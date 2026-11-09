Как сделать новогоднюю открытку из своего фото в ChatGPT на iPhone

До Нового года еще полтора месяца, но вопрос, чем порадовать родных в общем чате, проще закрыть заранее. Готовые открытки из интернета все давно видели, а рисованный портрет у художника стоит денег и требует времени. Нейросеть справляется с такой задачей за пару минут, только обычное «нарисуй новогоднюю открытку» дает приторную картинку, на которой вас почти не узнать. Оказалось, что весь фокус в одном длинном описании стиля. Я попробовал его на семейном снимке и сам удивился результату. Ниже покажу запрос целиком, как им пользоваться на iPhone и как доделать открытку под свое поздравление.



Нейросети нужен не повод, а описание стиля

От формулировки в ChatGPT зависит почти все. Мы недавно показывали 10 секретных кодов для ChatGPT, которые заметно меняют ответы, и с картинками работает та же логика. Чем подробнее вы объяснили, как должно выглядеть изображение, тем меньше нейросеть додумывает сама. А додумывает она обычно глянцевые щеки, блестящие шары и свет, как в рекламе шоколада.

Вот запрос целиком. Копируйте как есть, менять в нем ничего не нужно:

Преврати фото в авторскую наивную рождественскую иллюстрацию: hand-drawn, минимализм, забавные пропорции, неровные контуры, плоские контрастные цвета, винтажная фактура бумаги, декоративные штрихи. Без теней, градиентов и 3D. Эстетика дорогой дизайнерской открытки, уютная праздничная атмосфера. Сохрани узнаваемость человека и основные детали фото. Формат А6, вертикальный

Каждая часть промта здесь работает на результат. «Неровные контуры» и «забавные пропорции» дают ощущение, что рисовал человек карандашом, а не программа. Строка без теней и градиентов отрезает тот самый пластиковый вид, по которому ИИ-картинки узнаются с первого взгляда. Английское hand-drawn посреди русского текста не мешает: ChatGPT спокойно понимает смешанные запросы.

Последние две фразы тоже не для красоты. Просьба сохранить узнаваемость удерживает нейросеть от того, чтобы нарисовать вместо вас симпатичного незнакомца. А формат А6 — это 105 на 148 миллиметров, обычный размер почтовой открытки. Картинка сразу получается вертикальной и с правильными пропорциями, так что ее можно и отправить в мессенджер, и распечатать без обрезки.

Хватит одного фото и пары касаний

Лучше всего промт работает с четким снимком, где лица видно хорошо и никто не стоит спиной. Если нейросеть все равно меняет черты, у нас есть разбор, как не дать ChatGPT изменить ваше лицо на сгенерированной картинке. Тот прием отлично сочетается с этим запросом.

Порядок действий такой:

Открываем приложение ChatGPT на iPhone. Подойдет и сайт chatgpt.com в Safari. Нажимаем «+» слева от строки ввода и выбираем фотографию из галереи. Вставляем промт в строку ввода и отправляем. Ждем, пока ChatGPT дорисует картинку. Приложение в это время лучше не сворачивать. Нажимаем на готовую открытку и сохраняем ее в Фото.

Я загрузил обычное семейное фото, где нас четверо, и нейросеть не потеряла ни одного человека. Очки, борода, светлое платье, веночек у дочки и рубашка в полоску у сына остались на месте. Зато пропорции стали смешными и трогательными: крупные головы, короткие ножки, румяные щеки как на старой книжной иллюстрации. Вокруг ChatGPT сам дорисовал елку, гирлянду, лошадку-качалку и коробки с подарками, хотя ничего такого на исходном снимке не было.

Если результат не понравился, не нужно начинать заново. Напишите в том же чате, что поправить: «сделай фон светлее», «убери лошадку», «верни сыну синюю рубашку». У бесплатного аккаунта число картинок в сутки ограничено, поэтому правки лучше собирать в одно сообщение. А если ChatGPT упрямо отказывается обрабатывать фото, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся, в чем дело.

Поздравление нейросеть допишет сама, причем любое

Картинка без подписи смотрится красиво, но на открытку пока не очень похожа. Исправить это можно одной фразой в том же чате. Я написал: «Давай сверху добавим надпись «С Новым годом 2027!»». ChatGPT ответил, что разместил ее красными рукописными буквами и украсил золотыми звездами и еловыми веточками.

Надпись легла ровно в верхнюю часть, где раньше висела гирлянда, а сам рисунок нейросеть почти не тронула. Шрифт подобрался под стиль иллюстрации, и если не знать, сложно поверить, что буквы не выводили кистью.

Текст при этом может быть каким угодно. «С Рождеством», «Бабушке и дедушке от внуков», имена всей семьи, «С новым счастьем» или вообще внутренняя шутка, понятная только вашим. Можно сразу указать, где разместить надпись (сверху, снизу, на ленте), каким цветом и в каком стиле: золотыми буквами, мелом, как вышивку. Если попросить несколько вариантов, получится целая серия под разных адресатов.

Одно предупреждение. С кириллицей нейросеть стала справляться заметно лучше, но буквы все равно стоит проверить перед отправкой. Если какая-то вышла кривой или пропала, просто попросите ее исправить. Еще больше таких рабочих запросов для нейросетей выходит в наших каналах в Telegram и МАКС, к праздникам их точно станет больше.

Такую открытку жалко держать только в телефоне

Текст поздравления тоже можно доверить ИИ. В прошлом году мы рассказывали, как сгенерировать поздравления на Новый год бесплатно, и в паре с рисованной открыткой это экономит кучу времени в последнюю неделю декабря.

Самый очевидный сценарий — отправить картинку в семейный чат. Но у нее есть и другие применения. Квадратный фрагмент с лицом хорошо смотрится на аватарке в Telegram или МАКС на праздники. А раз формат уже А6, открытку можно распечатать в любом фотосалоне на плотной бумаге и вложить в подарок или повесить на холодильник. Если не хочется никуда ехать, выручит карманный фотопринтер для айфона: такие периодически попадаются в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Помните только, что фото уходит на серверы OpenAI. Если там дети, а вас это смущает, в настройках ChatGPT, в разделе управления данными, отключите использование ваших чатов для обучения модели. Сами картинки от этого хуже не станут.

Так стоит ли тратить на это вечер? Скорее пять минут. Сохраните промт в Заметки прямо сейчас, а в декабре останется только выбрать удачное фото и придумать, что написать сверху.