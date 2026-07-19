5 функций Android, которых не хватает на iPhone в 2026 году

Со всех сторон россиянам сегодня советуют менять iPhone на Android, будто такой переход разом закроет все вопросы. Но забавно другое: пока одни расстаются с яблоком, ровно столько же людей идут в обратную сторону и пересаживаются на iPhone. И тут многих ждет неприятный сюрприз. Несколько привычных мелочей, которые на Android работают из коробки, на iPhone внезапно оказываются недоступны. Я сам каждый день держу в руках оба смартфона, поэтому это чувство мне отлично знакомо. Давайте разберем пять функций, которых по-настоящему не хватает после переезда на iPhone в 2026 году.



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Многозадачность на Android: разделение экрана и окна

Первое, что ломает мой рабочий ритм в первые дни после перехода, это отсутствие полноценной многозадачности. Формально она на iPhone есть, но последовательная: на экране в один момент живет только одно приложение. На Android все иначе. В зависимости от модели вы получаете сразу несколько режимов: разделение экрана, всплывающие окна и плавающие иконки приложений.

Лично я постоянно пользуюсь split-screen на своем Galaxy и уже не представляю без него работу. Он позволяет вести заметки и параллельно искать материал, сверять два документа между собой или переносить данные в таблицу. Приятнее всего, что пары приложений можно сохранить на домашний экран и открывать одним касанием. Тем, кто устал от такого потолка, стоит присмотреться к хорошему Android-смартфону и сравнить ощущения лично. Отдельно скучаю по всплывающему режиму: он делает плавающую иконку мессенджера, чтобы отвечать поверх любого экрана.

Samsung DeX — как смартфон становится компьютером

iPhone лишен не только многозадачности, но и настольного режима вроде Samsung DeX. DeX превращает смартфон в карманный ПК, и это выручает, когда задачу удобнее делать на большом экране, а ноутбука под рукой нет. У меня такие ситуации случались не раз. Однажды во время ночевки у друга DeX помог отредактировать таблицу и разобрать почту. В другой раз я подключил телефон к телевизору в отеле и спокойно смонтировал фотографии с отдыха.

Радует простота подключения: нужен внешний экран, кабель HDMI, клавиатура и мышь, а при желании обойтись можно и без проводов. Внутри вас ждет панель задач, несколько окон, изменение их размеров и перетаскивание файлов мышью. Тем удивительнее, что владельцы яблока таких возможностей лишены. Впрочем, если функции для вас не критичны, разумнее дождаться нового iPhone 18 Pro Max, чем спешно менять всю экосистему.

Установка приложений не из App Store

За пределами Евросоюза Apple не разрешает сторонние установки мимо App Store. То есть вы полностью зависите от одного магазина. Компания объясняет это защитой от вредоносных программ, но у подхода есть обратная сторона: высокие комиссии и строгие правила отпугивают небольших разработчиков.

На Android с этим свободнее. Я спокойно ставлю программы из альтернативных каталогов вроде F-Droid или прямо из репозиториев на GitHub. Такие площадки бережнее относятся к приватности, а базовые функции реже прячут за подпиской. Там же попадаются утилиты, которых в официальном магазине попросту нет. Например, FFShare, бесплатная надстройка над FFmpeg, сжимает тяжелые файлы и вычищает из них метаданные без единого рекламного баннера. Из того же ряда Seal, NewPipe, AdAway и Breezy Weather. Кстати, один мой знакомый копил на iPhone 17 Pro Max, а в итоге решил взять вместо него OnePlus 15 и о выборе пока не жалеет.

Почему файловая система Android удобнее

Файловая система iOS год от года становится заметно дружелюбнее. Сегодня она умеет подключаться к FTP-серверу и переносить файлы на внешний накопитель. Но среда по-прежнему песочница: каждое приложение живет в своем изолированном пространстве и не заглядывает в чужое. Из-за этого часть операций либо дается тяжело, либо недоступна вовсе.

На Android подобных стен я не встречаю. Телефон легко подключается к компьютеру для обмена файлами, а анализатор хранилища честно показывает, что съедает память. Отдельно ценю синхронизацию: система не так жестко душит фоновые процессы, поэтому Syncthing держит файлы одинаковыми на всех устройствах. А сторонним приложениям можно выдать доступ к нужной папке для массовых операций. Хотите глубже разобраться в файловых менеджерах и трюках с памятью? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там регулярно выходят такие разборы.

Обратная беспроводная зарядка смартфона

Напоследок вспомню про обратную беспроводную зарядку, которой iPhone тоже не умеет. Сам смартфон Apple подзарядить по воздуху можно, а вот поделиться энергией с другим устройством, будь то наушники или второй телефон, уже нет.

Для большинства это не критично и вряд ли пригодится каждый день. Но как палочка-выручалочка функция бесценна. У меня наушники не раз садились в самый неподходящий момент, и Galaxy подкидывал им заряда ровно на пару важных звонков. Иногда я так же оживлял второй телефон, чтобы не остаться без связи. Была похожая история и у вас? Загляните в наш чат в Telegram или МАКС, обсудим ваши сценарии.

Скучать по функциям при смене телефона нормально, ведь вы меняете не просто устройство, а целую экосистему. У iPhone есть и обратные козыри, из-за которых при переезде на Android тоже кое-чего не хватает, но там потери переживаются легче. А вот отсутствие пяти вещей выше первые недели ощущается как шаг назад. Правда, потом сильные стороны iPhone берут свое, и вы снова понимаете, за что его любите.