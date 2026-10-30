За что на самом деле блокируют в Claude. Пользователи нашли скрытые правила нейросети

Если вы пользуетесь Claude каждый день, мысль о внезапном бане наверняка хоть раз приходила вам в голову. Аккаунты отключают без внятного объяснения, а в письме обычно стоит дежурное «нарушение условий использования». Обиднее всего, когда под раздачу попадает человек, который вроде бы ничего не нарушал. Пользователи одного китайского форума устали гадать и сами собрали закономерности, по которым система, судя по всему, решает, кому доверять. Часть пунктов звучит логично, а пара касается вещей, о которых вы вряд ли задумывались. Ниже разберем, как устроена эта версия, что в ней похоже на правду и почему она все равно ничего не гарантирует.



У каждого аккаунта Claude есть невидимая оценка

Поводом для таких поисков стали истории вроде той, что случилась с нашим автором. Иван Кузнецов недавно рассказывал, как его заблокировали в Claude, хотя он не скакал по странам и платил картой из поддерживаемой страны. Аккаунт поставили на паузу из-за «необычной активности», а апелляцию отклонили меньше чем за трое суток. По его версии, система просто увидела адрес дата-центра вместо домашнего интернета.

Версия с китайского форума о нейросетях эту историю неплохо объясняет. Суть такая: Anthropic не банит за одно конкретное действие. Вместо этого у каждого аккаунта есть скрытый рейтинг доверия. Он растет или падает в зависимости от того, как вы заводили аккаунт, как платили и как пользуетесь нейросетью. Опустился ниже порога — получаете письмо.

Звучит как конспирология, но схема знакомая. Так работают антифрод-системы банков: снять наличные в другом городе в три часа ночи не запрещено, и войти в приложение с нового телефона тоже. Подозрительным становится сочетание.

Сразу оговорюсь: это наблюдения сообщества, а не утечка из Anthropic. Компания свои алгоритмы не раскрывает и официально говорит только о нарушении правил и использовании Claude из неподдерживаемых стран. Так что читайте список ниже как набор примет, а не как инструкцию.

Все, что может стоить вам аккаунта

Большая часть пунктов касается первых дней жизни аккаунта и того, насколько привычки владельца похожи на привычки обычного человека. Я свел в один список все, что всплывает в обсуждениях. По версии пользователей, рейтинг снижают:

частая смена IP-адресов, постоянные перелогины и работа с нескольких устройств;

прокси и адреса дата-центров вместо домашнего интернета;

регистрация с «грязного» IP, который до вас уже засветился у других пользователей;

почтовый сервис, на который заведен аккаунт: одни домены, по наблюдениям сообщества, вызывают больше доверия, чем другие;

регистрация в браузере, а не через мобильное приложение Claude;

покупка дорогой подписки Claude Max сразу после регистрации;

оплата картой, которая не похожа на обычную карту зарубежного банка;

слишком быстрый расход лимитов, например когда недельная квота уходит за несколько часов;

работа только через браузер или на Linux: таких пользователей, по слухам, проверяют внимательнее;

частые обращения к самой мощной модели Fable;

молодой возраст аккаунта, у которого еще нет запаса доверия.

Если присмотреться, почти каждый пункт описывает одного и того же персонажа. Человек только что завел аккаунт с непонятной почты, сразу оплатил самый дорогой тариф чужой на вид картой, выжег недельный лимит за вечер и при этом каждые полчаса появляется с нового адреса. Для системы это не увлеченный программист, а перекупщик, который делит одну подписку на десяток клиентов. И отличить одного от другого со стороны действительно сложно.

Есть и обратная сторона. Рейтинг, по версии форума, поднимают десктопное и мобильное приложения, включенная память и солидный возраст аккаунта. С айфона, кстати, Claude можно пользоваться даже за рулем: мы показывали, как включить Claude в CarPlay. Особенно ценятся профили, зарегистрированные еще в 2023 году: у них самый большой запас, и отдельные странности им прощают. А вот язык общения, часовой пояс и упоминание в переписке своего настоящего местоположения, по наблюдениям пользователей, почти ни на что не влияют. Хотя, казалось бы, это первое, что должна проверять система.

Еще одна деталь из обсуждения показалась мне самой полезной. Перед баном аккаунт, судя по всему, какое-то время находится под наблюдением, а признаком этого может стать просьба подтвердить личность. В такой момент сообщество советует ничего не менять: не переезжать на новое устройство, не менять способ оплаты и не пытаться резко «исправиться». Если вы и так проводите в Claude полдня за Mac, недорогие подставки и хабы для MacBook иногда попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

11 миллионов банов за полгода и 42 тысячи прощенных

Масштаб проблемы лучше всего видно по цифрам самой Anthropic. В отчете о прозрачности компания пишет, что за первое полугодие 2026 года заблокировала около 11,4 миллиона аккаунтов. Апелляции подали примерно 398 тысяч пользователей, а доступ вернули в 42 тысячах случаев. Получается, что оспорить бан пытается каждый тридцатый, а добиться своего удается примерно каждому десятому из них.

Для сравнения, во втором полугодии 2025 года апелляций было 52 тысячи, а удовлетворили всего 1,7 тысячи. Доля успешных обжалований выросла примерно втрое, но шансов все равно немного. И это при том, что считают аккаунты, а не людей: один перекупщик может давать в статистику сотни строк.

Официально Anthropic называет две группы причин. Первая — нарушения правил использования, от попыток обмануть модель до перепродажи доступа. Вторая — работа из неподдерживаемых регионов, и Россия в списке поддерживаемых стран не значится. Причем компания смотрит на фактическое местоположение пользователя, а не только на страну регистрации. Неудивительно, что в начале октября на потерю доступа массово жаловались пользователи из России и Гонконга, которые подключались к Claude через VPN.

Дальше будет строже. Обновленные правила использования начнут действовать 12 ноября 2026 года, и в них прямо запрещены обход бана через новые аккаунты, сети связанных аккаунтов, перепродажа и проксирование доступа через обычные подписки. Как это скажется на блокировках, разберем, когда появятся первые жалобы, поэтому подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Даже идеальное поведение не дает гарантии

Главное, что стоит понимать: даже если соблюдать все советы с форума, аккаунт никто не застрахует. Рейтинг доверия, если он вообще существует в таком виде, никто снаружи не видел. Пользователи восстанавливают его по косвенным признакам: кого забанили, кого нет и чем они отличались. Такой метод хорошо ловит очевидное вроде прокси и выжженных лимитов, но легко путает причину со случайным совпадением. Взять хотя бы Linux: проверяют ли его владельцев строже или среди них просто больше тех, кто гоняет Claude Code на арендованных серверах, сказать невозможно.

Поэтому я бы относился к списку как к здравому смыслу, а не как к ритуалу. Пользуйтесь одним аккаунтом с привычных устройств, держите там память включенной и не пытайтесь выжать недельный лимит за вечер. Если же бан все-таки прилетел, подайте апелляцию прямо из аккаунта и спокойно опишите, как вы пользуетесь сервисом. Если подписка оформлена через App Store, отдельно можно попросить возврат денег у Apple. Не получается разобраться с поддержкой или не понимаете, что писать в апелляции? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там многие через это уже прошли.

Обидно другое. Человеку, которого забанили по ошибке, никто не объяснит, какой из пунктов сработал. Пока Anthropic молчит, пользователи будут и дальше вычислять правила по чужим банам, а самые старые аккаунты 2023 года незаметно станут ценнее любой подписки.