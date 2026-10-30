За что на самом деле блокируют в Claude. Пользователи нашли скрытые правила нейросети

Кирилл Пироженко

Если вы пользуетесь Claude каждый день, мысль о внезапном бане наверняка хоть раз приходила вам в голову. Аккаунты отключают без внятного объяснения, а в письме обычно стоит дежурное «нарушение условий использования». Обиднее всего, когда под раздачу попадает человек, который вроде бы ничего не нарушал. Пользователи одного китайского форума устали гадать и сами собрали закономерности, по которым система, судя по всему, решает, кому доверять. Часть пунктов звучит логично, а пара касается вещей, о которых вы вряд ли задумывались. Ниже разберем, как устроена эта версия, что в ней похоже на правду и почему она все равно ничего не гарантирует.

iPhone на столе показывает сообщение Claude «Аккаунт заблокирован», рядом открытый ноутбук с чатом нейросети

iPhone на столе показывает сообщение Claude «Аккаунт заблокирован», рядом открытый ноутбук с чатом нейросети

У каждого аккаунта Claude есть невидимая оценка

Поводом для таких поисков стали истории вроде той, что случилась с нашим автором. Иван Кузнецов недавно рассказывал, как его заблокировали в Claude, хотя он не скакал по странам и платил картой из поддерживаемой страны. Аккаунт поставили на паузу из-за «необычной активности», а апелляцию отклонили меньше чем за трое суток. По его версии, система просто увидела адрес дата-центра вместо домашнего интернета.

Версия с китайского форума о нейросетях эту историю неплохо объясняет. Суть такая: Anthropic не банит за одно конкретное действие. Вместо этого у каждого аккаунта есть скрытый рейтинг доверия. Он растет или падает в зависимости от того, как вы заводили аккаунт, как платили и как пользуетесь нейросетью. Опустился ниже порога — получаете письмо.

Человек смотрит на профиль Claude со шкалой рейтинга доверия, вокруг карточки с IP-адресом, способом оплаты, устройствами и тем, как создан аккаунт

Человек смотрит на профиль Claude со шкалой рейтинга доверия, вокруг карточки с IP-адресом, способом оплаты, устройствами и тем, как создан аккаунт

Звучит как конспирология, но схема знакомая. Так работают антифрод-системы банков: снять наличные в другом городе в три часа ночи не запрещено, и войти в приложение с нового телефона тоже. Подозрительным становится сочетание.

Сразу оговорюсь: это наблюдения сообщества, а не утечка из Anthropic. Компания свои алгоритмы не раскрывает и официально говорит только о нарушении правил и использовании Claude из неподдерживаемых стран. Так что читайте список ниже как набор примет, а не как инструкцию.

Все, что может стоить вам аккаунта

Большая часть пунктов касается первых дней жизни аккаунта и того, насколько привычки владельца похожи на привычки обычного человека. Я свел в один список все, что всплывает в обсуждениях. По версии пользователей, рейтинг снижают:

  • частая смена IP-адресов, постоянные перелогины и работа с нескольких устройств;
  • прокси и адреса дата-центров вместо домашнего интернета;
  • регистрация с «грязного» IP, который до вас уже засветился у других пользователей;
  • почтовый сервис, на который заведен аккаунт: одни домены, по наблюдениям сообщества, вызывают больше доверия, чем другие;
  • регистрация в браузере, а не через мобильное приложение Claude;
  • покупка дорогой подписки Claude Max сразу после регистрации;
  • оплата картой, которая не похожа на обычную карту зарубежного банка;
  • слишком быстрый расход лимитов, например когда недельная квота уходит за несколько часов;
  • работа только через браузер или на Linux: таких пользователей, по слухам, проверяют внимательнее;
  • частые обращения к самой мощной модели Fable;
  • молодой возраст аккаунта, у которого еще нет запаса доверия.

Если присмотреться, почти каждый пункт описывает одного и того же персонажа. Человек только что завел аккаунт с непонятной почты, сразу оплатил самый дорогой тариф чужой на вид картой, выжег недельный лимит за вечер и при этом каждые полчаса появляется с нового адреса. Для системы это не увлеченный программист, а перекупщик, который делит одну подписку на десяток клиентов. И отличить одного от другого со стороны действительно сложно.

Есть и обратная сторона. Рейтинг, по версии форума, поднимают десктопное и мобильное приложения, включенная память и солидный возраст аккаунта. С айфона, кстати, Claude можно пользоваться даже за рулем: мы показывали, как включить Claude в CarPlay. Особенно ценятся профили, зарегистрированные еще в 2023 году: у них самый большой запас, и отдельные странности им прощают. А вот язык общения, часовой пояс и упоминание в переписке своего настоящего местоположения, по наблюдениям пользователей, почти ни на что не влияют. Хотя, казалось бы, это первое, что должна проверять система.

