чат в МАКС, вместе взвесим все за и против.

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