Инфографика вокруг iPhone с Claude: слева красным причины, которые снижают доверие к аккаунту, справа зеленым то, что его повышает

Инфографика вокруг iPhone с Claude: слева красным причины, которые снижают доверие к аккаунту, справа зеленым то, что его повышает

Еще одна деталь из обсуждения показалась мне самой полезной. Перед баном аккаунт, судя по всему, какое-то время находится под наблюдением, а признаком этого может стать просьба подтвердить личность. В такой момент сообщество советует ничего не менять: не переезжать на новое устройство, не менять способ оплаты и не пытаться резко «исправиться». Если вы и так проводите в Claude полдня за Mac, недорогие подставки и хабы для MacBook иногда попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

11 миллионов банов за полгода и 42 тысячи прощенных

Масштаб проблемы лучше всего видно по цифрам самой Anthropic. В отчете о прозрачности компания пишет, что за первое полугодие 2026 года заблокировала около 11,4 миллиона аккаунтов. Апелляции подали примерно 398 тысяч пользователей, а доступ вернули в 42 тысячах случаев. Получается, что оспорить бан пытается каждый тридцатый, а добиться своего удается примерно каждому десятому из них.

Ряды заблокированных профилей и стопки апелляций с подписями 11,4 млн заблокированных, 398 тыс. апелляций и 42 тыс. разблокированных аккаунтов

Ряды заблокированных профилей и стопки апелляций с подписями 11,4 млн заблокированных, 398 тыс. апелляций и 42 тыс. разблокированных аккаунтов

Для сравнения, во втором полугодии 2025 года апелляций было 52 тысячи, а удовлетворили всего 1,7 тысячи. Доля успешных обжалований выросла примерно втрое, но шансов все равно немного. И это при том, что считают аккаунты, а не людей: один перекупщик может давать в статистику сотни строк.

Официально Anthropic называет две группы причин. Первая — нарушения правил использования, от попыток обмануть модель до перепродажи доступа. Вторая — работа из неподдерживаемых регионов, и Россия в списке поддерживаемых стран не значится. Причем компания смотрит на фактическое местоположение пользователя, а не только на страну регистрации. Неудивительно, что в начале октября на потерю доступа массово жаловались пользователи из России и Гонконга, которые подключались к Claude через VPN.

Дальше будет строже. Обновленные правила использования начнут действовать 12 ноября 2026 года, и в них прямо запрещены обход бана через новые аккаунты, сети связанных аккаунтов, перепродажа и проксирование доступа через обычные подписки. Как это скажется на блокировках, разберем, когда появятся первые жалобы, поэтому подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Даже идеальное поведение не дает гарантии

Главное, что стоит понимать: даже если соблюдать все советы с форума, аккаунт никто не застрахует. Рейтинг доверия, если он вообще существует в таком виде, никто снаружи не видел. Пользователи восстанавливают его по косвенным признакам: кого забанили, кого нет и чем они отличались. Такой метод хорошо ловит очевидное вроде прокси и выжженных лимитов, но легко путает причину со случайным совпадением. Взять хотя бы Linux: проверяют ли его владельцев строже или среди них просто больше тех, кто гоняет Claude Code на арендованных серверах, сказать невозможно.

Человек задумался перед ноутбуком с Claude, а над ним карточки с одобренными действиями, баном и старым аккаунтом 2023 года

Человек задумался перед ноутбуком с Claude, а над ним карточки с одобренными действиями, баном и старым аккаунтом 2023 года

Поэтому я бы относился к списку как к здравому смыслу, а не как к ритуалу. Пользуйтесь одним аккаунтом с привычных устройств, держите там память включенной и не пытайтесь выжать недельный лимит за вечер. Если же бан все-таки прилетел, подайте апелляцию прямо из аккаунта и спокойно опишите, как вы пользуетесь сервисом. Если подписка оформлена через App Store, отдельно можно попросить возврат денег у Apple. Не получается разобраться с поддержкой или не понимаете, что писать в апелляции? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там многие через это уже прошли.

Обидно другое. Человеку, которого забанили по ошибке, никто не объяснит, какой из пунктов сработал. Пока Anthropic молчит, пользователи будут и дальше вычислять правила по чужим банам, а самые старые аккаунты 2023 года незаметно станут ценнее любой подписки.

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